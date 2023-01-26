В АРПП «Отечественный софт» создан комитет по информатизации здравоохранения

В ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» создан комитет по информатизации здравоохранения. Комитет объединит производителей ИТ-продуктов для медицины, представителей государства и медицинское сообщество для продвижения отечественного ПО на рынок российского здравоохранения.

Руководителем нового комитета избрана Анна Мещерякова, генеральный директор компании производителя ИИ-сервисов для медицины «Платформа третье мнение», соруководителем стал Александр Седов, сооснователь компании «Метаплатформа».

На первом этапе в состав комитета вошли 13 компаний-разработчиков ПО для цифровой медицины: Webiomed, «Бизнескомпьютер», «Информационные технологии в медицине», «Инфотекс», «Мегапьютер интеллидженс», «Медицинские информационные технологии», «Метаплатформа», «Нетрика», «Платформа третье мнение», «СКБ Контур», «Санаториум», «Юнидата», «Мой офис».

Участники комитета АРПП займутся составлением наборов совместимых российских медтех-решений и тиражированием лучших практик цифровых инноваций в медицине. Более того, на площадке комитета отраслевые эксперты планируют создать каталог отечественного ПО для здравоохранения.

«Каталог будет содержать разделы с решениями для стационарных, амбулаторных учреждений, медицинских исследовательских центров и учитывать задачи и специфику работы сегментов целевого рынка», – отметила глава комитета по информатизации здравоохранения Анна Мещерякова. – Эти меры помогут врачам познакомиться с инновациями и снизить барьеры на пути их внедрения в медицинскую практику».

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Вместе с тем комитет будет вырабатывать предложения, направленные на внедрение отечественных ИТ-решений в систему здравоохранения, проводить различные деловые мероприятия для развития экспертного сообщества.

«Сфера здравоохранения традиционно является важной для государства и относится к критической информационной инфраструктуре (КИИ), – сказал Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт». – В соответствии с указом президента, всем субъектам КИИ до 1 января 2025 г. необходимо перейти на отечественное ПО. Наша ассоциация, являясь крупнейшей отраслевой площадкой, готова предложить медицинским учреждениям комплексные импортонезависимые ИТ-решения для обеспечения технологического суверенитета страны».

Всего в составе АРПП сегодня 11 профильных комитетов по направлениям: интеграции российского ПО, экспорта, информатизации образования, медицины, финансирования ИТ-отрасли, цифровой трансформации, искусственного интеллекта, информационной безопасности, телекоммуникаций, стандартизации и права.