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Аргентина Аргентинская Республика
СОБЫТИЯ
|09.07.2024
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Из-под ареста бежали россияне, якобы создавшие крупнейшую в мире пиратскую интернет-библиотеку. Их собирались выслать в США
ании крупнейшей в мире электронной пиратской библиотеки Z-Library, бежали из-под домашнего ареста в Аргентине, опасаясь экстрадиции в США, пишет TorrentFreak со ссылкой на публикацию аргентинск
|29.09.2020
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G-Core Labs запустила новую точку присутствия сети доставки контента в столице Аргентины
янное лидерство по скорости доставки даже самых тяжелых типов контента в данном регионе. «Локация в Аргентине – важный элемент латиноамериканского сегмента инфраструктуры G-Core Labs. Страна вх
|13.04.2018
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Navitel представила навигационную карту Аргентины
жения, развязок, круговых движений и прочей навигационно-значимой информации. Подробная информация. Аргентина Q1 2018: 828 086 км дорожного графа; 7 764 населенных пунктов, нанесенных на карту;
|25.05.2016
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Softline предоставила интернет-пользователям Аргентины решения «Лаборатории Касперского»
доступ к программным продуктам «Лаборатории Касперского» клиентам более 200 интернет-провайдеров в Аргентине. Новая услуга позволяет оформить подписку на решения вендора у своего провайдера. Э
|22.04.2015
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Россия и Аргентина подписали меморандум о снижении цен на роуминг
ой связи двух стран для содействия снижению цен на роуминг. «И хотя ни в Российской Федерации, ни в Аргентине государство не регулирует цены на связь, мы даем важный импульс для наших операторо
|18.09.2013
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Аргентина создала операционную систему для школ на базе Linux
tar Igualdad (Connection Equality), реализация которой финансируется Министерство социальной защиты Аргентины. К завершению программы правительство Аргентины рассчитывает оборудовать в а
|12.09.2013
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Электронная коммерция Аргентины – государство стимулирует рост
авляет более 66%, что выше среднего показателя по региону (56%). Проникновение интернета в России и Аргентине Источник: Internet World Stats, 2012 Динамика роста числа подключений в Аргентин
|07.05.2013
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Nokia в России возглавил менеджер из Аргентины
ну. Работая в Южной Америке Аксентиевич возглавлял подразделение Nokia, ответственное за развитие в Аргентине, Чили, Перу, Уругвае и Боливии, а затем получил повышение до позиции генерального м
|28.09.2012
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Запуск всех аргентинских спутников откладывается
будет осуществлен не в середине 2012 г., а только к лету 2013 г. Первоначально предполагалось, что Аргентина сможет нагнать график стартов, однако теперь стало ясно, что этого не произойдет. П
|09.06.2011
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Муравьи применяют химоружие против захватчиков
яются на тех деревьях, где раньше были видны только аргентинцы. "Возможно, со временем они вытеснят аргентинских муравьев". Впрочем причина изменения баланса сил может быть в похолодании, наблю
|21.01.2010
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У берегов Филиппин, Тонга и Аргентины произошли землетрясения
цы Королевства Тонга города Нукуалофа. 20 января 2010 года в 09:05 по московскому времени у берегов Аргентины произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки происходили на глубине 39,
|17.03.2009
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В Аргентине произошло землетрясение силой 5,3 балла по шкале Рихтера
В Аргентине произошло землетрясение силой 5,3 балла по шкале Рихтера. Как следует из сообщения
|10.12.2008
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Россия и Аргентина будут сотрудничать в сфере мирного атома
Госкорпорация "Росатом" и Министерство федерального планирования, государственных инвестиций и услуг Аргентины подписали сегодня заявление о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии. Подписание состоялось в Москве в присутствии президента РФ Дмитрия Медведева и президента <
|08.12.2008
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У Apple появился нечестный конкурент в Аргентине
У компании Apple появился новый конкурент, устанавливающий операционную систему Mac OS X на компьютеры собственного производства, нарушая лицензионное соглашение, сообщает tomshardware.com. Аргентинская компания OpeniMac приступила к продажам двух версий настольных компьютеров – с одноименным названием OpeniMac и OpeniMacPRO. Первая модель оснащается двухъядерным 2,53-ГГц процессо
|04.09.2008
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В Аргентине произошло землетрясение силой 6,3 балла
На севере Аргентины произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера. По информации Геологической службы США, толчки были зафиксированы в 547 км под землей 3 сентября примерно в 15:25 мск, переда
|24.12.2007
