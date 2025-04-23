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Доронин Александр
Доронин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Digital Design - Диджитал Дизайн 541 2
|Intel Corporation 12274 2
|Convera Technologies 19 2
|Одеон-АСТ - Одеон Аналитико-стратегические технологии 6 2
|АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 2
|Software AG & IDS Scheer 199 2
|ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 459 1
|НГУ - Новосибирский Государственный Университет 214 1
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