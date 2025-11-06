Разделы

Матвеева Кира


СОБЫТИЯ


06.11.2025 ИИ-алгоритмы «Яндекса» помогут интернет-магазинам растить заказы с персональными скидками в поисковых объявлениях 1
06.11.2025 «Яндекс Реклама» запускает ИИ-редактор креативов для создания объявлений 1
31.08.2023 Lamoda тестирует сервис виртуальной примерки одежды 1
30.03.2023 Lamoda персонализировала каталог 1
13.03.2023 Lamoda запустила умный визуальный поиск товаров 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Матвеева Кира и организации, системы, технологии, персоны:

GFG - Lamoda - Ламода тех - Latech 12 2
Тексел 7 1
GFG - Lamoda - Купишуз 189 3
Лента - Сеть розничной торговли 2246 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17414 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12891 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5928 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5793 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8007 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2622 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1808 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12132 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1990 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5385 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3979 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5592 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3935 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4649 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 278 1
Часы - Watch 985 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5507 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16972 1
GFG - Lamoda LM Express 11 2
Apple iOS 8194 2
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 98 1
Google Android 14596 1
Федюков Максим 7 1
Беларусь - Минск 670 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1102 2
Россия - РФ - Российская федерация 155411 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 617 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45420 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1800 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8014 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5467 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25761 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31550 1
