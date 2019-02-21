Индексная книга CNews*
B2G Business-to-government Бизнес правительству отношения между бизнесом и государством
Публикаций - 196, упоминаний - 221
B2G упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бойко Александр 22 6
|Никольский Антон 22 4
|Солодухин Константин 114 4
|Путин Владимир 2542 4
|Осеевский Михаил 264 4
|Зименков Андрей 5 3
|Кузяев Андрей 63 3
|Кириенко Владимир 91 2
|Щуров Алексей 9 2
|Трохин Александр 18 2
|Казак Максим 161 2
|Beard Chris - Крис Берд 13 2
|Белимов Александр 14 2
|Чинкова Мария 27 2
|Слизень Виталий 241 2
|Ершов Андрей 47 2
|Добжинский Виталий 3 2
|Анохин Сергей 42 2
|Бородовский Михаил 9 2
|Соловьев Владимир 102 2
|Бугаенко Андрей 9 2
|Чумаков Денис 13 2
|Карпачев Александр 23 2
|Мраморов Дмитрий 29 2
|Басов Алексей 114 2
|Дегтярев Алексей 57 2
|Телков Алексей 23 2
|Гурко Александр 136 2
|Прозоров Дмитрий 58 2
|Суворов Владимир 17 2
|Нейронов Федор 6 1
|Кабаков Ярослав 21 1
|Шаповалов Алексей 3 1
|Чернецов Алексей 4 1
|Балюк Александр 3 1
|Шуткина Юлия 12 1
|Шведов Александр 18 1
|Эйгес Павел 70 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Малофеев Константин 106 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1191682, в очереди разбора - 947919.
Создано именных указателей - 86677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1191682, в очереди разбора - 947919.
Создано именных указателей - 86677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.