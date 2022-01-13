InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы

Компания « ИнфоТеКС » (АО «Информационные Технологии и Коммуникационные Системы») — российский разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации. Портфель компании насчитывает более 60 продуктов для защиты информации. Центральный офис компании расположен в Москве, представительства открыты в 9-ти городах.