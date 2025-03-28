Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Ассоциация менеджеров

Ассоциация менеджеров

Ассоциация менеджеров – межотраслевое деловое объединение в России. В 2024 году в ее деятельности участвуют более 3000 топ-менеджеров из 200 российских и международных компаний. Наиболее широко представлены финансовый сектор, IT и телекоммуникации, консалтинг, а также управляющие компании и диверсифицированные холдинги.

 

СОБЫТИЯ


28.03.2025 Технический директор компании «Ланит-Интеграция» возглавил Комитет по информационным технологиям Ассоциации менеджеров

В марте 2025 г. Олег Аксенов, технический директор компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит»), стал сопредседателем Комитета по информационным технологиям Ассоциации менеджеров. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Комитет играет стратегическую роль в формировании профессиональных стандартов управления цифровой трансформацией, поддержке

24.02.2025 Большинство российских управленцев ожидают нехватку квалифицированных кадров в 2025 году

По данным нового исследования «Ассоциации менеджеров», 80% российских управленцев считают нехватку квалифицированных специал
01.04.2024 Генеральный директор «Ланит Омни» возглавил комитет по ИТ Ассоциации менеджеров

ной low-code-платформы BPMSoft, впервые стал сопредседателем комитета по информационным технологиям Ассоциации менеджеров. Комитет по информационным технологиям призван активно содействовать вн
12.04.2006 19 апреля состоится конференция "Российская инновационная система"

ства по управлению особыми экономическими зонами г-н Жданов, губернатор Тверской области, президент Ассоциации менеджеров г-н Зеленин, руководитель Федерального агентства по науке и инновациям

05.04.2006 19 апреля состоится конференция "Российская инновационная система"

ства по управлению особыми экономическими зонами г-н Жданов, губернатор Тверской области, президент Ассоциации менеджеров г-н Зеленин, руководитель Федерального агентства по науке и инновациям

29.03.2006 19 апреля состоится конференция "Российская инновационная система"

ства по управлению особыми экономическими зонами г-н Жданов, губернатор Тверской области, президент Ассоциации менеджеров г-н Зеленин, руководитель Федерального агентства по науке и инновациям


