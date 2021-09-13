Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Аргентина
Аргентинская Республика


13.09.2021 Google годами сознательно недоплачивала сотрудникам по всему миру, намеренно занижая выплаты 1
18.06.2021 Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Государство должно продвигать за рубеж не отдельные ИТ-продукты, а комплексные решения 1
07.06.2021 ИТ-гигантов заставят платить огромные налоги и лишат легальных средств уклонения от них 1
02.06.2021 Число экспортных продаж автопилотов Cognitive Agro Pilot выросло в 2,5 раза 1
17.05.2021 Россияне выпустили корпоративный мессенджер - конкурента Microsoft Teams и Slack 1
29.04.2021 Cognitive Pilot сможет тестировать агророботов в реальных условиях и в любых странах круглый год 1
26.04.2021 Apple AirTag бесполезны для россиян. Их главная «фишка» запрещена к использованию во всей России 1
30.03.2021 Исследование Cisco: ИТ-службам требуются решения для совместной работы, облачные технологии и продукты безопасности 1
26.03.2021 Navitel выпустила обновление карт релиза Q1 2021 1
20.11.2020 Хакеры-вымогатели захватывают принтеры компаний и печатают на них требования выкупа 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
27.10.2020 Uma.Tech при поддержке G-Core Labs обеспечила онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов 2020 1
15.10.2020 Состоялось первое зарубежное внедрение международной версии 1C:ERP 1
13.10.2020 D-Wine автоматизировала бизнесс-процессы с помощью «1С:ERP WE» 1
01.10.2020 Как рассчитать стоимость облачных услуг и выбрать лучший SLA 1
29.09.2020 G-Core Labs запустила новую точку присутствия сети доставки контента в столице Аргентины 3
08.09.2020 Хакеры-наемники шесть лет терзают финансовый сектор 1
07.09.2020 Qrator Labs представила исследование устойчивости национальных сегментов интернета в 2020 году 1
18.08.2020 Как Apple крадет дизайн у советских архитекторов. Фото 1
17.07.2020 Россия гигантским скачком вышла в мировые лидеры по специалистам в технологиях и Data Science 1
24.03.2020 «Цифровое деловое пространство» переходит в «цифру» 1
24.03.2020 Cognitive Pilot создает первую в мире открытую БД изображений для обучения беспилотной сельхозтехники 1
13.02.2020 Крупнейший в мире поставщик шифровальных машин для дипломатов 50 лет контролировался ЦРУ 1
02.12.2019 «Лаборатория Касперского» предупредила об утечке данных кредитных карт из отелей по всему миру 1
28.11.2019 Версия Smart IDReader 3.3 научилась распознавать рукописный текст в паспорте РФ 1
04.09.2019 Минкомсвязи получило 130 миллионов на паспорта болельщиков на Euro 2020 1
04.07.2019 Главой разработчика мессенджера «СберЧат» назначена выходец из АФК «Система» 1
04.07.2019 В ИТ-«дочке» Сбербанка сменился генеральный директор 1
27.05.2019 Хакеры украли деньги, заплаченные за футболиста «Зенита» 1
02.05.2019 AMD бесплатно раздаст топовые видеокарты и мощные процессоры тем, кто решит математическую задачу 1
13.03.2019 Россия ворвалась в топ-3 по росту любви граждан к электронным госуслугам 1
04.03.2019 Опубликованы документы о всемирном заговоре Facebook 1
05.02.2019 Риск оказаться затролленным в Рунете в два раза выше, чем в интернете в целом 1
26.10.2018 Navitel выпустила обновление карт стран Латинской Америки и Филиппин 3
19.09.2018 Cognitive Technologies испытала «искусственный мозг» для беспилотной сельхозтехники 1
18.07.2018 Минкомсвязи подвело итоги проекта FAN ID для ЧМ-2018 1
16.07.2018 Дайджест InfoWatch: как теряли информацию во время Кубка Мира 1
02.07.2018 Navitel выпустила обновление карт релиза Q2 2018 3
29.06.2018 На ЧМ-2018 выдано 1,5 миллиона паспортов болельщика 1

