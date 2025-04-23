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Доронин Александр



23.04.2025 НГУ запустил образовательный курс по продуктовому менеджменту с элементами искусственного интеллекта 1
28.09.2015 В Ханое прошел фестиваль российской культуры FeelRussia 1
10.09.2015 26 сентября Фестиваль российской культуры FeelRussia пройдет в Ханое 1
02.09.2015 19 и 20 сентября в Шанхае пройдет Фестиваль российской культуры FeelRussia 1
07.10.2004 В Москве открылась конференция "Развитие и защита бизнеса: практика и технологии" 1
07.10.2004 В Москве открылась конференция "Развитие и защита бизнеса: практика и технологии" 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Доронин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Design - Диджитал Дизайн 541 2
Intel Corporation 12274 2
Convera Technologies 19 2
Одеон-АСТ - Одеон Аналитико-стратегические технологии 6 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 2
Software AG & IDS Scheer 199 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 2
Русский Стиль 44 2
Visa International 1953 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 2
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 18 1
Вьетнамско-Российский совместный банк, ВРБ - Vietnam-Russia Joint Venture Bank, VRB 1 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 260 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1549 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4907 2
Đảng Cộng sản Việt Nam - КПВ - Коммунистическая партия Вьетнама 6 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 2 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 3
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 354 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3932 2
Семантическая коммуникация - Semantic communication - Семантическая сеть - Semantic Network - Семантическая паутина - Semantic Web - Семантический интернет - Семантический веб 45 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14494 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 1
Convera RetrievalWare 12 2
Мирзоян Эрик 3 3
Бунь Елена 3 2
Калинин Дмитрий 26 2
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 2
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 14 2
Внуков Константин 1 1
Зубцова Елена 1 1
Архиповский Алексей 1 1
Жумаханов Бекетжан 1 1
Варданян Раиса 1 1
Садохо Валерий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 4
Германия - Саксония - Дрезден 101 3
Франция - Лион 22 3
Аргентина - Буэнос-Айрес 65 3
Италия - Милан 161 3
Франция - Французская Республика 7890 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1015 3
Китай - Шанхай 788 3
Аргентина - Аргентинская Республика 589 3
Вьетнам - Ханой 49 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17345 1
Казахстан - Республика 5615 1
Армения - Республика 2313 1
Беларусь - Белоруссия 5792 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11081 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1471 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6453 3
Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 21 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29829 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8701 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2791 1
Социализм 58 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 566 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5993 1
ABC News 52 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 459 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 214 1
FeelRussia - Фестиваль российской культуры 5 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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