Публикаций - 99, упоминаний - 123

Ассоциация менеджеров и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5222 20
Microsoft Corporation 25236 18
Intel Corporation 12541 16
Oracle Corporation 6867 16
Dell EMC 5092 12
Dell Technologies - Dell Computer 2162 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 9
HP - Hewlett-Packard 3644 8
IBM - International Business Machines Corp 9551 7
Amazon Inc - Amazon.com 3132 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 7
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 6
Applied Materials 300 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 5
Крок - Croc 1814 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 5
8983 5
Yahoo! 3707 5
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 131 5
Инкордмед ГБУЗ - Incordmed 5 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 4
Норси-Транс - НТ 124 4
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 4
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 3
AT&T Inc 1697 3
Fortinet 405 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 57 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 3
Ростелеком - Связьинвест 1714 3
TI - Texas Instruments Incorporated 826 3
Айтеко - РАССЭ - Развитие систем связи и энергетики - РАССЭ-Инновации 16 3
Silver Lake Partners - Altera 101 3
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 3
Квазар-Микро - КМ 163 3
JDSU - JDS Uniphase 218 3
Steel Connect - CMGI 140 3
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 40
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 38
Merrill Lynch 454 10
eBay Inc 1631 8
Enron - Enrongate 122 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 5
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 5
Westfalia Investments 11 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 4
Ренессанс клиника - Цифровые технологии здоровья - budu 4 4
Walmart - Wal-Mart Stores 389 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 107 4
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 4
Federated Hermes - Federated Investors 57 4
Morgens Waterfall Vintiadis 4 4
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 4
Pridex Group - Прайдекс констракшн 16 3
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 3
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 115 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 481 3
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 74 3
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 222 3
Miller Tabak & Co 10 2
The Home Depot Inc 65 2
Cowen - SG Cowen 66 2
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 2
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 2
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 46 2
Lilly - Eli Lilly and Company 29 2
First Albany Corp - First Albany Asset Management 33 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 2
РВК - Российская венчурная компания 556 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 2
American Express - Amex 335 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 419 4
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 67 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 161 3
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 73 3
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 68 3
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 105 3
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
Совет при президенте Российской Федерации 200 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 2
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 19 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 377 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 82 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 546 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 215 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 78 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 187 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 40
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 4
Российский клуб финансовых директоров 28 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 207 2
American Payroll Association - Американская ассоциация менеджеров по начислению зарплат 1 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 1
Международная академия связи - МАС 42 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 21 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
GPM - Green Project Management - GPM Awards Russia - Green Project Management Awards 2 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 21
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4901 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2031 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 5
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 499 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1729 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 4
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1317 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 4
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 911 3
Трансфер технологий 156 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 3
Microsoft Windows 2000 8662 7
Apple iPhone 6 4862 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 4
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 164 4
Oracle Java - язык программирования 3328 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 652 3
Microsoft Windows 16327 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 3
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 3
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 478 3
1С:Консолидация 53 3
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 32 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 2
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 25 2
Инкордмед - АИСТ_СМАРТ - сервис мобильных уведомлений для пациентов и врачей 3 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 413 1
МТС Exolve 121 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 189 1
FreePik 1435 1
МТС Вебинар.ру - Jespo - сервис создания онлайн-досок 8 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 1
StatCounter 447 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 502 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 1
Apache Logging Project - Log4j 28 1
ByteDance - TikTok 317 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Криста НПО АС Смета 10 1
BioLink BioTime 65 1
BioLink FingerPass 47 1
BioLink IDenium 12 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 1
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 25 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Cyberia 15 1
SoftwareONE - Comparex Portfolio Management Platform - Comparex online - Comparex Softcare 13 1
Kaspersky Embedded Systems Security 11 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 226 1
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 5
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 4
Beard David - Бирд Дэвид 4 4
Рейман Леонид 1058 4
Образцов Алексей 13 4
Анкудинов Николай 19 4
Македонский Сергей 47 4
Гнеушев Сергей 6 4
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 4
Ковалев Евгений 10 4
Шарова Дарья 7 4
Лебедева Ольга 21 3
Cashin Arthur - Кэшин Артур 14 3
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 3
Симаков Олег 113 3
Пономарев Илья 72 3
Веселов Андрей 21 3
Домарев Дмитрий 12 3
Нуралиев Борис 294 3
Дергунова Ольга 120 3
Фишер Андрей 74 3
Бахаев Алексей 13 3
Нестеров Иван 5 3
Carty Michael - Карти Майкл 20 2
Столярова Светлана 2 2
Sullivan Bill - Салливан Билл 4 2
Геращенко Алена 2 2
Cunningham Marty - Каннигхэм Марти 14 2
Артемьев Виталий 2 2
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 2
Nussbaum Jay - Нассбом Джей - Нассбаум Джей 3 2
Hirsch Jeff - Хирш Джефф 2 2
Ахунов Ренат 3 2
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 2
Кресченци Тони - Crescenzi Tony 10 2
Katz David - Кац Дэвид 5 2
Johnson Hugh - Джонсон Хью 10 2
Wedbush Gary - Уэдбуш Гэри 6 2
Meyers Warren - Мейерс Уоррен 4 2
Balog Michael - Балог Майкл 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 10
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 397 9
США - Иллинойс - Чикаго 433 9
Ирак - Республика 700 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 3
Индия - Bharat 5697 3
Южная Корея - Республика 6858 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 2
Нидерланды 3631 2
Ближний Восток 3030 2
Европа 24634 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 710 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 618 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 572 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 399 2
Аргентина - Аргентинская Республика 600 2
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 2
Африка - Африканский регион 3570 1
Таиланд - Королевство 866 1
Китай - Тайвань 4136 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 1
Украина 7793 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 760 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
Канада 4985 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 1
Сингапур - Республика 1906 1
США - Калифорния 4775 1
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 27
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 24
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 14
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 6
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5827 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 4
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 279 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 4
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 4
Энергетика - Energy - Energetically 5524 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 4
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 358 4
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 764 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 3
Великая депрессия - Great Depression 33 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2071 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1044 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 37
CNET Networks - CNET News 1643 30
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 5
Dow Jones - MarketWatch 333 5
Известия ИД 704 4
Rambler Group - Секрет фирмы 39 4
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 3
Bloomberg 1417 3
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 131 2
Intelligent Enterprise 27 2
Briefing 29 2
CNews Журнал 166 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 17 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Harvard Business Review 21 1
CRN 49 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
Internet Stock Report 994 39
S&P 500 562 18
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 5
Thomson Financial - Thomson First Call 384 4
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 3
Gartner - Гартнер 3608 3
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 3
IDC - International Data Corporation 4943 2
Forrester Research 828 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 2
Moody's Investors Service 136 2
Bear Stearns 79 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 70 1
Fortune Business Insights 23 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Nucleus Research 13 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
Frost & Sullivan 203 1
Forrester TEI - Forrester Total Economic Impact 9 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 120 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 169 2
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 29 2
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 28 1
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 29 1
РШУ - Русская школа управления 43 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 100 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 150 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 5
IT-Лидер - премия 3 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще