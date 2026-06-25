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InfoTeCS ИнфоТеКС Информационные Технологии и Коммуникационные Системы

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы

Группа компаний «ИнфоТеКС» (АО «ИнфоТеКС») является одним из  российских разработчиков и производителей средств криптографической защиты информации (СКЗИ). Компания специализируется на создании программных, аппаратных и программно-аппаратных комплексов для обеспечения информационной безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), государственных структур и корпоративного сектора. Основной продукт — экосистема ViPNet, включающая более 50 решений: виртуальные частные сети (VPN), межсетевые экраны, системы управления ключами, средства электронной подписи и инструменты для защиты промышленных систем (АСУ ТП).

Ключевым отличием компании является вертикальная интеграция: от разработки криптографических алгоритмов до производства финальных устройств на собственных площадках в Москве и Томске. Сильной стороной выступает наличие сертификатов ФСБ России и ФСТЭК России на широкий спектр продуктов, что позволяет закрывать регуляторные требования (152-ФЗ, 187-ФЗ). Слабые стороны могут включать высокую сложность внедрения legacy-решений и зависимость от квалификации администраторов для настройки сложных криптографических цепочек.

Компания является ядром ГК «ИнфоТеКС». В структуру группы входят:

  • АО «Перспективный мониторинг»: оперирует центром мониторинга ИБ (SOC) и развивает киберполигон Ampire для обучения специалистов.
  • ООО «СФБ Лаб»: инженерно-квантовая лаборатория, занимающаяся исследованиями в области квантовых технологий.
  • АО «Инфотекс Интернет Траст»: оператор коммерческой биометрической системы и разработчик решений для ЕСИА.
  • АО «Промышленные Криптосистемы»: фокусируется на блокчейн-решениях и защите логистических цепочек.

Роль АО «ИнфоТеКС» — вендорская (разработка и производство), тогда как дочерние структуры обеспечивают сервисное сопровождение, аналитику угроз и специализированные ниши (биометрия, квантовые коммуникации).

Зарегистрированные товарные знаки

  • ViPNet (основной бренд средств защиты информации).
  • Ampire (киберполигон).
  • TrustGate (шлюз защищенного взаимодействия для ЕСИА).
  • ViPNet SIES (решения для промышленных систем).

Участие в госзакупках и контрактах

Компания участвует в госзакупках: поставка ПО для ПАО «Россети» на сумму около 516,5 млн руб. (вместе с другими вендорами), а также внедрение решений в энергетическом секторе (ПАО «Интер РАО», ПАО «НОВАТЭК»). Компания работает с органами власти, включая правительство Якутии и Минцифры Амурской области.

Участие в рейтингах CNews

Компания регулярно фигурирует в аналитических материалах CNews как один из основных игроков рынка ИБ. Продукты включены в репозиторий Ассоциации ФинТех, что подтверждает их статус надежных решений для финансового сектора.

Лицензии и разрешения

Клиенты и деловые связи

  • ПАО «РЖД»: партнер по внедрению квантовых сетей связи (ViPNet QTS).
  • ПАО «Газпром»: использование квантово-криптографических систем.
  • ПАО «ВТБ»: тестирование квантового распределения ключей для защиты ЦОД.
  • ПАО «Интер РАО»: внедрение защищенной системы интеллектуального учета электроэнергии (ИСУЭ).
  • «Ростелеком» и «ТрансТелеКом»: интеграция квантовых решений в оптические сети.

Деловые связи включают стратегические альянсы с Softline (распространение Ampire), Axiom JDK (совместимость Java-среды), Лабораторией Касперского (интеграция с KasperskyOS) и производителями оборудования (Т8, АТБ-Электроника).

 

Основные продукты:

  1. ViPNet Client / Coordinator: создание защищенных каналов связи (VPN) на базе алгоритмов ГОСТ.
  2. ViPNet xFirewall / NGFW: межсетевые экраны следующего поколения для защиты периметра и ЦОД.
  3. ViPNet SIES: встраиваемые СКЗИ для АСУ ТП, IoT и систем учета электроэнергии (включая крипточип ViPNet SIES Core Nano).
  4. ViPNet QTS / QRNG: квантовые системы распределения ключей и генераторы случайных чисел на базе квантовой механики.
  5. Ampire: платформа для киберучений и тренировки специалистов ИБ.
  6. ViPNet SafeBoot: модуль доверенной загрузки (UEFI BIOS) для защиты процесса старта ОС.

Технологии: криптография на основе ГОСТ, квантовая криптография (КРК), блокчейн (для логистики и ЦФА), мультифакторная аутентификация. Собственные запатентованные разработки включают протокол CRISP для индустриальных систем и архитектуру квантовых узлов.

