SimpleOne ITAM – система для управления ИТ-активами организации. Она помогает бизнесу эффективно использовать ресурсы активов на протяжении всего жизненного цикла, создавать единую базу активов всех отделов и филиалов, осуществлять контроль контрактных обязательств для оптимизации управления, формирования отчетности об инфраструктуре. Решение также позволяет настраивать процессы под свои потребности с помощью инструментов платформы SimpleOne и наличия No-code и Low-code.