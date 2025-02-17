Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс

Российская компания «Мегапьютер» является разработчиком линейки продуктов для автоматизированного извлечения информации из структурированных и неструктурированных данных, включая текстовые. Команда «Мегапьютер» включает свыше ста высококвалифицированных разработчиков, математиков, лингвистов и аналитиков, среди которых 8 кандидатов наук.