Конкуренция

Российские конкуренты:

  1. КриптоПро
  2. Код Безопасности
  3. Positive Technologies
  4. Лаборатория Касперского (направление ИБ)
  5. Иннопрактика
  6. Элтекс
  7. UserGate
  8. Аладдин Ресурс
  9. Актив (Рутокен)
  10. Netopia

Зарубежные аналоги:

  1. Palo Alto Networks (США) — NGFW и защита периметра.
  2. Fortinet (США/Китай) — межсетевые экраны и VPN.
  3. Check Point (Израиль) — комплексная безопасность сетей.
  4. Cisco Systems (США) — сетевое оборудование и шифрование.
  5. IBM Security (США) — управление ключами и аналитика угроз.

 

Информация актуальна на 16.06.2026

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СОБЫТИЯ

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25.06.2026 «ИнфоТеКС» и «АМТ-Груп» защитят системы промышленной автоматизации

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ия для создания квантовой криптографической сети произвольной топологии ViPNet QTS производства АО «ИнфоТеКС». Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС». ПАО «НОВАТЭК» - первая час
30.03.2026 «ИнфоТеКС» анонсировала новый продукт – квантовый генератор случайных чисел

Компания «ИнфоТеКС», российский разработчик программных и программно-аппаратных средств защиты информац
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Axiom JDK (АО «Аксиом»), поставщик российской платформы Java, и компания «ИнфоТеКС», российский разработчик и производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации заключили меморандум о сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие доверен
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26.01.2026 Специалисты ГК «ИнфоТеКС» провели исследование уязвимости систем квантового распределения ключей

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12.01.2026 «АНТ-ЦС» и ГК «ИнфоТеКС» подписали договор о партнерстве

«АНТ-ЦС» и ГК «ИнфоТеКС» подписали договор о партнерстве. В рамках соглашения «АНТ-ЦС» будет представлять и

24.12.2025 Компания «ИнфоТеКС» меняет свой логотип

Компания «ИнфоТеКС» начинает кампанию по смене своего фирменного логотипа. Ключевым изменением стало кириллическое написание названия компании и актуализированная изобразительная часть. Об этом CNews соо
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Компания «ИнфоТеКС» объявила о получении сертификата ФСБ России на программный комплекс (ПК) ViPNet Client 5 for Linux. ViPNet Client 5 – новое поколение программных комплексов, предназначенных для обесп
27.11.2025 «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на ViPNet Client 5 для ОС «Аврора 5»

Компания «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на соответствие программного комплекса (ПК) ViPNet Client 5 для ОС «Аврора 5» требованиям к СКЗИ класса КС1. ViPNet Client 5 – новое поколение продуктов
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Компании «ИнфоТеКС», отечественный разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации, и «Аладдин», российский разработчик ключевых компонентов

08.10.2025 «Инфотекс» получила сертификаты ФСБ России на распределительный и клиентский узлы квантовой сети из состава ViPNet Quantum Trusted System Lite

Компания «Инфотекс» объявила о получении сертификатов ФСБ России для программно-аппаратных комплексов (ПАК) распределительного и клиентского узлов квантовой сети из состава квантовой криптографической си
06.08.2025 Мессенджер Max и «Инфотекс Интернет Траст» протестировали оборудование для подключения к «Госуслугам»

Мессенджер Max и «Инфотекс Интернет Траст» протестировали оборудование для подключения к «Госуслугам». Подключение Max к ЕСИА выполнено с помощью протокола аутентификации OpenID Connect. Протокол OpenID Connect

29.07.2025 «Индид» и «ИнфоТеКС» повышают безопасность доступа к учетным данным с помощью средств криптографической защиты

«Индид», российский разработчик решений в области безопасности айдентити, и «ИнфоТеКС», производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации, провели интеграцию системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) и программного
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Компания «ИнфоТеКС» объявляет о выпуске программного комплекса ViPNet EDI Flow версии 1.0. ViPNet EDI Flow является управляющим компонентом системы автоматизации выпуска сертификатов ViPNet САВС и обеспе
01.07.2025 «ИнфоТеКС» получила сертификат соответствия на новое поколение индустриальных шлюзов безопасности

Компания «ИнфоТеКС» объявляет о получении сертификата ФСТЭК России на ViPNet Coordinator IG 5. Сертификат №4944 от 17 июня 2025 г. удостоверяет, что ViPNet Coordinator IG 5 является межсетевым экраном и

22.04.2025 Netopia и «ИнфоТеКС» стали технологическими партнерами

Совместные испытания продуктов двух компаний показали высокий уровень совместимости и корректную работу в различных сценариях. Об этом CNews сообщили представители Netopia. Со стороны разработок «ИнфоТеКС» были рассмотрены сценарии сбора, обработки и отображения информации о состоянии объектов защищенных сетей VIPNet и СЗИ. Со стороны платформы сетевой безопасности Netopia Firewall Comp
15.04.2025 НИИМЭ и «ИнфоТеКС» отработают совместимость систем криптозащиты