Публикаций - 188, упоминаний - 233

Аргентина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 13
Facebook 3765 6
Navitel - Навител Навигатор 252 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 6
Google LLC 7144 6
VK - Mail.ru Group 2483 5
Apple Inc - Эппл Рус 7692 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 5
Check Point Software Technologies 446 5
Yandex - Яндекс 4101 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 488 3
Cognitive Pilot 35 3
Citrix Systems 571 3
SEC Consult Services 929 3
3733 3
Twitter 2204 3
ESET 989 2
App Annie 73 2
IBM 3537 2
Raidix - Рэйдикс 129 2
SearchInform - Серчинформ 181 2
Huawei 2730 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Amazon Inc - Amazon.com 1470 2
Samsung Electronics 5651 2
Dialog - Диалог 33 2
Райс - Rise Company 8 2
NtechLab - НтехЛаб 78 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Waymo 17 2
АФК Система ПАО 994 2
G-Core Labs 64 2
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 166 1
CenTaur 4 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 15 1
Digital Security - Диджитал Секьюрити 133 1
Dynatrace 46 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
VFS Global 9 4
D-Wine - D'Wine 3 3
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
Qiwi 783 2
Альфа-Банк 1123 2
Lego 84 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
IKEA - ИКЕА 81 1
Zara - Зара 19 1
Boca Juniors - Бока Хуниорс 1 1
Avon - Косметическая компания 22 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Foster + Partners 3 1
Starbucks - Старбакс 46 1
H&M 12 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Lyft - Агрегатор такси 16 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 14 1
Песчанокопская аграрная группа 2 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Почта Банк 289 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Coursera 40 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
АльфаСтрахование СГ 207 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
QIWI Банк - Киви Банк 77 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Согласие СК 44 1
Открытие ФК 538 1
Visa International 1345 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 2
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 65 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 2 1
Федеральная разведывательная служба Германии (ФРГ) - Bundesnachrichtendienst - BND 1 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Правительство Республики Казахстан 8 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Правительство Москвы 653 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
Руссофт - Russoft 250 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
ХАМАС - Палестинское исламистское движение 5 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 12 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 7
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 7
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 4
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 379 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 191 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 1
Шесть девяток - 99,9999% - степень доступности 9 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
C&C - Command and Control server 61 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 145 1
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 148 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 1
SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 25 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 1
Google Android 10750 18
Apple iOS 5741 7
Microsoft Windows 10 6629 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Чемпионат мира по футболу - Fan ID 15 5
Microsoft Office 1934 4
Check Point Mobile Threat Prevention 15 4
Check Point ThreatCloud 53 4
Microsoft Windows 852 3
Java - Язык программирования 1175 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 3
WhatsApp Messenger 654 3
Cognitive Agro Pilot 30 3
Apple macOS 922 3
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Check Point Global Threat Index 24 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
СберЧат - чат-бот 5 2
JavaScript - Язык программирования 628 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 3 2
Linux OS 4253 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 2
Apple iPad 3263 2
C++ - Язык программирования 284 2
Apple Mac 1456 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
SQL - Язык программирования 432 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
PHP - Язык программирования 303 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Microsoft Azure 1171 1
Apple - App Store 2198 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Nvidia GeForce GTX 2058 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Дягилев Василий 83 5
Калинин Дмитрий 8 4
Ускова Ольга 126 4
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 8 4
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 9 4
Доронин Александр 3 3
Минкин Юрий 12 3
Сачков Илья 105 2
Ожегов Сергей 21 2
Романков Андрей 15 2
Козлов Дмитрий 10 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Настасенко Марина 8 2
Levitas Danielle - Левитас Даниэль 2 1
Швец Анна 1 1
Прохоров Фёдор 78 1
Bohn Dieter - Бон Дитер 2 1
Ive Jony - Айва Джони 9 1
Sampaoli Jorge - Сампаоли Хорхе 1 1
Osborne George - Осборн Джордж 3 1
Le Maire Bruno - Ле Мэр Бруно 5 1
Хагелин Борис 1 1
Арсеньев Родион 1 1
Сэндберг Шерил - Sandberg Sheryl 24 1
Коченов Григорий 1 1
Васильев Григорий 35 1
Игнатьев Анатолий 4 1
Огуряев Дмитрий 53 1
Paredes Leandro - Паредес Леандро 1 1
Липич Григорий 48 1
Леонов Александр 2 1
Байков Александр 4 1
Архиповский Алексей 1 1
Громыко Алексей 2 1
Чигирёв Алексей 1 1
Виноградов Петр 1 1
Малюгин Владимир 24 1
Шурыгин Михаил 4 1
Reding Viviane - Рединг Вивиан 12 1
Предтеченский Петр 18 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 126
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 95
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 71
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 56
Бразилия - Федеративная Республика 1123 51
Германия - Федеративная Республика 3624 50
Индия - Республика 2169 49
Франция - Французская Республика 2120 45
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 515 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 30
Япония 2778 28
Европа 3745 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 24
Италия - Итальянская Республика 1381 24
Канада 1301 23
Украина 3361 21
Австралия - Австралийский Союз 1122 20
Беларусь - Белоруссия 2087 19
Турция - Турецкая республика 952 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 19
Казахстан - Республика 2627 19
Испания - Королевство 1251 18
Колумбия - Республика 137 17
Перу - Республика 96 16
Польша - Республика 826 14
Швеция - Королевство 751 13
Бельгия - Королевство 397 13
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 12
Чили - Республика 121 12
Израиль 719 12
Индонезия - Республика 384 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 758 12
Венгрия 292 11
Специальный административный район Гонконг 548 11
Латинская Америка 723 10
Малайзия 339 10
Южная Корея - Республика 1456 10
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 10
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 10
Африка 1487 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 25 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Холодная война 23 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
Apple Park 4 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 5 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
POI - points of interest 60 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
G7 - The Group of Seven - Клуб - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 26 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
Вторая мировая война 259 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Дед Мороз 58 1
The Verge - Издание 448 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
Reddit 198 1
Thomson Reuters - Рейтер 1725 1
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
NYT - The New York Times 507 1
BleepingComputer - Издание 120 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
The Guardian - Британская газета 189 1
The Washington Post 109 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 3 1
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 4
CNews Analytics 1988 3
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 3
Gartner 2190 2
BCG - Boston Consulting Group 43 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
Cisco Accelerating Digital Agility 1 1
eMarketer 77 1
GfK - ГФК-Русь 119 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 8
FeelRussia - Фестиваль российской культуры 5 5
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 14 2
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй вторник февраля 6 2
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 4 1
RIBA International Prize - международная архитектурная премия 1 1
Sabre Awards 1 1
Smart Cities Awards 1 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 15 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
Подмосковные Вечера 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
CNews AWARDS 291 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще