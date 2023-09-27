Россия сегодня МИА Прайм Агентство экономической информации

«Прайм груп» займется внедрением российской системы управления НСИ «Гармония MDM» Компания «Прайм груп» предложит клиентам и партнерам систему «Гармония MDM» — импортонезависимое решение для управления мастер-данными. С помощью «Гармонии MDM» можно справиться с потоком информации из р

«Прайм груп» стала частью цифровой экосистемы Концерна «Росэнергоатом». «Атомдата-интеграция» – рыночный интегратор комплексных ИТ-продуктов и инфраструктурных решений, входящая в контур управления концерна «Росэнергоатом», объявила о покупке 49% акций компании ООО «Прайм груп». Сделка по приобретению акций «Прайм груп» завершилась в августе 2022 г. Ее условия предполагают долгосрочные опционные соглашения по более тесной интеграции «Прайм гр

Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина Тендер на 3,2 миллиарда Как выяснил CNews, оборудование и ПО более чем на 3 млрд руб. для строящегося ЦОДа Федеральной таможенной службы (ФТС) в Твери поставит «Прайм груп». Один из учредителей компании — Александр Удодов, бывший зять премьер-министра Михаила Мишустина. О том, что Александр Удодов с 2008 г. был женат на родной сестре Мишустина Наталии

В Москве строится первый цифровой жилой квартал Optima Development вложила более $3 млн в создание интеллектуальной системы, которая позволит резидентам жилого квартала премиум-класса «Прайм Парк» решать любые вопросы контроля и управления системами безопасности и сервиса с одной кнопки приложения в смартфоне. В строящихся башнях жилого квартала уже смонтированы и проходят те

«Прайм груп» присоединилась к партнерской сети «Форсайт+» «Форсайт» и «Прайм груп» объявили о заключении партнерского соглашения. Основная цель сотрудничества – создание на базе программных продуктов «Форсайта» полнофункциональных решений для системной цифровой тр

«Прайм Груп» стала официальным дистрибьютором «Эльдока» «Прайм Груп» и «От-Ойл» подписали партнерское соглашение о распространении и внедрении линейки приложений «Эльдока». Партнерское соглашение между компаниями предусматривает сотрудничество в обла

«Айди – технологии управления» и «Прайм груп» стали партнерами по внедрению ECM-платформы Documino «Айди – технологии управления» и «Прайм груп» заключили партнерское соглашение. Системный интегратор «Прайм груп», согласно договору, получает право на дистрибуцию разработки «Айди – технологии управления» – ECM-платформ

К площадке FactorPlat присоединилась факторинговая компания «Прайм» К мультибанковской площадке FactorPlat, разработанной международным EDI-провайдером и интегратором Edisoft, присоединилась крупная факторинговая компания — торговое финансирование «Прайм». Как сообщили CNews в Edisoft, «Прайм» будет финансировать поставщиков X5 Retail Group на основании пакетов электронных документов, передаваемых через FactorPlat. Клиенты, которые

«Билайн ТВ» запустил услугу «Прайм-тайм» Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») расширила возможности управления эфиром домашнего цифрового телевидения «Билайн» и представила новую услугу «Прайм-тайм», реализованную по технологии CatchUp. Новая услуга позволяет смотреть телевизионные контент спустя несколько часов с момента его выхода в эфир. На данный момент «Прайм-тайм»

«Прайм груп» разработает сайт для Ханты-Мансийского автономного округа Компания «Прайм груп» объявила о том, что победила в конкурсе веб-разработчиков и подписала контракт с правительством Ханты-Мансийского автономного округа на разработку и развитие сайта 9milliard.ru, пос

«Прайм Груп» построила СЭДД в администрации ЯНАО Компания «Прайм Груп» завершила внедрение системы электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД) в аппарате губернатора и 20 департаментах администрации Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)

Наум Мардер будет назначен заместителем министра связи и массовых коммуникаций Наум Мардер будет назначен заместителем министра связи и массовых коммуникаций. Об этом «Прайм-ТАСС» сообщил источник, близкий к правительственным кругам. В Минкомсвязи Наум Мардер б

ERDAS и «ПРАЙМ ГРУП» представили новые программные продукты для работы с геоданными 20 мая 2008 г., в рамках конференции для ИТ-профессионалов, компания ERDAS и ее официальный дистрибьютор, компания «ПРАЙМ ГРУП», представили последние разработки в области хранения, редактирования и обмена геопространственной информацией на основе серверных решений. В апреле 2008 года компания ERDAS Inc. (ра

Оборот «Прайм Груп» в 2007 г. вырос в 1,5 раза Компания «Прайм Груп», российский интегратор и поставщик ИТ-решений, объявила итоги своей деятельности в 2007 финансовом году. Так, согласно данным CNews Analytics, «Прайм Груп» поднялась на 31 ме

«Прайм груп» будет продавать TouchTable Компания TouchTable (США, Пасадена) и российская компания «Прайм груп», системный интегратор и поставщик ИТ-решений, стали партнерами по продвижению продукции TouchTable. Подписав соглашение, «Прайм груп» стала первой компанией, официально поста

