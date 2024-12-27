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Ozon наконец-то станет российской компанией

Акционеры Ozon приняли решение о смене юрисдикции компании с кипрской на российскую. Процедура должна завершиться до конца 2025 г. О таких планах было заявлено еще летом 2023 г.

Решение акционеров

Акционеры Ozon приняли 27 декабря 2024 г. решение о перерегистрации компании в российскую юрисдикцию, сообщили представители компании ТАСС.

Процедура перерегистрации, предполагающая полный перенос акционерной структуры Ozon в Россию, должна завершится до конца 2025 г.

Стратегия развития и операционная деятельность Ozon останутся без изменений. После регистрации в России торги бумагами на бирже будут остановлены на несколько недель. Это необходимо для конвертации депозитарных расписок в акции МКПАО, которые будут доступны для покупки всем инвесторам, сказано в сообщении.

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Ozon
До конца 2025 г. должен завершиться процесс перерегистрации Ozon в российскую юрисдикцию

Место регистрации основного юридического лица Ozon на данный момент — город Никосия на Кипре. Это один из крупнейших игроков на российском рынке электронной коммерции. По данным ФАС на начало 2024 г., Ozon и Wildberries занимали около 80% рынка маркетплейсов.

Что обещают сотрудникам и акционерам

Отмечается, что редомициляция (перевод активов из одной налоговой юрисдикции в другую) снизит регуляторные риски на ключевом рынке компании, упростит внутригрупповые транзакции, будет содействовать росту ликвидности бумаг и позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников.

Кадровый вопрос сейчас стоит остро для многих компаний. В декабре 2024 г. CNews писал, что Ozon начал искать индийские рекрутинговые агентства, которые могут завезти в Россию несколько тысяч квалифицированных, но стоящих дешевле, чем в России, разработчиков программного обеспечения и ИТ-специалистов из других сфер.

В отношении акционеров в связи с принятым решением, уточняется, что все они будут участвовать в редомициляции на одинаковых основаниях.

Ozon провел IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq и на Московской бирже в 2020 г. В начале 2022 г. Nasdaq приостановил торги акциями компаниями, а весной 2023 г. окончательно отказалась от листинга Ozon. Апелляция компании в Совет по слушаниям Nasdaq в июне 2023 г. была отклонена.

В конце июля 2023 г. Ozon был допущены к торгам на Международной бирже Астаны (AIX).

Смена юрисдикции и собственников

Онлайн-ретейлер Ozon заявил о планах компании сменить юрисдикцию с кипрской на российскую летом 2023 г.

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Импортонезависимость

Чистый убыток Ozon во II квартале 2023 г. увеличился на 82% год к году и составил 13,1 млрд руб. Это несмотря на то, что выручка выросла на 61% и достигла 94,1 млрд руб. Убытки компания связывала с неблагоприятным эффектом от разницы курсов валют и ростом финансовых расходов.

Крупнейшими акционерами Ozon являются АФК «Система» (владеет 31,8% акций) и фонд Baring Vostok (27,6%). В конце 2022 г. Baring Vostok начал процесс продажи своей доли в Ozon компании «Восток Холдинг», созданной бывшими топ-менеджерами фонда. Один из этапов сделки прошел весной 2024 г., когда «Восток Холдинг» приобрел у американского фонда Baring Vostok (юридическое лицо — Baring Vostok Private Equity Funds) 28% акций интернет-ритейлера Ozon.

Завершение сделки затянулось. Лишь в начале 2024 г. Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий продажу принадлежащих иностранцам долей в Ozon Holdings и группе «Ренессанс Страхование».

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