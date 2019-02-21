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B2G Business-to-government Бизнес правительству отношения между бизнесом и государством



21.02.2019 Выручка Tele2 в сегменте B2G в Москве выросла в четыре раза
20.11.2017 «Петер-Сервис» и «Ростелеком» внедрят единую СRM для B2B сегмента
12.05.2015 J’son & Partners Consulting исследовал российский рынок ВКС в сегменте B2G
19.11.2014 В Европе создадут единую систему e-invoicing для B2G за 9 млн евро
25.07.2012 Число электронных торговых процедур в сегменте B2B выросло за первое полугодие 2012 г. в 3 раза
24.05.2012 Рынок электронных торгов B2B и B2G в первом квартале 2012 г. вырос почти в 1,5 раза
13.10.2010 B2B-Center готов приступить к работе в сфере госзакупок на базе площадки B2G-Goszakupki
21.12.2009 B2B-Center предложил площадку «B2G-Госзакупки» госзаказчикам
09.11.2005 Бизнес и государство: торг уместен - система B2G-goszakupki.ru
27.08.2004 Cognitive Technologies выпустил новую систему B2B/B2G
31.07.2000 В конце августа начнет работать новая торговая площадка B2G - gBuys.
02.06.2000 B2G пополнит список рынков электронной коммерции

Публикаций - 196, упоминаний - 221

B2G упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 44
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 13
Huawei 3222 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 9
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 144 9
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 9
Microsoft Corporation 22497 8
Барс груп 499 8
Cisco Systems 4720 7
Google LLC 10352 7
SAP SE 4595 6
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 6
VK - Mail.ru Group 3057 6
Программный продукт ГК 3960 5
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 123 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 5
Мегафон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 230 5
Oracle Corporation 6035 5
VK - Mail.ru Цифровые технологии 56 5
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 29 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 5
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 4
Telefonica - Telefónica España 501 4
HP Inc. 5313 4
Корус Консалтинг ГК 1014 4
Amazon Inc - Amazon.com 2650 4
ZTE Corporation 685 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 4
IBM - International Business Machines Corp 8941 4
Элемент ГК - Elementec 1523 3
NVision Group - Энвижн Груп 660 3
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 52 3
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 185 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 745 3
Yandex - Яндекс 5015 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 13
Почта России ПАО 1853 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 5
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование 55 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания 75 3
Газпром ПАО 1008 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
О2О Холдинг 41 2
Альфа-Банк 1476 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 2
ГПБ - Газпромбанк 842 2
Kismet Capital Group - KCG 6 1
Росводоканал 69 1
Aviva 10 1
ЮКОС НК 138 1
Airbnb 76 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 26 1
Ситроникс ИТ Учебный центр 5 1
Цезарь Сателлит 37 1
LEGO 202 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель 2 1
РЖД Логистика 12 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  15 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 1
Сбер - СберАвто 18 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 1
ВРМ - Вагонреммаш 3 1
Магнолия - сеть супермаркетов 14 1
DST - Digital Sky Technologies 87 1
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 6 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 10 1
SBI Holdings - SBI Group 20 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 51
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 9
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 5
Президент Российской Федерации 3770 5
Правительство Москвы 1640 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 5
Федеральное казначейство России 1345 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
Верховный суд Российской Федерации 709 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 164 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
World Bank Group - Всемирный банк 278 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 198 2
Правительство Челябинской области 39 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 128 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 2
Кабинет министров Украины 84 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 25 1
АУВЕР - Ассоциация Участников Вексельного Рынка 2 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 16 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 19 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 134
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 41
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 614 38
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 37
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 33
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 22
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 21
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 18
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 17
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 17
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 17
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Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 12
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 12
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 11
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 11
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 11
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 11
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 11
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 11
B2O - Business-to-Operator - Рынок межоператорских телекоммуникационных услуг связи - Система аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов 27 11
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 8
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 939 8
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Linux OS 7669 11
Google Android 11959 10
Apple iOS 6422 9
Microsoft Windows 10 11713 7
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 7
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 6
Новые облачные технологии - МойОфис 381 5
Microsoft Windows 2000 2856 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 426 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 4
Google Play - Google Store - Android Market 2732 4
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 4
Microsoft Skype 1940 3
Mozilla Gecko - браузерный движок 58 3
Mozilla Firefox OS 89 3
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 3
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 132 3
Inoventica invGUARD 25 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 546 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 3
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 162 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 210 2
Google Chrome - браузер 1270 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 2
БАРС.Alpha BI 35 2
WhatsApp Messenger 745 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 2
Microsoft Skype for Business 136 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 2
Киберника Сибрус - мессенджер 26 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 169 2
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 36 2
C++ - Язык программирования 445 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 221 2
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 136 2
Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 13 2
Бойко Александр 22 6
Никольский Антон 22 4
Солодухин Константин 114 4
Путин Владимир 2542 4
Осеевский Михаил 264 4
Зименков Андрей 5 3
Кузяев Андрей 63 3
Кириенко Владимир 91 2
Щуров Алексей 9 2
Трохин Александр 18 2
Казак Максим 161 2
Beard Chris - Крис Берд 13 2
Белимов Александр 14 2
Чинкова Мария 27 2
Слизень Виталий 241 2
Ершов Андрей 47 2
Добжинский Виталий 3 2
Анохин Сергей 42 2
Бородовский Михаил 9 2
Соловьев Владимир 102 2
Бугаенко Андрей 9 2
Чумаков Денис 13 2
Карпачев Александр 23 2
Мраморов Дмитрий 29 2
Басов Алексей 114 2
Дегтярев Алексей 57 2
Телков Алексей 23 2
Гурко Александр 136 2
Прозоров Дмитрий 58 2
Суворов Владимир 17 2
Нейронов Федор 6 1
Кабаков Ярослав 21 1
Шаповалов Алексей 3 1
Чернецов Алексей 4 1
Балюк Александр 3 1
Шуткина Юлия 12 1
Шведов Александр 18 1
Эйгес Павел 70 1
Кабанов Владимир 174 1
Малофеев Константин 106 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 96
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 47
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 8
Казахстан - Республика 4467 8
Европа 12319 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 7
Россия - СФО - Новосибирск 3269 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 6
Россия - Сибирь 1579 6
Украина 6212 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 5
Ближний Восток 2549 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1205 5
Россия - УФО - Челябинская область 932 5
Германия - Федеративная Республика 8903 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 5
Африка - Африканский регион 2928 5
Азия - Азиатский регион 3803 5
Япония 10069 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 4
Украина - Киев 916 4
Земля - планета Солнечной системы 7427 4
Беларусь - Белоруссия 3525 4
Южная Корея - Республика 4394 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 4
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 667 4
Европа Восточная 2927 4
Австралия - Австралийский Союз 2791 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 4
Россия - ПФО - Казань 2085 3
Малайзия 744 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 58
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 22
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 14
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 13
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 13
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 10
Юриспруденция 1629 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 7
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 5
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 4
Торговая марка - Товарный знак 1107 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 3
Цифровой Казахстан - Государственная программа 9 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 193 2
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