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Аргентина Аргентинская Республика

Аргентина - Аргентинская Республика

1950-е годы, Аргентина Старинный туристический плакат с изображением мужчины и женщины в национальных одеждах, продвигающий Аргентину как направление для путешествий. Художник неизвестен. 1950-е годы, Аргентина Старинный туристический плакат с изображением мужчины и женщины в национальных одеждах, продвигающий Аргентину как направление для путешествий. Художник неизвестен.
1950-е годы, Аргентина Старинный туристический плакат с изображением мужчины и женщины в национальных одеждах, продвигающий Аргентину как направление для путешествий. Художник неизвестен.

СОБЫТИЯ


09.07.2024 Из-под ареста бежали россияне, якобы создавшие крупнейшую в мире пиратскую интернет-библиотеку. Их собирались выслать в США

ании крупнейшей в мире электронной пиратской библиотеки Z-Library, бежали из-под домашнего ареста в Аргентине, опасаясь экстрадиции в США, пишет TorrentFreak со ссылкой на публикацию аргентинск
29.09.2020 G-Core Labs запустила новую точку присутствия сети доставки контента в столице Аргентины

янное лидерство по скорости доставки даже самых тяжелых типов контента в данном регионе. «Локация в Аргентине – важный элемент латиноамериканского сегмента инфраструктуры G-Core Labs. Страна вх
13.04.2018 Navitel представила навигационную карту Аргентины

жения, развязок, круговых движений и прочей навигационно-значимой информации. Подробная информация. Аргентина Q1 2018: 828 086 км дорожного графа; 7 764 населенных пунктов, нанесенных на карту;
25.05.2016 Softline предоставила интернет-пользователям Аргентины решения «Лаборатории Касперского»

доступ к программным продуктам «Лаборатории Касперского» клиентам более 200 интернет-провайдеров в Аргентине. Новая услуга позволяет оформить подписку на решения вендора у своего провайдера. Э
22.04.2015 Россия и Аргентина подписали меморандум о снижении цен на роуминг

ой связи двух стран для содействия снижению цен на роуминг. «И хотя ни в Российской Федерации, ни в Аргентине государство не регулирует цены на связь, мы даем важный импульс для наших операторо
18.09.2013 Аргентина создала операционную систему для школ на базе Linux

tar Igualdad (Connection Equality), реализация которой финансируется Министерство социальной защиты Аргентины. К завершению программы правительство Аргентины рассчитывает оборудовать в а
12.09.2013 Электронная коммерция Аргентины – государство стимулирует рост

авляет более 66%, что выше среднего показателя по региону (56%). Проникновение интернета в России и Аргентине Источник: Internet World Stats, 2012 Динамика роста числа подключений в Аргентин
07.05.2013 Nokia в России возглавил менеджер из Аргентины

ну. Работая в Южной Америке Аксентиевич возглавлял подразделение Nokia, ответственное за развитие в Аргентине, Чили, Перу, Уругвае и Боливии, а затем получил повышение до позиции генерального м
28.09.2012 Запуск всех аргентинских спутников откладывается

будет осуществлен не в середине 2012 г., а только к лету 2013 г. Первоначально предполагалось, что Аргентина сможет нагнать график стартов, однако теперь стало ясно, что этого не произойдет. П
09.06.2011 Муравьи применяют химоружие против захватчиков

яются на тех деревьях, где раньше были видны только аргентинцы. "Возможно, со временем они вытеснят аргентинских муравьев". Впрочем причина изменения баланса сил может быть в похолодании, наблю
21.01.2010 У берегов Филиппин, Тонга и Аргентины произошли землетрясения

цы Королевства Тонга города Нукуалофа. 20 января 2010 года в 09:05 по московскому времени у берегов Аргентины произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки происходили на глубине 39,
17.03.2009 В Аргентине произошло землетрясение силой 5,3 балла по шкале Рихтера

В Аргентине произошло землетрясение силой 5,3 балла по шкале Рихтера. Как следует из сообщения

10.12.2008 Россия и Аргентина будут сотрудничать в сфере мирного атома

Госкорпорация "Росатом" и Министерство федерального планирования, государственных инвестиций и услуг Аргентины подписали сегодня заявление о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии. Подписание состоялось в Москве в присутствии президента РФ Дмитрия Медведева и президента <
08.12.2008 У Apple появился нечестный конкурент в Аргентине

У компании Apple появился новый конкурент, устанавливающий операционную систему Mac OS X на компьютеры собственного производства, нарушая лицензионное соглашение, сообщает tomshardware.com. Аргентинская компания OpeniMac приступила к продажам двух версий настольных компьютеров – с одноименным названием OpeniMac и OpeniMacPRO. Первая модель оснащается двухъядерным 2,53-ГГц процессо
04.09.2008 В Аргентине произошло землетрясение силой 6,3 балла

