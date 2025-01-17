ITG ITglobal.com SimpleOne ITAM IT Asset Management
SimpleOne ITAM – система для управления ИТ-активами организации. Она помогает бизнесу эффективно использовать ресурсы активов на протяжении всего жизненного цикла, создавать единую базу активов всех отделов и филиалов, осуществлять контроль контрактных обязательств для оптимизации управления, формирования отчетности об инфраструктуре. Решение также позволяет настраивать процессы под свои потребности с помощью инструментов платформы SimpleOne и наличия No-code и Low-code.
ITG и организации, системы, технологии, персоны:
|Чуканов Сергей 63 5
|Асосков Евгений 3 3
|Лялеко Владимир 9 2
|Молодык Владимир 5 1
|Вишняков Андрей 5 1
|Миронов Никита 1 1
|Кислов Максим 1 1
|Смирнов Олег 15 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144186 10
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
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