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Аргентина раздумала покупать американские F-16
Как сообщает F-16.net со ссылкой на Синьхуа, Аргентина не намерена рассматривать американские истребители F16 в качестве потенциальной зам
|10.07.2007
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Снегопад в Аргентине привел к человеческим жертвам
й гибели не менее двух человек в столице, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. В мае с.г. в Аргентине установилась самая низкая температура за 40 лет. Тогда жертвами холодов стали 23 че
|28.08.2006
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Аргентина делает ядерную ставку
е также в 80-е годы. В настоящее время атомные электростанции производят 7-9% всей вырабатываемой в Аргентине электроэнергии, с вводом в строй второй очереди станции Атуча этот показатель возра
|28.08.2006
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Аргентина делает ядерную ставку
е также в 80-е годы. В настоящее время атомные электростанции производят 7-9% всей вырабатываемой в Аргентине электроэнергии, с вводом в строй второй очереди станции Атуча этот показатель возра
|30.08.2005
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В Аргентине школы будут поддерживать WiMax
В одном из образовательных учреждений Аргентины проводятся испытания по внедрению технологии беспроводного доступа в интернет WiMax — Worldwide Interoperability for Microwave Access. 250 учащихся из Instituto Agropecuario de M
|20.10.2003
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Telefonica Moviles расширит свою аргентинскую сеть
ских странах, однако точной информации на этот счет пока нет. Впервые испанский оператор появился в Аргентине в 1996 году, в южной части страны. Затем, в 1999 году, стал предоставлять услуги св
|15.05.2003
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Трансгенные культуры спасут человечество
тения выращивались в 13 странах, то в следующем, 2002 г., число таких стран составило 16 – это США, Аргентина, Канада, Китай, Австралия, Мексика, Испания, Франция, Южная Америка, Португалия, Ру
|15.05.2003
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Трансгенные культуры спасут человечество
тения выращивались в 13 странах, то в следующем, 2002 г., число таких стран составило 16 – это США, Аргентина, Канада, Китай, Австралия, Мексика, Испания, Франция, Южная Америка, Португалия, Ру
|07.03.2003
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Verizon ушел с рынка Аргентины
Третий по величине аргентинский оператор сотовой связи CTI Movil, главным акционером которого американская компания Verizon, был продан местному инвестиционному фонду Coinvest. По условиям соглашения фонд возьмет
|14.06.2002
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Аргентинский оператор Impsat Fiber попросил защиты от кредиторов
), а также для Бразилии, Эквадора, Мексики и Венесуэлы. Компания пострадала от объявления дефолта в Аргентине, который обошелся государственным и частным предприятиям в $140 млрд. Акции Impsat
|21.12.2001
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NASDAQ падает после предупреждения о падении прибыли Juniper Networks
твом в Сенате законопроекта о налоговых стимулах корпорациям и усиливающийся экономический кризис в Аргентине. Главной по негативному воздействию на рынок из вышеперечисленных новостей стало пр
|30.10.2001
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NASDAQ: ВВП США, Boeing и дефолт Аргентины
ок Boeing вызвала информация о том, что компания проиграла Lockheed Martin $200-миллиардный правительственный контракт на производство истребителя нового поколения. Новости о весьма вероятном дефолте Аргентины, долги которой составляют $132 млрд., также оказали значительное давление на рынок в понедельник. Все сектора технологического рынка и почти все технологические "голубые фишки" значит
|30.10.2001
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NASDAQ: ВВП США, Boeing и дефолт Аргентины
вязи со значительным падением акций Boeing, проигравшей Lockheed Martin $200-миллиардный правительственный контракт на производство истребителя нового поколения, а также из-за реальной угрозы дефолта Аргентины. Торги в понедельник открылись значительным падением котировок как в техсекторе, так и на широком рынке, которое продолжилось до самого конца торговой сессии. На фоне отсутствия кварт
|23.08.2001
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USA Teleport перенeсeт наземные станции cпутниковой связи на юг Аргентины
Как ожидается, к концу текущего года американский оператор спутниковой передачи данных и доступа в интернет компания USA Teleport перенесёт наземные станции на юг Аргентины из городов Кордова и Буенос-Айрес. Главный управляющий компании Ноэми Долински (Noemi Dolinsky) сообщил о предполагаемом значительном увеличении числа клиентов компании, которая обслу
|12.07.2001
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Большинство аргентинцев интересуется новостями электронной коммерции
Согласно новому исследованию компании D'Alessio IROL, Аргентина представлена в интернете 2 млн. пользователей. Начиная с марта 2000 г. количества в
|02.07.2001
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Правительство Аргентины работает с хакерами?
