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Офисные приложения Редактор презентаций Presentation Editor
Офисные приложения и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 4
|Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
|Путин Владимир 3233 2
|Новиков Евгений 44 2
|Носков Константин 237 2
|Силуанов Антон 66 2
|Попов Григорий 23 2
|Путин Сергей 63 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Гребенщиков Дмитрий 37 1
|Бойко Андрей 51 1
|Шулика Виталий 10 1
|Обухов Александр 26 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Воробьев Александр 34 1
|Морозов Игорь 45 1
|Гиацинтова Светлана 18 1
|Гусев Михаил 25 1
|Гордиенко Ростислав 28 1
|Hubner Anne - Хюбнер Энн 5 1
|Каськов Валентин 11 1
|Кривошеев Игорь 7 1
|Мальчер Леонид 10 1
|Шелковников Евгений 19 1
|Нерадовский Константин 18 1
|Анисов Ян 20 1
|Конев Павел 5 1
|Строгий Максим 9 1
|Жуйков Вячеслав 5 1
|Челидзе Джимшер 34 1
|Пиляева Анжелика 3 1
|Лавриков Илья 4 1
|Гаврин Дмитрий 3 1
|Мирошник Дмитрий 1 1
|Походня Андрей 6 1
|Пильщиков Александр 3 1
|Квятковский Илья 2 1
|Козицин Вячеслав 1 1
|Петрухин Петр 1 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 406 1
|ZDnet 660 1
|Der Standard 3 1
|A2:Research 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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