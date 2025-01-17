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Индексная книга (каталог) CNews*
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ITG ‎‎ITglobal.com SimpleOne B2B CRM



17.01.2025 «Систематика» и SimpleOne расширили сотрудничество в области CRM и ITAM 1
25.12.2024 ГК «Медиа-тел» и SimpleOne расширяют сотрудничество в области CRM-решений 4
12.12.2024 SimpleOne тестирует REM-подход в качестве фундамента для SDLC и HRMS 1
14.11.2024 SimpleOne дополнил ESM-платформу новым визуальным инструментом «Светофорные карты показателей» 1
11.11.2024 SimpleOne B2B CRM вошла в топ CRM-систем России 2024 от CNews 7
31.10.2024 Лидеры цифровизации России и реальные кейсы: итоги SimpleOne DAY 24 в Москве 1
29.10.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг CRM-систем 2024 1
08.10.2024 Лидеры ИТ-сферы, госкорпораций и крупных предприятий обсудят развитие отечественного ИТ-продукта на SimpleOne DAY 24 в Москве 1
04.10.2024 Как выбрать гибкую CRM-платформу для корпоративных продаж 3
30.09.2024 SimpleOne значительно расширяет функциональность управления партнерами в B2B CRM 1.5.0 1
18.09.2024 «К2Тех» и SimpleOne объявили о стратегическом партнерстве 1
12.09.2024 SimpleOne и «Лига Цифровой Экономики» объявили о партнёрстве 1
05.08.2024 Fossa-IT и SimpleOne заключили соглашение о партнерстве 1
15.07.2024 ITPOD оптимизировала партнерские продажи с помощью SimpleOne B2B CRM 4
05.07.2024 vStack внедрила SimpleOne B2B CRM 3
21.06.2024 Искусственный интеллект в корпоративных задачах: SimpleOne и Ainergy развивают ИИ-функциональность для CRM-системы 4
06.06.2024 Александр Стародубцев, SimpleOne: В B2B сегменте CRM всегда доминировали Microsoft и Salesforce, сейчас эта ниша пустая 4
03.06.2024 Партнер-интегратор «Медиа-тел» внедрил в компании НТК решение для автоматизации претензионной деятельности на базе платформы SimpleOne 1
24.05.2024 «Инферит Облако» выводит клиентский сервис на новый уровень с помощью ITSM-системы SimpleOne 1
22.05.2024 «DатаРу Консалтинг» и SimpleOne заключили соглашение о партнерстве 1
20.05.2024 Крупнейшая алмазодобывающая компания АЛРОСА мигрировала на российскую ITSM-систему SimpleOne 1
25.04.2024 Российский продукт SimpleOne B2B CRM заменит MS Dynamics CRM и Salesforce 5
22.04.2024 ITSM-cистему SimpleOne внедрили партнеру-интегратору «Медиа-тел» (Devoteam Group) 1
11.04.2024 В SimpleOne SDLC улучшили релизное управление 1
22.03.2024 SimpleOne мигрировали с Confluence на собственный портал документации 1
21.02.2024 Тренд внедрения ИИ в бизнес: SimpleOne интегрировала ИИ-инструменты Ainergy в свои решения 1
26.01.2024 ITglobal.com автоматизировала корпоративные продажи с помощью SimpleOne B2B CRM 4
11.01.2024 Производитель систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск» мигрировал с Jira Service Manager на ITSM-систему SimpleOne 1
25.12.2023 SimpleOne анонсировала выход ITAM: нового продукта для учета и управления активами в организации 1
07.11.2023 SimpleOne выпустила новое решение B2B CRM 4
28.02.2022 Денис Селезнёв -

Переход на удаленку привел к революции в управленческих процессах

 1

Публикаций - 31, упоминаний - 63

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 29
ServiceNow 88 14
OpenText - Micro Focus 108 13
Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим - Медиа-тел 17 6
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 3
Salesforce.com 427 3
Telegram Group 1983 3
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 3
Microsoft Corporation 24623 2
Oracle Corporation 6687 2
8213 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Inline Group - Инлайн Груп 99 2
Outsorsa - Аутсорса 3 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 1
Atlassian 118 1
ЭвриТег - EveryTag 34 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Первая Форма - 1Форма 47 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
К2Тех 130 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 48 1
ИТ Гильдия 5 1
ITG - ITPOD - ИТПОД 13 1
Ivanti - ранее LANDesk 87 1
Pipedrive 15 1
Константа 44 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
1С-Рарус 887 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
Pyrus - Пайрус 22 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Спортмастер - Sportmaster 176 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 48 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 9 1
PRADO Банкир и Консультант - ПРАДО Банкир и Консультант 3 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 13 1
LEGO 244 1
Лента - Монетка - торговая сеть 55 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 26
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 20
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 19
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 19
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 46 18
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 15
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 408 11
VeriSM 18 11
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 119 10
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 6
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 3
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 13
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 37 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 3
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy - Эйнерджи 8 3
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITAM - IT Asset Management 10 3
Microsoft Dynamics CRM 542 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 80 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Microsoft Azure 1408 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 44 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 50 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR 42 1
Atlassian - Confluence 113 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ESM-платформа 12 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne SDLC - SimpleOne Systems development life cycl 3 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 23 1
1С:CRM 68 1
ELMA 365 Low-code BPM 109 1
ELMA 365 CRM 11 1
Hawk House - Amber CRM 21 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
Чуканов Сергей 63 20
Стародубцев Александр 7 3
Лялеко Владимир 9 3
Вишняков Андрей 5 2
Молодык Владимир 5 2
Политов Вадим 2 1
Любимов Алексей 30 1
Белов Василий 38 1
Карпов Евгений 40 1
Володкович Вячеслав 97 1
Ford Henry - Форд Генри 18 1
Тиняков Сергей 13 1
Селезнев Денис 26 1
Верещагин Алексей 2 1
Прокопенко Константин 11 1
Асосков Евгений 3 1
Андриевский Сергей 13 1
Миронов Никита 1 1
Кислов Максим 1 1
Филиппова Ксения 2 1
Левчин Константин 3 1
Лойко Николай 1 1
Kaplan Robert - Каплан Роберт 7 1
Norton David - Нортон Дэвид 6 1
Радченко Илья 6 1
Климова Анна 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Европа 21767 1
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Беларусь - Минск 631 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 17
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 4
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Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 113 2
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
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Аудит - аудиторский услуги 2657 2
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Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
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HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
Reference - Референс 184 1
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Экономический эффект 1067 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Английский язык 6634 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 812 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 312 1
Айсберг - Eisberg 177 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 491 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 35 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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