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CMDB Configuration Management Data Base Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|20.08.2025
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R-Vision CMDB вошел в реестр российского ПО: новый инструмент для работы с ИТ и ИБ в единой консоли
R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, объявил о включении своего нового ИТ-решения — R-Vision CMDB — в реестр отечественного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. На фоне курса на импортозамещение и роста требований к устойчивости бизнеса, организациям
|18.07.2025
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Outsorsa представила решение CMDB Viewer на маркетплейсе SimpleOne
Российский интегратор и разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов Outsorsa представил решение CMDB Viewer на маркетплейсе компании SimpleOne (входит в корпорацию ITG). Новое решение — это плагин, предназначенный для отображения карты зависимостей конфигурационных единиц (КЕ). Функционал
|10.06.2025
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ГК Softline разработала коннектор CMDB DataBridge между системой «Инферит ИТМен» и платформой SimpleOne для получения актуальных данных об ИТ-оборудовании
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявила о выпуске коннектора CMDB DataBridge. Это программное решение предназначено для интеграции корпоративной low-code- и GenAI-платформы SimpleOne с «Инферит ИТМен» — российской системой инвентаризации, учета и контрол
|20.08.2007
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HP Universal CMDB: единство не всегда бардак
ми, согласно требованиям ISO 20000, рекомендациям ITIL, MOF, является конфигурационная база данных (CMDB) – централизованный репозиторий информации о компонентах ИТ-инфраструктуры и их взаимосв
|21.03.2007
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В группе СУАЛ создан процесс управления конфигурациями
ями. В ходе проекта был разработан целостный процесс, включающий в себя весь цикл работ по управлению конфигурациями – определение требований ключевых потребителей информации к структуре и содержанию CMDB, разработку модели данных CMDB и правил учета, планирование и выполнение работ по идентификации, актуализацию данных CMDB, а также верификацию и аудит данных CMDB. Про
CMDB и организации, системы, технологии, персоны:
|Никитин Сергей 96 40
|Новикова Елена 105 40
|Ульянов Николай 176 40
|Теплицкий Дмитрий 88 40
|Воронин Павел 196 40
|Урусов Виктор 157 40
|Петухов Антон 62 40
|Нальский Максим 53 40
|Врацкий Андрей 175 40
|Соловьев Виталий 52 40
|Каушанский Александр 56 40
|Денисов Анатолий 57 40
|Распопов Алексей 49 40
|Харитонов Вадим 43 40
|Шмаков Антон 72 40
|Шаев Виталий 59 40
|Аксенов Олег 62 40
|Оберемок Надежда 45 40
|Аникин Дмитрий 68 40
|Милованов Андрей 46 40
|Солдатенкова Ксения 41 40
|Белан Иван 41 40
|Желнова Алина 42 40
|Артюхов Сергей 66 40
|Натрусов Артем 313 40
|Шадаев Максут 1210 40
|Чаркин Евгений 317 40
|Абакумов Евгений 227 40
|Нестеров Алексей 175 40
|Малышев Сергей 99 40
|Калякин Павел 79 34
|Катамадзе Анна 133 24
|Желтухин Вадим 72 24
|Заянц Илья 57 23
|Краснов Александр 91 23
|Кудашев Михаил 46 18
|Галкин Николай 140 16
|Цыганков Дмитрий 38 15
|Ермаков Николай 17 15
|Новиков Денис 29 15
|Мобильные системы 118 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Bloomberg 1627 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
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