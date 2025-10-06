Разделы

«Систематика»‎ пополнила продуктовый портфель российской CRM-системой SimpleOne

ИТ-интегратор «Систематика» включил в продуктовый портфель решение SimpleOne B2B CRM разработчика SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG). Компания будет оказывать услуги по внедрению и технической поддержке системы для автоматизации корпоративных продаж с многоэтапным циклом сделки.

Решение SimpleOne B2B CRM автоматизирует управление сложными корпоративными продажами и маркетингом в B2B-сегменте. Система позволяет выстраивать и автоматизировать многоуровневые воронки продаж, обеспечивает интеграцию отделов продаж и маркетинга, предоставляет детальную аналитику и отчетность в реальном времени. CRM-система обладает широкими возможностями кастомизации и позволяет адаптировать функциональность под специфику бизнес-процессов клиента.

«Развитие отечественного ИТ-рынка требует от интеграторов постоянного поиска современных решений, способных обеспечить российским компаниям технологическую независимость. SimpleOne B2B CRM представляет собой зрелый продукт, созданный с учетом лучших мировых практик управления корпоративными продажами», — отметил Руслан Шарипов, исполнительный директор SimpleOne, корпорация ITG.

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу
безопасность

«Фундаментальное требование, которое бизнес ставит CRM-системе – гибкость настройки. CRM-система находится ближе всего к рынку, должна быстрее других систем адаптироваться под его изменения, а также позволять выводить новые продукты в короткие сроки. Платформа SimpleOne идеально подходит для этих задач»‎, — сказал Александр Анчугов, системный архитектор компании «Систематика».‎

Также в продуктовый портфель «Систематики» входят решения SimpleOne для автоматизации ИТ и корпоративных процессов (ITSM и ESM), управления разработкой ПО (SDLC) и ИТ-активами организации (ITAM). Благодаря расширению спектра предлагаемых решений SimpleOne интегратор реализует комплексный подход к автоматизации процессов, предоставляя заказчикам не только бесшовную интеграцию, но и тесное взаимодействие между всеми бизнес-приложениями вендора.

