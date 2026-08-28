Индексная книга (каталог) CNews*
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ITG ITglobal.com SimpleOne No-Code Developer SimpleOne low-code и GenAI-платформа SimpleOne AI-экосистема
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 9, упоминаний - 10
ITG и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 410 1
|Шарипов Руслан 58 3
|Чуканов Сергей 110 2
|Стародубцев Александр 12 2
|Гачко Дмитрий 50 2
|Масагутов Альберт 1 1
|Фомичёв Никита 3 1
|Жигалов Иван 4 1
|Лыков Алексей 14 1
|Белов Василий 83 1
|Грицай Виталий 4 1
|Бедеров Игорь 104 1
|Даббах Арсений 24 1
|Денисов Артем 14 1
|Астафьев Денис 5 1
|Дудников Юрий 2 1
|Орлова Ольга 12 1
|Кудряшов Константин 3 1
|Гачко Ольга 3 1
|Борняков Илья 54 1
|Трусов Данила 26 1
|РИА Новости 1040 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.