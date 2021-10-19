B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса

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B2B
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19.10.2021 «Тендерплан» оснастила свой колл-центр профессиональными гарнитурами Logitech Zone Wired 1
18.10.2021 «Корус консалтинг» запустила конструктор интернет-магазина для оптовых компаний 2
18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 2
15.10.2021 «Корус консалтинг» создал онлайн-площадку для оптовой торговли для Akkermann cement 3
15.10.2021 «Ташир медика» и «Нетрика» объявили о стратегическом партнёрстве в проектах цифрового здравоохранения 2
14.10.2021 В «Т1 консалтинг» создано направление развития технологий интернета вещей 1
11.10.2021 QED.Consulting обучила более 400 сотрудников «Ростелекома» продажам отраслевых решений 3
08.10.2021 «Белтел» создал мультимедийный комплекс для библиотеки и арт-резиденции «Шкаф» c использованием профессиональных панелей LG 1
30.09.2021 Case Study: максимальное использование функционала Salesforce CRM 2
29.09.2021 IaaS в VMmanager: поддержка частных сетей VxLAN 1
27.09.2021 Клиентам «Сбербизнеса» стал доступен сервис «Сбермаркет» 1
14.09.2021 «Корус консалтинг» запустил корпоративный акселератор Digital Product Lab (DPL) 3
09.09.2021 «T1 консалтинг» приступила к пилотированию b2b-решения на базе собственной CRM 1
06.09.2021 Россияне создали решение, наблюдающее за каждым шагом сотрудников на работе 1
06.09.2021 «Корус консалтинг» разработала план развития ИТ-систем diHouse 1
02.09.2021 «ЭР-Телеком» завершил сделку по приобретению ГК «Лартех» 1
30.08.2021 Бизнес-единица «Россия» компании VEON представила результаты за 2 квартал 2021 года 1
26.08.2021 Как Путин лишил Qiwi миллиардов, выбрав оператора букмекерских ставок 1
30.07.2021 ОС Rosa Enterprise Desktop X5 адаптирована под процессоры Baikal 1
27.07.2021 МТС приобрела контроль в блокчейн-платформе Factorin 1
23.07.2021 «СберМаркет» запустил онлайн-витрину для B2B-клиентов 2
22.07.2021 YouDo и hh.ru запускают платформу для самозанятых 1
21.07.2021 Банк «Открытие» объявил о покупке доли «Точки» у Qiwi 2
12.07.2021 Международный акселератор Winno Moscow объявил набор на 5 акселерационную программу для стартапов 1
08.07.2021 Российские ИТ-разработчики получили миллионы рублей на онлайн-хакатоне Moscow City Hack 1
06.07.2021 Группа «М.Видео-Эльдорадо» сформировала команду управления блоком Oneretail 1
28.06.2021 Россияне выпустили умные часы для контроля начальства за сотрудниками 1
24.06.2021 «Ростелеком» и «Кьюлиджент.ру» создают совместное предприятие 1
21.06.2021 TerraLink xDE обновлена до версии 3.22 и поддерживает актуальные изменения законодательства 1
03.06.2021 Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей 1
27.05.2021 Группа М.Видео-Эльдорадо создает единый блок OneRetail для управления брендами М.Видео и Эльдорадо 1
25.05.2021 Мировой рынок ИТ в 2020 г. сократился всего на 2,2% 1
24.05.2021 Контакт-центры «Ростелекома» получили сертификат качества международного образца ISO 1
24.05.2021 Qualtrics и Paper Planes заключили стратегическое партнерство 1
20.05.2021 «Крок» начнет работать с молодыми ИТ-компаниями по партнерской модели 2
18.05.2021 «ЭР-Телеком» объявил финансовые результаты за 1 квартал 2021 года 3
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
29.04.2021 Samsung объявила финансовые результаты первого квартала 2021 года 1
28.04.2021 «Ростелеком» запустил свою CRM-систему для Уральского филиала 1
23.04.2021 Сбербанк приобрел музыкальный B2B-сервис за сотни миллионов рублей 2

Публикаций - 945, упоминаний - 1317

B2B упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 87
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 87
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 84
Microsoft Corporation 11017 71
SAP SE 3207 64
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 62
Yandex - Яндекс 4099 47
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 46
VK - Mail.ru Group 2482 43
Oracle Corporation 3331 42
Samsung Electronics 5633 39
IBM 3527 37
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 35
Google LLC 7128 27
Apple Inc - Эппл Рус 7680 27
3727 25
Cisco Systems 2037 25
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 24
Huawei 2726 24
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 440 20
Корус Консалтинг ГК 804 20
SAP CIS - САП СНГ 753 19
Amazon Inc - Amazon.com 1467 18
B2B-Center - Центр развития экономики 136 18
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 17
HP Inc. 2898 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 16
Intel Corporation 4152 16
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 16
МГТС - Московская городская телефонная сеть 837 16
Ланит ГК 1155 15
Крок 1219 13
Акадо Телеком - Комкор 606 13
Dell EMC 2387 13
Nokia Corporation 2416 13
LG Electronics 1832 12
NVision Group - Энвижн Груп 545 12
Abbyy 793 11
Ростех - Ростехнологии 2230 11
Orange S.A. 447 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 76
Альфа-Банк 1123 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 15
Почта России ПАО 1570 14
Qiwi 783 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 13
HeadHunter Group - HH Group 336 12
РЖД - Российские железные дороги 1081 12
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 11
X5 Group - Пятерочка 559 11
О2О Delivery club 153 11
X5 Group 599 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 11
Газпром нефть 380 10
AliExpress 275 10
Газпромбанк - ГПБ 692 10
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 9
eBay Inc 528 8
Visa International 1344 7
О2О Холдинг 43 7
РВК - Российская венчурная компания 476 7
Ситимобил - Служба такси 113 7
Вертолеты России 114 6
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 6
Связной ГК 877 6
МТС банк 254 6
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
Citibank - Ситибанк 170 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
Лента - Сеть розничной торговли 188 5
Точка 124 5
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 5
Дикси - Сеть магазинов 79 5
Спортмастер 116 5
Уралсиб Банк 389 5
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 5
Газпром ПАО 518 5
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 23
