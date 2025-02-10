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Индексная книга (каталог) CNews*
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Конкурентная разведка Competitive Intelligence



10.02.2025 Роскомнадзор покупает для своих сотрудников курсы по киберразведке 1
22.12.2021 Андрей Янкин -

Что ждет DevSecOps, защиту облаков и киберразведку в ближайшие годы

 1
22.10.2020 Топ-менеджер «Яндекс.денег» и Альфа-банка взяла под контроль финтехнологии «Почты России» 1
07.07.2020 Стартап с русско-украинскими корнями Signum.ai привлек $500 тысяч 1
21.05.2019 Закрыть периметр: как современные технологии пресекают утечки данных по вине сотрудников 1
16.11.2015 Positive Technologies анонсировала даты шестого международного форума по практической безопасности PHDays 1
01.02.2010 Завтра начинает работу Форум «Технологии безопасности - 2010» 1
04.04.2008 Круглый стол CNews: Неогеография - что несут перемены 1
23.01.2008 Круглый стол CNews: неогеография, что несут перемены 1
22.01.2008 5 февраля откроется форум «Технологии безопасности» 1
12.04.2007 11-й Российский интернет-форум подвел итоги 1
28.03.2007 5 апреля откроется РИФ-2007 1
06.03.2007 Конкурентная разведка в интернете: актуальная тенденция для бизнеса 1
07.09.2006 Как вести бизнес-разведку в "невидимом" интернете? 1
20.12.2005 Интернет-разведка: как выжать максимум из Сети 1
07.12.2005 "Внешторгбанк" внедряет систему защиты от инсайдеров 1
07.10.2004 В Москве открылась конференция "Развитие и защита бизнеса: практика и технологии" 1
07.10.2004 В Москве открылась конференция "Развитие и защита бизнеса: практика и технологии" 1
20.04.2004 14–18 июня в Москве пройдёт конференция "Интеллект&ИТ–Бизнес–Металл" 1
13.08.2003 В Москве рассказали об "умном" поиске в интернете 1
26.05.2003 16–20 июня пройдет международная конференция "Интернет & IТ – Бизнес – Металл" 1
07.04.2003 16–20 июня пройдет международная конференция "Интернет & IТ – Бизнес – Металл" 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Конкурентная разведка и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12209 5
Microsoft Corporation 24652 3
Google LLC 11811 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4898 3
SAP SE 5280 3
IBM - International Business Machines Corp 9444 3
HP - Hewlett-Packard 3625 3
Siemens AG - Siemens Group 2591 2
1С-Битрикс - Bitrix 581 2
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 2
MIG Telecom - МИГ Телеком 16 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 2
Software AG & IDS Scheer 199 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 175 2
Одеон-АСТ - Одеон Аналитико-стратегические технологии 6 2
Convera Technologies 19 2
Yandex - Яндекс 7387 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
Directum - Директум 1097 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Softline - Софтлайн 2835 1
Информзащита 762 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 327 1
ЭвриТег - EveryTag 34 1
Нетком - Netkom 5 1
ДиалогНаука 252 1
Signum.ai 1 1
Signum 4 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 107 1
1С-Рарус - СофтСервис 16 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1193 1
Cisco Systems 5119 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 124 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 1
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 22 1
НЕЛК НПЦ 7 1
8251 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 247 3
Северсталь ПАО - Severstal 483 3
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 26 3
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 30 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 2
Лесные дали - пансионат 19 2
Visa International 1950 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 2
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 2
ВТБ - ВТБ24 665 1
Резонанс НПП 370 1
Starta Ventures - венчурный фонд 17 1
Почта России ПАО 2118 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Альфа-Банк 1774 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
Volkswagen Group - VW 282 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
Boeing 1009 1
DuPont - Дюпон 100 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 178 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Маркетинг Союз 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 3
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3144 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4983 2
Федеральное собрание Российской Федерации 304 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11694 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 425 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3285 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1859 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5456 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4532 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 186 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 220 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 126 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 205 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 5 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7119 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12785 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7419 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27619 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6698 4
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2905 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10237 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2214 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5331 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4612 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30841 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2909 3
Контроллинг 100 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3936 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3761 2
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 967 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21214 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10549 2
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2472 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19483 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4484 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2759 2
Google Earth - Google Планета Земля 458 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4978 2
Microsoft Virtual Earth 45 2
Yahoo! Maps 12 2
Convera RetrievalWare 12 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1331 1
IBM FileNet 123 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 832 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 584 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2039 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 759 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 526 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 213 1
Microsoft Office Excel 1200 1
Microsoft Office Word 776 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
eDonkey - eD2k 30 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 446 1
Nullsoft - Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 1
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 66 1
InfoWatch Mail Monitor - InfoWatch Mail Storage 7 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 9 1
Microsoft Office 365 941 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 40 1
Palo Alto Networks Prisma Cloud - ранее Twistlock 5 1
Инфосистемы Джет - JCSF - Jet Container Security Framework 4 1
Microsoft Windows 15699 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 379 1
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
Романченко Андрей 20 2
Доронин Александр 5 2
Бунь Елена 3 2
Путин Владимир 3185 1
Войнов Сергей 2 1
Бочарова Алена 6 1
Касперская Наталья 291 1
Лукацкий Алексей 119 1
Деньгин Вадим 16 1
Баранов Александр 14 1
Радовицкий Александр 1 1
Костунов Илья 8 1
Туманов Андрей 1 1
Финогенов Дмитрий 1 1
Зайцев Алексей 11 1
Святенко Инна 9 1
Рейман Леонид 1050 1
Миронов Сергей 61 1
Сеславинский Михаил 32 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Бяхов Олег 59 1
Твердынин Марк 19 1
Лесников Алексей 25 1
Бабкин Александр 16 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 281 1
Кузнецов Сергей 154 1
Степанов Борис 1 1
Пантелеев Александр 1 1
Масалович Андрей 22 1
Арсеньев Сергей 7 1
Янкин Андрей 35 1
Старкова Юлия 2 1
Diffie Whitfield - Диффи Уитфилд 6 1
Willams Kevin - Вильямс Кевин 2 1
Гладких Артем 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52179 3
Земля - планета Солнечной системы 10388 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17089 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13330 2
Россия - СФО - Новосибирск 4311 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3959 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17439 1
Европа 21790 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2882 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 443 1
Европа Восточная 3077 1
Армения - Республика 2287 1
Беларусь - Белоруссия 5684 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2752 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1578 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1118 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2675 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1963 1
Нидерланды 3524 1
Эстония - Эстонская Республика 749 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 711 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1476 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1158 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 416 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 200 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 93 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1119 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 721 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51247 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48171 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6127 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3495 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24187 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 634 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3666 2
Философия - Philosophy 448 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2739 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5092 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18588 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16349 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6181 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 449 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10976 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29188 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7860 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2107 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4836 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 711 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 878 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2441 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2762 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 255 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2397 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5385 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1597 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1514 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 194 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1207 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 1
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