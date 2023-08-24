Ozon уезжает с Кипра, чтобы стать полностью российской компанией

Оzon заявил о планах сменить юрисдикцию с кипрской на российскую — подальше от недружественных стран, поближе к основному бизнесу.



Планируется переезд

Онлайн-ретейлер Ozon заявил о планах компании сменить юрисдикцию с кипрской на российскую, сообщило агентство «Прайм». Сроки и детали пока не уточняются.

Место регистрации основного юридического лица Ozon на данный момент — город Никосия на Кипре. «Безусловно, мы хотим на определенном горизонте целиком избавиться от зарубежной юридической обвязки, но каких-то конкретных сроков и деталей анонсировать мы пока не можем. Но определенные действия со своей стороны стараемся предпринимать», — сказал финансовый директор Ozon Игорь Герасимов, отвечая на вопросы о планах компании по редомициляции.

Редомициляция — это перевод активов из одной налоговой юрисдикции в другую. Планов по обратному выкупу акций, по словам Герасимова, у Ozon в настоящее время нет. Редомициляция предполагает полный переезд компании в Россию. «В нашем случае мы говорили о потенциальной реорганизации холдинга», — уточнила пресс-служба Ozon.

Фото: Ozon Головная структура Ozon решила переехать в Россию с Кипра

Герасимов также заметил, что «в данных обстоятельствах», логично было бы иметь основную холдинговую структуру как можно ближе к основному бизнесу в России.

Недружественные обстоятельства

Чистый убыток Ozon во II квартале 2023 г., согласно опубликованному на сайте компании отчету, увеличился на 82% год к году и составил 13,1 млрд руб. Это несмотря на то, что выручка выросла на 61% и достигла 94,1 млрд руб. Убытки компания связывает с неблагоприятным эффектом от разницы курсов валют и ростом финансовых расходов.

Весной 2023 г. администрация Nasdaq решила отказаться от листинга Ozon, писал CNews. Листинг — включение ценных бумаг в список, допущенных к биржевым торгам. Торги были приостановлены еще в начале 2022 г. Такая же судьба ожидала на зарубежных фондовых площадках большинство компаний с российскими корнями.

В конце июля 2023 г. Ozon был допущены к торгам на Международной бирже Астаны (AIX). Однако, исходя из данных биржи, пока сделок с бумагами компании не было. Герасимов также отметил, что торги на AIX не очень активные.

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«Ozon имеет диверсифицированную структуру акционеров с большой долей иностранного капитала, - говорит директор рынка капитала ИК «Универ Капитал» Артем Турлов. - Поэтому вариант с переездом в Россию не является оптимальным с точки зрения сохранения стоимости для всех акционеров. Был необходим альтернативный листинг на площадке, одинаково нейтральной как для акционеров из России, так и для акционеров из других стран. Биржи Казахстана достаточно технологически развиты, чтобы обслуживать крупных эмитентов с высокими торговыми оборотами».

Крупнейшими акционерами Ozon являются АФК «Система» (владеет 31,8% акций) и фонд Baring Vostok (27,6%). В конце 2022 г. Baring Vostok начал процесс продажи своей доли в Ozon компании «Восток Холдинг», созданной бывшими топ-менеджерами фонда.