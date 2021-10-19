Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
B2B
Business to business
Бизнес для бизнеса
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 945, упоминаний - 1317
B2B упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузяев Андрей 59 19
|Ганин Егор 50 11
|Григорьева Евгения 57 9
|Чинкова Мария 25 8
|Венцлавович Елена 41 8
|Тихонов Андрей 33 7
|Евдокимов Андрей 54 7
|Прохоров Фёдор 78 6
|Бар-Бирюкова Мария 62 6
|Айвазов Армен 449 6
|Путин Владимир 1820 6
|Осеевский Михаил 221 6
|Аникин Денис 31 5
|Хасис Лев 96 5
|Зотов Алексей 24 5
|Добродеев Борис 83 5
|Гришин Дмитрий 148 5
|Орлик Сергей 66 5
|Крысина Ольга 109 5
|Макаров Станислав 111 5
|Буяджи Павел 17 4
|Петунин Алексей 58 4
|Шилов Сергей 61 4
|Лысенко Эдуард 209 4
|Козлов Михаил 153 4
|Ермаков Валерий 71 4
|Евтушенко Алексей 28 4
|Попов Анатолий 98 4
|Серова Елена 299 4
|Летунов Илья 48 4
|Басов Алексей 79 4
|Казак Максим 95 4
|Солонин Сергей 82 4
|Левиков Антон 68 4
|Семенов Александр 69 4
|McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 4
|Четвернин Алексей 651 4
|Кириенко Владимир 38 4
|Бойко Андрей 37 4
|Ершов Андрей 45 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756957, в очереди разбора - 660647.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756957, в очереди разбора - 660647.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru