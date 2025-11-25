Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186120
ИКТ 14431
Организации 11192
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3532
Системы 26408
Персоны 80213
География 2984
Статьи 1569
Пресса 1260
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 877

Yandex B2B Tech Yandex.Alice AI LLM семейство генеративных моделей


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


25.11.2025 Yandex B2B Tech открывает доступ к Alice AI — самому мощному семейству нейросетей «Яндекса» 4
24.11.2025 Названы самые популярные в России нейросети. ChatGPT в конце списка 3
21.11.2025 «Алиса AI» обошла DeepSeek и других игроков рынка — исследование Mediascope 3
21.11.2025 Катар, Балашиха и другие слова, с ударениями в которых чаще всего помогают ответы «Алисы AI» в «Поиске» 2
21.11.2025 Такси «Яндекса» начало использовать ИИ-агента в службе поддержки 1
21.11.2025 «Яндекс» создал робота на замену юристам 1
20.11.2025 Господин и королева: как пользователи просят нейросеть «Алису AI» называть их в чате 2
19.11.2025 «Яндекс Карты» представили ИИ-помощника для решения нестандартных городских задач 1
19.11.2025 «Яндекс» расскажет школьникам о нейросетях и безопасной работе с ними 1
18.11.2025 «Яндекс» представил платформу с идеями применения ИИ 1
07.11.2025 «Яндекс Маркет» запустил ИИ-агента: он подберет товары по фото, найдет подарок, а скоро научится понимать голосовые запросы 1
06.11.2025 «Рекламная сеть Яндекса» запускает ИИ-инструменты для партнеров 1
06.11.2025 «Яндекс Реклама» запускает ИИ-редактор креативов для создания объявлений 1
06.11.2025 «Яндекс» запускает линейку ИИ-помощников для рекламодателей и рекламных площадок 1
05.11.2025 Поиск с «Алисой» может дать шансы сайтам бизнесов разного калибра 1
01.11.2025 Нейросеть в «Яндекс Картах» поможет выбрать, чем заняться в городе 1
31.10.2025 Искусственный интеллект «Яндекса» поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ по математике 1
31.10.2025 «Яндекс» научит НКО пользоваться ИИ-инструментами для работы 4
30.10.2025 «Яндекс» запускает «Алису Про» — специализированного ИИ-ассистента для рабочих задач 3
30.10.2025 Yandex B2B Tech расширит возможности «Яндекс Таблиц» за счет искусственного интеллекта 1
29.10.2025 В «Яндекс Go» пользователи смогут решать повседневные задачи в городе c «Алисой AI» 4
29.10.2025 «Яндекс» объявляет финансовые результаты за III квартал 2025 года 4
28.10.2025 «Яндекс» анонсировал новую категорию носимых ИИ-устройств с «Алисой AI» 4
28.10.2025 «Яндекс» представил «Алису AI» 7
19.09.2025 «Яндекс Браузер»: каждое третье поручение альфа-версии ИИ-агента — просьба помочь с покупками 1
30.04.2025 «Алиса» и умные устройства в апреле 1

Публикаций - 26, упоминаний - 55

Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8379 22
Yandex B2B Tech 73 3
ИИ-Технологии 215 1
МегаФон 9845 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14114 1
Apple Inc 12598 1
Telegram Group 2527 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4496 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 341 1
Google LLC 12218 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 133 1
SolidSoft - СолидСофт 27 1
DeepSeek - ДипСик 102 1
Яндекс Роботикс - Yandex Robotics 20 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 225 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 283 2
Яндекс.Лавка 276 2
Яндекс - Бери Заряд! 26 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8125 1
Почта России ПАО 2235 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 983 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 286 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 401 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1630 1
О2О Холдинг 59 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 167 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 63 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 115 1
Astey 7 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4772 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 748 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17797 23
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4014 13
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5513 13
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2389 10
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 368 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25992 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8663 4
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 667 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25590 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33820 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12948 3
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 500 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5108 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17791 3
Data monetization - Монетизация данных 1823 3
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 977 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6837 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1350 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56931 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9686 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8363 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2794 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8150 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 831 2
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 724 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72701 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31496 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22929 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12948 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9330 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 841 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4873 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17072 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3946 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11369 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1073 1
Электронный билет - e-ticket 174 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5850 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1270 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 819 13
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 686 5
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 98 4
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 235 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1380 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 596 3
Яндекс.Алиса Про 23 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2338 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1154 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 605 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 467 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 307 2
Яндекс.Учебник 59 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 323 2
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 86 2
OpenAI - ChatGPT 504 2
Yandex - YaOS 44 2
Yandex B2B Tech - Нейроюрист 2 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 307 1
Linux OS 10842 1
Google Play - Google Store - Android Market 3421 1
Apple macOS 2232 1
Microsoft Office 3935 1
Microsoft Windows 16285 1
Apple - App Store 2997 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1901 1
Яндекс.Авто 46 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 341 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 864 1
Яндекс.Плюс 220 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 241 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 83 1
Яндекс.Радар 31 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 65 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 313 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 480 1
Яндекс.Нейросеть - Поиск с Нейро - Поиск с Алисой 15 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 102 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 88 1
Яндекс.Практикум 70 1
Путин Владимир 3336 1
Сидоренко Юрий 9 1
Козлова Дарья 36 1
Краевская Елена 7 1
Матвеева Кира 5 1
Михальцов Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156111 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45564 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18135 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4252 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 100 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2927 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2655 1
Катар 173 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 346 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 378 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 245 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 748 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Одоевский район - Одоев 9 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31705 5
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1038 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51096 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5371 3
Английский язык 6863 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5599 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1815 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 788 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2952 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7317 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 601 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 767 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7775 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4744 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9618 1
НКО - Некоммерческая организация 585 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5495 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25868 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5250 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5889 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6761 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4927 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6229 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1205 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 218 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1070 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 413 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 121 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54806 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11406 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 926 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10497 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4908 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8326 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17353 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5289 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2908 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8068 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2060 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 167 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 11 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 77 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 28 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402026, в очереди разбора - 733213.
Создано именных указателей - 186120.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще