Megaputer Intelligence PolyAnalyst Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов
"Бизнес-пользователями проводить аналитические исследования и строить proof of concept" Дмитрий Гольцов, Заместитель Генерального директора, Мегапьютер, данные 2023 года
Megaputer Intelligence и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
|Гольцов Дмитрий 7 3
|Русских Алексей 6 2
|Тульчинский Станислав 57 2
|Старкова Юлия 2 1
|Масалович Андрей 22 1
|Арсеньев Сергей 7 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Гребеник Геннадий 38 1
|Захарян Артур 9 1
|Маркелов Константин 40 1
|Сахаров Александр 73 1
|Захаров Михаил 14 1
|Блинов Дмитрий 42 1
|Гулевич Руслан 27 1
|Борисов Алексей 27 1
|Каримов Руслан 25 1
|Корнеева Анжелика 9 1
|Сологуб Денис 67 1
|Забродин Алексей 16 1
|Пчелин Юрий 38 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Тетенькин Евгений 10 1
|Порошин Тимур 30 1
|Богомолов Денис 9 1
|Осипенко Наталья 11 1
|Слученков Антон 14 1
|Ивакин Артем 9 1
|Простоквашин Игорь 18 1
|Ващенков Константин 5 1
|Гарбера Владимир 3 1
|Горохов Владимир 5 1
|Пинигин Сергей 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
|Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
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