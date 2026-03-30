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GFG Lamoda Купишуз

GFG - Lamoda - Купишуз

Lamoda появилась в 2011 году — как интернет-магазин. Сейчас это онлайн-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни. На ней представлено более 6 млн товаров от 3-х тысяч мировых и локальных брендов. На 2021 год в компании работает более 7 тысяч человек, включая сотрудников Центрального офиса Lamoda в Москве, офисов в Минске, Киеве и Алматы, автоматизированного складского комплекса в подмосковном Быково, собственной службы доставки LM Express, IT-хаба и трех колл-центров — в Волгограде, Житомире и Чернигове. Девиз компании — «Мода на каждый день». Задача компании — создавать удобные, технологичные сервисы, обеспечивать людей красивыми и качественными товарами, объяснять модные тенденции и показывать, как они действуют во всех жизненных ситуациях. С 2014 года входит в состав публичной Global Fashion Group.

СОБЫТИЯ

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30.03.2026 Онлайн-магазин одежды Lamoda уволил 1000 работников

Сокращение штата По итогам 2025 г. основное юрлицо бренда Lamoda (онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл) — ООО «Купишу
25.03.2026 Lamoda усилила аналитику для продавцов

сортиментом, снижать риск нереализованных остатков и быстрее принимать решения, напрямую влияющие на выручку и маржинальность бизнеса. В 2026 г., который для рынка стал годом фокуса на эффективность, Lamoda делает акцент на повышении прозрачности и качества данных для партнеров и поэтапном развитии аналитических инструментов для продавцов, обеспечивая более управляемую и точную работу со сп
10.02.2026 Lamoda запустила инструмент гибкой аналитики акций для продавцов

Lamoda представила в личном кабинете Lamoda Seller новый «Отчет по акциям» — инструмент детализированной аналитики промо-активностей. Теперь продавцы Lamoda могут системно оценивать влияние акций на заказы и выкупы и исполь
05.12.2025 Lamoda и GlowByte внедряют решение Data Ocean Nova вендора Data Sapience

Lamoda и GlowByte внедряют решение Data Ocean Nova вендора Data Sapience. Внедрение в инфраструктуру площадки онлайн-моды Lamoda универсальной Lakehouse-платформы данных позволит создать высокопроизводительную среду подготовки данных и изолированные песочницы для задач дата-аналитики. Интегратором в проекте выступ
17.11.2025 Lamoda запустила мобильное приложение для селлеров

отающих на маркетплейсе. Оно позволяет управлять заказами, отгрузками и логистикой напрямую со смартфона. Новое приложение уже доступно в Google Play и App Store. Об этом CNews сообщили представители Lamoda. На данный момент приложение доступно для партнеров Lamoda, работающих по модели FBS (Fulfillment by Seller). Работа по этой модели предполагает ежедневное решение множества опера
12.09.2025 Lamoda изменила процесс выхода на маркетплейс

ько платформ, и, чтобы сделать их работу более простой и удобной, а также предложить новые инструменты для продвижения, аналитики, работы с товарами и поставками, был разработан единый личный кабинет Lamoda Seller. Об этом CNews сообщили представители Lamoda. С сентября 2025 г. процесс онбординга новых продавцов полностью перенесен в личный кабинет Lamoda Seller. Для регистрац
04.04.2025 С 9 часов до 6 секунд: HR Messenger сократил время отклика кандидатам

представила успешный кейс автоматизации найма. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Перед Lamoda стояла классическая для ритейла дилемма: как оперативно закрывать сотни вакансий в лог
24.02.2025 Lamoda начала внедрение КЭДО VK Tech

Lamoda, ритейлер в сфере товаров из сфер моды, красоты и лайфстайла, начала внедрение системы кадрового электронного документооборота VK HR Tek. Проект охватит всех сотрудников компании. Lamoda выбрала облачную версию VK HR Tek. Основными критериями выбора стали функциональность решения, его оптимальная стоимость и поддержка VK Tech на всех этапах работы. Уже оцифрованы такие к
10.02.2025 На «Яндекс Маркете» появилось более 40 тыс. товаров из ассортимента Lamoda

