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B2G Business-to-government Бизнес правительству отношения между бизнесом и государством
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|28.05.2026
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От безопасности к операционной аналитике: российский рынок видеонаблюдения вырос до 67,6 млрд руб. и удвоится к 2030 году
Объем российского B2B- и B2G-рынка видеонаблюдения по итогам 2025 г. достиг 67,6 млрд руб., более чем удвоившись с 2021 г. Среднегодовой темп роста (CAGR) отрасли составил 23,4%. Согласно новому аналитическому отчету к
|04.05.2026
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«Газинформсервис» подтвердил готовность сети ДТС для B2B и B2G к промышленной эксплуатации
создали трансграничную сеть операторов сервиса проверки иностранной электронной подписи, обеспечив надёжную работу инфраструктуры доверия электронным юридически значимым документам в сегментах B2B и В2G. В основе сети ДТС — протокол сервиса проверки электронной подписи в соответствии с международными рекомендациями RFC 3029 “Data Validation and Certification Server Protocols”, причём «Гази
|21.10.2025
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«Бастион» усиливает направление по работе с государственными структурами и госкомпаниями
Компания по информационной безопасности «Бастион» объявила об открытии направления по работе с государственными структурами и госкомпаниями (B2G). Команду возглавил Вячеслав Васильев, заместитель генерального директора по B2G «Бастион», — эксперт в сфере информационной безопасности, более чем с 20-летней практикой в ИБ, ИТ и
|20.05.2025
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ITFB Group и «ГрафТех» объявили о стратегическом партнерстве в области B2G и B2B-проектов
арубежные аналоги, а сохранить удобство, эффективность и безопасность работы с графикой и визуальными данными. Уверены, что партнёрство с “ГрафТех” позволит нам укрепить позиции ITFB Group в сегменте B2G», —сказал Андрей Иванов, коммерческий директор ITFB Tech (входит в ITFB Group). Генеральный директор компании «ГрафТех» Петр Василенко: «Российский ИТ-рынок сегодня — это рынок кооперации.
|26.02.2025
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«Ростелеком-ЦОД» внедрила Elma365 CRM+CX для автоматизации B2B- и B2G-продаж
Компания «Ростелеком-ЦОД», российский провайдер, оказывающий услуги по разработке и внедрению программных решений, перешла на отечественную платформу Elma365 CRM+CX для реализации воронки B2B и B2G-продаж. «Ростелеком-ЦОД» («РТК-ЦОД») поставил перед собой цель автоматизировать процессы продаж услуг и сервисов ЦОДа для госсектора и B2B. Среди основных задач внедрения провайдер выделил
|21.02.2019
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Выручка Tele2 в сегменте B2G в Москве выросла в четыре раза
увеличилось на 40%, при этом выручка от продажи услуг выросла более чем на 300%. По итогам 2018 г. B2G-сегмент продемонстрировал рост выручки на 18%, а количество пользователей услуг связи при
|12.05.2015
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J’son & Partners Consulting исследовал российский рынок ВКС в сегменте B2G
Компания J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования российского рынка видео-конференц-связи (ВКС) в сегменте B2G. В ходе исследования были разобраны тендеры, включающие в себя оказание услуги ВКС, поставку оборудования, а также комплексную поставку «под ключ», которая, в свою очередь, включает в себя
|19.11.2014
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В Европе создадут единую систему e-invoicing для B2G за 9 млн евро
Европейский сектор B2G получил 9 млн евро на развитие e-invoicing. Эта сумма выделена в рамках программы Евросоюза Connecting Europe Facility (CEF), направленной на финансирование приоритетных европейских проекто
|25.07.2012
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Число электронных торговых процедур в сегменте B2B выросло за первое полугодие 2012 г. в 3 раза