На севере Аргентины произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера. По информации Геологической службы США, толчки были зафиксированы в 547 км под землей 3 сентября примерно в 15:25 мск, переда
24.12.2007 Аргентина раздумала покупать американские F-16

Как сообщает F-16.net со ссылкой на Синьхуа, Аргентина не намерена рассматривать американские истребители F16 в качестве потенциальной зам
10.07.2007 Снегопад в Аргентине привел к человеческим жертвам

й гибели не менее двух человек в столице, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. В мае с.г. в Аргентине установилась самая низкая температура за 40 лет. Тогда жертвами холодов стали 23 че
28.08.2006 Аргентина делает ядерную ставку

е также в 80-е годы. В настоящее время атомные электростанции производят 7-9% всей вырабатываемой в Аргентине электроэнергии, с вводом в строй второй очереди станции Атуча этот показатель возра
28.08.2006 Аргентина делает ядерную ставку

е также в 80-е годы. В настоящее время атомные электростанции производят 7-9% всей вырабатываемой в Аргентине электроэнергии, с вводом в строй второй очереди станции Атуча этот показатель возра
30.08.2005 В Аргентине школы будут поддерживать WiMax

В одном из образовательных учреждений Аргентины проводятся испытания по внедрению технологии беспроводного доступа в интернет WiMax — Worldwide Interoperability for Microwave Access. 250 учащихся из Instituto Agropecuario de M
20.10.2003 Telefonica Moviles расширит свою аргентинскую сеть

ских странах, однако точной информации на этот счет пока нет. Впервые испанский оператор появился в Аргентине в 1996 году, в южной части страны. Затем, в 1999 году, стал предоставлять услуги св
15.05.2003 Трансгенные культуры спасут человечество

тения выращивались в 13 странах, то в следующем, 2002 г., число таких стран составило 16 – это США, Аргентина, Канада, Китай, Австралия, Мексика, Испания, Франция, Южная Америка, Португалия, Ру
15.05.2003 Трансгенные культуры спасут человечество

тения выращивались в 13 странах, то в следующем, 2002 г., число таких стран составило 16 – это США, Аргентина, Канада, Китай, Австралия, Мексика, Испания, Франция, Южная Америка, Португалия, Ру
07.03.2003 Verizon ушел с рынка Аргентины

Третий по величине аргентинский оператор сотовой связи CTI Movil, главным акционером которого американская компания Verizon, был продан местному инвестиционному фонду Coinvest. По условиям соглашения фонд возьмет
14.06.2002 Аргентинский оператор Impsat Fiber попросил защиты от кредиторов

), а также для Бразилии, Эквадора, Мексики и Венесуэлы. Компания пострадала от объявления дефолта в Аргентине, который обошелся государственным и частным предприятиям в $140 млрд. Акции Impsat

21.12.2001 NASDAQ падает после предупреждения о падении прибыли Juniper Networks

твом в Сенате законопроекта о налоговых стимулах корпорациям и усиливающийся экономический кризис в Аргентине. Главной по негативному воздействию на рынок из вышеперечисленных новостей стало пр
30.10.2001 NASDAQ: ВВП США, Boeing и дефолт Аргентины

ок Boeing вызвала информация о том, что компания проиграла Lockheed Martin $200-миллиардный правительственный контракт на производство истребителя нового поколения. Новости о весьма вероятном дефолте Аргентины, долги которой составляют $132 млрд., также оказали значительное давление на рынок в понедельник. Все сектора технологического рынка и почти все технологические "голубые фишки" значит
30.10.2001 NASDAQ: ВВП США, Boeing и дефолт Аргентины

вязи со значительным падением акций Boeing, проигравшей Lockheed Martin $200-миллиардный правительственный контракт на производство истребителя нового поколения, а также из-за реальной угрозы дефолта Аргентины. Торги в понедельник открылись значительным падением котировок как в техсекторе, так и на широком рынке, которое продолжилось до самого конца торговой сессии. На фоне отсутствия кварт
23.08.2001 USA Teleport перенeсeт наземные станции cпутниковой связи на юг Аргентины

Как ожидается, к концу текущего года американский оператор спутниковой передачи данных и доступа в интернет компания USA Teleport перенесёт наземные станции на юг Аргентины из городов Кордова и Буенос-Айрес. Главный управляющий компании Ноэми Долински (Noemi Dolinsky) сообщил о предполагаемом значительном увеличении числа клиентов компании, которая обслу
12.07.2001 Большинство аргентинцев интересуется новостями электронной коммерции

Согласно новому исследованию компании D'Alessio IROL, Аргентина представлена в интернете 2 млн. пользователей. Начиная с марта 2000 г. количества в
02.07.2001 Правительство Аргентины работает с хакерами?