АО «НИИМЭ» (входит в ГК «Элемент») и АО «ИнфоТеКС» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения АО «НИИМЭ» планирует вып
24.03.2025 Выпущена новая модель шлюза безопасности ViPNet Coordinator HW50 на базе российской платформы «АТБ-Электроника»

Компания «ИнфоТеКС» объявляет о расширении модельного ряда программно-аппаратного комплекса ViPNet Coordinator HW 4. Новое исполнение ViPNet Coordinator HW50 разработано на базе аппаратной платформы HW50
21.02.2025 «ДелоТех» в сотрудничестве с «ИнфоТеКС» усилит свои компетенции в сфере защиты информации

Компания «ДелоТех» (входит в группу компаний «Дело») стала партнёром российского разработчика решений для защиты информации «ИнфоТеКС». Сотрудничество направлено на укрепление экспертизы «ДелоТех» в области защиты данных, а также расширение ассортимента цифровых продуктов для клиентов компании. «ДелоТех» специализиру
23.01.2025 «Инфотекс» получила сертификат ФСБ на ViPNet SafeBoot 3.2

Компания «Инфотекс» сообщает о получении сертификата ФСБ России №СФ/517-5070 от 25 декабря 2024 г. на новую версию программного модуля доверенной загрузки (ПМДЗ) ViPNet SafeBoot 3. Сертификат выдан на ос
27.12.2024 Андрей Чапчаев -

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: В секторе промышленных информационных систем встраиваемые СКЗИ займут важное место

CNews: Группа компаний «ИнфоТеКС» показывает значительный рост выручки за последний год. Продукция для защиты информации ViPNet остается одной из самых востребованных на отечественном рынке. Какие классы решений и как
25.12.2024 «Инфотекс» выпустила сертифицированную версию ViPNet xFirewall 5.6.2

Компания «Инфотекс» объявила о завершении сертификации по извещению об изменениях во ФСТЭК России программно-аппаратного комплекса (ПАК) ViPNet xFirewall 5.6.2 в рамках действующего сертификата №4501 от

13.12.2024 Стандарты безопасности открытых API, разработанные АФТ и «ИнфоТеКС», опубликованы Банком России

рограммные интерфейсы. Обеспечение безопасности финансовых сервисов при инициации OpenID Connect клиентом потока аутентификации по отдельному каналу». Стандарты разработаны экспертами АФТ и компании «ИнфоТеКС» при участии специалистов Банка России. Новые стандарты созданы на основе ранее действовавших редакций. Актуализация стандартов включала пересмотр их требований с учетом принятых и вве
04.12.2024 Квантовые ключи прошли DWDM: «ИнфоТеКС» и «Ростелеком» успешно испытали квантовую защиту на ВОЛС со спектральным уплотнением

«Ростелеком» и компания «ИнфоТеКС» завершили технологические испытания, которые помогут ускорить коммерческое внедрение квантовой защиты передачи особо важных и чувствительных данных, а также повысят безопасность крити
26.11.2024 Решение «ИнфоТеКС» для защиты ИСУЭ

Компания «ИнфоТеКС» разработала сертифицированное решение для организации надежной защиты информации, передаваемой по каналам связи интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) – ViPNet SIES (Sec
21.11.2024 «Инфотекс» сертифицировала самое маленькое СКЗИ для ИСУЭ и интернета вещей

Компания «Инфотекс» объявила о получении сертификата ФСБ России на крипточип ViPNet SIES Core Nano, самое маленькое средство криптографической защиты информации (СКЗИ) со сроком действия ключей 16 лет. С
14.11.2024 «ИнфоТеКС» и «ТрансТелеКом» провели успешные испытания по интеграции системы квантового распределения ключей в оптическую транспортную сеть

Компании «ИнфоТеКС» и «ТрансТелеКом» объявили результаты исследовательских испытаний макета системы квантового распределения ключей (КРК) производства «ИнфоТеКС» на стенде, реализующем частотное у
17.10.2024 «Инфотекс» и «Бифит» разработали решение для защиты инфраструктуры цифрового рубля

Компания «Инфотекс» интегрировала продукты ViPNet в комплексную систему защиты информационного взаимоде
29.08.2024 «ИнфоТекс» объявила о выпуске ViPNet Coordinator HW10

Компания «ИнфоТекс» объявила о расширении модельного ряда ViPNet Coordinator HW 4. В состав продукта включено новое исполнение ViPNet Coordinator HW10. ViPNet Coordinator HW10 – шлюз безопасности в компа
28.08.2024 Компания «ИнфоТеКС» разработала высокопроизводительный NGFW для каналов 200G-400G

