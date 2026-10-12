Разделы

ПО Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника Искусственный интеллект axenix
|

Российским производителям БПЛА открыли доступ к военным данным для обучения ИИ

Для производителей БПЛА Минобороны создало сервис, с помощью которого они смогут обучать нейросети на данных реального применения дронов.

Сервис для обучения нейросетей

Министерство обороны России сообщило о создании сервиса для разработчиков БПЛА, предоставляющий им доступ к данным объективного контроля боевого применения дронов с целью обучения нейросетей военного назначения, пишет «Коммерсант». В сервисе уже зарегистрировалось 40 компаний.

Результаты работы пользователей сервис проверит на полноту и соответствие формату специально созданного «единого унифицированного классификатора распознавания данных для машинного обучения систем искусственного интеллекта».

«Данный подход позволяет повышать устойчивость и адаптивность Вооруженных Сил Российской Федерации к современным вызовам в сфере искусственного интеллекта», — говорится в сообщении министерства.

dron700.jpg

magnific.com/kjpargeter
Производителям БПЛА могут пользоваться военными данными для обучения ИИ

Сервис обеспечен информационной безопасностью на основе сертифицированных средств защиты информации с использованием современных средств криптографии и аутентификации, отметили представители ведомства.

Хранилище данных

В хранилище данных, доступ к которым обеспечивает новый сервис, содержатся подготовленные видеоматериалы результатов применения FPV-дронов и других беспилотников коптерного и самолетного типов.

В июле 2026 г. CNews писал о намерении Минобороны предоставить производителям БПЛА данные для обучения нейросетей, для чего был создан специальный ресурс — «Витрина данных», как назвал его министр обороны Андрей Белоусов.

По словам Белоусова, в российской армии уже существует система аналитики данных, обобщающая информацию о применении различных беспилотных систем, в которую с мая 2025 г. интегрированы подразделения беспилотных систем (БПС).

Сообщалось также, что Белоусов дал поручение доработать ПАК, предназначенный для анализа действий БПЛА в целях повышения эффективности их применения: «Мы сразу будем видеть объективную эффективность расчетов, смотря на специфику выполняемой задачи операторами в программно–аппаратном комплексе».

ИИ в российских БПЛА

Искусственный интеллект в российских дронах применяется. например, для распознавания образов, автоматического захвата целей и навигации.

Михаил Геллерман, «Группа Астра»: Задача агентной ОС — сделать ИИ-инструменты доверенными и безопасными
Михаил Геллерман, «Группа Астра»: Задача агентной ОС — сделать ИИ-инструменты доверенными и безопасными Цифровизация

В октябре 2026 г. стало известно, что российские специалисты создали систему, позволяющую управлять группой беспилотников, просто подавая команды голосом. Возможность свести сложные тактические команды к естественной речи радикально упрощает взаимодействие оператора с большим количеством аппаратов.

Известно также, что Пентагон в начале 2026 г. объявил среди компаний, занимающихся ИИ, конкурс с призом в размере $100 млн на разработку подобной технологии для военных США. Участники должны создать передовую технологию управления роями беспилотных летательных аппаратов (БЛА), способную в реальном времени преобразовывать голосовые команды оператора в цифровые инструкции для координированного выполнения задач несколькими дронами одновременно.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы

Микроэлектронная мегакорпорация России обогатилась на 100 миллиардов

Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть

Иностранные графические процессоры допустят к работе на критической инфраструктуре и госсистемах России из-за отсутствия отечественных

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: СЭД должна стать незаметной для сотрудника

VK подал в суд на Евросоюз

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще