Аргентина - Аргентинская Республика

Из-под ареста бежали россияне, якобы создавшие крупнейшую в мире пиратскую интернет-библиотеку. Их собирались выслать в США ании крупнейшей в мире электронной пиратской библиотеки Z-Library, бежали из-под домашнего ареста в Аргентине, опасаясь экстрадиции в США, пишет TorrentFreak со ссылкой на публикацию аргентинск

G-Core Labs запустила новую точку присутствия сети доставки контента в столице Аргентины янное лидерство по скорости доставки даже самых тяжелых типов контента в данном регионе. «Локация в Аргентине – важный элемент латиноамериканского сегмента инфраструктуры G-Core Labs. Страна вх

Navitel представила навигационную карту Аргентины жения, развязок, круговых движений и прочей навигационно-значимой информации. Подробная информация. Аргентина Q1 2018: 828 086 км дорожного графа; 7 764 населенных пунктов, нанесенных на карту;

Softline предоставила интернет-пользователям Аргентины решения «Лаборатории Касперского» доступ к программным продуктам «Лаборатории Касперского» клиентам более 200 интернет-провайдеров в Аргентине. Новая услуга позволяет оформить подписку на решения вендора у своего провайдера. Э

Россия и Аргентина подписали меморандум о снижении цен на роуминг ой связи двух стран для содействия снижению цен на роуминг. «И хотя ни в Российской Федерации, ни в Аргентине государство не регулирует цены на связь, мы даем важный импульс для наших операторо

Аргентина создала операционную систему для школ на базе Linux tar Igualdad (Connection Equality), реализация которой финансируется Министерство социальной защиты Аргентины. К завершению программы правительство Аргентины рассчитывает оборудовать в а

Электронная коммерция Аргентины – государство стимулирует рост авляет более 66%, что выше среднего показателя по региону (56%). Проникновение интернета в России и Аргентине Источник: Internet World Stats, 2012 Динамика роста числа подключений в Аргентин

Nokia в России возглавил менеджер из Аргентины ну. Работая в Южной Америке Аксентиевич возглавлял подразделение Nokia, ответственное за развитие в Аргентине, Чили, Перу, Уругвае и Боливии, а затем получил повышение до позиции генерального м

Запуск всех аргентинских спутников откладывается будет осуществлен не в середине 2012 г., а только к лету 2013 г. Первоначально предполагалось, что Аргентина сможет нагнать график стартов, однако теперь стало ясно, что этого не произойдет. П

Муравьи применяют химоружие против захватчиков яются на тех деревьях, где раньше были видны только аргентинцы. "Возможно, со временем они вытеснят аргентинских муравьев". Впрочем причина изменения баланса сил может быть в похолодании, наблю

У берегов Филиппин, Тонга и Аргентины произошли землетрясения цы Королевства Тонга города Нукуалофа. 20 января 2010 года в 09:05 по московскому времени у берегов Аргентины произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки происходили на глубине 39,

В Аргентине произошло землетрясение силой 5,3 балла по шкале Рихтера В Аргентине произошло землетрясение силой 5,3 балла по шкале Рихтера. Как следует из сообщения

Россия и Аргентина будут сотрудничать в сфере мирного атома Госкорпорация "Росатом" и Министерство федерального планирования, государственных инвестиций и услуг Аргентины подписали сегодня заявление о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии. Подписание состоялось в Москве в присутствии президента РФ Дмитрия Медведева и президента <

У Apple появился нечестный конкурент в Аргентине У компании Apple появился новый конкурент, устанавливающий операционную систему Mac OS X на компьютеры собственного производства, нарушая лицензионное соглашение, сообщает tomshardware.com. Аргентинская компания OpeniMac приступила к продажам двух версий настольных компьютеров – с одноименным названием OpeniMac и OpeniMacPRO. Первая модель оснащается двухъядерным 2,53-ГГц процессо

В Аргентине произошло землетрясение силой 6,3 балла На севере Аргентины произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера. По информации Геологической службы США, толчки были зафиксированы в 547 км под землей 3 сентября примерно в 15:25 мск, переда

Аргентина раздумала покупать американские F-16 Как сообщает F-16.net со ссылкой на Синьхуа, Аргентина не намерена рассматривать американские истребители F16 в качестве потенциальной зам

Снегопад в Аргентине привел к человеческим жертвам й гибели не менее двух человек в столице, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. В мае с.г. в Аргентине установилась самая низкая температура за 40 лет. Тогда жертвами холодов стали 23 че

Аргентина делает ядерную ставку е также в 80-е годы. В настоящее время атомные электростанции производят 7-9% всей вырабатываемой в Аргентине электроэнергии, с вводом в строй второй очереди станции Атуча этот показатель возра

Аргентина делает ядерную ставку е также в 80-е годы. В настоящее время атомные электростанции производят 7-9% всей вырабатываемой в Аргентине электроэнергии, с вводом в строй второй очереди станции Атуча этот показатель возра

В Аргентине школы будут поддерживать WiMax В одном из образовательных учреждений Аргентины проводятся испытания по внедрению технологии беспроводного доступа в интернет WiMax — Worldwide Interoperability for Microwave Access. 250 учащихся из Instituto Agropecuario de M

Telefonica Moviles расширит свою аргентинскую сеть ских странах, однако точной информации на этот счет пока нет. Впервые испанский оператор появился в Аргентине в 1996 году, в южной части страны. Затем, в 1999 году, стал предоставлять услуги св

