Конкурентная разведка Competitive Intelligence
Конкурентная разведка и организации, системы, технологии, персоны:
|Романченко Андрей 20 2
|Доронин Александр 5 2
|Бунь Елена 3 2
|Путин Владимир 3185 1
|Войнов Сергей 2 1
|Бочарова Алена 6 1
|Касперская Наталья 291 1
|Лукацкий Алексей 119 1
|Деньгин Вадим 16 1
|Баранов Александр 14 1
|Радовицкий Александр 1 1
|Костунов Илья 8 1
|Туманов Андрей 1 1
|Финогенов Дмитрий 1 1
|Зайцев Алексей 11 1
|Святенко Инна 9 1
|Рейман Леонид 1050 1
|Миронов Сергей 61 1
|Сеславинский Михаил 32 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Бяхов Олег 59 1
|Твердынин Марк 19 1
|Лесников Алексей 25 1
|Бабкин Александр 16 1
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 281 1
|Кузнецов Сергей 154 1
|Степанов Борис 1 1
|Пантелеев Александр 1 1
|Масалович Андрей 22 1
|Арсеньев Сергей 7 1
|Янкин Андрей 35 1
|Старкова Юлия 2 1
|Diffie Whitfield - Диффи Уитфилд 6 1
|Willams Kevin - Вильямс Кевин 2 1
|Гладких Артем 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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