GFG - Lamoda - Купишуз

Онлайн-магазин одежды Lamoda уволил 1000 работников Сокращение штата По итогам 2025 г. основное юрлицо бренда Lamoda (онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл) — ООО «Купишу

Lamoda усилила аналитику для продавцов сортиментом, снижать риск нереализованных остатков и быстрее принимать решения, напрямую влияющие на выручку и маржинальность бизнеса. В 2026 г., который для рынка стал годом фокуса на эффективность, Lamoda делает акцент на повышении прозрачности и качества данных для партнеров и поэтапном развитии аналитических инструментов для продавцов, обеспечивая более управляемую и точную работу со сп

Lamoda запустила инструмент гибкой аналитики акций для продавцов Lamoda представила в личном кабинете Lamoda Seller новый «Отчет по акциям» — инструмент детализированной аналитики промо-активностей. Теперь продавцы Lamoda могут системно оценивать влияние акций на заказы и выкупы и исполь

Lamoda и GlowByte внедряют решение Data Ocean Nova вендора Data Sapience Lamoda и GlowByte внедряют решение Data Ocean Nova вендора Data Sapience. Внедрение в инфраструктуру площадки онлайн-моды Lamoda универсальной Lakehouse-платформы данных позволит создать высокопроизводительную среду подготовки данных и изолированные песочницы для задач дата-аналитики. Интегратором в проекте выступ

Lamoda запустила мобильное приложение для селлеров отающих на маркетплейсе. Оно позволяет управлять заказами, отгрузками и логистикой напрямую со смартфона. Новое приложение уже доступно в Google Play и App Store. Об этом CNews сообщили представители Lamoda. На данный момент приложение доступно для партнеров Lamoda, работающих по модели FBS (Fulfillment by Seller). Работа по этой модели предполагает ежедневное решение множества опера

Lamoda изменила процесс выхода на маркетплейс ько платформ, и, чтобы сделать их работу более простой и удобной, а также предложить новые инструменты для продвижения, аналитики, работы с товарами и поставками, был разработан единый личный кабинет Lamoda Seller. Об этом CNews сообщили представители Lamoda. С сентября 2025 г. процесс онбординга новых продавцов полностью перенесен в личный кабинет Lamoda Seller. Для регистрац

С 9 часов до 6 секунд: HR Messenger сократил время отклика кандидатам представила успешный кейс автоматизации найма. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Перед Lamoda стояла классическая для ритейла дилемма: как оперативно закрывать сотни вакансий в лог

Lamoda начала внедрение КЭДО VK Tech Lamoda, ритейлер в сфере товаров из сфер моды, красоты и лайфстайла, начала внедрение системы кадрового электронного документооборота VK HR Tek. Проект охватит всех сотрудников компании. Lamoda выбрала облачную версию VK HR Tek. Основными критериями выбора стали функциональность решения, его оптимальная стоимость и поддержка VK Tech на всех этапах работы. Уже оцифрованы такие к

На «Яндекс Маркете» появилось более 40 тыс. товаров из ассортимента Lamoda Впервые онлайн-платформа Lamoda представила свои товары на другом маркетплейсе — «Яндекс Маркете». Компании договорили

Lamoda персонализировала главную страницу вары, которые будут более релевантны конкретному пользователю. Об этом CNews сообщили представители Lamoda. Для осуществления персонализированного ранжирования анализируются действия всех польз

«Айтеко» завершила проект по созданию офисного пространства для логистического центра Lamoda «Айтеко» объявила о завершении ремонта и оснащения нового офисного пространства на территории распределительного центра Lamoda. Проект, реализованный в логистическом «Технопарке Софьино» в Московской области, включал в себя полный комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Площадь нового офисного п

Lamoda в 10 раз увеличит сеть пунктов выдачи заказов с помощью «Яндекса» Ритейлер Lamoda совместно с «Яндекс Доставкой» запустил проект по расширению географии доставки заказов. Заказы, оформленные на Lamoda, можно будет получить в большинстве пунктов выдачи «Яндекс М