Компания «ИнфоТеКС» завершила испытания высокопроизводительного межсетевого экрана следующего поколения (NGFW) ViPNet xFirewall уровня ЦОД, предназначенного для обработки больших объемов трафика. Новое и
06.08.2024 Компания «Инфотекс» получила сертификат ФСТЭК России на ViPNet Coordinator HW 5

Компания «Инфотекс» объявила о получении сертификата ФСТЭК России на шлюз безопасности нового поколения ViPNet Coordinator HW 5. Сертификат ФСТЭК России №4831 от 25 июля 2024 г. подтверждает соответствие
25.04.2024 «КриптоАРМ» для ViPNet совместим с ViPNet CSP

Компании «Цифровые технологии» и «ИнфоТеКС» сообщают о завершении тестирования совместимости средства электронной подписи Крипт
23.04.2024 Внедрена первая российская защищенная система интеллектуального учета электроэнергии

Компании «Сигма» и «ИнфоТеКС» завершили первое в России внедрение интеллектуальной системы учета электроэнергии (

Публикаций - 604, упоминаний - 811

InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:

Код Безопасности 812 106
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 104
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 86 75
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 68
Ростелеком 10948 67
Microsoft Corporation 25775 54
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 52
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 51
Cisco Systems 5372 50
Softline - Софтлайн 3743 46
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 41
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 37
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 41 36
InfoWatch - Инфовотч 1185 34
Информзащита 941 34
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 31
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 28
Check Point Software Technologies 829 28
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 24
Eltex - Предприятие Элтекс 273 23
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 22
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 21
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 20
InfoTeCS - СФБ Лаб - инженерно-квантовая лаборатория 19 19
Samsung Electronics 11064 19
Apple Inc 13154 19
Ред Софт - Red Soft 1236 19
Fortinet 452 19
Крок - Croc 1964 19
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 18
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
АйТи 1519 17
Palo Alto Networks 209 17
Huawei 4676 17
Т8 НТЦ 120 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 15
9594 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 40
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 28
Газпром ПАО 1493 28
Новатэк - ранее Новафининвест 76 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 7
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Почта России ПАО 2370 5
Visa International 1993 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 4
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
Ингосстрах СПАО 478 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 42 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 3
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 27 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Газпром нефть 725 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 2
ПромСвязьКапитал 85 2
Сконтел 10 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 205
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 161
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 87
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 32
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 31
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 22
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 19
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 17
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 10
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 10
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 9
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 8
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 6
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 5
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 27 5
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 12 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 5
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 10
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 10
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 11 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
НАПФ - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов 5 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 317
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 244
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 208
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 195
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 150
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 148
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 131
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 120
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 119
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 87
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 74
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 72
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 72
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 70
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 500 66
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 64
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 61
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 61
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 60
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 60
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 59
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 58
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 56
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 52
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 51
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 50
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 49
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 49
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 47
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 46
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 45
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 44
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 43
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 42
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 41
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 41
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 40
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 39
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 38
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 295
InfoTeCS - ViPNet Client 122 105
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 86
Linux OS 11533 73
Microsoft Windows 16882 66
Google Android 15243 58
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 48
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 44
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 44
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 47 40
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 38
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 37 37
Apple iOS 8583 37
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 36 36
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 46 35
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 30 28
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 28
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 27
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 28 26
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 23
Oracle Java - язык программирования 3469 22
InfoTeCS - ViPNet TDR - ViPNet IDS/NIDS СЗИ 24 20
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 21 20
Axiom JDK СЗИ 175 20
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 19
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 17
InfoTeCS - ViPNet Prime 18 17
QNAP QTS 35 15
InfoTeCS - ViPNet TIAS - ViPNet Threat Intelligence Analytics System 17 15
Новые облачные технологии - МойОфис 958 15
InfoTeCS - ViPNet Administrator 16 14
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 13
Apple macOS 2419 13
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 12
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 12
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 12
Aladdin JaCarta СКЗИ 187 12
InfoTeCS - ViPNet EDI 12 11
Гусев Дмитрий 92 64
Чапчаев Андрей 56 56
Смирнов Николай 39 18
Василенков Александр 11 11
Орлик Сергей 83 9
Лукацкий Алексей 140 8
Свириденко Андрей 99 7
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Хромова Анна 7 6
Касперская Наталья 319 6
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Анфимов Павел 59 5
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Нейгер Сергей 6 5
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Горелов Дмитрий 61 4
Янкин Андрей 52 4
Ерохин Сергей 38 4
Богданов Валентин 25 4
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Заикин Андрей 36 3
Коростелев Павел 43 3
Веселов Александр 10 3
Аносов Сергей 16 3
Пушкин Александр 39 3
Сорокина Марина 3 3
Тихонов Андрей 43 3
Мирошников Борис 63 3
Мылицын Роман 111 2
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