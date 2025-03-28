Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ассоциация менеджеров – межотраслевое деловое объединение в России. В 2024 году в ее деятельности участвуют более 3000 топ-менеджеров из 200 российских и международных компаний. Наиболее широко представлены финансовый сектор, IT и телекоммуникации, консалтинг, а также управляющие компании и диверсифицированные холдинги.
|28.03.2025
Технический директор компании «Ланит-Интеграция» возглавил Комитет по информационным технологиям Ассоциации менеджеров
В марте 2025 г. Олег Аксенов, технический директор компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит»), стал сопредседателем Комитета по информационным технологиям Ассоциации менеджеров. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Комитет играет стратегическую роль в формировании профессиональных стандартов управления цифровой трансформацией, поддержке
|24.02.2025
Большинство российских управленцев ожидают нехватку квалифицированных кадров в 2025 году
По данным нового исследования «Ассоциации менеджеров», 80% российских управленцев считают нехватку квалифицированных специал
|01.04.2024
Генеральный директор «Ланит Омни» возглавил комитет по ИТ Ассоциации менеджеров
ной low-code-платформы BPMSoft, впервые стал сопредседателем комитета по информационным технологиям Ассоциации менеджеров. Комитет по информационным технологиям призван активно содействовать вн
|12.04.2006
19 апреля состоится конференция "Российская инновационная система"
ства по управлению особыми экономическими зонами г-н Жданов, губернатор Тверской области, президент Ассоциации менеджеров г-н Зеленин, руководитель Федерального агентства по науке и инновациям
