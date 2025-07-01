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Кривошеев Игорь


УПОМИНАНИЯ


01.07.2025 Axenix помог группе компании ITMS повысить операционную эффективность ИТ 1
22.10.2024 ITMS перешла на российское решение по управлению ИТ-сервисами TIKITRIK 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1
24.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
16.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
21.11.2023 IBS разработала и внедрила MES-систему на базе платформы «1С» для ITMS 1
09.11.2023 Axenix помогла локализовать ИТ-ландшафт группы компаний ITMS 1
20.05.2021 «БАТ Россия» и МТС начали масштабный проект по ИТ-аутсорсингу 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Кривошеев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 11 3
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 179 3
Слайдер Презентации 12 3
Терн ГК - Tern Group 77 3
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 242 3
8543 2
Diasoft - Диасофт 943 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 221 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 2
Microsoft Corporation 24909 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13375 1
Accenture plc 687 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 182 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2139 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 270 1
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Rikitlab - Рикитлаб 10 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 145 1
Motivity 2 1
Salesforce 435 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 111 5
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 489 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 337 2
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 38 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 299 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4477 1
Правительство Челябинской области 69 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68977 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53679 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21144 5
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22025 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3366 3
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6927 2
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7792 2
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Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 824 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8320 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12651 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12474 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6500 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2010 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 521 1
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1419 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49576 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4101 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24974 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 798 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 440 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3426 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8280 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368715, в очереди разбора - 750835.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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