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B2G Business-to-government Бизнес правительству отношения между бизнесом и государством

СОБЫТИЯ

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28.05.2026 От безопасности к операционной аналитике: российский рынок видеонаблюдения вырос до 67,6 млрд руб. и удвоится к 2030 году

Объем российского B2B- и B2G-рынка видеонаблюдения по итогам 2025 г. достиг 67,6 млрд руб., более чем удвоившись с 2021 г. Среднегодовой темп роста (CAGR) отрасли составил 23,4%. Согласно новому аналитическому отчету к
04.05.2026 «Газинформсервис» подтвердил готовность сети ДТС для B2B и B2G к промышленной эксплуатации

создали трансграничную сеть операторов сервиса проверки иностранной электронной подписи, обеспечив надёжную работу инфраструктуры доверия электронным юридически значимым документам в сегментах B2B и В2G. В основе сети ДТС — протокол сервиса проверки электронной подписи в соответствии с международными рекомендациями RFC 3029 “Data Validation and Certification Server Protocols”, причём «Гази
21.10.2025 «Бастион» усиливает направление по работе с государственными структурами и госкомпаниями

Компания по информационной безопасности «Бастион» объявила об открытии направления по работе с государственными структурами и госкомпаниями (B2G). Команду возглавил Вячеслав Васильев, заместитель генерального директора по B2G «Бастион», — эксперт в сфере информационной безопасности, более чем с 20-летней практикой в ИБ, ИТ и

20.05.2025 ITFB Group и «ГрафТех» объявили о стратегическом партнерстве в области B2G и B2B-проектов

арубежные аналоги, а сохранить удобство, эффективность и безопасность работы с графикой и визуальными данными. Уверены, что партнёрство с “ГрафТех” позволит нам укрепить позиции ITFB Group в сегменте B2G», —сказал Андрей Иванов, коммерческий директор ITFB Tech (входит в ITFB Group). Генеральный директор компании «ГрафТех» Петр Василенко: «Российский ИТ-рынок сегодня — это рынок кооперации.

26.02.2025 «Ростелеком-ЦОД» внедрила Elma365 CRM+CX для автоматизации B2B- и B2G-продаж

Компания «Ростелеком-ЦОД», российский провайдер, оказывающий услуги по разработке и внедрению программных решений, перешла на отечественную платформу Elma365 CRM+CX для реализации воронки B2B и B2G-продаж. «Ростелеком-ЦОД» («РТК-ЦОД») поставил перед собой цель автоматизировать процессы продаж услуг и сервисов ЦОДа для госсектора и B2B. Среди основных задач внедрения провайдер выделил

21.02.2019 Выручка Tele2 в сегменте B2G в Москве выросла в четыре раза

увеличилось на 40%, при этом выручка от продажи услуг выросла более чем на 300%. По итогам 2018 г. B2G-сегмент продемонстрировал рост выручки на 18%, а количество пользователей услуг связи при
12.05.2015 J’son & Partners Consulting исследовал российский рынок ВКС в сегменте B2G

Компания J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования российского рынка видео-конференц-связи (ВКС) в сегменте B2G. В ходе исследования были разобраны тендеры, включающие в себя оказание услуги ВКС, поставку оборудования, а также комплексную поставку «под ключ», которая, в свою очередь, включает в себя

19.11.2014 В Европе создадут единую систему e-invoicing для B2G за 9 млн евро

Европейский сектор B2G получил 9 млн евро на развитие e-invoicing. Эта сумма выделена в рамках программы Евросоюза Connecting Europe Facility (CEF), направленной на финансирование приоритетных европейских проекто
25.07.2012 Число электронных торговых процедур в сегменте B2B выросло за первое полугодие 2012 г. в 3 раза

кого департамента B2B-Center, рынок электронных закупок России в первом полугодии 2012 г. продемонстрировал уверенный рост как в сегменте закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (B2G), так и в сегменте корпоративных закупок (B2B). Ежемесячный прирост количества участников в сегменте B2G в среднем по рынку составил чуть более 2%, в сегменте B2B — 4,3%. В абсолютны
24.05.2012 Рынок электронных торгов B2B и B2G в первом квартале 2012 г. вырос почти в 1,5 раза

