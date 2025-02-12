Гаврин Дмитрий
Гаврин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4138 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2863 1
|Бойко Андрей 50 2
|Федечкин Эдуард 55 2
|Воробьев Александр 34 2
|Попов Григорий 22 2
|Кривошеев Игорь 7 2
|Нерадовский Константин 18 2
|Строгий Максим 9 2
|Жуйков Вячеслав 5 2
|Лавриков Илья 4 2
|Квятковский Илья 2 2
|Алтухов Дмитрий 45 1
|Гусев Михаил 23 1
|Мальчер Леонид 7 1
|Чебунина Ольга 21 1
|Пильщиков Александр 3 1
|Мендус Наталья 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145017 2
|Германия - Федеративная Республика 12702 1
|Россия - УФО - Челябинская область 1218 1
|Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8143 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3219 1
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