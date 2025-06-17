Получите все материалы CNews по ключевому слову
AIX Astana International Exchange Астанинская международная биржа
УПОМИНАНИЯ
|17.06.2025
|Российские владельцы Qiwi продали свои акции за 888 миллионов 1
|27.12.2024
|Ozon наконец-то станет российской компанией 1
|11.09.2024
|Qiwi нашла замену Nasdaq 1
|25.08.2023
|Ozon не запускает торги на бирже в Казахстане, так как не может найти брокера 1
|24.08.2023
|Ozon уезжает с Кипра, чтобы стать полностью российской компанией 1
|31.07.2023
|Ozon нашел замену Nasdaq 2
AIX и организации, системы, технологии, персоны:
|АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 3
|Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс - Факторинг Технологии 21 1
|IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 282 5
|ВТБ Мои Инвестиции 54 1
|Турлов Артем 2 2
|Герасимов Игорь 3 1
|Курасов Алексей 17 1
|Мурлейкин Никита 1 1
|Иващенцева Елена 2 1
|Майоров Артем 1 1
|Путин Владимир 3252 1
|Протопопов Андрей 33 1
|Солонин Сергей 105 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365750, в очереди разбора - 750942.
Создано именных указателей - 176951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.