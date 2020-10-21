Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CMDB
Configuration Management Data Base
Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 71
CMDB упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Naumen - Наумен 342 3
|Micro Focus 26 1
|Software AG & IDS Scheer 109 1
|Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
|Schneider Electric - ШЭЗЭМ - Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок 28 1
|Skybox Security 19 1
|Avanpost - Аванпост 92 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
|Инфосистемы Джет 675 1
|VK - Mail.ru Group 2487 1
|Комплит 30 1
|Facebook 3768 1
|Ponemon Institute 65 1
|Schneider Electric 409 1
|Крок 1221 1
|Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
|Рубин Дмитрий 39 3
|Скородумов Анатолий 63 1
|Грущенко Станислав 2 1
|Айсин Марсель 1 1
|Кухаренко Марина 1 1
|Бутяйкин Павел 1 1
|Гуреев Евгений 3 1
|Божор Юрий 3 1
|Розин Дмитрий 1 1
|Беляков Алексей 14 1
|Черкас Юрий 14 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Шаров Артем 3 1
|Пьянченко Андрей 5 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Ивашов Андрей 3 1
|Плешков Алексей 42 1
|Гоц Роман 24 1
|Борисов Илья 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770320, в очереди разбора - 674002.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770320, в очереди разбора - 674002.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru