B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса

Холдинг АГР запустил B2B-сайт для профессиональных сервисных центров лайн-платформы для технических центров, дилерских предприятий и профильных сервисных станций. Новый B2B-сайт объединяет каталоги запасных частей, сервисных материалов и сопутствующих товаров, н

Благодаря сотрудничеству с OCS бренд AGNI усилит развитие B2B-направления среди участников широкой партнерской сети OCS — дилеров и интеграторов, которые активно работают в B2B-сегменте. Об этом CNews сообщили представители OCS. В продуктовый портфель OCS вошли сете

КОТ объединил процесс отгрузки, ИИ и B2B-портал на ELMA365 укции с интеграцией контроля качества и клиентского сервиса. 100% выручки предприятия приходится на B2B-клиентов, поэтому прозрачность исполнения заказов и контроль качества упаковки напрямую в

ОИЯИ сократил срок поставки товаров до пяти дней с решением B2B-Center Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) оптимизировал закупки стандартизированной номенклатуры на базе корпоративного интернет-магазина (КИМ) – решения B2B-Center (входит в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС). С помощью решения устранены расхождения в ценах, оптимизированы сроки согласования и со

Российские компании теперь смогут совершать закупки прямо в приложении Wildberries димую информацию о НДС и оформлять заказы для своей компании в несколько кликов», — сказал директор B2B-направления RWB Олег Винжегин. Сегодня B2B-платформа «Wildberries для бизнеса» объединяет

«ЕвроХим» переходит на коммерческую площадку платформы В2В-РТС ного интеллекта. Сотрудничество с B2B-Center предоставляет доступ к базе поставщиков всей платформы В2В-РТС, включая компании из смежных отраслей. Это позволит «ЕвроХиму» расширить пул партнеро

B2B-Center запускает инструмент повышения прозрачности электронных торгов Коммерческая площадка B2B-Center (входит в электронную торговую платформу «B2B-РТС») объявила о запуске инструмента повышения прозрачности электронных торгов – организаторы смогут получить статус «Суперзакупщ

Российский B2B-рынок ищет выход из кризиса ручных закупок Отечественный рынок B2B-продаж переживает структурную трансформацию. Многие российские компании по-прежнему ведут

«Очаково» автоматизирует закупки с помощью B2B-Center Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» перевел закупочные процедуры на электронную площадку B2B-Center, входящую в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС. Это часть трансформации, направленной на повышение прозрачности, автоматизацию процесс

В2В-РТС масштабирует экосистему искусственного интеллекта: 25 проектов и рост аудитории ИИ-агентов в 30 раз за полгода ПАО «В2В-РТС» подвело итоги развития направления искусственного интеллекта за I квартал 2026 г. Ко

Доля B2B-продаж в выручке СТМ «ВсеИнструменты.ру» достигла 81%: как бизнес переходит на собственные торговые марки в DIY Доля B2B-продаж в общей выручке собственных торговых марок онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру»

«Яндекс» и Axenix договорились развивать проекты в области ИИ для бизнеса Консалтинговая технологическая компания Axenix и Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса» по разработке технологий для корпоративного рынка, подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Его цель — создать для российского бизнеса комплексный ма

От безопасности к операционной аналитике: российский рынок видеонаблюдения вырос до 67,6 млрд руб. и удвоится к 2030 году Объем российского B2B- и B2G-рынка видеонаблюдения по итогам 2025 г. достиг 67,6 млрд руб., более чем удвоившис

ITFB Group с помощью технологий Yandex B2B Tech будет разрабатывать ИИ-агентов для бизнеса ITFB Group и Yandex B2B Tech заключили меморандум о сотрудничестве в области создания и внедрения ИИ-агентов на базе платформы Yandex AI Studio. Партнёры планируют вывести на рынок комплексные решения: ИИ-агентов

