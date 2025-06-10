ГК Softline разработала коннектор CMDB DataBridge между системой «Инферит ИТМен» и платформой SimpleOne для получения актуальных данных об ИТ-оборудовании

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявила о выпуске коннектора CMDB DataBridge. Это программное решение предназначено для интеграции корпоративной low-code- и GenAI-платформы SimpleOne с «Инферит ИТМен» — российской системой инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры. Использование коннектора позволит решить задачу автоматического импорта достоверных данных об ИТ-инфраструктуре из «Инферит ИТМен» в SimpleOne для создания и актуализации CMDB (Configuration management database).

Установив CMDB DataBridge, ИТ-специалисты смогут автоматизировать процесс создания и обновления CMDB без необходимости ручного ввода, что значительно сэкономит их время. Решение также обеспечит возможность построения всех взаимосвязей между компонентами инфраструктуры. Продукт доступен на маркетплейсе вендора SimpleOne (входит в корпорацию ITG) с июня 2025 г.

Все больше компаний заинтересованы в эффективном, централизованном и полном учете и контроле ИТ-оборудования, программного обеспечения и лицензий, для чего используются решения, позволяющие собирать и актуализировать информацию о всем имеющемся оборудовании и ПО.

Программное обеспечение «Инферит ИТМен», разработанное российским вендором «Инферит» (ГК Softline) для сбора оперативной и достоверной информации об ИТ-инфраструктуре, предназначено для агрегации «очищенных» данных для ITSM, ITAM, SAM. Платформа для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne, созданная одноименной компанией в соответствии с концепцией ESM (Enterprise Service Management), позволяет организовать единое окно для доступа ко всем услугам, которые компания предоставляет внутренним или внешним клиентам, и систематизирует работу сотрудников в единой цифровой среде.

С помощью CMDB DataBridge компании получат автоматическую интеграцию SimpleOne с «Инферит ИТМен» и смогут отказаться от трудоемкого и «ручного» поддержания CMDB, а также избежать неточностей и пробелов из-за «человеческого фактора». Кроме того, интеграция систем посредством коннектора обеспечит согласованность данных, что позволит увидеть полную картину о состоянии всей ИТ-инфраструктуры на основе достоверной и актуальной информации.

CMDB DataBridge подойдет: компаниям, которые пользуются платформой SimpleOne или бизнес-приложениями SimpleOne ITAM, SimpleOne ITSM, и заинтересованы в решении для автоматического дискаверинга и инвентаризации ИТ-инфраструктуры, необходимого для получения данных из системы «Инферит ИТМен» по материальным и нематериальным активам компании; компаниям, использующим «Инферит ИТМен», и тем, кого не устраивает существующая ITSM-система, заинтересованным в замене системы управления конфигурациями и в автоматизации бизнес-процессов; компаниям, которые заинтересованы во внедрении SimpleOne и «Инферит ИТМен» или переходе на эти решения с другого ПО. В этом случае клиенты получат коннектор в комплекте с этими решениями.

С помощью CMDB DataBridge импортируются данные о системных и пользовательских типах оборудования и их атрибутивный состав. Кроме того, данные коннектора клиенты смогут использовать в своих ITSM-процессах, таких как: управление инцидентами (быстрое определение затронутых компонентов); управление проблемами (точное выявление первопричин); управление изменениями (оценка влияния планируемых изменений); управление конфигурациями (автоматизированное обновление CMDB); управление активами (точный учет всех ИТ-активов); управление уровнем услуг (привязка сервисов к компонентам); планирование мощностей (прогнозирование необходимых ресурсов); бюджетирование (оптимизация инвестиций в ИТ); управление потребностями (формирование номенклатур).

«Получение достоверной информации об ИТ-инфраструктуре является ключевым в управлении материальными и нематериальными ИТ-активами. При создании CMDB DataBridge мы хотели получить эффективное решение для точной и быстрой передачи актуальных данных из “Инферит ИТМен” в SimpleOne, и у нас это получилось. Продукт доступен на маркетплейсе вендора и прост в использовании. С помощью коннектора компании смогут своевременно отслеживать изменения в инфраструктуре и повышать эффективность процессов ITAM/ITSM», — сказал Альберт Масагутов, руководитель направления разработки и продвижения собственных решений ГК Softline.

«Создание коннектора DataBridge — важный шаг для эффективного управления ИТ-инфраструктурой. Наше решение “Инферит ИТМен” обеспечивает сбор достоверных данных об ИТ-активах, а коннектор DataBridge помогает автоматизировать их передачу в CMDB. В результате компании получают целостную картину ИТ-инфраструктуры. Это позволяет не только снизить трудозатраты на поддержание актуальной CMDB, но и принимать более взвешенные бизнес-решения. Мы рады, что благодаря этому проекту наши пользователи получат расширенные возможности для управления ИТ-активами и оптимизации затрат», — сказал Данила Трусов, директор «Инферит ИТМен» (ГК Softline).

«Использование CMDB DataBridge откроет пользователям платформы SimpleOne новые возможности для своевременной и простой актуализации информации и ее использования в ИТ-процессах компании. Передовая система нашего партнера отлично дополняет платформу SimpleOne в части инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры благодаря профессиональной и безопасной интеграции. Пользователю будет достаточно выполнить минимальный набор действий для того, чтобы в системе появились все необходимые данные в структурированном виде», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.