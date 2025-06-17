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AIX Astana International Exchange Астанинская международная биржа


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 Российские владельцы Qiwi продали свои акции за 888 миллионов 1
27.12.2024 Ozon наконец-то станет российской компанией 1
11.09.2024 Qiwi нашла замену Nasdaq 1
25.08.2023 Ozon не запускает торги на бирже в Казахстане, так как не может найти брокера 1
24.08.2023 Ozon уезжает с Кипра, чтобы стать полностью российской компанией 1
31.07.2023 Ozon нашел замену Nasdaq 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

AIX и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 3
Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс - Факторинг Технологии 21 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1462 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2741 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1698 4
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 158 1
Ингосстрах Инвестиции 19 1
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation 20 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1164 1
Euroclear 18 1
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1258 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 532 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1122 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 804 1
NanduQ - Qiwi 998 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 52 1
Ренессанс Брокер 9 1
Система Капитал УК - Sistema Capital 14 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 151 1
Ренессанс Страхование 165 1
Русагро Группа Компаний 301 1
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 9 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2209 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4640 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 96 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4987 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 472 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5171 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 111 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5554 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2502 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12435 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 282 5
ВТБ Мои Инвестиции 54 1
Турлов Артем 2 2
Герасимов Игорь 3 1
Курасов Алексей 17 1
Мурлейкин Никита 1 1
Иващенцева Елена 2 1
Майоров Артем 1 1
Путин Владимир 3252 1
Протопопов Андрей 33 1
Солонин Сергей 105 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 6
Казахстан - Республика 5662 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52651 3
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 399 3
Кипр - Республика 571 2
Турция - ТРСК - Никосия 13 2
Великобритания - Уэльс 117 1
Индия - Bharat 5552 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1090 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13416 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7648 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16761 3
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2007 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14201 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7109 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 112 1
U.S. SEC - ADS - American Depositary Shares - Американские депозитарные акции 38 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4783 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2294 1
Федеральный закон 325-ФЗ 4 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 139 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6382 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 986 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24877 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4257 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1028 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
Ведомости 1085 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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