Впервые онлайн-платформа Lamoda представила свои товары на другом маркетплейсе — «Яндекс Маркете». Компании договорили
05.11.2024 Lamoda персонализировала главную страницу

вары, которые будут более релевантны конкретному пользователю. Об этом CNews сообщили представители Lamoda. Для осуществления персонализированного ранжирования анализируются действия всех польз
29.10.2024 «Айтеко» завершила проект по созданию офисного пространства для логистического центра Lamoda

«Айтеко» объявила о завершении ремонта и оснащения нового офисного пространства на территории распределительного центра Lamoda. Проект, реализованный в логистическом «Технопарке Софьино» в Московской области, включал в себя полный комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Площадь нового офисного п
23.09.2024 Lamoda в 10 раз увеличит сеть пунктов выдачи заказов с помощью «Яндекса»

Ритейлер Lamoda совместно с «Яндекс Доставкой» запустил проект по расширению географии доставки заказов. Заказы, оформленные на Lamoda, можно будет получить в большинстве пунктов выдачи «Яндекс М
10.09.2024 «Телфин» повысил эффективность звонков HR-команды Lamoda

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» подключил HR-дирекцию Lamoda к единой цифровой экосистеме «Телфин.Офис». Благодаря облачным сервисам связи компания
26.08.2024 Lamoda совместно с интегратором Wave Solutions заменила систему бюджетирования Anaplan на отечественное решение Optimacros

обладающих глубокими знаниями и опытом в области внедрения EPM IT-решений. Слаженная работа команд Lamoda и Wave Solutions позволила выполнить проект в кратчайшие сроки и с минимальными рискам
28.06.2024 Станислав Гоц -

Станислав Гоц, Lamoda: У цифровизации есть обратная сторона кадровый голод

CNews: Рынок быстро меняется, и вместе с ним — Lamoda. Как это отражается на вас и на компании? Какие новые задачи появляются, что теряет ак
24.06.2024 Lamoda внедрила ML-модель предсказания брака товаров

модель машинного обучения, которая предсказывает брак среди товаров. Данная модель в два раза увеличила скорость обработки возвратов после примерки покупателями. Об этом CNews сообщили представители Lamoda. Все товары на складе, которые вернули клиенты, сначала проходят проверку через ML-модель. Она осуществляет ежедневный скоринг полученных позиций и присваивает один из трех статусов: с в
20.05.2024 билайн бизнес настроил интернет на Мультисим-оборудовании в магазинах Lamoda Sport

айн бизнес организовал интернет-каналы с использованием Мультисим-маршрутизаторов в новых магазинах Lamoda Sport, которые открылись по всей стране. На каналах билайна работает ИТ-инфраструктура
08.11.2023 Lamoda улучшила процесс управления ассортиментом у партнеров

лять ассортиментом партнера по разным моделям отгрузки товара. Об этом CNews сообщили представители Lamoda. Гибридная глубина — это функционал, который объединяет одинаковые позиции из разных к
11.10.2023 Lamoda запускает новую модель работы с продавцами

моды, красоты и лайфстайл, начала тестирование новой кросс-докинг модели для работы с продавцами — Lamoda FBS (Fulfillment by Seller). Теперь бренды могут продавать вещи со своего склада и пол
31.08.2023 Lamoda тестирует сервис виртуальной примерки одежды

amoda, онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл, запустила онлайн-примерочную одежды. Новая функция доступна части пользователей в тестовом режиме в мобильном приложении Lamoda на iOS. Чтобы получить рекомендацию размера и увидеть, как будет сидеть тот или иной предмет гардероба, пользователю достаточно ввести 4 основных параметра — пол, рост, вес и возраст. А

06.06.2023 Экс-глава «Яндекс.Маркет» будет руководить Lamoda

Новый глава Lamoda Интернет-ритейлер Lamoda, специализирующийся на продаже товаров из сферы моды и красоты, объявил о смене гендиректора. Вместо американца Джери Калмеса (Jere Calmes), им стал Макси
06.04.2023 Lamoda автоматизировала построение рабочих графиков операторов колл-центра с помощью платформы Naumen WFM