«Телфин» повысил эффективность звонков HR-команды Lamoda Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» подключил HR-дирекцию Lamoda к единой цифровой экосистеме «Телфин.Офис». Благодаря облачным сервисам связи компания

Lamoda совместно с интегратором Wave Solutions заменила систему бюджетирования Anaplan на отечественное решение Optimacros обладающих глубокими знаниями и опытом в области внедрения EPM IT-решений. Слаженная работа команд Lamoda и Wave Solutions позволила выполнить проект в кратчайшие сроки и с минимальными рискам

Станислав Гоц - Станислав Гоц, Lamoda: У цифровизации есть обратная сторона — кадровый голод CNews: Рынок быстро меняется, и вместе с ним — Lamoda. Как это отражается на вас и на компании? Какие новые задачи появляются, что теряет ак

Lamoda внедрила ML-модель предсказания брака товаров модель машинного обучения, которая предсказывает брак среди товаров. Данная модель в два раза увеличила скорость обработки возвратов после примерки покупателями. Об этом CNews сообщили представители Lamoda. Все товары на складе, которые вернули клиенты, сначала проходят проверку через ML-модель. Она осуществляет ежедневный скоринг полученных позиций и присваивает один из трех статусов: с в

билайн бизнес настроил интернет на Мультисим-оборудовании в магазинах Lamoda Sport айн бизнес организовал интернет-каналы с использованием Мультисим-маршрутизаторов в новых магазинах Lamoda Sport, которые открылись по всей стране. На каналах билайна работает ИТ-инфраструктура

Lamoda улучшила процесс управления ассортиментом у партнеров лять ассортиментом партнера по разным моделям отгрузки товара. Об этом CNews сообщили представители Lamoda. Гибридная глубина — это функционал, который объединяет одинаковые позиции из разных к

Lamoda запускает новую модель работы с продавцами моды, красоты и лайфстайл, начала тестирование новой кросс-докинг модели для работы с продавцами — Lamoda FBS (Fulfillment by Seller). Теперь бренды могут продавать вещи со своего склада и пол

Lamoda тестирует сервис виртуальной примерки одежды amoda, онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл, запустила онлайн-примерочную одежды. Новая функция доступна части пользователей в тестовом режиме в мобильном приложении Lamoda на iOS. Чтобы получить рекомендацию размера и увидеть, как будет сидеть тот или иной предмет гардероба, пользователю достаточно ввести 4 основных параметра — пол, рост, вес и возраст. А

Экс-глава «Яндекс.Маркет» будет руководить Lamoda Новый глава Lamoda Интернет-ритейлер Lamoda, специализирующийся на продаже товаров из сферы моды и красоты, объявил о смене гендиректора. Вместо американца Джери Калмеса (Jere Calmes), им стал Макси

Lamoda автоматизировала построение рабочих графиков операторов колл-центра с помощью платформы Naumen WFM обственного контактного центра компании и мониторить эффективность выполнения рабочих задач. Naumen WFM автоматически составляет графики работы операторов на основе прогнозов нагрузки от специалистов Lamoda. При построении расписания учитываются профессиональные навыки сотрудников и их пожелания к рабочему графику. Внедряя новое решение, Lamoda хотела сократить затраты временного рес

Lamoda персонализировала каталог телю, и теперь чаще будет показывать эти товары вверху выдачи. Об этом CNews сообщили представители Lamoda. Умная выдача товаров сделает процесс шоппинга более доступным. В каталоге Lamoda

Lamoda запустила умный визуальный поиск товаров вила о запуске бета-версии инструмента, который с помощью искусственного интеллекта поможет визуально подобрать одежду и обновить гардероб. Умный помощник доступен пользователям мобильного приложения Lamoda в России. Визуальный поиск будет полезен пользователям, которые пока не определись с тем, что хотят заказать и им проще показать понравившийся товар, чем объяснять, как он выглядит. Инст

«Корус консалтинг» автоматизировал управление гейтами на складах Lamoda ГК «Корус консалтинг» завершила проект по внедрению онлайн-площадки для управления гейтами на складах Lamoda. Система, разработанная ИТ-компанией с нуля за полгода, упорядочила и ускорила процесс бронирования слотов на разгрузку и погрузку поставок. Все это позволило ритейлеру увеличить количес

