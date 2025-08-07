Получите все материалы CNews по ключевому слову
Варжавин Иван
УПОМИНАНИЯ
Варжавин Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Суровец Дмитрий 96 13
|Шадаев Максут 1090 13
|Сергеев Сергей 156 13
|Ульянов Николай 141 13
|Граденко Михаил 36 13
|Трошина Елена 19 13
|Чудинов Дмитрий 65 13
|Соболев Роман 27 13
|Лигачев Глеб 102 12
|Воеводин Александр 18 12
|Шойтов Александр 92 12
|Круглов Виктор 18 12
|Атоян Антон 14 12
|Фарберов Александр 12 12
|Кузнецов Сергей 161 2
|Лежнев Федор 43 2
|Гаврилов Евгений 55 2
|Максимов Евгений 14 2
|Мишустин Николай 3 2
|Васильев Максим 21 2
|Громова Елена 19 2
|Цыганков Роман 35 2
|Семенников Антон 24 2
|Тихомиров Олег 29 2
|Ромащев Станислав 19 2
|Стружкова Юлия 20 2
|Васьковский Андрей 1 1
|Куличкин Артём 4 1
|Рустамов Рустам 474 1
|Натрусов Артем 297 1
|Мишустин Михаил 709 1
|Кирюшин Сергей 90 1
|Сотин Денис 216 1
|Смирнов Алексей 246 1
|Солодовников Денис 108 1
|Горяйнов Андрей 53 1
|Иванов Сергей 395 1
|Албычев Александр 168 1
|Семенов Александр 164 1
|Галкин Николай 117 1
|Wikipedia - Википедия 544 1
|Bloomberg 1347 1
|CNews Инновация года - награда 125 12
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8279 2
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 748 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378260, в очереди разбора - 741450.
Создано именных указателей - 181065.