обственного контактного центра компании и мониторить эффективность выполнения рабочих задач. Naumen WFM автоматически составляет графики работы операторов на основе прогнозов нагрузки от специалистов Lamoda. При построении расписания учитываются профессиональные навыки сотрудников и их пожелания к рабочему графику. Внедряя новое решение, Lamoda хотела сократить затраты временного рес
30.03.2023 Lamoda персонализировала каталог

телю, и теперь чаще будет показывать эти товары вверху выдачи. Об этом CNews сообщили представители Lamoda. Умная выдача товаров сделает процесс шоппинга более доступным. В каталоге Lamoda

13.03.2023 Lamoda запустила умный визуальный поиск товаров

вила о запуске бета-версии инструмента, который с помощью искусственного интеллекта поможет визуально подобрать одежду и обновить гардероб. Умный помощник доступен пользователям мобильного приложения Lamoda в России. Визуальный поиск будет полезен пользователям, которые пока не определись с тем, что хотят заказать и им проще показать понравившийся товар, чем объяснять, как он выглядит. Инст
09.03.2023 «Корус консалтинг» автоматизировал управление гейтами на складах Lamoda

ГК «Корус консалтинг» завершила проект по внедрению онлайн-площадки для управления гейтами на складах Lamoda. Система, разработанная ИТ-компанией с нуля за полгода, упорядочила и ускорила процесс бронирования слотов на разгрузку и погрузку поставок. Все это позволило ритейлеру увеличить количес
28.11.2022 Клиентам Lamoda стала доступна оплата заказов через СБП

тему быстрых платежей (СБП). Пользователи получили возможность оплачивать заказы через QR-код с мобильного устройства. Новый способ оплаты стал доступен при получении заказов в пунктах выдачи заказов Lamoda и у торговых представителей. В ближайшее время через СБП можно будет оплатить заказ по предоплате через сайт или мобильное приложение. Пользователям, которые будут использовать СБП для о
27.10.2021 Lamoda внедрила Infor WFM в своем фулфилмент-центре

Infor объявила о внедрении решения Infor WFM в фулфилмент-центре Lamoda. Infor WFM предоставит Lamoda весь необходимый набор инструментов для управлени
12.05.2021 Lamoda ускорила рост бизнеса в 1 квартале 2021 года

лед за объявлением финансовых и операционных результатов Global Fashion Group (GFG), входящая в GFG Lamoda – ведущая в России и СНГ платформа по продаже товаров, связанных с модой и образом жиз
14.04.2021 Lamoda удвоит штат ИТ-специалистов

В ближайшее время Lamoda откроет около 400 вакансий для ИТ-специалистов, тем самым удвоив штат технических экспертов в компании. Около половины от числа новых сотрудников составят разработчики на Go, также компа
18.03.2021 Lamoda откроет в Подмосковье распределительный центр

Компания Lamoda, ведущая онлайн-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, заключила контракт на строительство нового складского комплекса в «Логопарке Софьино» в Подмосковье (дев
01.03.2021 В 2020 году оборот Lamoda вырос на 32,3%

up (GFG), объявила финансовые и операционные результаты за 4 квартал и 2020 год. В отчетном периоде Lamoda достигла рекордных результатов по основным финансовым показателям. По итогам 2020 года
20.11.2020 Lamoda автоматизировала взаимодействие с партнерами на базе Microsoft Dynamics 365 Online

ГК «Корус консалтинг» автоматизировала процессы привлечения, онбординга и ведения сделок с поставщиками в компании Lamoda, одном из крупнейших в России интернет-магазинов. Новая облачая PRM-система на базе Microsoft Dynamics 365 Online обеспечила онлайн-ритейлера единым цифровым пространством и качественно

