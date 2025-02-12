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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 168408
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Гаврин Дмитрий



12.02.2025 Интеграционная платформа Digital Q.Integration от «Диасофт» подтвердила высокую производительность на российском оборудовании OpenYard 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1
24.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Гаврин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 882 2
Терн ГК - Tern Group 77 2
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 165 2
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 224 2
Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 9 2
Слайдер Презентации 10 2
SAP SE 5280 1
8256 1
Oracle Corporation 6704 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1909 1
Salesforce.com 427 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 128 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 197 1
Snowflake 17 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 174 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 132 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 240 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Конвертум 2 1
Motivity 1 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 109 2
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 981 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4138 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2863 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27656 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11097 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4706 2
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 314 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1183 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11656 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13597 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4497 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1101 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3885 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11417 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15780 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10249 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25463 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2781 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3178 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6122 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 633 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1156 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1209 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8048 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7423 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 388 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3832 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7033 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29816 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 552 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6815 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6692 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 774 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3318 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4731 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 766 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Linux OS 9998 1
Apple macOS 2070 1
Microsoft Office 3740 1
Microsoft Windows 15708 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 938 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 584 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 497 1
Microsoft Teams - MS Teams 549 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 759 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
НКТ - Р7-Офис 381 1
SAP Ariba 296 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 157 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 142 1
Microsoft Office Excel 1200 1
Yandex DataLens 38 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 275 1
Microsoft Office 2019 16 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 205 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1589 1
Kibana - программная панель визуализации данных 12 1
Logstash 8 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 72 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1268 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greenplum DB - Pivotal Greenplum Database 17 1
РТС-тендер - B2B-Center - B2B Altis 13 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 94 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
Axelot SCM 6 1
Think Cell 6 1
Слайдер Презентации - Slider AI 4 1
Manticore Search 2 1
Бойко Андрей 50 2
Федечкин Эдуард 55 2
Воробьев Александр 34 2
Попов Григорий 22 2
Кривошеев Игорь 7 2
Нерадовский Константин 18 2
Строгий Максим 9 2
Жуйков Вячеслав 5 2
Лавриков Илья 4 2
Квятковский Илья 2 2
Алтухов Дмитрий 45 1
Гусев Михаил 23 1
Мальчер Леонид 7 1
Чебунина Ольга 21 1
Пильщиков Александр 3 1
Мендус Наталья 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 2
Германия - Федеративная Республика 12702 1
Россия - УФО - Челябинская область 1218 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8499 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2370 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 701 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3961 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 698 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18606 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24199 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1222 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 137 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2933 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8074 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 253 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2823 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3177 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8143 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3219 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 847 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2012 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340262, в очереди разбора - 769410.
Создано именных указателей - 168408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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