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 17
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 10
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 9
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 9
Правительство РФ 2200 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 7
Федеральное казначейство России 766 6
Правительство Москвы 649 6
Президент Российской Федерации 1439 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 3
Роснано 456 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 3
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
Enterprise Ethereum Alliance 5 2
АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 4 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 9 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 1 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
АSEАN - Association of South East Asian Nations - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 1 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 1
Linux Foundation 157 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 176
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 122
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 117 74
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 52
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 44
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 43
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 36
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 35
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 33
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 33
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 32
Big Data - Большие данные 1136 30
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 29
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 29
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 28
3G - Стандарт мобильной связи 3709 28
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 26
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 25
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 23
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 22
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 21
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 21
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 21
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 19
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 19
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 19
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 18
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 18
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 18
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 17
e-Commerce - Электронная коммерция 299 17
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 17
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 15
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 11
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 11
Google Android 10750 45
Apple iOS 5741 31
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 25
Linux OS 4243 24
Microsoft Windows 10 6612 24
Microsoft Azure 1171 15
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 14
Яндекс.Маркет 439 13
Microsoft Skype 1462 12
Apple - App Store 2198 12
Google Play - Google Store - Android Market 2515 11
Microsoft Office 365 769 11
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 27 10
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 10
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 10
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 10
Microsoft Office 1921 10
VK - Mail.ru Облако 77 9
МТС Мобильные сотрудники 39 9
VK - Mail.Ru Icebox 25 9
Apple iPad 3263 9
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 9
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 8
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 8
KasperskyOS 29 8
Google YouTube - Видеохостинг 1706 7
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 7
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 653 7
SAP SuccessFactors 110 7
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 7
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 7
Apple macOS 922 6
VK - Mail.ru Одноклассники 853 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 6
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 6
Java - Язык программирования 1167 6
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 42 6
Microsoft Dynamics CRM 386 6
1С-Битрикс - Битрикс24 211 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 6
Кузяев Андрей 59 19
Ганин Егор 50 11
Григорьева Евгения 57 9
Чинкова Мария 25 8
Венцлавович Елена 41 8
Тихонов Андрей 33 7
Евдокимов Андрей 54 7
Прохоров Фёдор 78 6
Бар-Бирюкова Мария 62 6
Айвазов Армен 449 6
Путин Владимир 1820 6
Осеевский Михаил 221 6
Аникин Денис 31 5
Хасис Лев 96 5
Зотов Алексей 24 5
Добродеев Борис 83 5
Гришин Дмитрий 148 5
Орлик Сергей 66 5
Крысина Ольга 109 5
Макаров Станислав 111 5
Буяджи Павел 17 4
Петунин Алексей 58 4
Шилов Сергей 61 4
Лысенко Эдуард 209 4
Козлов Михаил 153 4
Ермаков Валерий 71 4
Евтушенко Алексей 28 4
Попов Анатолий 98 4
Серова Елена 299 4
Летунов Илья 48 4
Басов Алексей 79 4
Казак Максим 95 4
Солонин Сергей 82 4
Левиков Антон 68 4
Семенов Александр 69 4
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 4
Четвернин Алексей 651 4
Кириенко Владимир 38 4
Бойко Андрей 37 4
Ершов Андрей 45 4
Россия - Российская федерация - РФ 57180 506
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 167
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 108
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 95
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 63
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 59
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 56
Европа 3730 45
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 32
Япония 2760 32
Германия - Федеративная Республика 3614 31
Россия - СФО - Новосибирск 1956 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 26
Ближний Восток 1468 23
Северная Америка 1405 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 22
Казахстан - Республика 2621 22
Африка 1482 20
Восточная Европа 1669 20
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 20
Южная Корея - Республика 1450 19
Франция - Французская Республика 2112 19
