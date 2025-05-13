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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 174398
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Мероприятия 850

Офисные приложения Редактор презентаций Presentation Editor



13.05.2025 Merlion – официальный дистрибьютор «Слайдер Презентации» 1
27.02.2025 РТК-ЦОД запускает «Р7-Офис» в составе «Публичного облака» 1
13.12.2024 Как безопасно хранить и редактировать файлы на российской облачной платформе 1
15.10.2024 Промышленность выбирает устойчивое развитие, цифровизацию и ИИ 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1
10.10.2024 «Академия Softline» расширяет сотрудничество с «Хаб Знаний МойОфис» 1
23.11.2022 Импортонезависимость на максимум. Отечественных разработчиков заставят адаптировать свое ПО под российские ОС и «железо» 1
15.02.2021 Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение 1
30.10.2020 В новом классификаторе отечественного ПО произошли радикальные изменения. Исчезли разделы ОС и BI 1
08.06.2020 Linux захватывает Германию. Гамбург откажется от Windows и MS Office 1
15.05.2019 Для «бесхозных» госструктур написали рекомендации по переходу на отечественное ПО 1
30.04.2019 Власти изменили рекомендации по переходу госкомпаний на российское ПО 1
04.02.2019 Минкомсвязи утвердило новые правила проверки российского ПО 1
24.07.2018 Власти объяснили регионам, как им переходить на российский офисный софт 1
17.05.2018 МВД тотально переходит на отечественное ПО 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Офисные приложения и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9892 4
Oracle Corporation 6754 4
SAP SE 5326 3
Microsoft Corporation 24814 3
8436 2
Diasoft - Диасофт 924 2
Salesforce.com 433 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 209 2
Слайдер Презентации 11 2
Ростех - Автоматика Концерн 1661 1
Yandex - Яндекс 7664 1
Intel Corporation 12295 1
Softline - Софтлайн 2955 1
AMD - Advanced Micro Devices 4297 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2033 1
VK - Mail.ru Group 3482 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4113 1
Legrand 78 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 132 1
Google LLC 11932 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 380 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
Snowflake 19 1
Canva 19 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 278 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 181 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 171 1
Системы и Технологии ГК 102 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 142 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 232 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 259 1
Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 10 1
ССТ - Специальные системы и технологии 14 1
Motivity 1 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 811 3
РЖД - Российские железные дороги 1938 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 2
Почта России ПАО 2153 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2870 1
Газпром ПАО 1362 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
Роснефть НК - нефтяная компания 518 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 292 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 333 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 111 1
Мосэнерго ПАО 128 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 141 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 36 1
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5052 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4352 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 218 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2964 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3325 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3034 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1401 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 758 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 373 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 241 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 260 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 83 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5559 1
Правительство Челябинской области 67 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3110 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 4
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25925 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12794 9
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor 2044 9
Офисные приложения - Табличный редактор - Tabular editor 97 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7518 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9362 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30430 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16138 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28782 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 4
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8315 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21724 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11841 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11340 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10574 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6279 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7387 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4559 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6830 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24703 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11407 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10375 3
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1053 3
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 453 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4609 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5464 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5867 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1295 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2882 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7636 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4854 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7018 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 412 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2243 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 307 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3161 2
Linux OS 10196 4
Microsoft Office 3807 4
Microsoft Windows 15870 4
НКТ - Р7-Офис 404 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1722 4
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 767 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1034 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 520 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2100 2
Microsoft Office Excel 1219 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 298 2
Think Cell 6 2
Слайдер Презентации - Slider AI 5 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 946 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 142 1
Nuvia Phoenix 141 1
Apple macOS 2104 1
Новые облачные технологии - МойОфис 805 1
Intel x86 - архитектура процессора 1898 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 883 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1832 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 361 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5417 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 596 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1676 1
JavaScript - JS - язык программирования 1224 1
Microsoft Teams - MS Teams 570 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 596 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 243 1
SoftPedia - Каталог и архив программного обеспечения 48 1
SAP Ariba 297 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 168 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 159 1
Microsoft Office Word 831 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2316 1
Yandex DataLens 42 1
Apache OpenOffice 476 1
LiMux - Проект Мюнхена 2004 года перехода от Windows к собственной настольной Linux-инфраструктуре - Linux flagship Munich's U-turn 24 1
Microsoft Office 2019 18 1
Путин Владимир 3233 2
Новиков Евгений 44 2
Носков Константин 237 2
Силуанов Антон 66 2
Попов Григорий 23 2
Путин Сергей 63 1
Никифоров Николай 1136 1
Гребенщиков Дмитрий 37 1
Бойко Андрей 51 1
Шулика Виталий 10 1
Обухов Александр 26 1
Федечкин Эдуард 55 1
Воробьев Александр 34 1
Морозов Игорь 45 1
Гиацинтова Светлана 18 1
Гусев Михаил 25 1
Гордиенко Ростислав 28 1
Hubner Anne - Хюбнер Энн 5 1
Каськов Валентин 11 1
Кривошеев Игорь 7 1
Мальчер Леонид 10 1
Шелковников Евгений 19 1
Нерадовский Константин 18 1
Анисов Ян 20 1
Конев Павел 5 1
Строгий Максим 9 1
Жуйков Вячеслав 5 1
Челидзе Джимшер 34 1
Пиляева Анжелика 3 1
Лавриков Илья 4 1
Гаврин Дмитрий 3 1
Мирошник Дмитрий 1 1
Походня Андрей 6 1
Пильщиков Александр 3 1
Квятковский Илья 2 1
Козицин Вячеслав 1 1
Петрухин Петр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 2
Германия - Федеративная Республика 12777 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 1
Земля - планета Солнечной системы 10458 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Россия - УФО - Челябинская область 1264 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Германия - Гамбург 184 1
Германия - Шлезвиг-Гольштейн 13 1
Германия - Тюрингия - Эрфурт 5 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дортмунд 13 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8996 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5903 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3349 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2508 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19114 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4113 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4025 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6328 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7137 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3698 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 773 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 435 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3500 1
НКО - Некоммерческая организация 514 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2376 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4226 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1420 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24692 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1299 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 708 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 969 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1335 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3230 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 164 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2982 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 706 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7900 1
Энергетика - Energy - Energetically 5211 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1632 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8197 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1354 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4120 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 260 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2950 1
Импортозамещение - параллельный импорт 511 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1767 1
TAdviser - Центр выбора технологий 406 1
ZDnet 660 1
Der Standard 3 1
A2:Research 10 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 875 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 21 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 177 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2062 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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