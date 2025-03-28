Ассоциация менеджеров – межотраслевое деловое объединение в России. В 2024 году в ее деятельности участвуют более 3000 топ-менеджеров из 200 российских и международных компаний. Наиболее широко представлены финансовый сектор, IT и телекоммуникации, консалтинг, а также управляющие компании и диверсифицированные холдинги.