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B2B Business to business Бизнес для бизнеса

B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса

СОБЫТИЯ

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22.07.2026 Холдинг АГР запустил B2B-сайт для профессиональных сервисных центров

лайн-платформы для технических центров, дилерских предприятий и профильных сервисных станций. Новый B2B-сайт объединяет каталоги запасных частей, сервисных материалов и сопутствующих товаров, н
21.07.2026 Благодаря сотрудничеству с OCS бренд AGNI усилит развитие B2B-направления

среди участников широкой партнерской сети OCS — дилеров и интеграторов, которые активно работают в B2B-сегменте. Об этом CNews сообщили представители OCS. В продуктовый портфель OCS вошли сете
17.07.2026 КОТ объединил процесс отгрузки, ИИ и B2B-портал на ELMA365

укции с интеграцией контроля качества и клиентского сервиса. 100% выручки предприятия приходится на B2B-клиентов, поэтому прозрачность исполнения заказов и контроль качества упаковки напрямую в
06.07.2026 ОИЯИ сократил срок поставки товаров до пяти дней с решением B2B-Center

Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) оптимизировал закупки стандартизированной номенклатуры на базе корпоративного интернет-магазина (КИМ) – решения B2B-Center (входит в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС). С помощью решения устранены расхождения в ценах, оптимизированы сроки согласования и со
03.07.2026 Российские компании теперь смогут совершать закупки прямо в приложении Wildberries

димую информацию о НДС и оформлять заказы для своей компании в несколько кликов», — сказал директор B2B-направления RWB Олег Винжегин. Сегодня B2B-платформа «Wildberries для бизнеса» объединяет
01.07.2026 «ЕвроХим» переходит на коммерческую площадку платформы В2В-РТС

ного интеллекта. Сотрудничество с B2B-Center предоставляет доступ к базе поставщиков всей платформы В2В-РТС, включая компании из смежных отраслей. Это позволит «ЕвроХиму» расширить пул партнеро
23.06.2026 B2B-Center запускает инструмент повышения прозрачности электронных торгов

Коммерческая площадка B2B-Center (входит в электронную торговую платформу «B2B-РТС») объявила о запуске инструмента повышения прозрачности электронных торгов – организаторы смогут получить статус «Суперзакупщ
16.06.2026 Российский B2B-рынок ищет выход из кризиса ручных закупок

Отечественный рынок B2B-продаж переживает структурную трансформацию. Многие российские компании по-прежнему ведут
15.06.2026 «Очаково» автоматизирует закупки с помощью B2B-Center

Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» перевел закупочные процедуры на электронную площадку B2B-Center, входящую в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС. Это часть трансформации, направленной на повышение прозрачности, автоматизацию процесс
15.06.2026 В2В-РТС масштабирует экосистему искусственного интеллекта: 25 проектов и рост аудитории ИИ-агентов в 30 раз за полгода

ПАО «В2В-РТС» подвело итоги развития направления искусственного интеллекта за I квартал 2026 г. Ко
10.06.2026 Доля B2B-продаж в выручке СТМ «ВсеИнструменты.ру» достигла 81%: как бизнес переходит на собственные торговые марки в DIY

Доля B2B-продаж в общей выручке собственных торговых марок онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру»
04.06.2026 «Яндекс» и Axenix договорились развивать проекты в области ИИ для бизнеса

Консалтинговая технологическая компания Axenix и Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса» по разработке технологий для корпоративного рынка, подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Его цель — создать для российского бизнеса комплексный ма
28.05.2026 От безопасности к операционной аналитике: российский рынок видеонаблюдения вырос до 67,6 млрд руб. и удвоится к 2030 году

Объем российского B2B- и B2G-рынка видеонаблюдения по итогам 2025 г. достиг 67,6 млрд руб., более чем удвоившис
21.05.2026 ITFB Group с помощью технологий Yandex B2B Tech будет разрабатывать ИИ-агентов для бизнеса

ITFB Group и Yandex B2B Tech заключили меморандум о сотрудничестве в области создания и внедрения ИИ-агентов на базе платформы Yandex AI Studio. Партнёры планируют вывести на рынок комплексные решения: ИИ-агентов

20.05.2026 ITKey и «МТС Web Services» договорились о сотрудничестве для развития цифровых сервисов на базе KeyStack, KeyVirt и MWS B2B Store

