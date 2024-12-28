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Megaputer Intelligence PolyAnalyst Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов

Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов

 

"Бизнес-пользователями проводить аналитические исследования и строить proof of concept" Дмитрий Гольцов, Заместитель Генерального директора, Мегапьютер, данные 2023 года


28.12.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг решений для бизнес-аналитики «BI 2024» 1
21.08.2024 «Мегапьютер» и «К2Тех» обеспечат российские компании комплексными решениями для управления данными 1
08.05.2024 Что предлагают российские разработчики low-code платформ 1
06.05.2024 Где тонко, не рвется: как BI-продукты помогают увидеть узкие места и принять верное решение 1
25.03.2024 Цифровая трансформация или цифровое выживание: как выстроить ИТ-стратегию 1
12.12.2023 «Норбит» и «Мегапьютер» объявили о старте партнерства в сфере аналитики больших данных 1
05.12.2023 Market.CNews обновил рейтинг решений для бизнес-аналитики BI 2023 1
06.04.2023 Дмитрий Гольцов, «Мегапьютер»: В России растет запрос на демократизацию работы с большими данными 2
13.08.2003 В Москве рассказали об "умном" поиске в интернете 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Megaputer Intelligence и организации, системы, технологии, персоны:

Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 12 5
Ланит - Норбит - Norbit 368 3
Softline - Polymatica - Полиматика 172 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 2
БиАЙ Про 3 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 250 1
Inforus - Инфорус консорциум 12 1
Microsoft Corporation 24625 1
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БАРС Груп - Analytic Workspace - ОСТ 12 1
Ростелеком 9701 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Quillis - Квиллис 6 1
Oracle Corporation 6688 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 10 1
McKinsey & Company Int 248 1
LogistiX - Логистикс-Тех 71 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 27 1
ТН Цифровая логистика 2 1
Comindware - Колловэар 154 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
БАРС Груп 545 1
Naumen - Наумен 625 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 1
Омега 82 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 1
ХИ-квадрат 6 1
UDV group - ТриниДата 7 1
К2Тех 130 1
АссистАгро 13 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Boeing 1009 1
DuPont - Дюпон 100 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 21 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
Благосостояние НПФ 51 1
Почта России ПАО 2112 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Komatsu - Комацу 18 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Верный - торговая сеть 291 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
Цифровая логистика 15 1
Фора Банк 55 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 5
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On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 2
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
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Microsoft Office 3734 1
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БАРС.Alpha BI 39 1
Luxms BI 75 1
FanRuan - FineBI 19 1
PIX BI 52 1
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Инфосистемы Джет - Jet Smart Building (JSB) 8 1
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Ростелеком - РТК-ЦОД - Облако КИИ 5 1
ТН Цифровая логистика - Master TMS 1 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 59 1
Благосостояние НПФ - СУРОК ИС 1 1
ХИ-квадрат - XSQUARE LCDP - XSQUARE Low Code Development Platform 4 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 69 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 40 1
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 19 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Quillis - Lerimi 5 1
Вестлинк - Linkage - Linkage Navigator - Linkage Visual 14 1
БиАй Про - Modus BI 7 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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