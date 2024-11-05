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Lamoda персонализировала главную страницу

Lamoda, ритейлер в сфере моды, красоты и лайфстайл, внедрил персонализацию на главной странице в своем мобильном приложении. С помощью персонализированного ранжирования с применением искуственного интеллекта ритейлер подбирает и показывает на главной те товары, которые будут более релевантны конкретному пользователю. Об этом CNews сообщили представители Lamoda.

Для осуществления персонализированного ранжирования анализируются действия всех пользователей онлайн-платформы, число которых превышает 17 млн ежемесячно. Предпочтения каждого конкретного пользователя строятся на основании его истории взаимодействия с Lamoda — учитываются покупки, добавления в корзину и избранное, просмотры карточек товаров — а именно пул брендов, ценовой диапазон, подходящий размер и т.д.

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Lamoda
Lamoda персонализировала главную страницу

«Развитие персонализации является одним из приоритетных направлений для компании. Ведь Lamoda объединяет более 10 млн товаров. Среди такого широкого предложения клиент в ограниченное время должен выбрать товар, который точнее всего соответствует его ожиданию и запросу. И мы хотим помочь ему в этом, улучшая и совершенствуя пользовательский путь. В ближайшее время планируем внедрять персонализацию в подборках образов для наших клиентов, а также помогать составлять гардероб в целом», — сказала Татьяна Умряева, управляющий директор по продукту Lamoda.

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По результатам тестов после внедрения персонализации на главной странице Lamoda отмечает увеличение показателей добавления товара в корзину и совершения покупки. Кроме этого пользователи стали чаще возвращаться на онлайн-платформу.

Персонализированная главная страница доступна пользователям мобильного приложения Lamoda на iOS и Android.

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