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CMDB
Configuration Management Data Base
Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных


21.10.2020 Система «ИНИТИ СОЛО» 3.0 включена в Единый реестр российских программ 1
13.05.2020 Что показал стресс-тест систем информационной безопасности 1
17.10.2019 Naumen внедрил комплексную цифровую платформу по управлению сервисными процессами в БК «Лига ставок» 1
20.08.2019 «Аванпост» выпустил новую версию Avanpost PKI 1
06.06.2019 Андрей Ивашов: Более 20% отказов дата-центров происходит в момент ошибок при обслуживании 1
14.05.2019 «Медиа бизнес солюшенс» внедрила «Единое окно» на базе Naumen Service Desk 1
09.04.2019 Для беспрерывной работы ИТ-сервисов не нужны огромные затраты 2
28.03.2019 X5 спрогнозирует потребность розничных сетей в «железе» 1
01.10.2018 «Сбербанк страхование» трансформировал процессы сервисного обслуживания пользователей при помощи Naumen Service Desk 1
26.05.2016 Cloud4Y запустит услугу автоматизации ИТ-процессов и бизнес-процессов в формате SaaS 1
09.09.2015 «Инфосистемы Джет» внедрили процесс управления конфигурациями для «Азиатско-Тихоокеанского Банка» 4
29.01.2015 «Техносерв» стал партнером поставщика облачных ITSM-решений ServiceNow 1
25.12.2013 Компания «Электронная Москва»: опыт использования ITSM 1
28.08.2013 ВТБ24 провел миграцию своей ITSM-системы на OmniTracker 1
19.08.2013 «Инлайн Груп» модернизировала в ТМК систему управления ИТ-инфраструктурой 1
27.11.2012 «Рольф» управляет ИТ-услугами с помощью OmniTracker 1
29.10.2012 HP анонсировала новую облачную платформу для управления ИТ-услугами 1
27.03.2012 Naumen Service Desk обеспечивает поддержку ИТ-сервисов «Росгосстрах Банка» 1
06.10.2011 Новый Naumen Service Desk обеспечит полноценный мониторинг ИТ-инфраструктуры 2
09.08.2011 ММВБ автоматизировала процессы техподдержки пользователей ИС на базе OmniTracker 1
25.05.2011 Axios Systems и «Ситроникс ИТ» внедрили ITSM-платформу в «Московском банке реконструкции и развития» 2
28.04.2011 «Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ» оптимизировал управление ИТ-инфраструктурой с помощью «Ай-Теко» 2
11.04.2011 Банк «Санкт-Петербург» оптимизировал систему управления ИТ-сервисами с помощью Omninet Omnitracker 1
02.02.2011 ITSM/ITIL для ГК "Армтек": стратегический актив в борьбе за эффективность 3
12.11.2010 В аэропорту «Домодедово» внедрена новая система управления объектами КИС на базе LANDesk 1
23.08.2010 Проектирование архитектуры предприятия: выбираем ИТ-инструменты 1
04.08.2010 «Аксиос Системс» и «Ситроникс ИТ» автоматизировали свыше 2 тыс. розничных салонов связи МТС 1
18.06.2010 NetApp обновила средство управления системами хранения SANscreen до версии 6.0 1
14.05.2010 Cleverics разработала специализированное решение по миграции с HP OpenView Service Desk 4.5 1
27.08.2009 «КомпьюЛинк» и Naumen открыли новый центр управления обслуживанием операторов связи 1
10.07.2009 EMC Ionix: семейство продуктов EMC для управления ИТ-ресурсами 3
14.05.2009 HP представила новые решения для управления качеством обслуживания абонентов 1
22.12.2008 «ВымпелКом» оптимизировал систему ИТ-поддержки 1
18.12.2008 «М.Видео» управляет изменениями в ИТ-инфраструктуре с помощью решения assyst 3
15.12.2008 «АТФ Банк» оптимизировал работу ИТ-подразделений 2
15.12.2008 ITSM в России: как перейти к процессному управлению ИТ 2
29.07.2008 HP представила решение для управления конфигурациями 5
11.02.2008 УК «Лидер» управляет ИТ-ресурсами с помощью HP ServiceCenter 1
01.02.2008 HP Software: итоги работы в России за 2007 г. 1
20.08.2007 HP Universal CMDB: единство не всегда бардак 11

Публикаций - 42, упоминаний - 71

CMDB упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Naumen - Наумен 342 3
Micro Focus 26 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Schneider Electric - ШЭЗЭМ - Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок 28 1
Skybox Security 19 1
Avanpost - Аванпост 92 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Инфосистемы Джет 675 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Комплит 30 1
Facebook 3768 1
Ponemon Institute 65 1
Schneider Electric 409 1
Крок 1221 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
X5 Group 600 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
Сбербанк страхование 47 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
Лига Ставок БК - Букмекерская контора 2 1
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 375 2
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 222 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 217 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
SMA - Service Manager Automation - Service Management Automation - Решение для автоматизации сервисных подразделений 8 1
DCIM - Data Center Infrastructure Management - Программное обеспечение для визуализации и управления физической инфраструктурой ЦОД 32 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 20 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных 10 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением 11 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 3 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 390 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Naumen Service Desk 103 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Linux OS 4276 1
Microsoft Office 1950 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 1
Atos BullSequana Edge 12 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 161 1
Avanpost PKI 15 1
HP SiteScope 3 1
NEC OMi - NEC Open Modular intelligence 7 1
Ivanti Endpoint Manager 2 1
Atos AntiCOVID 2 1
SAP Crystal Reports 8 1
Рубин Дмитрий 39 3
Скородумов Анатолий 63 1
Грущенко Станислав 2 1
Айсин Марсель 1 1
Кухаренко Марина 1 1
Бутяйкин Павел 1 1
Гуреев Евгений 3 1
Божор Юрий 3 1
Розин Дмитрий 1 1
Беляков Алексей 14 1
Черкас Юрий 14 1
Белоусов Сергей 217 1
Шаров Артем 3 1
Пьянченко Андрей 5 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Ивашов Андрей 3 1
Плешков Алексей 42 1
Гоц Роман 24 1
Борисов Илья 26 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Восточная Европа 1691 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - Благовещенск 88 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Fitness - Фитнес - вид физической активности 14 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 12 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770320, в очереди разбора - 674002.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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