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CMDB Configuration Management Data Base Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных

CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.08.2025 R-Vision CMDB вошел в реестр российского ПО: новый инструмент для работы с ИТ и ИБ в единой консоли

R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, объявил о включении своего нового ИТ-решения — R-Vision CMDB — в реестр отечественного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. На фоне курса на импортозамещение и роста требований к устойчивости бизнеса, организациям
18.07.2025 Outsorsa представила решение CMDB Viewer на маркетплейсе SimpleOne

Российский интегратор и разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов Outsorsa представил решение CMDB Viewer на маркетплейсе компании SimpleOne (входит в корпорацию ITG). Новое решение — это плагин, предназначенный для отображения карты зависимостей конфигурационных единиц (КЕ). Функционал
10.06.2025 ГК Softline разработала коннектор CMDB DataBridge между системой «Инферит ИТМен» и платформой SimpleOne для получения актуальных данных об ИТ-оборудовании

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявила о выпуске коннектора CMDB DataBridge. Это программное решение предназначено для интеграции корпоративной low-code- и GenAI-платформы SimpleOne с «Инферит ИТМен» — российской системой инвентаризации, учета и контрол
20.08.2007 HP Universal CMDB: единство не всегда бардак

ми, согласно требованиям ISO 20000, рекомендациям ITIL, MOF, является конфигурационная база данных (CMDB) – централизованный репозиторий информации о компонентах ИТ-инфраструктуры и их взаимосв
21.03.2007 В группе СУАЛ создан процесс управления конфигурациями

ями. В ходе проекта был разработан целостный процесс, включающий в себя весь цикл работ по управлению конфигурациями – определение требований ключевых потребителей информации к структуре и содержанию CMDB, разработку модели данных CMDB и правил учета, планирование и выполнение работ по идентификации, актуализацию данных CMDB, а также верификацию и аудит данных CMDB. Про

Публикаций - 210, упоминаний - 222

CMDB и организации, системы, технологии, персоны:

9594 50
R-Vision - Р-Вижн 267 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 41
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 41
Ланит Интеграция 219 40
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 40
Polymedia - Полимедиа 158 40
Газинформсервис - ГИС 496 40
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 40
ФинГрад - FinGrad 48 40
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 40
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 40
Аусферр ИТЦ 44 40
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 40
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 28
Naumen - Наумен 752 20
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 280 18
HP Inc. 5883 17
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 15
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 15
Diasoft - Диасофт 1144 15
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 14
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 12
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 12
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 58 12
Softline - Софтлайн 3743 12
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 22 11
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 31 11
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 11
Microsoft Corporation 25775 10
AutoFAQ - ДипХакЛаб 46 9
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
Cisco Systems 5372 9
Oracle Corporation 7074 9
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 9
Hoff Tech - Хофф Тех 47 8
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 29 8
Ростелеком 10948 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 43
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 40
РЖД - Российские железные дороги 2096 40
ВТБ - Почта Банк 514 40
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 40
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 40
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 24
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 24
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 23
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 22
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 20
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 18
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 18
Русагро Группа Компаний 379 18
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 15
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 15
Кофемания 85 15
ФосАгро 176 15
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 15
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 14
Finn Flare - ФФ Стайл 46 14
Cotton Club - Коттон Клаб 30 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 14
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 13
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 13
Альфа-Банк 1979 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 13
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 13
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 13
Восток-Сервис ГК 57 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 38 12
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 42 12
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 12
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 12
Северсталь ПАО - Severstal 629 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 49
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 43
Федеральное казначейство России 1949 42
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 41
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 40
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 25
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 18
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 17
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 9
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 7
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
ФРИИ Акселератор 59 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
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Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 40
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 40
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 40
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 40
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 40
НКТ - Р7-графика 47 40
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Microsoft Windows 16882 14
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Протек - Здравсити 32 12
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Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 9
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 83 8
OmniNet - Omnitracker 70 8
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HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 7
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 98 7
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Милованов Андрей 46 40
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Белан Иван 41 40
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Артюхов Сергей 66 40
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Абакумов Евгений 227 40
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Африка - Африканский регион 3641 2
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 260 1
Африка Северная 262 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 1
США - Техас - Хьюстон 260 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 31 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
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