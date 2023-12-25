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SimpleOne анонсировала выход ITAM: нового продукта для учета и управления активами в организации

Компания SimpleOne, российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов, представила свое новое решение — SimpleOne ITAM. Продукт позволяет стандартизировать и автоматизировать процессы, обеспечить отдачу от использования активов, упростить выполнение задач, связанных с управлением активами, а также повысить качество принимаемых в отношении активов управленческих решений. Применение SimpleOne ITAM позволит компаниям получить автоматизированный процесс учета активов: удовлетворять запросам бизнеса компании, соответствовать требованиям регуляторов и оптимизировать затраты на инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

«Многие компании сталкиваются с неудобствами или отсутствием унификации учета ИТ-активов, разрозненностью и непрозрачностью задач по их инвентаризации, что зачастую может приводить к ненужным закупкам и дополнительным финансовым издержкам. Эффективное управление ИТ-ресурсами — важная задача, которую можно решить с SimpleOne ITAM», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

SimpleOne ITAM предназначен для управления активами и связанными с ними сущностями на протяжении их полного жизненного цикла, начиная со стратегического планирования и бюджетирования, сбора потребностей, согласования приобретения, через закупку, поставку, эксплуатацию и заканчивая списанием и утилизацией. Потребители продукта получат инструмент, помогающий повысить качество учета различных видов активов - как непосредственно самих ИТ-активов: оборудования, логических элементов, расходных материалов, программно-аппаратных комплексов, программного обеспечения, так и любых других объектов (ресурсов организации), представляющих ценность для основной деятельности.

Евгения Асоскова, владелец продукта ITAM: «Разрабатывая операционный учет активов, помимо формального обеспечения автоматизации типовых процедур (так называемый IMACD), мы в первую очередь сфокусировались на пользовательском опыте специалистов, занимающихся учетом активов, большого количества записей активов. Для этого мы в том числе создали десятки специализированных виджетов, направленных на облегчение и повышение комфорта в выполнении рутинных операций».

Возможности первого релиза решения включают все необходимое для организации операционного учета активов: учет записей об активах в Asset Management Database (AMDB) в связке с CMDB платформы SimpleOne; формирование и структурирование справочника номенклатур, определение характеристик, которые будут распространяться на активы той или иной номенклатуры; регистрацию активов и учет расходов партий активов; управление хранением активов, в том числе осуществление учета складов и проведение инвентаризации; отслеживание изменений состояния и атрибутов активов; инициирование, согласование и выполнение задач по изменению активов: регистрация, выдача потребителю, модернизация, ремонт, инвентаризация, смена материально ответственного лица, смена склада, списание, утилизация, передача во внешнюю среду; учет документов, подтверждающих операции, связанные с активами; управление контрактами по активам, в том числе регистрация контрактов, их согласование и контроль сроков действия контрактов; интеграция с процессами продукта SimpleOne ITSM.

В следующие релизы SimpleOne ITAM войдет бюджетирование, в т.ч. контроль исполнения бюджетов, управление сбором потребностей, процесс закупок, а также отнесение затрат на активы и контракты.

Андрей Вишняков, директор по бизнес-продуктам, ITL Expert, ITL 4 MP, SL: «Подход к организации архитектуры SimpleOne ITAM основан на правильном использовании инструментов ESM-платформы SimpleOne, например: активы напрямую не являются конфигурационными единицами, но могут использовать CMDB, а продукт ITAM может быть установлен отдельно, либо в бесшовной связке с любым другим решением (ITSM или другим кастомным приложением) на платформе SimpleOne, что позволяет обеспечить требуемую гибкость при автоматизации процессов ITAM и ITSM любой сложности».

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Цифровизация

SimpleOne ITAM сразу «из коробки» обладает необходимой для организации практик ITAM функциональностью, позволяющей сразу получать ценность от использования решения на месте. В то же время, практически безграничные возможности, которые заложены в low-code платформу SimpleOne, позволяют быстро изменять бизнес-логику, внедрять решение и кастомизировать его под потребности бизнеса без привлечения вендора.

Никита Миронов, ведущий разработчик бизнес-решений: «Мы используем инновационные методы распределенной обработки данных внутри ESM платформы, обеспечивая многопоточную обработку активов в задачах ITAM. Это доказано множеством тестов на больших объемах данных. ESM платформа SimpleOne и ITAM предоставляют возможность настройки под конкретные бизнес-процессы с использованием no-code/low-code инструментов. Это означает, что вы можете легко адаптировать систему под свои уникальные потребности».

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поддержка ит-отрасли

SimpleOne ITAM — полностью российское решение собственной разработки, что позволяет снизить риски и обеспечить полноценное импортозамещение зарубежных решений. Разрабатывается с учетом мировых практик и стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 19770-1-2021.

SimpleOne — российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов на базе собственной одноименной платформы. Платформа SimpleOne помогает автоматизировать процесс оказания услуг в обслуживающих подразделениях (ИТ, HR, АХО, юридический отдел и другие). На базе платформы SimpleOne выпущены продукты ITSM, ITAM, B2B CRM и SDLC. Платформа входит в реестр отечественного ПО и подходит для импортозамещения ряда зарубежных продуктов, например, ServiceNow, Jira, MicroFocus.

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