«Прайм Груп» модернизировала СЭДД администрации г. Новый Уренгой Компания «Прайм Груп» завершила проект по развитию системы электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД) на базе платформы Company Media администрации города Новый Уренгой. Работы велись с 2006

Компания "ПРАЙМ ГРУП" стала партнером SAP Компания «ПРАЙМ ГРУП», российский системный интегратор и поставщик решений в области ГИС-технологий, получила статус SAP Service Partner компании SAP AG. Приоритетным направлением сотрудничества выбрана

"Прайм Груп" выиграл тендер "Газпрома" Компания «Прайм Груп», один из крупнейших поставщиков ИТ-решений в России, выиграла открытый тендер «Газпрома» на создание Отраслевой геолого-геофизической информационной системы (ОГГИС). ОГГИС будет явл

ГИС-инновации "Прайм Груп" отмечены медалью Как сообщает пресс-служба компании "Прайм Груп", на 3-й Международной выставке ГЕО-Сибирь 2007» компания была награждена малой золотой медалью в номинации «Дистанционные методы зондирования Земли, мониторинг окружающей среды». Вы

«Прайм Груп» займется поставкой оборудования Planar Systems В результате подписания партнерского соглашения между компаниями Leica Geosystems Geospatial Imaging и Planar Systems, компания «Прайм Груп» получила право на распространение всей линейки оборудования SD Stereo/3D Monitor Planar Systems. Напомним, что «Прайм Груп», являясь официальным дистрибьютором фирмы Leica Ge

"Прайм Груп" повысит доступность ПО Leica Geosystems Российская компания «Прайм Груп», специализирующаяся в области системной интеграции и решений в области информационных технологий, объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с Leica Geosystems Geospatial Im

"Прайм Груп" подвела итоги работы в 2006 г. На днях компания «Иокогава Электрик СНГ» подвела итоги своей работы и работы партнеров за 2006 год. По результатам, «Прайм Груп» получила диплом за высокие результаты по объемам заказов в сфере повседневных продаж контрольно-измерительных приборов и продвижению датчиков давления EJA /EJX. Компания «Прайм

"Прайм Груп" получает статус партнера Datastream Solutions CIS Компания «Прайм Груп», поставщик решений в области информационных технологий, сообщила о том, что получила статус партнера компании Datastream Solutions CIS, поставляющей EAM-решения Infor Datastream в Р

Третьяковская галерея определила подрядчика по ИТ-услугам Компания «Прайм Груп» победила в открытом конкурсе на выполнение работ по информатизации и информационному обеспечению деятельности Государственной Третьяковской галереи в 2006 году. Заказчиком услуг выс

"Прайм Груп" начала работу в Омане Российская компания "Прайм Груп" сообщила о начале работ по реализации проектов по информатизации на территории султаната Оман. с 7 по 13 января делегация специалистов "Прайм Груп" посетила страну, на встреч

"Мастертел": итоги первого года работы его технико-экономическое и бизнес-обоснование, оптимизацию финансирования, поставку оборудования, внедрение и техническую поддержку решения. В 2003 году компания «Мастертел» вошла в состав холдинга «Прайм Бизнес Групп» и заключила стратегические партнерские соглашения с компанией «Прайм Бизнес Консалтинг» (ТЭО, бизнес-планы, юридический и налоговый консалтинг, проектное финансирован

"Прайм Груп" вступила в ряды ГИС-Ассоциации Компания "Прайм Груп"> (60 место в рейтинге CNews100), поставщик решений в области информационных и электронных технологий, стала членом ГИС–Ассоциации. ГИС-Ассоциация - это межрегиональная общественная

Dell подписал партнерское соглашение с "Прайм Груп" Компании Dell и "Прайм Груп" объявили 4 декабря о подписании партнерского соглашения, в соответствии с которым "Прайм Груп" получила официальный статус системного реселлера Dell в России. Две компании и

"Прайм Груп" получила лицензию от Intergraph Компания "Прайм Груп", системный интегратор и поставщик решений в области информационных технологий, получила статус бизнес-партнера компании Intergraph, поставщика программного обеспечения семейства гео

"Прайм Груп" выиграла тендер по жилищному проекту Всемирного Банка 15 июля компания "Прайм Груп", системный интегратор и крупный поставщик решений в области информационных технологий, признана победителем в тендере "Закупка оргтехники, средств вычислительной техники и стандартн

"Прайм Груп" разворачивает систему дистанционного образования в Ямало-Ненецком АО 25 июня компания "Прайм Груп", системный интегратор и крупный поставщик решений в области информационных технологий, выполнила начальный этап проекта дистанционного образования в Ямало-Ненецком автономном округе

"Прайм Груп" стала бронзовым партнером ZyXEL Компания "Прайм Груп", поставщик решений и системный интегратор в различных областях народного хозяйства, приняла участие в дилерской конференции, проведенной ZyXEL Communications. На конференции партнер

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"Прайм Груп" подвел итоги трехлетней деятельности Компания "Прайм Груп", поставщик решений и системный интегратор в различных областях народного хозяйства, подвела итоги своей трехлетней деятельности на рынке информационных технологий. За 2000 год компа