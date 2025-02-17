Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168780
ИКТ 13130
Организации 10291
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3389
Системы 25105
Персоны 72075
География 2746
Статьи 1508
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2574
Мероприятия 843

Megaputer Intelligence Мегапьютер Интеллидженс

Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс

Российская компания «Мегапьютер» является разработчиком линейки продуктов для автоматизированного извлечения информации из структурированных и неструктурированных данных, включая текстовые.  Команда «Мегапьютер» включает свыше ста высококвалифицированных разработчиков, математиков, лингвистов и аналитиков, среди которых 8 кандидатов наук.


17.02.2025 Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта 1
21.08.2024 «Мегапьютер» и «К2Тех» обеспечат российские компании комплексными решениями для управления данными 1
08.05.2024 Что предлагают российские разработчики low-code платформ 1
12.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
05.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
25.03.2024 Цифровая трансформация или цифровое выживание: как выстроить ИТ-стратегию 1
27.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
19.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
12.12.2023 «Норбит» и «Мегапьютер» объявили о старте партнерства в сфере аналитики больших данных 1
06.04.2023 Дмитрий Гольцов, «Мегапьютер»: В России растет запрос на демократизацию работы с большими данными 1
26.01.2023 В АРПП «Отечественный софт» создан комитет по информатизации здравоохранения 1
17.03.2021 В Ассоциации «Отечественный софт» создали комитеты по цифровой трансформации, искусственному интеллекту и телекоммуникациям 2
13.08.2003 В Москве рассказали об "умном" поиске в интернете 2

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Megaputer Intelligence и организации, системы, технологии, персоны:

X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 73 5
Diasoft - Диасофт 882 3
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 3
LogistiX - Логистикс-Тех 71 3
ХИ-квадрат 6 3
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 197 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 2
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 10 2
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 27 2
ТН Цифровая логистика 2 2
Comindware - Колловэар 156 2
Код Безопасности 621 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4909 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 1
Naumen - Наумен 627 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 194 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
RDP.RU - РДП.ру - РДП Инновации - RDP - Research & Development Partners 27 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
InfoWatch - Инфовотч 1017 1
Энстрим - Instream 19 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 250 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 46 1
Staply - Примавера 6 1
Movavi - Мовавика 29 1
Kribrum - Крибрум 31 1
Inforus - Инфорус консорциум 12 1
Асоника - Научно-исследовательский институт 8 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 51 1
Antor - Антор Бизнес Решения 13 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1054 1
Газпром - ГПМ Цифровые Технологии - Uma.Tech - Ума.Тех 2 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 450 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 148 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 454 6
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 3
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 72 3
Фора Банк 57 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 3
Цифровая логистика 15 3
РЖД - Российские железные дороги 1910 2
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 25 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1032 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 2
Boeing 1010 1
КонсультантПлюс 135 1
DuPont - Дюпон 100 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 20 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1638 1
НСПК - Национальная система платежных карт 817 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 49 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 352 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
Благосостояние НПФ 51 1
Почта России ПАО 2119 1
Группа Самолет 76 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 1
Альфа-Банк 1777 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 466 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 1
Русагро Группа Компаний 278 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 65 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5951 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4150 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 108 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13636 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 6
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1195 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6609 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5397 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30906 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12799 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15792 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5323 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 3
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 935 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5056 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4711 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24240 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21251 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 942 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10262 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1040 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5340 3
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 530 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20725 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8602 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 527 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3047 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3180 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 397 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6825 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2144 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 735 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 759 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 865 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2913 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1652 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2146 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1490 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 390 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 386 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25484 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 9 5
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 3
Новые облачные технологии - МойОфис 789 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 1
OpenAI ChatGPT 355 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 989 1
Microsoft Office Excel 1201 1
Microsoft Office 3747 1
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 13 1
Инфосистемы Джет - Jet Smart Building (JSB) 8 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 704 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 275 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Облако КИИ 6 1
ТН Цифровая логистика - Master TMS 1 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 60 1
Благосостояние НПФ - СУРОК ИС 1 1
ХИ-квадрат - XSQUARE LCDP - XSQUARE Low Code Development Platform 4 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 69 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 926 1
Pega Platform 7 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 355 1
Тульчинский Станислав 57 5
Гребеник Геннадий 38 3
Захарян Артур 9 3
Сахаров Александр 75 3
Слученков Антон 14 3
Русских Алексей 6 2
Гарбера Владимир 3 2
Богомолов Денис 13 2
Шушкин Дмитрий 95 1
Кириченко Игорь 49 1
Старкова Юлия 2 1
Масалович Андрей 22 1
Арсеньев Сергей 7 1
Михайлов Николай 11 1
Лашин Ренат 69 1
Чернышенко Дмитрий 566 1
Мещерякова Анна 8 1
Гольцов Дмитрий 7 1
Ивакин Артем 9 1
Задорожный Виталий 9 1
Варзега Максим 6 1
Тараторин Александр 58 1
Седов Александр 2 1
Чаркин Евгений 296 1
Смирнов Алексей 243 1
Леонов Алексей 79 1
Пинигин Сергей 1 1
Замаруев Владимир 40 1
Карпунин Алексей 49 1
Абакумов Евгений 206 1
Николаев Дмитрий 19 1
Натрусов Артем 284 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17112 1
Ближний Восток 2950 1
Африка - Африканский регион 3485 1
Азия - Азиатский регион 5553 1
Европа 21802 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5785 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4848 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14440 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3433 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 636 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1592 3
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 461 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24218 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7869 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2374 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7530 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2422 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7018 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3966 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2134 1
Avalanche - множественное значение 16 1
Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 21 1
Увлечения и хобби - Hobbies 365 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 479 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2107 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8519 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8739 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9870 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3670 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7638 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2912 1
Национальный проект 308 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2835 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 373 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5100 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18632 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5159 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1262 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2172 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 919 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5992 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 177 1
Variety 23 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 1
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 1
Gartner - Гартнер 3560 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2015 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2439 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341177, в очереди разбора - 768212.
Создано именных указателей - 168780.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще