Варжавин Иван


УПОМИНАНИЯ


07.08.2025 Переход с RISC-серверов на x86 казался невозможным, но мы справились, — исполнительный вице-президент Газпромбанка об импортозамещении в банках 1
06.08.2025 ИИ становится необходимым инструментом работы современного банка 1
28.07.2025 Как цифровизация помогает управлять промышленным предприятием 1
28.07.2025 Цифровой трансформацией теперь может заниматься любой сотрудник 1
27.07.2025 ИБ-рисков использования ИИ становится все больше 1
26.07.2025 Как изменился подход к цифровизации ритейла 1
21.07.2025 «Как избегать проблем в гонке импортозамещения», - ИТ-директор СО ЕЭС на CNews FORUM Кейсы 1
09.07.2025 Что тормозит использование искусственного интеллекта 1
09.07.2025 Импортозамещение: подводим промежуточные итоги и смотрим в будущее 1
09.07.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: полное импортозамещение возможно 1
08.07.2025 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
24.06.2025 Замглавы Минцифры Александр Шойтов на CNews FORUM Кейсы — о том, когда в России появятся биржи данных 1
19.06.2025 Завершается регистрация на главное ИТ-событие лета 2025. Успейте зарегистрироваться 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Варжавин Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 590 13
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 397 12
SimbirSoft - СимбирСофт 99 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4302 6
8664 5
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 331 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2223 4
Telegram Group 2344 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13574 2
IBM - International Business Machines Corp 9502 2
HP Inc. 5728 2
Oracle Corporation 6792 2
Цифра ГК 2501 2
Ростелеком 10074 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5109 1
SAP SE 5368 1
Dell EMC 5058 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 139 1
Cisco Systems 5177 1
Yandex - Яндекс 8001 1
Microsoft Corporation 25005 1
Lenovo Group 2322 1
Apple Inc 12360 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1670 1
Ред Софт - Red Soft 875 1
AMD - Advanced Micro Devices 4374 1
Корус Консалтинг ГК 1281 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1370 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 214 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2064 1
Fujitsu 2054 1
Базальт СПО - BaseALT 730 1
Neoflex - Неофлекс 240 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 303 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 928 1
1С-Битрикс - Bitrix 602 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 340 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 278 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 1
Почта России ПАО 2202 13
ГПБ - Газпромбанк 1133 13
МКБ - Московский кредитный банк 600 13
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 167 13
Русагро Группа Компаний 317 13
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 510 13
Силовые машины 138 13
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 285 12
Северсталь ПАО - Severstal 533 12
Лента - Сеть розничной торговли 2200 12
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 299 12
Газпром бурение 43 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2927 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 531 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 383 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 492 2
Альфа-Капитал УК 126 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 155 2
Синара Банк - ДелоБанк 54 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 88 2
ТОФС - Технологии ОФС 20 2
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 46 2
Русэнергосбыт 10 1
Абсолют Банк 237 1
РЖД - Российские железные дороги 1955 1
Газпром ПАО 1380 1
ВТБ - Почта Банк 481 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2584 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1733 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 914 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 127 1
Альфа-Банк 1811 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 87 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 278 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 307 1
Газпром нефть 649 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 226 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 533 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12359 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4601 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3278 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2051 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3183 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5071 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3222 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1391 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6166 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2078 1
Федеральное казначейство России 1834 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 211 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 244 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 1
Правительство Челябинской области 72 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 190 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 14 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16078 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54601 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21666 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70028 12
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 153 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26448 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6467 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30052 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32722 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31121 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7079 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5980 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11976 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4358 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25350 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9846 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4973 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7272 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3389 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5701 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16517 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10979 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5546 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13037 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5036 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7866 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3627 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2326 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5248 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12595 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14195 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1421 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6010 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2009 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6078 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11618 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14750 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1098 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1463 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 698 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 566 12
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 232 12
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 227 12
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье 43 12
Linux OS 10553 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 232 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 792 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1146 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4877 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 222 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1903 2
Apple iOS 8048 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1264 1
Новые облачные технологии - МойОфис 836 1
Microsoft Office 3869 1
Intel x86 - архитектура процессора 1940 1
Abbyy FlexiCapture 171 1
Microsoft Windows 16073 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1167 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5598 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1481 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1439 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 163 1
Apple Face ID 227 1
Apple Touch ID 287 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1106 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 285 1
Apple iPod 1538 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 278 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1286 1
BBK OPPO Reno - Серия смартфонов 41 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 245 1
Python PyTorch 56 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 452 1
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 48 1
Примо РПА - Primo RPA 41 1
MasterCard SmartData - MasterCard Smart Data 3 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 23 1
SAP HANA Big Data Intelligence - SAP Data Intelligence 10 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 176 1
Суровец Дмитрий 96 13
Шадаев Максут 1090 13
Сергеев Сергей 156 13
Ульянов Николай 141 13
Граденко Михаил 36 13
Трошина Елена 19 13
Чудинов Дмитрий 65 13
Соболев Роман 27 13
Лигачев Глеб 102 12
Воеводин Александр 18 12
Шойтов Александр 92 12
Круглов Виктор 18 12
Атоян Антон 14 12
Фарберов Александр 12 12
Кузнецов Сергей 161 2
Лежнев Федор 43 2
Гаврилов Евгений 55 2
Максимов Евгений 14 2
Мишустин Николай 3 2
Васильев Максим 21 2
Громова Елена 19 2
Цыганков Роман 35 2
Семенников Антон 24 2
Тихомиров Олег 29 2
Ромащев Станислав 19 2
Стружкова Юлия 20 2
Васьковский Андрей 1 1
Куличкин Артём 4 1
Рустамов Рустам 474 1
Натрусов Артем 297 1
Мишустин Михаил 709 1
Кирюшин Сергей 90 1
Сотин Денис 216 1
Смирнов Алексей 246 1
Солодовников Денис 108 1
Горяйнов Андрей 53 1
Иванов Сергей 395 1
Албычев Александр 168 1
Семенов Александр 164 1
Галкин Николай 117 1
Россия - РФ - Российская федерация 152036 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17735 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44770 3
Казахстан - Республика 5708 2
Беларусь - Белоруссия 5922 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18143 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52888 1
Европа 24478 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1111 1
Азия - Азиатский регион 5662 1
Армения - Республика 2345 1
Индия - Bharat 5596 1
Африка - Африканский регион 3536 1
Бразилия - Федеративная Республика 2418 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14336 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3367 1
Америка Латинская 1857 1
США - Калифорния 4691 1
Грузия 1266 1
Россия - УФО - Челябинская область 1327 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1057 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 725 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 89 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6048 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19697 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50022 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2738 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14505 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9577 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25218 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5676 5
Экономический эффект 1148 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1498 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53573 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6479 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11448 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9307 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6106 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1843 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6946 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30858 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3493 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7684 3
Образование в России 2446 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3601 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5134 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7142 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 435 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3732 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5253 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1016 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4624 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3588 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2242 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 357 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3063 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 846 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16982 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6638 2
Паспорт - Паспортные данные 2649 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8364 2
Visionary - Визионер - Визионерство 120 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1274 2
Wikipedia - Википедия 544 1
Bloomberg 1347 1
CNews Инновация года - награда 125 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8279 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 748 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 561 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1043 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1199 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 191 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 211 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 94 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1168 13
CNews FORUM Кейсы 276 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2084 2