Трансгенные культуры спасут человечество тения выращивались в 13 странах, то в следующем, 2002 г., число таких стран составило 16 – это США, Аргентина, Канада, Китай, Австралия, Мексика, Испания, Франция, Южная Америка, Португалия, Ру

Трансгенные культуры спасут человечество тения выращивались в 13 странах, то в следующем, 2002 г., число таких стран составило 16 – это США, Аргентина, Канада, Китай, Австралия, Мексика, Испания, Франция, Южная Америка, Португалия, Ру

Verizon ушел с рынка Аргентины Третий по величине аргентинский оператор сотовой связи CTI Movil, главным акционером которого американская компания Verizon, был продан местному инвестиционному фонду Coinvest. По условиям соглашения фонд возьмет

Аргентинский оператор Impsat Fiber попросил защиты от кредиторов ), а также для Бразилии, Эквадора, Мексики и Венесуэлы. Компания пострадала от объявления дефолта в Аргентине, который обошелся государственным и частным предприятиям в $140 млрд. Акции Impsat

NASDAQ падает после предупреждения о падении прибыли Juniper Networks твом в Сенате законопроекта о налоговых стимулах корпорациям и усиливающийся экономический кризис в Аргентине. Главной по негативному воздействию на рынок из вышеперечисленных новостей стало пр

NASDAQ: ВВП США, Boeing и дефолт Аргентины ок Boeing вызвала информация о том, что компания проиграла Lockheed Martin $200-миллиардный правительственный контракт на производство истребителя нового поколения. Новости о весьма вероятном дефолте Аргентины, долги которой составляют $132 млрд., также оказали значительное давление на рынок в понедельник. Все сектора технологического рынка и почти все технологические "голубые фишки" значит

NASDAQ: ВВП США, Boeing и дефолт Аргентины вязи со значительным падением акций Boeing, проигравшей Lockheed Martin $200-миллиардный правительственный контракт на производство истребителя нового поколения, а также из-за реальной угрозы дефолта Аргентины. Торги в понедельник открылись значительным падением котировок как в техсекторе, так и на широком рынке, которое продолжилось до самого конца торговой сессии. На фоне отсутствия кварт

USA Teleport перенeсeт наземные станции cпутниковой связи на юг Аргентины Как ожидается, к концу текущего года американский оператор спутниковой передачи данных и доступа в интернет компания USA Teleport перенесёт наземные станции на юг Аргентины из городов Кордова и Буенос-Айрес. Главный управляющий компании Ноэми Долински (Noemi Dolinsky) сообщил о предполагаемом значительном увеличении числа клиентов компании, которая обслу

Большинство аргентинцев интересуется новостями электронной коммерции Согласно новому исследованию компании D'Alessio IROL, Аргентина представлена в интернете 2 млн. пользователей. Начиная с марта 2000 г. количества в

Правительство Аргентины работает с хакерами? Неизвестным хакерам удалось вывести из строя жесткий диск главного компьютера довольно известной в Аргентине группировки, выступающей в защиту прав человека, Mothers of Plaza de Mayo, сообщает

Аргентина рассчитывает получить до $600 млн. в ходе аукциона лицензий на мобильную связь 3-го поколения редупредило, что начало аукциона может быть перенесено в связи с изменением экономических условий в Аргентине, которая в последние три года испытывает стагнацию. Условием проведения аукциона в

Президент Аргентины аннулирует контракт с Siemens стоимостью $1 млрд. , изготовление удостоверений личности и создание системы паспортного контроля на границах. Теперь в Аргентине решили отказаться от некоторых работ по контракту. В частности, экономия при самост

Lockheed арендует у Global Crossing отрезки оптоволоконной сети, соединяющие США с Перу, Аргентиной и Венесуэлой кой Америкой. Стоимость сделки оценивают в $30 млн. LGMT обеспечит соединение США с Буэнос-Айресом (Аргентина), Лима (Перу) и Каракасом (Венесуэла). В 2000 г. было подписано аналогичное соглаше

Verizon инвестирует $800 млн. в развитие мобильной связи в Аргентине Американская компания Verizon Communications, провайдер услуг местной телефонной связи, намерена инвестировать $800 млн. в развитие мобильной связи в Аргентине, сообщила totaltele.com. Инвестиции будут сделаны до 2003 г. через компанию сотовой связи CTI Movil, контролируемую Verizon Communications. Компания CTI Movil насчитывает около 1 млн.

Аргентинское правительство - под надзором интернета В Аргентине вышел новый закон, согласно которому чиновники всех 23 провинций страны обязаны каж

Аргентинское правительство под надзором интернета В Аргентине вышел новый закон, согласно которому чиновники всех 23 провинций страны обязаны каж

Аргентинская Iplan получила финансирование для продолжения строительства оптоволоконной сети ере $80,5 млн. для продолжения строительства высокоскоростной оптоволоконной кабельной сети связи в Аргентине и для создания новых услуг связи. Заем предоставили несколько банков, в том числе B

"Северо-Западный GSM" открыл роуминг с Аргентиной, Мозамбиком, Ботсваной и Арменией "Северо-Западный GSM" объявил об открытии с 27 декабря роуминга с Nextel Argentina S.R.L. (Аргентина, iDEN 800) и Telecomunicacoes de Mocambique (TMM/mCel) (Мозамбик, только для абонентов оператора-партнера), 28 декабря - с Mascom Wireless (Pty) Ltd. (Ботсвана), и 29 декабря - с Arme