ITKey и «МТС Web Services» договорились о сотрудничестве для развития цифровых сервисов на базе KeyStack, KeyVirt и MWS B2B Store тве. Документ закрепляет намерения сторон развивать совместные технологические решения для корпоративных заказчиков на базе облачной платформы KeyStack, платформы виртуализации KeyVirt и продукта MWS B2B Store. Сотрудничество позволит заказчикам быстрее формировать необходимые ИТ-среды, запускать прикладные сервисы и управлять программными продуктами в рамках единой технологической экосисте

«Ланит-Интеграция» и Yandex B2B Tech заключили соглашение о стратегическом партнерстве Компания «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит») и Yandex B2B Tech объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве. Документ подписали Виктория Бухар, коммерческий директор «Ланит-Интеграции», и Григорий Атрепьев, генеральный директор Ya

«Норникель» создаст единую систему защиты гибридной ИТ-инфраструктуры с использованием технологий Yandex B2B Tech «Норникель» и Yandex B2B Tech заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. Горно-металлургическая компания создаст единую систему защиты гибридной ИТ-инфраструктуры с использованием се

«Лемана Про» запустила выдачу заказов по короткому коду для B2B-клиентов я затрат на восстановление утерянных документов. Сегодня уже каждый третий рубль оборота в сегменте B2B проходит через ЭДО, а среди ключевых партнеров — каждый второй. Сервис выдачи заказов по

Золотодобытчик «Высочайший» повысил конкуренцию среди поставщиков на площадке B2B-Center и позволяющий качественнее принимать решения. За время сотрудничества с B2B-Center (часть платформы В2В-РТС) среднее количество поставщиков в процедурах «Высочайшего» выросло на 40%, до 8,35, п

Cosmos Hotel Group объединил закупки всех своих отелей на электронной площадке B2B-Center Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group (Cosmos) объединил закупки всех своих отелей на электронной площадке B2B-Center (входит в электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС). Это позволило компании заключить более 60 федеральных сетевых контрактов по фиксированным ценам, а

«Газинформсервис» подтвердил готовность сети ДТС для B2B и B2G к промышленной эксплуатации зия) — создали трансграничную сеть операторов сервиса проверки иностранной электронной подписи, обеспечив надёжную работу инфраструктуры доверия электронным юридически значимым документам в сегментах B2B и В2G. В основе сети ДТС — протокол сервиса проверки электронной подписи в соответствии с международными рекомендациями RFC 3029 “Data Validation and Certification Server Protocols”, причём

Российская электронная площадка заработала на бирже 2,4 миллиарда и раскрыла свою ИТ-инфраструктуру ях: при помощи специализированного ПО и сервисов, интегрированных в бизнес заказчика, и независимых B2B-маркетплейсов. В регулируемом сегменте ключевым драйвером развития электронных закупок ка

«Корус Консалтинг» запустил B2B-портал для Unilin на базе «Бустрейд» Команда «Корус Консалтинг» внедрила B2B-портал для Unilin, международного производителя строительных и отделочных материалов. Нов

75% российских B2B ИТ-компаний называют продажи и маркетинг главным барьером роста Российский B2B ИТ-рынок все сильнее делится на две группы: 35% компаний растут более чем на 35% в год, а 23% фиксируют снижение выручки. При этом данные исследования показывают, что быстрый рост не против

«Мангазея Майнинг» переходит на новый уровень цифровизации закупок с B2B-Center Одно из крупнейших золотодобывающих предприятий Забайкальского края «Мангазея Майнинг» расширило сотрудничество с B2B-Center (входит в электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС) для перехода на более зрелый уровень цифровизации закупок. В 2025 г. компания на 51% увеличила коли

Yandex B2B Tech выходит на рынок SIEM-систем Yandex B2B Tech запускает Yandex SIEM — систему мониторинга безопасности и обнаружения киберугроз. С ее помощью бизнес сможет централизованно собирать и анализировать данные о событиях безопасности и