Неизвестным хакерам удалось вывести из строя жесткий диск главного компьютера довольно известной в Аргентине группировки, выступающей в защиту прав человека, Mothers of Plaza de Mayo, сообщает
23.05.2001 Аргентина рассчитывает получить до $600 млн. в ходе аукциона лицензий на мобильную связь 3-го поколения

редупредило, что начало аукциона может быть перенесено в связи с изменением экономических условий в Аргентине, которая в последние три года испытывает стагнацию. Условием проведения аукциона в

21.05.2001 Президент Аргентины аннулирует контракт с Siemens стоимостью $1 млрд.

, изготовление удостоверений личности и создание системы паспортного контроля на границах. Теперь в Аргентине решили отказаться от некоторых работ по контракту. В частности, экономия при самост
03.05.2001 Lockheed арендует у Global Crossing отрезки оптоволоконной сети, соединяющие США с Перу, Аргентиной и Венесуэлой

кой Америкой. Стоимость сделки оценивают в $30 млн. LGMT обеспечит соединение США с Буэнос-Айресом (Аргентина), Лима (Перу) и Каракасом (Венесуэла). В 2000 г. было подписано аналогичное соглаше
24.01.2001 Verizon инвестирует $800 млн. в развитие мобильной связи в Аргентине

Американская компания Verizon Communications, провайдер услуг местной телефонной связи, намерена инвестировать $800 млн. в развитие мобильной связи в Аргентине, сообщила totaltele.com. Инвестиции будут сделаны до 2003 г. через компанию сотовой связи CTI Movil, контролируемую Verizon Communications. Компания CTI Movil насчитывает около 1 млн.
12.01.2001 Аргентинское правительство - под надзором интернета

В Аргентине вышел новый закон, согласно которому чиновники всех 23 провинций страны обязаны каж
12.01.2001 Аргентинское правительство под надзором интернета

В Аргентине вышел новый закон, согласно которому чиновники всех 23 провинций страны обязаны каж
04.01.2001 Аргентинская Iplan получила финансирование для продолжения строительства оптоволоконной сети

ере $80,5 млн. для продолжения строительства высокоскоростной оптоволоконной кабельной сети связи в Аргентине и для создания новых услуг связи. Заем предоставили несколько банков, в том числе B
29.12.2000 "Северо-Западный GSM" открыл роуминг с Аргентиной, Мозамбиком, Ботсваной и Арменией

"Северо-Западный GSM" объявил об открытии с 27 декабря роуминга с Nextel Argentina S.R.L. (Аргентина, iDEN 800) и Telecomunicacoes de Mocambique (TMM/mCel) (Мозамбик, только для абонентов оператора-партнера), 28 декабря - с Mascom Wireless (Pty) Ltd. (Ботсвана), и 29 декабря - с Arme
26.12.2000 18% аргентинцев пользуются интернетом

социальному классу. К этому же социальному классу относятся две трети всех интернет-пользователей в Аргентине. 74% представителей наиболее богатых аргентинцев, на которых приходится менее 1/5 н

