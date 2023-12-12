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«Норбит» и «Мегапьютер» объявили о старте партнерства в сфере аналитики больших данных

«Норбит» (входит в группу «Ланит») и российский разработчик «Мегапьютер» заключили соглашение о партнерстве. Объединив усилия, компании будут работать над повышением доступности инструментов для аналитики больших данных и принятия управленческих решений на ее основе.

Фокусным продуктом, на котором будет сконцентрировано внимание, станет платформа PolyAnalyst. В рамках сотрудничества «Норбит» и «Мегапьютер» будут укреплять и расширять ее функционал, продвигая в новые рыночные сегменты и обеспечивая инновационными решениями клиентов.

PolyAnalyst помогает бизнесу получать ценные инсайты из оперативных и исторических данных, прогнозировать тренды, автоматически извлекать информацию из больших объемов документов. При этом для эффективного использования не требуются навыки программирования, работа пользователя проводится в графическом low-code-интерфейсе, а результаты специалисты получают в виде визуализированных интерактивных веб-отчетов.

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Алексей Русских, генеральный директор компании «Мегапьютер», сказал: «Сегодняшний рынок аналитических систем стал невероятно сложным и конкурентным. Чтобы сохранять и укреплять свои позиции, необходимы новые стратегические партнерства, ориентированные на развитие и успех. Технические компетенции и бизнес-опыт «Норбит» вместе с нашими высококлассными ИТ-продуктами откроют возможности для еще более продуктивной и динамичной работы и достижения поставленных целей».

Артем Ивакин, директор по развитию направления Big Data&AI компании «Норбит», сказал: «Потребность российских компаний в технологичных, но при этом простых в использовании решениях, направленных на монетизацию накапливаемых массивов и принятия data-driven решений, растет колоссальными темпами. Вместе с «Мегапьютер» мы сможем закрыть этот запрос и предложить не только лучшие продукты, но и качественные консалтинг и сервисы внедрения».

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