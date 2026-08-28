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ITG ‎‎ITglobal.com SimpleOne No-Code Developer SimpleOne low-code и GenAI-платформа SimpleOne AI-экосистема

СОБЫТИЯ

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28.08.2026 Знаменитый бизнесмен вышел из капитала российских платформ Low-code и ИИ и открывает ИТ-компанию во Вьетнаме 1
08.05.2026 SimpleOne обозначила преимущества платформенного подхода для корпоративного ИИ 2
27.04.2026 Itglobal.com оценила интерес к российским ИТ-решениям на рынке Северной Африки 1
16.04.2026 Корпорация ITG расширила портфель MES-системой для управления производством 1
26.02.2026 Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline) вновь подтвердила статус золотого партнера SimpleOne 1
23.01.2026 SimpleOne и NAS Technologies объявили о технологическом партнерстве 1
16.10.2025 «ЦМД-софт» и SimpleOne заключили соглашение о партнерстве 1
10.06.2025 ГК Softline разработала коннектор CMDB DataBridge между системой «Инферит ИТМен» и платформой SimpleOne для получения актуальных данных об ИТ-оборудовании 1
28.11.2024 SimpleOne запустила курс по разработке решений с использованием Low-/No-Code-инструментов на английском языке 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 288 9
Softline - Софтлайн 3766 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 222 2
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 191 2
NAS Technologies - Нас Технолоджис 4 1
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Auchan Holding - Ашан Ритейл 346 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 297 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 211 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 35 1
Генезис 28 1
Минтруд РФ - СоцТех ФКУ - Информационные технологии в социальной сфере 4 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 410 1
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