Публикаций - 614, упоминаний - 759

Аргентина и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 41
Google LLC 12687 26
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 23
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 20
Apple Inc 13154 19
Intel Corporation 12811 19
AOL Inc - America Online 1883 15
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 14
Cisco Systems 5372 14
МегаФон 10742 13
Meta Platforms - Facebook 4621 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 11
AT&T Inc 1725 11
Yahoo! 3726 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
Lenovo Motorola 3566 9
Ростелеком 10948 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
X Corp - Twitter 2938 8
Huawei 4675 8
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 8
Quanta Computer 215 7
SAP SE 5601 7
9594 7
ESET - ESET Software 1161 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Lam Research - Novellus Systems 113 6
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 6
Samsung Electronics 11064 6
Yandex - Яндекс 9215 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
Oracle Corporation 7074 6
Telegram Group 2940 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 6
HPE - Juniper Networks 460 5
Verizon - WorldCom 501 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 33
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
Merrill Lynch 454 7
Cisneros Group 12 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Lockheed Martin 777 5
eBay Inc 1640 5
Microsoft - LinkedIn 699 5
NanduQ - Qiwi 1013 5
VFS Global 9 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Enron - Enrongate 122 4
Prudential Financial 52 4
Русский Стиль 45 4
Альфа-Банк 1979 4
Visa International 1993 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
ЕКА Топливная компания 148 3
D-Wine - D'Wine 3 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 3
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 3
101Hotels.com 456 3
Orano - Areva 24 3
ДаблМакс 3 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Coca-Cola Company 261 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 2
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 21
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Правительство Аргентины - органы государственной власти 8 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 7
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 6
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 6
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 5
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 5
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 4
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 4
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 4
Роспотребнадзор РФ - Госсанэпиднадзор - Государственный санитарно-эпидемиологический надзор 14 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 4
Федеральное казначейство России 1949 4
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 3
OLPC - One Laptop per Child 82 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 5
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 4
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 4
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 4
ISAAA - International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - Международная служба оценки применения агробиотехнологий 4 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
Greenpeace - Гринпис 130 3
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 3
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 3
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
WiMAX Forum 69 2
Ассоциация менеджеров 107 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 78
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 59
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 56
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Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 21
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7597 18
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 17
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 16
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 16
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 16
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 15
Microsoft Windows 16882 31
Microsoft Windows 2000 8678 21
Google Android 15243 19
Linux OS 11533 16
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 12
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Apple iOS 8583 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 8
Apple iPhone 6 4861 8
Apple macOS 2419 7
Microsoft Office 4170 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 7
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 6
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 6
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
Microsoft Windows XP 2431 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 44 5
LibGen - Library Genesis 18 5
Google Chrome - браузер 1701 5
Apple iPad 4011 5
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 359 5
Mozilla Firefox - браузер 1951 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
Check Point SandBlast - Check Point SandBlast Zero-Day Protection 36 4
Check Point Mobile Threat Prevention 15 4
НКК - РСТ-Инвент - Bookos RFID-считыватель 9 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
JavaScript - JS - язык программирования 1425 4
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 3
C/C++ - Язык программирования 894 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 3
Реестр добросовестных экспортеров 213 3
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 8 3
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 9
Скрябин Константин 7 6
Напольский Антон 6 6
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Физика - Physics - область естествознания 2940 11
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CNET Networks - CNET News 1643 20
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 16
Total Telecom 613 11
New Scientist 1448 10
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AP - Associated Press 2007 7
TorrentFreak (TF) 159 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 5
Washington Profile 142 5
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 5
Space Daily 528 4
Mercury Center 309 4
Wikipedia - Википедия 650 4
FT - Financial Times 1295 4
Reddit 398 4
The Guardian - Британская газета 406 4
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 3
Newsbytes News Network 379 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Tom’s Hardware 600 3
Ведомости 1466 3
РИА Новости 1033 3
BleepingComputer - Издание 458 3
Известия ИД 770 2
Nature 832 2
Dow Jones - Barron's 26 2
Silicon 494 2
Dow Jones - MarketWatch 334 2
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 2
SiliconValley.com - SV.com 239 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
Flight International 64 2
РБК Daily 91 2
The Economist 49 2
Internet Stock Report 994 25
S&P 500 565 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 10
IDC - International Data Corporation 4975 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
Gartner - Гартнер 3658 8
eMarketer 206 4
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 4
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 4
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
CNews Мишень 186 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Bear Stearns 79 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 2
Gartner Magic Quadrant Enterprise Data Loss Prevention 5 2
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Forrester Research 834 2
Frost & Sullivan 207 1
CNews Инновация года - награда 155 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Constellation Research 5 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Cisco Accelerating Digital Agility 1 1
comScore 379 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 8
РАН - Российская академия наук 2122 7
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 5
Pierre Auger Observatory - Обсерватории имени Пьера Оже 7 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 4
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 4
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 8 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 3
UBA - Universidad de Buenos Aires - Университет Буэнос-Айреса 3 3
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 2
РАМН - ФИЦ питания - Институт питания РАМН - Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи 8 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 2
INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Arcetri - Arcetri Observatory - Обсерватория Арчетри - Osservatorio Astronomico di Torino - Pino Torinese - Туринская обсерватория 10 2
Enrico Fermi Institute - Институт Энрико Ферми 4 2
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 11 2
Академия хорового искусства имени В.С. Попова 2 2
РАСХН - Россельхозакадемия - Российская академия сельскохозяйственных наук 17 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
РАН ФИЦ Биотехнологии - Федеральный исследовательский центр - Фундаментальные основы биотехнологии РАН РФ - Институт биоинженерии им. К.Г. Скрябина 4 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 20
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 14
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 8
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 6
FeelRussia - Фестиваль российской культуры 5 5
День молодёжи - 27 июня 1087 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 3
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 2
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 18 2
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
CNews AWARDS - награда 571 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Defcon 45 1
SAP TechEd 9 1
Google Summer of Code 10 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Подмосковные Вечера 7 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Час кода - международное движение 11 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Smart Cities Awards 1 1
Sabre Awards 1 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
RIBA International Prize - международная архитектурная премия 1 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
SearchInform Road Show 13 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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