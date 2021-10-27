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GFG Lamoda Купишуз

GFG - Lamoda - Купишуз

Lamoda появилась в 2011 году — как интернет-магазин. Сейчас это онлайн-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни. На ней представлено более 6 млн товаров от 3-х тысяч мировых и локальных брендов. На 2021 год в компании работает более 7 тысяч человек, включая сотрудников Центрального офиса Lamoda в Москве, офисов в Минске, Киеве и Алматы, автоматизированного складского комплекса в подмосковном Быково, собственной службы доставки LM Express, IT-хаба и трех колл-центров — в Волгограде, Житомире и Чернигове. Девиз компании — «Мода на каждый день». Задача компании — создавать удобные, технологичные сервисы, обеспечивать людей красивыми и качественными товарами, объяснять модные тенденции и показывать, как они действуют во всех жизненных ситуациях. С 2014 года входит в состав публичной Global Fashion Group.


27.10.2021 Lamoda внедрила Infor WFM в своем фулфилмент-центре
12.05.2021 Lamoda ускорила рост бизнеса в 1 квартале 2021 года
14.04.2021 Lamoda удвоит штат ИТ-специалистов
18.03.2021 Lamoda откроет в Подмосковье распределительный центр
01.03.2021 В 2020 году оборот Lamoda вырос на 32,3%
20.11.2020 Lamoda автоматизировала взаимодействие с партнерами на базе Microsoft Dynamics 365 Online
15.05.2020 Оборот Lamoda в первом квартале 2020 года вырос на 19,8%
14.05.2020 Lamoda возглавил экс-топ-менеджер «Билайна» и Tele2
13.05.2020 Global Fashion Group объявила о назначении СЕО Lamoda
12.05.2020 «Магнит» переманил из Lamoda команду ИТ-топ-менеджеров во главе с основателем компании
03.07.2019 Решения Cisco стали основой сетевой ИТ-инфраструктуры онлайн-платформы Lamoda
07.06.2019 Почта России и Lamoda Group объединят усилия в развитии фулфилмента
11.12.2018 Lamoda открывает первый оффлайн-магазин
13.07.2017 Lamoda внедрила Columbus DSM для управления безопасностью в системе ERP
17.11.2016 Lamoda начала принимать платежи через Apple Pay
13.07.2016 Lamoda переходит на мобильный эквайринг с помощью ВТБ24
15.03.2016 Lamoda и Assist начали сотрудничать в Беларуси
04.08.2015 ARinteg внедрила Avanpost IDM 4.0 в российском онлайн-ритейлере Lamoda.ru
06.02.2014 Lamoda переводит службу поддержки клиентов на облачное решение Zendesk
28.01.2014 Интернет-магазин Lamoda привлек 10 млн евро инвестиций
16.05.2013 Lamoda автоматизирует бизнес-процессы на базе Microsoft Dynamics AX 2012

