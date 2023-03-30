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Lamoda персонализировала каталог

Lamoda ускорила процесс поиска товаров в своем каталоге с помощью искусственного интеллекта. Платформа теперь может персонализировано предсказывать, какие товары будут интересны пользователю, и теперь чаще будет показывать эти товары вверху выдачи. Об этом CNews сообщили представители Lamoda.

Умная выдача товаров сделает процесс шоппинга более доступным. В каталоге Lamoda представлено более 500 тыс. товаров, поэтому при поиске конкретного товара пользователь мог тратить время на пролистывание ленты и подбор идеального для себя варианта. Теперь все, что может быть интересно пользователю, автоматически отправляется в верх выдачи.

Искусственный интеллект оценивает сотни тысяч товаров и строит индивидуальную выдачу для каждого из миллионов пользователей. Для осуществления персонализации анализируется и используется информация о том, какими брендами, цветами и стилями интересовался конкретный клиент, в каком ценовом диапазоне совершались покупки, а также десятки других факторов.

Персонализированный каталог доступен пользователям мобильного приложения Lamoda на iOS и Android, веб-версии сайта.

«Выбор одежды конкретными пользователями очень сильно зависит от индивидуальных предпочтений. Персонализация каталога существенно упрощает жизнь нашему клиенту - с помощью ML-алгоритмов мы предугадываем эти предпочтения и стараемся показать пользователю то, что ему понравится, что захочется купить. Развивая наш каталог мы движемся к нашей стратегической цели - быть самой удобной площадкой для покупки товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл», - сказала Кира Матвеева, директор по продукту Lamoda.

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Lamoda появилась в 2011 г. как интернет-магазин. Сейчас это онлайн-платформ по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл. На ней представлено более 10 млн товаров от 4000 мировых и локальных брендов. В компании работает около 8000 человек, включая сотрудников Центрального офиса Lamoda в Москве, офисов в Минске и Алматы, автоматизированного складского комплекса в подмосковном Быково, собственной службы доставки LM Express, ИТ-хаба и колл-центра в Волгограде. В Lamoda входит ООО «Ламода тех», которая имеет статус аккредитованной ИТ-компании.

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