Клиентам Lamoda стала доступна оплата заказов через СБП тему быстрых платежей (СБП). Пользователи получили возможность оплачивать заказы через QR-код с мобильного устройства. Новый способ оплаты стал доступен при получении заказов в пунктах выдачи заказов Lamoda и у торговых представителей. В ближайшее время через СБП можно будет оплатить заказ по предоплате через сайт или мобильное приложение. Пользователям, которые будут использовать СБП для о

Lamoda внедрила Infor WFM в своем фулфилмент-центре Infor объявила о внедрении решения Infor WFM в фулфилмент-центре Lamoda. Infor WFM предоставит Lamoda весь необходимый набор инструментов для управлени

Lamoda ускорила рост бизнеса в 1 квартале 2021 года лед за объявлением финансовых и операционных результатов Global Fashion Group (GFG), входящая в GFG Lamoda – ведущая в России и СНГ платформа по продаже товаров, связанных с модой и образом жиз

Lamoda удвоит штат ИТ-специалистов В ближайшее время Lamoda откроет около 400 вакансий для ИТ-специалистов, тем самым удвоив штат технических экспертов в компании. Около половины от числа новых сотрудников составят разработчики на Go, также компа

Lamoda откроет в Подмосковье распределительный центр Компания Lamoda, ведущая онлайн-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, заключила контракт на строительство нового складского комплекса в «Логопарке Софьино» в Подмосковье (дев

В 2020 году оборот Lamoda вырос на 32,3% up (GFG), объявила финансовые и операционные результаты за 4 квартал и 2020 год. В отчетном периоде Lamoda достигла рекордных результатов по основным финансовым показателям. По итогам 2020 года

Lamoda автоматизировала взаимодействие с партнерами на базе Microsoft Dynamics 365 Online ГК «Корус консалтинг» автоматизировала процессы привлечения, онбординга и ведения сделок с поставщиками в компании Lamoda, одном из крупнейших в России интернет-магазинов. Новая облачая PRM-система на базе Microsoft Dynamics 365 Online обеспечила онлайн-ритейлера единым цифровым пространством и качественно

Оборот Lamoda в первом квартале 2020 года вырос на 19,8% bal Fashion Group (GFG), объявила финансовые и операционные результаты за первый квартал 2020 года. Lamoda усилила свои позиции онлайн fashion ритейлера и показала в первом квартале стабильный

Lamoda возглавил экс-топ-менеджер «Билайна» и Tele2 Новый глава Lamoda Интернет-ритейлер Lamoda объявил о назначении нового гендиректора. Им стал американец Джери Калмис (Jere Calmes). У Калмиса большой опыт работы в России, причем значительную часть

Global Fashion Group объявила о назначении СЕО Lamoda up (GFG) объявила о назначении Джери Калмиса (Jere Calmes) на пост Chief Executive Officer компании Lamoda, онлайн платформы GFG на рынках России и СНГ. Джери приступит к исполнению своих обяза

«Магнит» переманил из Lamoda команду ИТ-топ-менеджеров во главе с основателем компании Новые ИТ-шники в «Магните» Российская компания-ритейлер «Магнит» сообщила о привлечении новой команды для ускорения цифровой трансформации бизнеса. В ее главе находится один из основателей Lamoda Флориан Янсен, который займет должность исполнительного директора «Магнита», а также станет одним из трех заместителей генерального директора организации — Яна Дюннинга. Вместе с ним в «

Решения Cisco стали основой сетевой ИТ-инфраструктуры онлайн-платформы Lamoda Cisco объявила о том, что один из крупнейших в России онлайн ритейлеров Lamoda Group модернизировала свои корпоративные ИТ-системы при помощи решений Cisco для сетев

Почта России и Lamoda Group объединят усилия в развитии фулфилмента Почта России и Lamoda Group договорились о партнерстве в развитии фулфилмента. Меморандум о намерениях был п

Lamoda открывает первый оффлайн-магазин Первый оффлайн-магазин Российская компания Lamoda, которая занимается продажами одежды и обуви через интернет, открывает свой первый офф