Публикаций - 90, упоминаний - 101

GFG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 20
Microsoft Corporation 22497 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 9
VK - Mail.ru Group 3057 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 7
Amazon Inc - Amazon.com 2650 6
Google LLC 10352 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
6072 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 5
Inventive Retail Group 64 4
ICL Services 61 4
Payture 11 4
Apple Inc 10683 4
Meta Platforms - Facebook 4267 4
Huawei 3222 4
Merlion Citilink - Ситилинк 259 4
Samsung Electronics 9333 3
Qrator Labs - Highload Lab 96 3
Смартфин - 2can&ibox 44 3
1С-Битрикс - Bitrix 443 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 3
Rambler Group - Рамблер ГК 811 3
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
Esri CIS - Эсри СНГ 89 2
Эвотор - Evotor 132 2
SAP SE 4595 2
Cisco Systems 4720 2
Intel Corporation 11262 2
Доктор рядом - Doc+ 45 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 489 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 2
1С-Рарус 742 2
АФК Система ПАО 1638 2
Сбер - СберДевайсы - SberDevices 94 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 188 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 22
Wildberries - Вайлдберриз 185 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 11
Магнит - Сеть магазинов 447 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 9
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 9
Яндекс.Еда 490 8
Связной ГК 1190 8
Почта России ПАО 1853 7
GFG - Global Fashion Group 6 6
KupiVip - Приват Трэйд 78 6
X5 Group 709 6
AliExpress 327 6
Qiwi 878 6
Access Industries 36 5
Yves Rocher - Ив Роше 33 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 180 5
О2О Delivery club 171 5
Visa International 1809 5
Л’Этуаль - Торговая сеть 81 5
Avito - Авито 237 4
Foodfox 13 4
Новард УК - Novard 71 4
Danone - Данон 70 4
IKEA - ИКЕА 124 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 4
Яндекс.Такси 304 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 4
Uber 287 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 4
Target Global 10 4
ВТБ - ВТБ24 658 4
Auchan Holding - Ашан 184 3
РВК - Российская венчурная компания 530 3
Альфа-Банк 1476 3
Спортмастер 134 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Rocket Internet 8 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
Правительство РФ 8292 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
World Bank Group - Всемирный банк 278 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 2
NAB - National Australia Bank - Национальный банк Австралии 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 146 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 90 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 1
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 34 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 132 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 1
Президент Российской Федерации 3770 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 4 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 17
Мобильное приложение - Mobile app 4966 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 14
Website - Вебсайт 9736 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 9
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 7
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 915 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 4
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 604 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 4
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 2450 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 4
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1413 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 3
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 347 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 1831 3
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 735 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники 992 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент - Кадровый учет 1401 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 2
Google Android 11959 7
OneTwoTrip 34 5
Apple iOS 6422 4
Uber Eats - UberEATs 30 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 3
Apple Pay 427 3
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 111 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 366 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 3
GFG - Lamoda LM Express 3 3
Google YouTube - Видеохостинг 2277 3
Microsoft Dynamics 893 2
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 196 2
Сбер - Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 45 2
СПАРК-Интерфакс 127 2
Qrator Radar 9 2
Microsoft Dynamics 365 120 2
VK - Mail.Ru Почта 206 2
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 29 2
АТОЛ Онлайн-кассы 56 2
Groupon - Групон - скидочный сервис 197 2
ЕМИАС Электронный рецепт 63 2
СКАУТ Контроль спецтехники 9 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 169 2
WhatsApp Messenger 745 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 2
СКАУТ Безопасное вождение 21 2
Google Play - Google Store - Android Market 2732 2
Apple Touch ID 224 2
Rakuten Viber 491 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 326 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 65 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 143 1
Huawei AppGallery 131 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 307 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 25 13
Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 7
Calmes Jere - Джери Калмис 13 5
Староверов Денис 14 4
Быстров Константин 24 4
Готовченков Дмитрий 6 4
Мусина Галина 6 4
Левиков Антон 68 4
Rogowski Paul - Роговски Пол 4 4
Щитов Валентин 4 4
Делицын Леонид 110 3
Зайцев Николай 29 3
Бахин Евгений 20 3
Богдашев Дмитрий 18 3
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Алмазов Владислав 3 3
Разгуляев Валерий 18 2
Худавердян Тигран 72 2
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Миронов Александр 15 2
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Халин Дмитрий 55 2
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Полиссар Сергей 2 2
Schaefer Fabian - Шефер Фабиан 3 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 24
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 12
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 7
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Азия - Азиатский регион 3803 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 2
Великобритания - Лондон 2031 2
Испания - Королевство 2917 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 708 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 2
США - Калифорния - Сан-Хосе 379 2
Сингапур - Республика 1574 2
Япония 10069 2
Европа Восточная 2927 2
Франция - Французская Республика 5665 2
Австралия - Австралийский Союз 2791 2
Нидерланды - Амстердам 508 2
Россия - Кубань 106 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 256 1
Египет - Арабская Республика 687 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 1
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 81 1
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 99 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 68 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 16
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 15
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CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 6
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Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 1000 3
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 258 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
ПВЗ - пункт выдачи заказов 34 1
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Пиво - слабоалкогольный напиток 47 1
Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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