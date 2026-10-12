Российским производителям БПЛА открыли доступ к военным данным для обучения ИИ

Для производителей БПЛА Минобороны создало сервис, с помощью которого они смогут обучать нейросети на данных реального применения дронов.



Сервис для обучения нейросетей

Министерство обороны России сообщило о создании сервиса для разработчиков БПЛА, предоставляющий им доступ к данным объективного контроля боевого применения дронов с целью обучения нейросетей военного назначения, пишет «Коммерсант». В сервисе уже зарегистрировалось 40 компаний.

Результаты работы пользователей сервис проверит на полноту и соответствие формату специально созданного «единого унифицированного классификатора распознавания данных для машинного обучения систем искусственного интеллекта».

«Данный подход позволяет повышать устойчивость и адаптивность Вооруженных Сил Российской Федерации к современным вызовам в сфере искусственного интеллекта», — говорится в сообщении министерства.

magnific.com/kjpargeter Производителям БПЛА могут пользоваться военными данными для обучения ИИ

Сервис обеспечен информационной безопасностью на основе сертифицированных средств защиты информации с использованием современных средств криптографии и аутентификации, отметили представители ведомства.

Хранилище данных

В хранилище данных, доступ к которым обеспечивает новый сервис, содержатся подготовленные видеоматериалы результатов применения FPV-дронов и других беспилотников коптерного и самолетного типов.

В июле 2026 г. CNews писал о намерении Минобороны предоставить производителям БПЛА данные для обучения нейросетей, для чего был создан специальный ресурс — «Витрина данных», как назвал его министр обороны Андрей Белоусов.

По словам Белоусова, в российской армии уже существует система аналитики данных, обобщающая информацию о применении различных беспилотных систем, в которую с мая 2025 г. интегрированы подразделения беспилотных систем (БПС).

Сообщалось также, что Белоусов дал поручение доработать ПАК, предназначенный для анализа действий БПЛА в целях повышения эффективности их применения: «Мы сразу будем видеть объективную эффективность расчетов, смотря на специфику выполняемой задачи операторами в программно–аппаратном комплексе».

ИИ в российских БПЛА

Искусственный интеллект в российских дронах применяется. например, для распознавания образов, автоматического захвата целей и навигации.

В октябре 2026 г. стало известно, что российские специалисты создали систему, позволяющую управлять группой беспилотников, просто подавая команды голосом. Возможность свести сложные тактические команды к естественной речи радикально упрощает взаимодействие оператора с большим количеством аппаратов.

Известно также, что Пентагон в начале 2026 г. объявил среди компаний, занимающихся ИИ, конкурс с призом в размере $100 млн на разработку подобной технологии для военных США. Участники должны создать передовую технологию управления роями беспилотных летательных аппаратов (БЛА), способную в реальном времени преобразовывать голосовые команды оператора в цифровые инструкции для координированного выполнения задач несколькими дронами одновременно.