В первом квартале 2012 г. объем рынка электронных торгов корпоративных (B2B) и государственных (B2G) закупок увеличился на 47% по сравнению с первым кварталом 2011 г., и составил 2,2 трлн руб. В секторе B2G, в рассматриваемый период, объем электронных торгов вырос на 9,3% - до 900

13.10.2010 B2B-Center готов приступить к работе в сфере госзакупок на базе площадки B2G-Goszakupki

лощадок будет расширено, B2B-Center готов приступить к работе на базе собственной торговой площадки B2G-Goszakupki. Несмотря на то, что она не вошла в число отобранных площадок, в системе произ
21.12.2009 B2B-Center предложил площадку «B2G-Госзакупки» госзаказчикам

Компания B2B-Center объявила о том, что предложила свою систему «B2G-Госзакупки» для отбора площадок в целях проведения электронных аукционов государственными
09.11.2005 Бизнес и государство: торг уместен - система B2G-goszakupki.ru

анная специалистами «Центра развития экономики» специально для проведения государственных закупок - B2G-goszakupki.ru - позволяет проводить их во всех предусмотренных законом формах – запрос ко
27.08.2004 Cognitive Technologies выпустил новую систему B2B/B2G

Российская компания Cognitive Technologies объявила о выпуске нового программного продукта — «Cognitive Лот». Он относится к информационным системам класса B2G и B2B и предназначен для проведения закупок товаров и услуг как в государственных организациях, так и в коммерческих структурах. Помимо поддержки проведения различных вариантов тендеров на

31.07.2000 В конце августа начнет работать новая торговая площадка B2G - gBuys.

В конце августа начнет работать новая торговая площадка B2G (business-to-government) - gBuys. FCW Government Technology Group, компания, отвечающая за поставку IT-информации правительственным организациям и специалистам в США, объявила о том, что дл
02.06.2000 B2G пополнит список рынков электронной коммерции

в 2005г. Gartner полагает, что догадливым инвесторам и предпринимателям это должно сигнализировать о возникновении нового значительного рынка в ряду B2B и B2C. Новый рынок, который может быть назван B2G или G2B (government-to-business), не ограничится взаимоотношениями с корпорациями. По мере роста правительственных операций в Интернете, из него выйдет новый рынок - G2C (Government-to-citi

Публикаций - 428, упоминаний - 458

B2G и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 81
МегаФон 10742 53
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 52
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 37
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 27
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 25
Microsoft Corporation 25775 23
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 20
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 18
Huawei 4676 17
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 14
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 14
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 14
Google LLC 12688 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 13
Yandex - Яндекс 9216 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 13
Cisco Systems 5372 11
Intel Corporation 12811 11
9594 11
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 11
Apple Inc 13154 10
ИКС 538 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 10
БАРС Груп 579 10
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 10
SAP SE 5601 9
Softline - Софтлайн 3743 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 9
Ред Софт - Red Soft 1236 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 8
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 8
Oracle Corporation 7074 8
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 8
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 8
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 8
Broadcom - VMware 2610 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
Почта России ПАО 2370 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Газпром ПАО 1493 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Транснефть 335 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 5
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 4
В2В Energo ЭТП - Центр реновации энергетики - Инжиниринговая компания 13 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Альфа-Банк 1979 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 4
Superjob - Суперджоб 858 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Цезарь Сателлит 43 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
Связной ГК 1401 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
СДМ-Банк 75 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 43
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 29
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 26
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Федеральное казначейство России 1949 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 4
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 34 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
АУВЕР - Ассоциация Участников Вексельного Рынка 2 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 278
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 165
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 119
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 100
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 91
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 86
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 78
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 78
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 71
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 70
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 69
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 61
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 57
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 41
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 40
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 37
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 37
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 36
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 29
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 29
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 28
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 27
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 26
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 26
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 25
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