Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

ITG ITglobal.com SimpleOne ITAM IT Asset Management


SimpleOne ITAM – система для управления ИТ-активами организации. Она помогает бизнесу эффективно использовать ресурсы активов на протяжении всего жизненного цикла, создавать единую базу активов всех отделов и филиалов, осуществлять контроль контрактных обязательств для оптимизации управления, формирования отчетности об инфраструктуре. Решение также позволяет настраивать процессы под свои потребности с помощью инструментов платформы SimpleOne и наличия No-code и Low-code.


17.01.2025 «Систематика» и SimpleOne расширили сотрудничество в области CRM и ITAM 1
27.12.2024 SimpleOne представила новый модуль управления потребностями в ITAM-системе 1
11.12.2024 ГК Softline и SimpleOne расширяют стратегическое сотрудничество в области ITAM-решений 1
02.12.2024 SimpleOne расширяет функциональность продукта SimpleOne ITAM 1
31.10.2024 Лидеры цифровизации России и реальные кейсы: итоги SimpleOne DAY 24 в Москве 1
02.10.2024 SimpleOne и компания-партнер «Медиа-тел» расширяют стратегическое партнерство в области ITAM-решений 1
01.08.2024 ИТ-холдинг Fplus мигрировал с зарубежного решения Jira на отечественную ITSM-систему SimpleOne 1
03.06.2024 Партнер-интегратор «Медиа-тел» внедрил в компании НТК решение для автоматизации претензионной деятельности на базе платформы SimpleOne 1
17.05.2024 Российский разработчик SimpleOne выпустил бесплатный онлайн-курс по работе с ITAM 3
25.12.2023 SimpleOne анонсировала выход ITAM: нового продукта для учета и управления активами в организации 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 6
Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим - Медиа-тел 17 3
Softline - Софтлайн 2810 2
OpenText - Micro Focus 108 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 2
ServiceNow 88 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 1
Outsorsa - Аутсорса 3 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 1
Комплит - Complete 94 1
Atlassian 118 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 13 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 6
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 6
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 4
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 119 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 3
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 46 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 408 2
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 146 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1065 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1077 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3850 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Контроль исполнения - Execution control 875 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1736 1
VeriSM 18 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 1
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 37 3
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 31 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 3
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy - Эйнерджи 8 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ESM-платформа 12 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Чуканов Сергей 63 5
Асосков Евгений 3 3
Лялеко Владимир 9 2
Молодык Владимир 5 1
Вишняков Андрей 5 1
Миронов Никита 1 1
Кислов Максим 1 1
Смирнов Олег 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 812 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 491 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Айсберг - Eisberg 177 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще