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Индексная книга (каталог) CNews*
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Воеводин Александр


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 «Ред Софт» и «1С-Битрикс» подписали соглашение о сотрудничестве 1
22.05.2024 «Битрикс24» выпустил новую версию коробочного продукта на базе СУБД PostgreSQL 1
12.01.2024 ГК Softline объявляет о начале партнерства с российским разработчиком решений для интеграции приложений и управления данными Datareon 1
15.06.2020 Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM 3
27.10.2006 Печатный цех компании 1С 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Воеводин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Autodesk 618 1
SAP SE 5336 1
Microsoft Corporation 24865 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
Базальт СПО - BaseALT 706 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
Honeywell 287 1
АйТи 1383 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 1
Bentley Systems 57 1
8500 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 69 1
Softline - Софтлайн 2993 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 100 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 268 1
Softline - Develonica - Девелоника 137 1
ЦВТ 71 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 348 1
Softline - Polymatica - Полиматика 179 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 168 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 164 1
Microsoft - LinkedIn 661 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 451 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 123 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 112 1
ИнвестКапиталБанк 26 1
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 1
СтройГазМонтаж 13 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
Авиа Групп 8 1
Зест -лизинговая компания 6 1
Трансойл 13 1
Сахатранс 6 1
Аброс ИК 7 1
Русское время - Часовой дом 6 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 1
Bentley Motors 72 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
АБ Россия - Аброс ИК - инвестиционная компания 15 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 200 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4634 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4416 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 189 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31981 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20856 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53082 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13824 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10697 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 389 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10824 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17398 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29145 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1332 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7083 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2232 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 412 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 492 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 311 1
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 118 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 375 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 216 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 196 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 894 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3204 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11767 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6537 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4170 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 105 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 105 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury - АКБ Барьер 290 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 77 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1336 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 523 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 598 1
Морозова Анастасия 36 1
Рыжов Алексей 19 1
Дубовицкий Николай 5 1
Янукович Виктор 57 1
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 1
Бурунов Сергей 3 1
Брохман Лариса 1 1
Пожаров Александр 1 1
Король Марина 3 1
Щербакова Полина 1 1
Литвинова Наталья 3 1
Габриэлян Сергей 1 1
Кутасов Сергей 1 1
Двинских Эдуард 1 1
Семисынов Олег 1 1
Ермакова Светлана 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 149415 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52613 1
Европа 24395 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44273 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Африка - Африканский регион 3519 1
Ближний Восток 2983 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14259 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 153 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 184 1
США - Вашингтон - Редмонд 231 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52715 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14163 1
Физика - Physics - область естествознания 2695 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19278 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30248 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49313 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1614 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7393 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5730 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2508 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3387 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6580 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3055 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 713 1
Зоология - наука о животных 2699 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9149 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2984 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 570 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1379 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 554 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 127 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 628 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 104 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 178 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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