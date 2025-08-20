CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных

R-Vision CMDB вошел в реестр российского ПО: новый инструмент для работы с ИТ и ИБ в единой консоли R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, объявил о включении своего нового ИТ-решения — R-Vision CMDB — в реестр отечественного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. На фоне курса на импортозамещение и роста требований к устойчивости бизнеса, организациям

Outsorsa представила решение CMDB Viewer на маркетплейсе SimpleOne Российский интегратор и разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов Outsorsa представил решение CMDB Viewer на маркетплейсе компании SimpleOne (входит в корпорацию ITG). Новое решение — это плагин, предназначенный для отображения карты зависимостей конфигурационных единиц (КЕ). Функционал

ГК Softline разработала коннектор CMDB DataBridge между системой «Инферит ИТМен» и платформой SimpleOne для получения актуальных данных об ИТ-оборудовании Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявила о выпуске коннектора CMDB DataBridge. Это программное решение предназначено для интеграции корпоративной low-code- и GenAI-платформы SimpleOne с «Инферит ИТМен» — российской системой инвентаризации, учета и контрол

HP Universal CMDB: единство не всегда бардак ми, согласно требованиям ISO 20000, рекомендациям ITIL, MOF, является конфигурационная база данных (CMDB) – централизованный репозиторий информации о компонентах ИТ-инфраструктуры и их взаимосв