кого департамента B2B-Center, рынок электронных закупок России в первом полугодии 2012 г. продемонстрировал уверенный рост как в сегменте закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (B2G), так и в сегменте корпоративных закупок (B2B). Ежемесячный прирост количества участников в сегменте B2G в среднем по рынку составил чуть более 2%, в сегменте B2B — 4,3%. В абсолютны
|24.05.2012
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Рынок электронных торгов B2B и B2G в первом квартале 2012 г. вырос почти в 1,5 раза
В первом квартале 2012 г. объем рынка электронных торгов корпоративных (B2B) и государственных (B2G) закупок увеличился на 47% по сравнению с первым кварталом 2011 г., и составил 2,2 трлн руб. В секторе B2G, в рассматриваемый период, объем электронных торгов вырос на 9,3% - до 900
|13.10.2010
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B2B-Center готов приступить к работе в сфере госзакупок на базе площадки B2G-Goszakupki
лощадок будет расширено, B2B-Center готов приступить к работе на базе собственной торговой площадки B2G-Goszakupki. Несмотря на то, что она не вошла в число отобранных площадок, в системе произ
|21.12.2009
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B2B-Center предложил площадку «B2G-Госзакупки» госзаказчикам
Компания B2B-Center объявила о том, что предложила свою систему «B2G-Госзакупки» для отбора площадок в целях проведения электронных аукционов государственными
|09.11.2005
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Бизнес и государство: торг уместен - система B2G-goszakupki.ru
анная специалистами «Центра развития экономики» специально для проведения государственных закупок - B2G-goszakupki.ru - позволяет проводить их во всех предусмотренных законом формах – запрос ко
|27.08.2004
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Cognitive Technologies выпустил новую систему B2B/B2G
Российская компания Cognitive Technologies объявила о выпуске нового программного продукта — «Cognitive Лот». Он относится к информационным системам класса B2G и B2B и предназначен для проведения закупок товаров и услуг как в государственных организациях, так и в коммерческих структурах. Помимо поддержки проведения различных вариантов тендеров на
|31.07.2000
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В конце августа начнет работать новая торговая площадка B2G - gBuys.
В конце августа начнет работать новая торговая площадка B2G (business-to-government) - gBuys. FCW Government Technology Group, компания, отвечающая за поставку IT-информации правительственным организациям и специалистам в США, объявила о том, что дл
|02.06.2000
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B2G пополнит список рынков электронной коммерции
в 2005г. Gartner полагает, что догадливым инвесторам и предпринимателям это должно сигнализировать о возникновении нового значительного рынка в ряду B2B и B2C. Новый рынок, который может быть назван B2G или G2B (government-to-business), не ограничится взаимоотношениями с корпорациями. По мере роста правительственных операций в Интернете, из него выйдет новый рынок - G2C (Government-to-citi
B2G и организации, системы, технологии, персоны:
|Черненко Андрей 75 15
|Мартиросов Давид 123 6
|Бойко Александр 24 6
|Осеевский Михаил 350 6
|Солодухин Константин 119 5
|Никольский Антон 22 5
|Косова Юлия 17 5
|Путин Владимир 3454 5
|Ляпунов Игорь 132 4
|Халитов Дарий 42 4
|Гендрих Сергей 29 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Комиссаров Дмитрий 248 3
|Шведов Александр 46 3
|Кузяев Андрей 72 3
|Ахмеров Тимур 91 3
|Дырмовский Дмитрий 149 3
|Фролов Павел 86 3
|Плуготаренко Сергей 89 3
|Черкасов Дмитрий 43 3
|Зименков Андрей 13 3
|Шерстобитов Сергей 57 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Чумаков Денис 21 3
|Зайков Максим 30 3
|Прозоров Дмитрий 59 3
|Чернышов Михаил 45 3
|Башлыков Александр 11 3
|Хереш Игорь 28 3
|Трандин Сергей 128 3
|Бурдело Иван 10 3
|Ткачев Станислав 10 3
|Кофанов Александр 5 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Эйгес Павел 108 2
|Смирнов Алексей 269 2
|Одинцов Дмитрий 119 2
|Соловьев Владимир 108 2
|Ершов Андрей 52 2
|Кириенко Владимир 148 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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