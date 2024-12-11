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Лукичев Максим

СОБЫТИЯ


11.12.2024 «Атомстройэкспорт» автоматизировал ИТ-процессы на зарубежных объектах строительства АЭС с помощью Naumen Service Desk 1
27.09.2023 «Прайм груп» займется внедрением российской системы управления НСИ «Гармония MDM» 1
31.08.2022 «Прайм груп» стала частью цифровой экосистемы Концерна «Росэнергоатом». 1
13.07.2021 Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина 1
09.09.2020 «Прайм груп» присоединилась к партнерской сети «Форсайт+» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Лукичев Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Прайм Груп - Prime Group 74 5
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 46 1
IBM - International Business Machines Corp 9683 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 769 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 263 1
Naumen - Наумен 747 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 217 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 1
Якиманка Детская Галерея 3 1
Aforra Development - Афорра Девелопмент - Афи Девелопмент 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8776 1
Роснефть НК - нефтяная компания 559 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 451 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 354 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 210 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13684 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2319 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 976 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64494 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25354 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12110 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13011 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2014 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14712 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1370 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10591 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2284 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18006 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12781 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34556 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1160 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25931 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35896 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10145 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2202 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 272 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1889 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 206 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2601 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12758 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 739 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 448 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 260 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 773 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1738 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 199 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1346 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 130 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3539 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 68 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata harmony MDM - Гармония MDM - Navicon MDM - Navicon Master Data Management 33 1
Рыжков Сергей 22 1
Обелов Евгений 17 1
Мухин Николай 4 1
Фараджев Давид 3 1
Яковлев Денис 14 1
Рейман Леонид 1065 1
Мишустин Михаил 783 1
Локоть Андрей 8 1
Удодов Александр 8 1
Богдыль Александр 5 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Россия - РФ - Российская федерация 165062 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54539 1
Европа 24911 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47372 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Ближний Восток 3142 1
Франция - Французская Республика 8148 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 779 1
Россия - ЦФО - Курская область 742 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2249 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 260 1
Африка Северная 261 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7033 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1465 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6126 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53142 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5572 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2507 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11507 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5650 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6560 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8035 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5434 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3554 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2103 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57315 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15929 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3378 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11544 1
Известия ИД 758 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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