тве. Документ закрепляет намерения сторон развивать совместные технологические решения для корпоративных заказчиков на базе облачной платформы KeyStack, платформы виртуализации KeyVirt и продукта MWS B2B Store. Сотрудничество позволит заказчикам быстрее формировать необходимые ИТ-среды, запускать прикладные сервисы и управлять программными продуктами в рамках единой технологической экосисте
20.05.2026 «Ланит-Интеграция» и Yandex B2B Tech заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Компания «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит») и Yandex B2B Tech объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве. Документ подписали Виктория Бухар, коммерческий директор «Ланит-Интеграции», и Григорий Атрепьев, генеральный директор Ya
19.05.2026 «Норникель» создаст единую систему защиты гибридной ИТ-инфраструктуры с использованием технологий Yandex B2B Tech

«Норникель» и Yandex B2B Tech заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. Горно-металлургическая компания создаст единую систему защиты гибридной ИТ-инфраструктуры с использованием се
15.05.2026 «Лемана Про» запустила выдачу заказов по короткому коду для B2B-клиентов

я затрат на восстановление утерянных документов. Сегодня уже каждый третий рубль оборота в сегменте B2B проходит через ЭДО, а среди ключевых партнеров — каждый второй. Сервис выдачи заказов по

12.05.2026 Золотодобытчик «Высочайший» повысил конкуренцию среди поставщиков на площадке B2B-Center

и позволяющий качественнее принимать решения. За время сотрудничества с B2B-Center (часть платформы В2В-РТС) среднее количество поставщиков в процедурах «Высочайшего» выросло на 40%, до 8,35, п
05.05.2026 Cosmos Hotel Group объединил закупки всех своих отелей на электронной площадке B2B-Center

Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group (Cosmos) объединил закупки всех своих отелей на электронной площадке B2B-Center (входит в электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС). Это позволило компании заключить более 60 федеральных сетевых контрактов по фиксированным ценам, а
04.05.2026 «Газинформсервис» подтвердил готовность сети ДТС для B2B и B2G к промышленной эксплуатации

зия) — создали трансграничную сеть операторов сервиса проверки иностранной электронной подписи, обеспечив надёжную работу инфраструктуры доверия электронным юридически значимым документам в сегментах B2B и В2G. В основе сети ДТС — протокол сервиса проверки электронной подписи в соответствии с международными рекомендациями RFC 3029 “Data Validation and Certification Server Protocols”, причём
27.04.2026 Российская электронная площадка заработала на бирже 2,4 миллиарда и раскрыла свою ИТ-инфраструктуру

ях: при помощи специализированного ПО и сервисов, интегрированных в бизнес заказчика, и независимых B2B-маркетплейсов. В регулируемом сегменте ключевым драйвером развития электронных закупок ка
17.04.2026 «Корус Консалтинг» запустил B2B-портал для Unilin на базе «Бустрейд»

Команда «Корус Консалтинг» внедрила B2B-портал для Unilin, международного производителя строительных и отделочных материалов. Нов
15.04.2026 75% российских B2B ИТ-компаний называют продажи и маркетинг главным барьером роста

Российский B2B ИТ-рынок все сильнее делится на две группы: 35% компаний растут более чем на 35% в год, а 23% фиксируют снижение выручки. При этом данные исследования показывают, что быстрый рост не против
13.04.2026 «Мангазея Майнинг» переходит на новый уровень цифровизации закупок с B2B-Center

Одно из крупнейших золотодобывающих предприятий Забайкальского края «Мангазея Майнинг» расширило сотрудничество с B2B-Center (входит в электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС) для перехода на более зрелый уровень цифровизации закупок. В 2025 г. компания на 51% увеличила коли
08.04.2026 Yandex B2B Tech выходит на рынок SIEM-систем

Yandex B2B Tech запускает Yandex SIEM — систему мониторинга безопасности и обнаружения киберугроз. С ее помощью бизнес сможет централизованно собирать и анализировать данные о событиях безопасности и

07.04.2026 Axenix и Yandex B2B Tech объявили о стратегическом партнерстве в области ИИ

Консалтинговая технологическая компания Axenix и Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса», которое разрабатывает технологии для корпоративного сектора, объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве в сфере реализации комплексных ИИ-п
31.03.2026 Аналитический центр B2B-РТС подвел итоги закупочной активности 2025 г.

