Megaputer Intelligence Мегапьютер Интеллидженс
Российская компания «Мегапьютер» является разработчиком линейки продуктов для автоматизированного извлечения информации из структурированных и неструктурированных данных, включая текстовые. Команда «Мегапьютер» включает свыше ста высококвалифицированных разработчиков, математиков, лингвистов и аналитиков, среди которых 8 кандидатов наук.
Megaputer Intelligence и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 2
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 108 1
|Тульчинский Станислав 57 5
|Гребеник Геннадий 38 3
|Захарян Артур 9 3
|Сахаров Александр 75 3
|Слученков Антон 14 3
|Русских Алексей 6 2
|Гарбера Владимир 3 2
|Богомолов Денис 13 2
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Старкова Юлия 2 1
|Масалович Андрей 22 1
|Арсеньев Сергей 7 1
|Михайлов Николай 11 1
|Лашин Ренат 69 1
|Чернышенко Дмитрий 566 1
|Мещерякова Анна 8 1
|Гольцов Дмитрий 7 1
|Ивакин Артем 9 1
|Задорожный Виталий 9 1
|Варзега Максим 6 1
|Тараторин Александр 58 1
|Седов Александр 2 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Леонов Алексей 79 1
|Пинигин Сергей 1 1
|Замаруев Владимир 40 1
|Карпунин Алексей 49 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Николаев Дмитрий 19 1
|Натрусов Артем 284 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 1
|Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 1
|Gartner - Гартнер 3560 1
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