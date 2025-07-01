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Кривошеев Игорь
УПОМИНАНИЯ
Кривошеев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4477 1
|Правительство Челябинской области 69 1
|Федечкин Эдуард 55 3
|Жуйков Вячеслав 5 3
|Бойко Андрей 53 3
|Лавриков Илья 4 3
|Строгий Максим 9 2
|Гаврин Дмитрий 3 2
|Нерадовский Константин 18 2
|Мендус Наталья 5 2
|Квятковский Илья 2 2
|Свидерский Евгений 38 1
|Иванов Дмитрий 95 1
|Гатаулина Эвелина 2 1
|Пильщиков Александр 3 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3330 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8230 2
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