Эксперты аналитического центра российской электронной торговой платформы для бизнеса и государства B2B-РТС (объединяет площадки B2B-Center, «РТС-тендер» и OTC) сформировали карту закупочной активности российских отраслей и регионов за 2025 г. Об этом CNews сообщили представители B2
30.03.2026 IT Task внедрила SimpleOne ITSM и SimpleOne B2B CRM

льзователей. Портал оказался интуитивно понятным, что позволило обойтись без сложной документации и ускорить адаптацию пользователей. После успешного внедрения ITSM мы взяли в пилотирование SimpleOne B2B CRM, чтобы все было построено в рамках одной платформы с простой интеграцией между модулями», — сказал Сергей Шкорупеев, руководитель сервисного центра IT Task. Система SimpleOne B2B
27.03.2026 «Бустрейд» добавил в B2B-портал модуль управления претензиями и рекламациями

с Консалтинг». Комплексная e-commerce платформа «Бустрейд» от ГК «Корус Консалтинг» включает в себя B2B-портал, портал поставщика, LMS-систему, чат-боты на базе ИИ, систему управления гейтами и
26.03.2026 «Айтеко» расширяет партнерство с Yandex B2B Tech в области ИИ

Компания «Айтеко» объявила расширении партнерства с Yandex B2B Tech в области решений на базе искусственного интеллекта. «Айтеко» будет предоставлять весь комплекс услуг по внедрению и поддержке технологий на базе платформы Yandex AI Studio в бизнес-пр
24.03.2026 Onlinetours запускает сервис «Адвентура» — B2B‑онлайн‑платформу для турагентов

Onlinetours объявила о запуске «Адвентуры» — B2B‑онлайн‑платформы для профессиональных тревел-экспертов и новичков в этом бизнесе, которая позволяет подбирать туры, работать с клиентами онлайн и получать поддержку Onlinetours. Платформа с
19.03.2026 «Еврострой» запустила брендированную площадку для проведения торгов на базе B2B-Center

Девелопер ГК «Еврострой» перевела закупки на электронную площадку B2B-Center (входит в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС), на базе которой создана брендированная корпоративная торговая площадка, где в едином ци
12.03.2026 Yandex B2B Tech объявляет финансовые результаты за 2025 год

Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса», которое создает решения для корпоративного сектора на базе искусственного интеллекта и других технологий компании, объявляет финансовые результаты по МСФО за

11.03.2026 «Бустрейд» добавил в B2B-портал финансовые инструменты

казов без увеличения нагрузки на финансовые и коммерческие команды. «Финансовый блок расширяет роль B2B-портала: он становится не только каналом размещения заказов, но и инструментом управления
04.03.2026 SRM-система B2B-Center стала стандартом для закупок крупнейших предприятий России

Российские предприятия нарастили операционную активность на платформе для сквозной автоматизации закупок B2B Altis, разработанной B2B-Center (входит в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС). По итогам 2025 г. количество проведенных через систему

26.02.2026 «Яндекс Командировки»: B2B-платформы помогут трети российских компаний снижать расходы на командировки за рубеж

ает, что сократить расходы на командировки за рубеж без потери качества можно за счет подключения к B2B-платформам для бронирования и отчетности в едином окне. Об этом CNews сообщили представит
17.02.2026 B2B-Center представил ИИ-функционал на обновленной платформе «Тендеры 2.0»

В 2025 г. на «Тендеры 2.0», обновленной площадке B2B-Center (входит в российскую платформу B2B- и B2G-торговли B2B-РТС), внедрен новый функционал автоматизации ключевых процессов для закупщиков, включая 10 новых инструментов на

16.02.2026 Wildberries запустила сервис самовывоза из офлайн-магазинов для российских юрлиц и ИП

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) расширяет возможности B2B-покупок на платформе. Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели из России

04.02.2026 B2B-РТС в ТОП-15 крупнейших поставщиков ИТ-услуг по версии CNews

Российская платформа b2b и b2g торговли B2B-РТС, объединяющая площадку b2b торговли и вендора отечественных решений B2B-Center, федеральную электронную площадку «РТС-тендер», лабораторию цифров