Неизвестным хакерам удалось вывести из строя жесткий диск главного компьютера довольно известной в Аргентине группировки, выступающей в защиту прав человека, Mothers of Plaza de Mayo, сообщает
|23.05.2001
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Аргентина рассчитывает получить до $600 млн. в ходе аукциона лицензий на мобильную связь 3-го поколения
редупредило, что начало аукциона может быть перенесено в связи с изменением экономических условий в Аргентине, которая в последние три года испытывает стагнацию. Условием проведения аукциона в
|21.05.2001
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Президент Аргентины аннулирует контракт с Siemens стоимостью $1 млрд.
, изготовление удостоверений личности и создание системы паспортного контроля на границах. Теперь в Аргентине решили отказаться от некоторых работ по контракту. В частности, экономия при самост
|03.05.2001
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Lockheed арендует у Global Crossing отрезки оптоволоконной сети, соединяющие США с Перу, Аргентиной и Венесуэлой
кой Америкой. Стоимость сделки оценивают в $30 млн. LGMT обеспечит соединение США с Буэнос-Айресом (Аргентина), Лима (Перу) и Каракасом (Венесуэла). В 2000 г. было подписано аналогичное соглаше
|24.01.2001
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Verizon инвестирует $800 млн. в развитие мобильной связи в Аргентине
Американская компания Verizon Communications, провайдер услуг местной телефонной связи, намерена инвестировать $800 млн. в развитие мобильной связи в Аргентине, сообщила totaltele.com. Инвестиции будут сделаны до 2003 г. через компанию сотовой связи CTI Movil, контролируемую Verizon Communications. Компания CTI Movil насчитывает около 1 млн.
|12.01.2001
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Аргентинское правительство - под надзором интернета
В Аргентине вышел новый закон, согласно которому чиновники всех 23 провинций страны обязаны каж
|12.01.2001
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Аргентинское правительство под надзором интернета
В Аргентине вышел новый закон, согласно которому чиновники всех 23 провинций страны обязаны каж
|04.01.2001
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Аргентинская Iplan получила финансирование для продолжения строительства оптоволоконной сети
ере $80,5 млн. для продолжения строительства высокоскоростной оптоволоконной кабельной сети связи в Аргентине и для создания новых услуг связи. Заем предоставили несколько банков, в том числе B
|29.12.2000
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"Северо-Западный GSM" открыл роуминг с Аргентиной, Мозамбиком, Ботсваной и Арменией
"Северо-Западный GSM" объявил об открытии с 27 декабря роуминга с Nextel Argentina S.R.L. (Аргентина, iDEN 800) и Telecomunicacoes de Mocambique (TMM/mCel) (Мозамбик, только для абонентов оператора-партнера), 28 декабря - с Mascom Wireless (Pty) Ltd. (Ботсвана), и 29 декабря - с Arme
|26.12.2000
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18% аргентинцев пользуются интернетом
социальному классу. К этому же социальному классу относятся две трети всех интернет-пользователей в Аргентине. 74% представителей наиболее богатых аргентинцев, на которых приходится менее 1/5 н
Аргентина и организации, системы, технологии, персоны:
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