Россия сегодня МИА Прайм Агентство экономической информации
|27.09.2023
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«Прайм груп» займется внедрением российской системы управления НСИ «Гармония MDM»
Компания «Прайм груп» предложит клиентам и партнерам систему «Гармония MDM» — импортонезависимое решение для управления мастер-данными. С помощью «Гармонии MDM» можно справиться с потоком информации из р
|31.08.2022
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«Прайм груп» стала частью цифровой экосистемы Концерна «Росэнергоатом».
«Атомдата-интеграция» – рыночный интегратор комплексных ИТ-продуктов и инфраструктурных решений, входящая в контур управления концерна «Росэнергоатом», объявила о покупке 49% акций компании ООО «Прайм груп». Сделка по приобретению акций «Прайм груп» завершилась в августе 2022 г. Ее условия предполагают долгосрочные опционные соглашения по более тесной интеграции «Прайм гр
|13.07.2021
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Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина
Тендер на 3,2 миллиарда Как выяснил CNews, оборудование и ПО более чем на 3 млрд руб. для строящегося ЦОДа Федеральной таможенной службы (ФТС) в Твери поставит «Прайм груп». Один из учредителей компании — Александр Удодов, бывший зять премьер-министра Михаила Мишустина. О том, что Александр Удодов с 2008 г. был женат на родной сестре Мишустина Наталии
|21.09.2020
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В Москве строится первый цифровой жилой квартал
Optima Development вложила более $3 млн в создание интеллектуальной системы, которая позволит резидентам жилого квартала премиум-класса «Прайм Парк» решать любые вопросы контроля и управления системами безопасности и сервиса с одной кнопки приложения в смартфоне. В строящихся башнях жилого квартала уже смонтированы и проходят те
|09.09.2020
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«Прайм груп» присоединилась к партнерской сети «Форсайт+»
«Форсайт» и «Прайм груп» объявили о заключении партнерского соглашения. Основная цель сотрудничества – создание на базе программных продуктов «Форсайта» полнофункциональных решений для системной цифровой тр
|09.04.2019
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«Прайм Груп» стала официальным дистрибьютором «Эльдока»
«Прайм Груп» и «От-Ойл» подписали партнерское соглашение о распространении и внедрении линейки приложений «Эльдока». Партнерское соглашение между компаниями предусматривает сотрудничество в обла
|29.03.2019
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«Айди – технологии управления» и «Прайм груп» стали партнерами по внедрению ECM-платформы Documino
«Айди – технологии управления» и «Прайм груп» заключили партнерское соглашение. Системный интегратор «Прайм груп», согласно договору, получает право на дистрибуцию разработки «Айди – технологии управления» – ECM-платформ
|29.04.2015
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К площадке FactorPlat присоединилась факторинговая компания «Прайм»
К мультибанковской площадке FactorPlat, разработанной международным EDI-провайдером и интегратором Edisoft, присоединилась крупная факторинговая компания — торговое финансирование «Прайм». Как сообщили CNews в Edisoft, «Прайм» будет финансировать поставщиков X5 Retail Group на основании пакетов электронных документов, передаваемых через FactorPlat. Клиенты, которые
|28.01.2015
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«Билайн ТВ» запустил услугу «Прайм-тайм»
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») расширила возможности управления эфиром домашнего цифрового телевидения «Билайн» и представила новую услугу «Прайм-тайм», реализованную по технологии CatchUp. Новая услуга позволяет смотреть телевизионные контент спустя несколько часов с момента его выхода в эфир. На данный момент «Прайм-тайм»
|26.09.2008
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«Прайм груп» разработает сайт для Ханты-Мансийского автономного округа
Компания «Прайм груп» объявила о том, что победила в конкурсе веб-разработчиков и подписала контракт с правительством Ханты-Мансийского автономного округа на разработку и развитие сайта 9milliard.ru, пос