Публикаций - 5280, упоминаний - 6532

B2B и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 440
Microsoft Corporation 25775 425
Ростелеком 10948 340
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 299
МегаФон 10742 268
IBM - International Business Machines Corp 9699 261
Yandex - Яндекс 9216 239
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 226
Oracle Corporation 7074 217
Cisco Systems 5372 215
9594 213
SAP SE 5601 194
Intel Corporation 12811 176
Amazon Inc - Amazon.com 3277 130
Commerce One - CMRC 176 129
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 122
Google LLC 12688 122
Yahoo! 3726 121
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 105
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 103
Dell EMC 5180 102
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 101
Softline - Софтлайн 3743 94
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 91
Apple Inc 13154 87
HP - Hewlett-Packard 3662 86
Samsung Electronics 11064 86
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 85
HP Inc. 5883 81
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 81
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 80
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 77
VK - Mail.ru Group 3602 76
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 74
Telegram Group 2940 73
Huawei 4676 67
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 65
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 58
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 57
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 54
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 331
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 181
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 136
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 91
Альфа-Банк 1979 90
eBay Inc 1640 89
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 81
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 69
Почта России ПАО 2370 67
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 66
РЖД - Российские железные дороги 2096 62
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 55
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 53
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 51
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 51
ГПБ - Газпромбанк 1273 49
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 46
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 44
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 43
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 42
NanduQ - Qiwi 1013 40
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 38
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 35
Visa International 1993 35
ПСБ - Промсвязьбанк 963 35
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 35
Газпром нефть 725 34
НСПК - Национальная система платежных карт 948 33
Merrill Lynch 454 33
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 32
Газпром ПАО 1493 31
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 31
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 30
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 28
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 28
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 28
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 27
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 27
Северсталь ПАО - Severstal 629 27
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 193
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 106
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 96
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 96
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 92
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 90
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 75
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 67
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 56
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 51
Федеральное казначейство России 1949 48
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 43
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 41
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 40
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 38
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 36
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 35
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 34
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 34
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 31
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 30
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 29
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 29
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 28
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 28
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 27
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 25
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 24
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 20
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 19
Судебная власть - Judicial power 2500 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 16
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 16
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 16
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 16
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 16
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 15
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 15
МИК - Московский инновационный кластер 185 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 62
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 21
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 16
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 14
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 13
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 11
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 10
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 8
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 6
Ассоциация менеджеров 107 6
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 6
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 5
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 3
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 3
UFI - l'Union des foires internationales - Всемирная ассоциация выставочной индустрии 7 3
МСВЯ - Международный союз выставок и ярмарок 4 3
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 3
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1291
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 901
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 873
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 809
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 737
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 731
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 711
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 680
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 657
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 608
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 526
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 522
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 473
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 445
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 434
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 430
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 425
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 415
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 381
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 368
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 367
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 365
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 344
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 334
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 319
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 317
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 311
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 309
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 247
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 245
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 239
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 238
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 234
Google Android 15243 187
Microsoft Windows 16882 162
SAP Ariba 309 156
Microsoft Windows 2000 8678 146
Linux OS 11533 137
Apple iOS 8583 130
Microsoft Office 4170 77
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 73
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 68
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 64
Oracle Java - язык программирования 3469 59
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 56
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 56
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 56
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 55
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 52
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 50
Apple - App Store 3109 48
Apple iPhone 6 4861 47
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 45
Microsoft Office 365 1042 44
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 43
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 42
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 41
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 52 39
Microsoft Azure 1526 39
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 39
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 39
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 38
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 38
Новые облачные технологии - МойОфис 958 37
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 37
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 35
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 35
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 35
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 34
A4Tech Fstyler - FG, FB - серия беспроводных мышей 81 33
1С:ERP Управление предприятием 841 32
Microsoft Dynamics 1197 32
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 32
Виноградов Дмитрий 74 43
Бойко Андрей 56 42
Бар-Бирюкова Мария 105 39
Дегтярев Алексей 58 32
Шадаев Максут 1210 29
Расколов Сергей 43 28
Громкова Ольга 28 23
Кузяев Андрей 72 22
Чуканов Сергей 110 22
Попов Анатолий 154 20
Натрусов Артем 313 19
Венцлавович Елена 41 19
Степанюк Михаил 81 18
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 17
Бойко Александр 24 16
Григорьева Евгения 60 16
Кирьянова Александра 169 15
Ганин Егор 54 14
Фоменко Олег 23 14
Путин Владимир 3454 14
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Лоевская Анна 70 11
Галактионова Инесса 120 11
Соловьев Владимир 108 11
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 941
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ComNews - Медиа-бизнес 142 8
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S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 92
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Forrester Research 834 41
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Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 24
B2B - Российский рынок 22 16
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 15
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Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 14
BCG - Boston Consulting Group 117 13
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 13
eMarketer 206 13
Fortune Global 500 295 11
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 11
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 10
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GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 8
Frost & Sullivan 207 8
Informa - Ovum - Omdia 155 8
Bear Stearns 79 8
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 8
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INFOLine-Аналитика 78 8
ActivMedia Research 12 7
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 7
B2B International 50 7
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 7
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 7
Markets&Markets Research 113 6
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 6
CNews Рынок ИТ-услуг 171 6
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 6
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 10
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 10
VK - Skillbox - Скилбокс 146 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 7
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 7
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НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 6
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 5
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 5
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 5
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 5
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 5
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 4
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 4
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 4
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 4
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 4
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 4
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 3
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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