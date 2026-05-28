От безопасности к операционной аналитике: российский рынок видеонаблюдения вырос до 67,6 млрд руб. и удвоится к 2030 году Объем российского B2B- и B2G-рынка видеонаблюдения по итогам 2025 г. достиг 67,6 млрд руб., более чем удвоившись с 2021 г. Среднегодовой темп роста (CAGR) отрасли составил 23,4%. Согласно новому аналитическому отчету к

«Газинформсервис» подтвердил готовность сети ДТС для B2B и B2G к промышленной эксплуатации создали трансграничную сеть операторов сервиса проверки иностранной электронной подписи, обеспечив надёжную работу инфраструктуры доверия электронным юридически значимым документам в сегментах B2B и В2G. В основе сети ДТС — протокол сервиса проверки электронной подписи в соответствии с международными рекомендациями RFC 3029 “Data Validation and Certification Server Protocols”, причём «Гази

«Бастион» усиливает направление по работе с государственными структурами и госкомпаниями Компания по информационной безопасности «Бастион» объявила об открытии направления по работе с государственными структурами и госкомпаниями (B2G). Команду возглавил Вячеслав Васильев, заместитель генерального директора по B2G «Бастион», — эксперт в сфере информационной безопасности, более чем с 20-летней практикой в ИБ, ИТ и

ITFB Group и «ГрафТех» объявили о стратегическом партнерстве в области B2G и B2B-проектов арубежные аналоги, а сохранить удобство, эффективность и безопасность работы с графикой и визуальными данными. Уверены, что партнёрство с “ГрафТех” позволит нам укрепить позиции ITFB Group в сегменте B2G», —сказал Андрей Иванов, коммерческий директор ITFB Tech (входит в ITFB Group). Генеральный директор компании «ГрафТех» Петр Василенко: «Российский ИТ-рынок сегодня — это рынок кооперации.

«Ростелеком-ЦОД» внедрила Elma365 CRM+CX для автоматизации B2B- и B2G-продаж Компания «Ростелеком-ЦОД», российский провайдер, оказывающий услуги по разработке и внедрению программных решений, перешла на отечественную платформу Elma365 CRM+CX для реализации воронки B2B и B2G-продаж. «Ростелеком-ЦОД» («РТК-ЦОД») поставил перед собой цель автоматизировать процессы продаж услуг и сервисов ЦОДа для госсектора и B2B. Среди основных задач внедрения провайдер выделил

Выручка Tele2 в сегменте B2G в Москве выросла в четыре раза увеличилось на 40%, при этом выручка от продажи услуг выросла более чем на 300%. По итогам 2018 г. B2G-сегмент продемонстрировал рост выручки на 18%, а количество пользователей услуг связи при

J’son & Partners Consulting исследовал российский рынок ВКС в сегменте B2G Компания J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования российского рынка видео-конференц-связи (ВКС) в сегменте B2G. В ходе исследования были разобраны тендеры, включающие в себя оказание услуги ВКС, поставку оборудования, а также комплексную поставку «под ключ», которая, в свою очередь, включает в себя

В Европе создадут единую систему e-invoicing для B2G за 9 млн евро Европейский сектор B2G получил 9 млн евро на развитие e-invoicing. Эта сумма выделена в рамках программы Евросоюза Connecting Europe Facility (CEF), направленной на финансирование приоритетных европейских проекто

Число электронных торговых процедур в сегменте B2B выросло за первое полугодие 2012 г. в 3 раза кого департамента B2B-Center, рынок электронных закупок России в первом полугодии 2012 г. продемонстрировал уверенный рост как в сегменте закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (B2G), так и в сегменте корпоративных закупок (B2B). Ежемесячный прирост количества участников в сегменте B2G в среднем по рынку составил чуть более 2%, в сегменте B2B — 4,3%. В абсолютны

Рынок электронных торгов B2B и B2G в первом квартале 2012 г. вырос почти в 1,5 раза В первом квартале 2012 г. объем рынка электронных торгов корпоративных (B2B) и государственных (B2G) закупок увеличился на 47% по сравнению с первым кварталом 2011 г., и составил 2,2 трлн руб. В секторе B2G, в рассматриваемый период, объем электронных торгов вырос на 9,3% - до 900

B2B-Center готов приступить к работе в сфере госзакупок на базе площадки B2G-Goszakupki лощадок будет расширено, B2B-Center готов приступить к работе на базе собственной торговой площадки B2G-Goszakupki. Несмотря на то, что она не вошла в число отобранных площадок, в системе произ

B2B-Center предложил площадку «B2G-Госзакупки» госзаказчикам Компания B2B-Center объявила о том, что предложила свою систему «B2G-Госзакупки» для отбора площадок в целях проведения электронных аукционов государственными

Бизнес и государство: торг уместен - система B2G-goszakupki.ru анная специалистами «Центра развития экономики» специально для проведения государственных закупок - B2G-goszakupki.ru - позволяет проводить их во всех предусмотренных законом формах – запрос ко

Cognitive Technologies выпустил новую систему B2B/B2G Российская компания Cognitive Technologies объявила о выпуске нового программного продукта — «Cognitive Лот». Он относится к информационным системам класса B2G и B2B и предназначен для проведения закупок товаров и услуг как в государственных организациях, так и в коммерческих структурах. Помимо поддержки проведения различных вариантов тендеров на

В конце августа начнет работать новая торговая площадка B2G - gBuys. В конце августа начнет работать новая торговая площадка B2G (business-to-government) - gBuys. FCW Government Technology Group, компания, отвечающая за поставку IT-информации правительственным организациям и специалистам в США, объявила о том, что дл