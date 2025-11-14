Разделы

Экс-глава бывшего владельца Qiwi скупил его акции на 1,6 миллиарда

Компания экс-гендиректора Qiwi Андрея Протопопова выкупила по оферте 5% акций Nanduq (нынешнее название международного подразделения Qiwi) за 657 млн руб. В три этапа данная структура выкупила 12,2% акций Nanduq за 1,6 млрд руб. у владельцев из российской финансовой инфраструктуры.

Результаты оферты на выкуп акций Nanduq

Гонконгская компания Fusion Factor Fintech (FFF), принадлежащая бывшему гендиректору платежной системы Qiwi Андрею Протопопову, сообщила итоги оферты на выкуп акций Nanduq (новое название бывшей головной структуры Qiwi).

Всего было выкуплено 3,12 млн ADR (американских депозитарных расписок) на акции Nanduq, что составляет 5% от общего числа акций.

Оферта выставлялась по цене 210 руб. за одну акцию (близко к рыночной цене ADR Nanduq на Московской бирже). Соответственно, затраты FFF на осуществление данной оферты составят 657 млн руб. В оферте могли участвовать владельцы ценных бумаг Nanduq, чьи права учитываются в российской финансовой инфраструктуре.

Предыдущие оферты на выкуп акций Nanduq

Это уже третья оферта на покупку ADR Nanduq, объявленна FFF в 2025 г. В мае 2025 г. FFF объявила о проведении в два этапа оферты на выкуп ADR Nanduq, учитываемых в российской финансовой инфраструктуре. Лимит оферты составлял 10 млн акций (16% от общего числа акций Nanduq).

В рамках первого этапа ADR выкупались по цене 210 руб., что представляет собой премию в размере 18,6% к цене ADR на Московской бирже на момент объявления оферты. Всего в рамках данного этапа было выкуплено 4,22 млн ADR (6,7% от общего числа).

В рамках второго этапа цена составляла 195 руб. за одну ADR, что представляло премию в размере 10,2% к рыночной цене ADR на момент объявления оферты. В ходе данного этапа было выкуплено лишь 345 тыс. ADR (1,8% от общего числа акций). Таким образом, всего за три этапа было выкуплено 7,68 млн ADR, что составляет 12,2% от общего числа акций (и 76% от лимита оферты, установленного в мае 2025 г.). В совокупности общие затраты на осуществление оферты составил 1,6 млрд руб.

Ранее совет директоров Nanduq принял решение о делистинге акций компании с Московской бирже. В таком ключе для владельцев ценных бумаг Nanduq, зарегистрированным в российской финансовой инфраструктуре, их продажа в рамках оферты представлял возможность для монзтизации своих инвестиций.

Взлеты и падения Qiwi

Платежная система Qiwi была образована в 2008 г. путем слияния платежных систем ОСМП и E-port. Компания была лидером на рынках платежных терминалов и электронных денежных кошельков. В 2013 г. компания провела IPO (первичное размещение акций) на амеркианской бирже Nasdaq, позднее компания получила листинг и на Московской бирже.

Основным владельцем Qiwi был ее бывший гендиректор Сергей Солонин. В 2022 г. администрация Nasdaq приостановила торги акциями Qiwi. В 2023 г. администрация Nasdaq одобрила план ухода компании из России, при условии выполнении которого торги акциями Qiwi должны были бы возобновиться.

Эдуард Долгалев, Selecty: Для средних игроков содержать собственную ИТ-команду станет экономически нецелесообразно
Бизнес

В начале 2024 г. Qiwi продала свое российское подразделение АО «Киви» за 23,75 млрд руб. Покупателем выступила FFF. Сделка предполагала рассрочку сроком на четыре года.

Вскоре после этого Центробанк отозвал лицензию у «Киви-банка», входившего в состав АО «Киви». В результате работа платежных терминалов и электронных кошельков Qiwi была прекращена. После этого АО «Киви» продала факторинговую платформу Rowi «Т-Банку».

Что осталось у Nanduq

У международного подразделения Qiwi остался бизнес с платежными терминалами в Казахстане, а также различные финтех-стартапы в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и других странах. Сама компания была переименована в Nanduq. При этом администрация Nasdaq приняла решение о делистинге акций компании. В то же время Nanduq получил листинг на Международной бирже Астаны (AIX).

Игорь Королев