|08.09.2008
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«Прайм Груп» построила СЭДД в администрации ЯНАО
Компания «Прайм Груп» завершила внедрение системы электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД) в аппарате губернатора и 20 департаментах администрации Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)
|23.06.2008
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Наум Мардер будет назначен заместителем министра связи и массовых коммуникаций
Наум Мардер будет назначен заместителем министра связи и массовых коммуникаций. Об этом «Прайм-ТАСС» сообщил источник, близкий к правительственным кругам. В Минкомсвязи Наум Мардер б
|21.05.2008
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ERDAS и «ПРАЙМ ГРУП» представили новые программные продукты для работы с геоданными
20 мая 2008 г., в рамках конференции для ИТ-профессионалов, компания ERDAS и ее официальный дистрибьютор, компания «ПРАЙМ ГРУП», представили последние разработки в области хранения, редактирования и обмена геопространственной информацией на основе серверных решений. В апреле 2008 года компания ERDAS Inc. (ра
|12.05.2008
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Оборот «Прайм Груп» в 2007 г. вырос в 1,5 раза
Компания «Прайм Груп», российский интегратор и поставщик ИТ-решений, объявила итоги своей деятельности в 2007 финансовом году. Так, согласно данным CNews Analytics, «Прайм Груп» поднялась на 31 ме
|13.09.2007
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«Прайм груп» будет продавать TouchTable
Компания TouchTable (США, Пасадена) и российская компания «Прайм груп», системный интегратор и поставщик ИТ-решений, стали партнерами по продвижению продукции TouchTable. Подписав соглашение, «Прайм груп» стала первой компанией, официально поста
|21.08.2007
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«Прайм Груп» модернизировала СЭДД администрации г. Новый Уренгой
Компания «Прайм Груп» завершила проект по развитию системы электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД) на базе платформы Company Media администрации города Новый Уренгой. Работы велись с 2006
|13.08.2007
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Компания "ПРАЙМ ГРУП" стала партнером SAP
Компания «ПРАЙМ ГРУП», российский системный интегратор и поставщик решений в области ГИС-технологий, получила статус SAP Service Partner компании SAP AG. Приоритетным направлением сотрудничества выбрана
|14.05.2007
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"Прайм Груп" выиграл тендер "Газпрома"
Компания «Прайм Груп», один из крупнейших поставщиков ИТ-решений в России, выиграла открытый тендер «Газпрома» на создание Отраслевой геолого-геофизической информационной системы (ОГГИС). ОГГИС будет явл
|10.05.2007
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ГИС-инновации "Прайм Груп" отмечены медалью
Как сообщает пресс-служба компании "Прайм Груп", на 3-й Международной выставке ГЕО-Сибирь 2007» компания была награждена малой золотой медалью в номинации «Дистанционные методы зондирования Земли, мониторинг окружающей среды». Вы
|24.04.2007
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«Прайм Груп» займется поставкой оборудования Planar Systems
В результате подписания партнерского соглашения между компаниями Leica Geosystems Geospatial Imaging и Planar Systems, компания «Прайм Груп» получила право на распространение всей линейки оборудования SD Stereo/3D Monitor Planar Systems. Напомним, что «Прайм Груп», являясь официальным дистрибьютором фирмы Leica Ge
|02.04.2007
|Британский институт стандартов и "Прайм Груп" стали партнерами
|14.03.2007
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"Прайм Груп" повысит доступность ПО Leica Geosystems
Российская компания «Прайм Груп», специализирующаяся в области системной интеграции и решений в области информационных технологий, объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с Leica Geosystems Geospatial Im
|14.12.2006
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"Прайм Груп" подвела итоги работы в 2006 г.
