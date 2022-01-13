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InfoTeCS
ИнфоТеКС
Информационные Технологии и Коммуникационные Системы
Компания « ИнфоТеКС » (АО «Информационные Технологии и Коммуникационные Системы») — российский разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации. Портфель компании насчитывает более 60 продуктов для защиты информации. Центральный офис компании расположен в Москве, представительства открыты в 9-ти городах.
InfoTeCS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чапчаев Андрей 43 43
|Гусев Дмитрий 51 33
|Орлик Сергей 73 9
|Смирнов Николай 14 6
|Эйгес Павел 70 6
|Свириденко Андрей 93 6
|Яппаров Тагир 79 5
|Кулик Сергей 5 4
|Рустамов Рустам 182 4
|Касперская Наталья 237 4
|Василенков Александр 3 3
|Тихонов Андрей 34 3
|Лопаткин Герман 104 3
|Заикин Андрей 20 3
|Трушкин Константин 47 3
|Горелов Дмитрий 54 3
|Лукацкий Алексей 87 2
|Казак Максим 159 2
|Веселов Александр 4 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 154 2
|Хоценко Виталий 3 2
|Левцов Вениамин 33 2
|Земков Сергей 156 2
|Гродзенский Яков 9 2
|Сабанов Алексей 21 2
|Груздев Сергей 34 2
|Зубов Евгений 12 2
|Гришин Алексей 20 2
|Янкин Андрей 21 2
|Кадыков Иван 4 2
|Писарев Михаил 14 2
|Заречнев Сергей 5 2
|Филиппов Максим 39 2
|Аносов Сергей 12 2
|Рейман Леонид 1002 2
|Галайко Ярослав 2 2
|Бычек Владимир 11 2
|Путин Владимир 2445 2
|Богданов Валентин 8 2
|Калайда Игорь 12 2
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
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