15.05.2020 Оборот Lamoda в первом квартале 2020 года вырос на 19,8%

bal Fashion Group (GFG), объявила финансовые и операционные результаты за первый квартал 2020 года. Lamoda усилила свои позиции онлайн fashion ритейлера и показала в первом квартале стабильный

14.05.2020 Lamoda возглавил экс-топ-менеджер «Билайна» и Tele2

Новый глава Lamoda Интернет-ритейлер Lamoda объявил о назначении нового гендиректора. Им стал американец Джери Калмис (Jere Calmes). У Калмиса большой опыт работы в России, причем значительную часть
13.05.2020 Global Fashion Group объявила о назначении СЕО Lamoda

up (GFG) объявила о назначении Джери Калмиса (Jere Calmes) на пост Chief Executive Officer компании Lamoda, онлайн платформы GFG на рынках России и СНГ. Джери приступит к исполнению своих обяза
12.05.2020 «Магнит» переманил из Lamoda команду ИТ-топ-менеджеров во главе с основателем компании

Новые ИТ-шники в «Магните» Российская компания-ритейлер «Магнит» сообщила о привлечении новой команды для ускорения цифровой трансформации бизнеса. В ее главе находится один из основателей Lamoda Флориан Янсен, который займет должность исполнительного директора «Магнита», а также станет одним из трех заместителей генерального директора организации — Яна Дюннинга. Вместе с ним в «
03.07.2019 Решения Cisco стали основой сетевой ИТ-инфраструктуры онлайн-платформы Lamoda

Cisco объявила о том, что один из крупнейших в России онлайн ритейлеров Lamoda Group модернизировала свои корпоративные ИТ-системы при помощи решений Cisco для сетев
07.06.2019 Почта России и Lamoda Group объединят усилия в развитии фулфилмента

Почта России и Lamoda Group договорились о партнерстве в развитии фулфилмента. Меморандум о намерениях был п
11.12.2018 Lamoda открывает первый оффлайн-магазин

Первый оффлайн-магазин Российская компания Lamoda, которая занимается продажами одежды и обуви через интернет, открывает свой первый офф
13.07.2017 Lamoda внедрила Columbus DSM для управления безопасностью в системе ERP

ы данных ERP-систем, по результатам которого была выбрана разработка Columbus.По данным пресс-офиса Lamoda Group, «чем динамичнее и сложнее бизнес, тем разнообразнее сценарии управления безопас

Публикаций - 219, упоминаний - 268

GFG и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 45
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 24
МегаФон 10742 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
Microsoft Corporation 25775 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 13
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 12
9594 12
VK - Mail.ru Group 3602 12
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 9
Google LLC 12688 9
GFG - Lamoda - Ламода тех - Latech 16 9
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 8
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 8
Ростелеком 10948 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Telegram Group 2940 7
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 21 6
Агропромкомплектация ГК - Агротех-Информ 12 6
Huawei 4676 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 177 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 4
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 4
1С-Битрикс - Bitrix 675 4
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 4
Robokassa - Робокасса 54 4
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 4
Payture 11 4
SAP SE 5601 4
Apple Inc 13154 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
Эвотор - Evotor 231 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 3
1С-Рарус 982 3
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 118 3
Beget - Бегет 23 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 70
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 57
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 22
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 20
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 17
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 17
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 16
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 64 15
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 13
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 13
Почта России ПАО 2370 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Связной ГК 1401 11
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 10
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 10
Альфа-Банк 1979 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 9
KupiVip - Приват Трэйд 82 9
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 8
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 8
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 7
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 7
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 7
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 7
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 7
GFG - Global Fashion Group 7 7
Кофемания 85 7
Шанс ГК - ОхотАктив 16 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 7
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 7
NanduQ - Qiwi 1013 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 19 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 52 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
NAB - National Australia Bank - Национальный банк Австралии 6 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
Ассоциация ювелиров России 1 1
СОВО - Содружество онлайн-высшего образования 1 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 103
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 69
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 43
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 42
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 40
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 35
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 33
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 32
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 32
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 29
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 28
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 48
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Европа 24964 13
Беларусь - Белоруссия 6289 13
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 10
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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