На днях компания «Иокогава Электрик СНГ» подвела итоги своей работы и работы партнеров за 2006 год. По результатам, «Прайм Груп» получила диплом за высокие результаты по объемам заказов в сфере повседневных продаж контрольно-измерительных приборов и продвижению датчиков давления EJA /EJX. Компания «Прайм
|20.11.2006
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"Прайм Груп" получает статус партнера Datastream Solutions CIS
Компания «Прайм Груп», поставщик решений в области информационных технологий, сообщила о том, что получила статус партнера компании Datastream Solutions CIS, поставляющей EAM-решения Infor Datastream в Р
|10.11.2006
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Третьяковская галерея определила подрядчика по ИТ-услугам
Компания «Прайм Груп» победила в открытом конкурсе на выполнение работ по информатизации и информационному обеспечению деятельности Государственной Третьяковской галереи в 2006 году. Заказчиком услуг выс
|29.01.2004
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"Прайм Груп" начала работу в Омане
Российская компания "Прайм Груп" сообщила о начале работ по реализации проектов по информатизации на территории султаната Оман. с 7 по 13 января делегация специалистов "Прайм Груп" посетила страну, на встреч
|14.11.2003
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"Мастертел": итоги первого года работы
его технико-экономическое и бизнес-обоснование, оптимизацию финансирования, поставку оборудования, внедрение и техническую поддержку решения. В 2003 году компания «Мастертел» вошла в состав холдинга «Прайм Бизнес Групп» и заключила стратегические партнерские соглашения с компанией «Прайм Бизнес Консалтинг» (ТЭО, бизнес-планы, юридический и налоговый консалтинг, проектное финансирован
|09.06.2003
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"Прайм Груп" вступила в ряды ГИС-Ассоциации
Компания "Прайм Груп"> (60 место в рейтинге CNews100), поставщик решений в области информационных и электронных технологий, стала членом ГИС–Ассоциации. ГИС-Ассоциация - это межрегиональная общественная
|04.12.2002
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Dell подписал партнерское соглашение с "Прайм Груп"
Компании Dell и "Прайм Груп" объявили 4 декабря о подписании партнерского соглашения, в соответствии с которым "Прайм Груп" получила официальный статус системного реселлера Dell в России. Две компании и
|25.11.2002
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"Прайм Груп" получила лицензию от Intergraph
Компания "Прайм Груп", системный интегратор и поставщик решений в области информационных технологий, получила статус бизнес-партнера компании Intergraph, поставщика программного обеспечения семейства гео
|16.07.2002
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"Прайм Груп" выиграла тендер по жилищному проекту Всемирного Банка
15 июля компания "Прайм Груп", системный интегратор и крупный поставщик решений в области информационных технологий, признана победителем в тендере "Закупка оргтехники, средств вычислительной техники и стандартн
|26.06.2002
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"Прайм Груп" разворачивает систему дистанционного образования в Ямало-Ненецком АО
25 июня компания "Прайм Груп", системный интегратор и крупный поставщик решений в области информационных технологий, выполнила начальный этап проекта дистанционного образования в Ямало-Ненецком автономном округе
|19.06.2002
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"Прайм Груп" стала бронзовым партнером ZyXEL
Компания "Прайм Груп", поставщик решений и системный интегратор в различных областях народного хозяйства, приняла участие в дилерской конференции, проведенной ZyXEL Communications. На конференции партнер
|10.06.2002
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"Ямалтелеком" и "Прайм Груп" завершили тестирование пилотного участка сети передачи данных
На прошлой неделе компания "Прайм Груп" совместно со специалистами ОАО "Ямалтелеком" и компанией Gilat завершила тестирование пилотного участка сети передачи данных интегрированной телекоммуникационной сети ОАО "Ямалтелек
|03.04.2002
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"Прайм Груп" внедрила информационную систему в концерне "Реемтсма"
Компания "Прайм Груп", поставщик решений и системный интегратор в различных областях народного хозяйства, объявила об окончании разработки и внедрении системы SIS (Sales Information System) в табачном ко
|06.03.2002
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"Прайм Груп" подвел итоги трехлетней деятельности
Компания "Прайм Груп", поставщик решений и системный интегратор в различных областях народного хозяйства, подвела итоги своей трехлетней деятельности на рынке информационных технологий. За 2000 год компа
|29.11.2001
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Lanck и "Прайм Груп" выиграли контракт на поставку оборудования для НФПК
Компании Lanck и "Прайм Груп" будут выполнять контракт на поставку и установку аппаратного и программного обеспечения в рамках Образовательного Инновационного Проекта, финансируемого из средств Всемирного Банка
Россия сегодня МИА и организации, системы, технологии, персоны:
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