GFG - Lamoda - Купишуз

Lamoda появилась в 2011 году — как интернет-магазин. Сейчас это онлайн-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни. На ней представлено более 6 млн товаров от 3-х тысяч мировых и локальных брендов. На 2021 год в компании работает более 7 тысяч человек, включая сотрудников Центрального офиса Lamoda в Москве, офисов в Минске, Киеве и Алматы, автоматизированного складского комплекса в подмосковном Быково, собственной службы доставки LM Express, IT-хаба и трех колл-центров — в Волгограде, Житомире и Чернигове. Девиз компании — «Мода на каждый день». Задача компании — создавать удобные, технологичные сервисы, обеспечивать людей красивыми и качественными товарами, объяснять модные тенденции и показывать, как они действуют во всех жизненных ситуациях. С 2014 года входит в состав публичной Global Fashion Group.