Axenix и Yandex B2B Tech объявили о стратегическом партнерстве в области ИИ Консалтинговая технологическая компания Axenix и Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса», которое разрабатывает технологии для корпоративного сектора, объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве в сфере реализации комплексных ИИ-п

Аналитический центр B2B-РТС подвел итоги закупочной активности 2025 г. Эксперты аналитического центра российской электронной торговой платформы для бизнеса и государства B2B-РТС (объединяет площадки B2B-Center, «РТС-тендер» и OTC) сформировали карту закупочной активности российских отраслей и регионов за 2025 г. Об этом CNews сообщили представители B2

IT Task внедрила SimpleOne ITSM и SimpleOne B2B CRM льзователей. Портал оказался интуитивно понятным, что позволило обойтись без сложной документации и ускорить адаптацию пользователей. После успешного внедрения ITSM мы взяли в пилотирование SimpleOne B2B CRM, чтобы все было построено в рамках одной платформы с простой интеграцией между модулями», — сказал Сергей Шкорупеев, руководитель сервисного центра IT Task. Система SimpleOne B2B

«Бустрейд» добавил в B2B-портал модуль управления претензиями и рекламациями с Консалтинг». Комплексная e-commerce платформа «Бустрейд» от ГК «Корус Консалтинг» включает в себя B2B-портал, портал поставщика, LMS-систему, чат-боты на базе ИИ, систему управления гейтами и

«Айтеко» расширяет партнерство с Yandex B2B Tech в области ИИ Компания «Айтеко» объявила расширении партнерства с Yandex B2B Tech в области решений на базе искусственного интеллекта. «Айтеко» будет предоставлять весь комплекс услуг по внедрению и поддержке технологий на базе платформы Yandex AI Studio в бизнес-пр

Onlinetours запускает сервис «Адвентура» — B2B‑онлайн‑платформу для турагентов Onlinetours объявила о запуске «Адвентуры» — B2B‑онлайн‑платформы для профессиональных тревел-экспертов и новичков в этом бизнесе, которая позволяет подбирать туры, работать с клиентами онлайн и получать поддержку Onlinetours. Платформа с

«Еврострой» запустила брендированную площадку для проведения торгов на базе B2B-Center Девелопер ГК «Еврострой» перевела закупки на электронную площадку B2B-Center (входит в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС), на базе которой создана брендированная корпоративная торговая площадка, где в едином ци

Yandex B2B Tech объявляет финансовые результаты за 2025 год Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса», которое создает решения для корпоративного сектора на базе искусственного интеллекта и других технологий компании, объявляет финансовые результаты по МСФО за

«Бустрейд» добавил в B2B-портал финансовые инструменты казов без увеличения нагрузки на финансовые и коммерческие команды. «Финансовый блок расширяет роль B2B-портала: он становится не только каналом размещения заказов, но и инструментом управления

SRM-система B2B-Center стала стандартом для закупок крупнейших предприятий России Российские предприятия нарастили операционную активность на платформе для сквозной автоматизации закупок B2B Altis, разработанной B2B-Center (входит в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС). По итогам 2025 г. количество проведенных через систему

«Яндекс Командировки»: B2B-платформы помогут трети российских компаний снижать расходы на командировки за рубеж ает, что сократить расходы на командировки за рубеж без потери качества можно за счет подключения к B2B-платформам для бронирования и отчетности в едином окне. Об этом CNews сообщили представит

B2B-Center представил ИИ-функционал на обновленной платформе «Тендеры 2.0» В 2025 г. на «Тендеры 2.0», обновленной площадке B2B-Center (входит в российскую платформу B2B- и B2G-торговли B2B-РТС), внедрен новый функционал автоматизации ключевых процессов для закупщиков, включая 10 новых инструментов на

Wildberries запустила сервис самовывоза из офлайн-магазинов для российских юрлиц и ИП РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) расширяет возможности B2B-покупок на платформе. Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели из России