Индия - Республика 2161 19
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 19
Украина 3347 17
Азия - Азиатский регион 1512 16
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 15
Бразилия - Федеративная Республика 1121 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 14
Россия - ПФО - Казань 1510 13
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 13
Австралия - Австралийский Союз 1118 12
Беларусь - Белоруссия 2081 12
Россия - Пермь 737 12
Россия - Краснодар 1031 11
Россия - Сочи 910 11
Россия - Владивосток 864 10
Канада 1294 10
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 60
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 54
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 38
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 31
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 28
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 25
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 21
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 19
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 19
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 14
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 13
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 12
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 12
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 9
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 8
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 8
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 8
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 6
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 5
Русский язык 970 5
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 5
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 5
Microsoft Co-Sell - программа совместных продаж 6 4
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 4
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 3
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 3
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 3
Образование в России 328 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 9
Forbes - Форбс 441 8
Коммерсантъ - Издательский дом 480 4
Thomson Reuters - Рейтер 1711 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Ведомости 259 3
TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 2
НТВ - Телекомпания 164 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Секрет фирмы 13 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
Apps4All 25 1
Cosmopolitan 16 1
РБК Инновации 36 1
Eurovision 4 1
CRN 12 1
Variety 9 1
VK - Mail.ru Hi-tech 14 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Nature 35 1
LetsGoDigital 8 1
Rusbase 15 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
CrunchBase 62 1
The Guardian - Британская газета 189 1
ZDnet 381 1
Bloomberg 785 1
Reddit 198 1
FT - Financial Times 246 1
Wikipedia - Википедия 274 1
Gartner 2188 32
IDC - International Data Corporation 2709 28
CNews Analytics 1988 22
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 22
Forrester Research 385 13
CNews Инновация года - награда 26 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 6
500 Startups 23 5
Data Insight - Исследовательское агентство 71 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 4
Nielsen Holdings 78 3
TelecomDaily ИАА 112 3
Frost & Sullivan 101 3
BCG - Boston Consulting Group 43 3
Harris Interactive 27 2
Markets&Markets Research 78 2
Fortune Global 500 160 2
Forrester Consulting 22 2
Dimensional Research 12 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
GSMA Intelligence 5 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
CNews Mobile - рейтинг 10 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 26 1
РАЭК Экономика Рунета 8 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
AC&M Consulting 55 1
AV-Comparatives 19 1
NPD DisplaySearch 194 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 3 1
eMarketer 77 1
РАЭК Мобильная Экономика 1 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
Markswebb 21 1
Juniper Research 278 1
ABI Research 181 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
РАН - Российская академия наук 316 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 3
НГУЭУ - Новосибирский государственный университет экономики и управления 4 2
GfK - ГФК-Русь 119 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 2
МВОКУ - МосВОКУ (МВВКУ) - Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР 1 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 1 1
SAP S/4HANA Academy 5 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 5 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет 1 1
РГБ - Российская государственная библиотека 29 1
Академгородок Новосибирск 29 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 12 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 31 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 14 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 6 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 3 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
МАМИ - Московский государственный машиностроительный университет 2 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 13
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 7
Microsoft for Startups 7 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 4
Олимпийские игры - Olympic Games 302 3
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
CNews AWARDS 291 3
CNews FORUM Кейсы 44 3
GeekBrains 40 2
Чёрная пятница (распродажи) 69 2
CeBIT 84 2
Startup Village - международная стартап-конференция 45 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 2
SAP Startup Focus 6 2
Canon Expo 1 1
PR in IT Award - премия 2 1
МТТ Премия 2 1
Microsoft Imagine Cup 43 1
МТС Телеком Идея 11 1
Burning Man - фестиваль 5 1
Acer Brand Day 1 1
Cisco Expo 9 1
Docflow 58 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
Skolkovo Cybersecurity Challenge 8 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 14 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 1
Spb Startup Day 2 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
CNews Баттл 34 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 6 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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