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InfoTeCS ИнфоТеКС Информационные Технологии и Коммуникационные Системы
Группа компаний «ИнфоТеКС» (АО «ИнфоТеКС») является одним из российских разработчиков и производителей средств криптографической защиты информации (СКЗИ). Компания специализируется на создании программных, аппаратных и программно-аппаратных комплексов для обеспечения информационной безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), государственных структур и корпоративного сектора. Основной продукт — экосистема ViPNet, включающая более 50 решений: виртуальные частные сети (VPN), межсетевые экраны, системы управления ключами, средства электронной подписи и инструменты для защиты промышленных систем (АСУ ТП).
Ключевым отличием компании является вертикальная интеграция: от разработки криптографических алгоритмов до производства финальных устройств на собственных площадках в Москве и Томске. Сильной стороной выступает наличие сертификатов ФСБ России и ФСТЭК России на широкий спектр продуктов, что позволяет закрывать регуляторные требования (152-ФЗ, 187-ФЗ). Слабые стороны могут включать высокую сложность внедрения legacy-решений и зависимость от квалификации администраторов для настройки сложных криптографических цепочек.
Компания является ядром ГК «ИнфоТеКС». В структуру группы входят:
- АО «Перспективный мониторинг»: оперирует центром мониторинга ИБ (SOC) и развивает киберполигон Ampire для обучения специалистов.
- ООО «СФБ Лаб»: инженерно-квантовая лаборатория, занимающаяся исследованиями в области квантовых технологий.
- АО «Инфотекс Интернет Траст»: оператор коммерческой биометрической системы и разработчик решений для ЕСИА.
- АО «Промышленные Криптосистемы»: фокусируется на блокчейн-решениях и защите логистических цепочек.
Роль АО «ИнфоТеКС» — вендорская (разработка и производство), тогда как дочерние структуры обеспечивают сервисное сопровождение, аналитику угроз и специализированные ниши (биометрия, квантовые коммуникации).
Зарегистрированные товарные знаки
- ViPNet (основной бренд средств защиты информации).
- Ampire (киберполигон).
- TrustGate (шлюз защищенного взаимодействия для ЕСИА).
- ViPNet SIES (решения для промышленных систем).
Участие в госзакупках и контрактах
Компания участвует в госзакупках: поставка ПО для ПАО «Россети» на сумму около 516,5 млн руб. (вместе с другими вендорами), а также внедрение решений в энергетическом секторе (ПАО «Интер РАО», ПАО «НОВАТЭК»). Компания работает с органами власти, включая правительство Якутии и Минцифры Амурской области.
Участие в рейтингах CNews
Компания регулярно фигурирует в аналитических материалах CNews как один из основных игроков рынка ИБ. Продукты включены в репозиторий Ассоциации ФинТех, что подтверждает их статус надежных решений для финансового сектора.
Лицензии и разрешения
- Сертификаты ФСБ России: на СКЗИ классов КС1–КС3 (ViPNet Client, ViPNet Coordinator, ViPNet Prime Key Center, ViPNet SafeBoot). Действительны до 2027–2034 гг.
- Сертификаты ФСТЭК России: на межсетевые экраны (ViPNet xFirewall 5, ViPNet Coordinator HW 5), средства доверенной загрузки (ViPNet SafeBoot). Сертификат №4944 действителен до 17 июня 2030 г.
- Национальный стандарт: компания разработала ГОСТ Р 71252–2024 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Протокол защищенного обмена для индустриальных систем».
Клиенты и деловые связи
- ПАО «РЖД»: партнер по внедрению квантовых сетей связи (ViPNet QTS).
- ПАО «Газпром»: использование квантово-криптографических систем.
- ПАО «ВТБ»: тестирование квантового распределения ключей для защиты ЦОД.
- ПАО «Интер РАО»: внедрение защищенной системы интеллектуального учета электроэнергии (ИСУЭ).
- «Ростелеком» и «ТрансТелеКом»: интеграция квантовых решений в оптические сети.
Деловые связи включают стратегические альянсы с Softline (распространение Ampire), Axiom JDK (совместимость Java-среды), Лабораторией Касперского (интеграция с KasperskyOS) и производителями оборудования (Т8, АТБ-Электроника).
Основные продукты:
- ViPNet Client / Coordinator: создание защищенных каналов связи (VPN) на базе алгоритмов ГОСТ.
- ViPNet xFirewall / NGFW: межсетевые экраны следующего поколения для защиты периметра и ЦОД.
- ViPNet SIES: встраиваемые СКЗИ для АСУ ТП, IoT и систем учета электроэнергии (включая крипточип ViPNet SIES Core Nano).
- ViPNet QTS / QRNG: квантовые системы распределения ключей и генераторы случайных чисел на базе квантовой механики.
- Ampire: платформа для киберучений и тренировки специалистов ИБ.
- ViPNet SafeBoot: модуль доверенной загрузки (UEFI BIOS) для защиты процесса старта ОС.
Технологии: криптография на основе ГОСТ, квантовая криптография (КРК), блокчейн (для логистики и ЦФА), мультифакторная аутентификация. Собственные запатентованные разработки включают протокол CRISP для индустриальных систем и архитектуру квантовых узлов.
Конкуренция
Российские конкуренты:
- КриптоПро
- Код Безопасности
- Positive Technologies
- Лаборатория Касперского (направление ИБ)
- Иннопрактика
- Элтекс
- UserGate
- Аладдин Ресурс
- Актив (Рутокен)
- Netopia
Зарубежные аналоги:
- Palo Alto Networks (США) — NGFW и защита периметра.
- Fortinet (США/Китай) — межсетевые экраны и VPN.
- Check Point (Израиль) — комплексная безопасность сетей.
- Cisco Systems (США) — сетевое оборудование и шифрование.
- IBM Security (США) — управление ключами и аналитика угроз.
Информация актуальна на 16.06.2026
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|18.02.2026
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Компания «ИнфоТеКС» объявила о выпуске «ViPNet САВС 1.0», решения для автоматизации выдачи сертификатов пользователям платформы цифрового рубля (ПлЦР). Решение ViPNet САВС позволяет автоматизировать выпу
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Специалистами инженерно-квантовой лаборатории ООО «СФБ Лаб» (входит в ГК «ИнфоТеКС») совместно с Центром Квантовых Технологий МГУ имени М.В. Ломоносова была впервые пр
|12.01.2026
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«АНТ-ЦС» и ГК «ИнфоТеКС» подписали договор о партнерстве
«АНТ-ЦС» и ГК «ИнфоТеКС» подписали договор о партнерстве. В рамках соглашения «АНТ-ЦС» будет представлять и
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|27.11.2025
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|23.10.2025
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|08.10.2025
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|06.08.2025
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Мессенджер Max и «Инфотекс Интернет Траст» протестировали оборудование для подключения к «Госуслугам». Подключение Max к ЕСИА выполнено с помощью протокола аутентификации OpenID Connect. Протокол OpenID Connect
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«Индид», российский разработчик решений в области безопасности айдентити, и «ИнфоТеКС», производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации, провели интеграцию системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) и программного
|10.07.2025
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Компания «ИнфоТеКС» объявляет о выпуске программного комплекса ViPNet EDI Flow версии 1.0. ViPNet EDI Flow является управляющим компонентом системы автоматизации выпуска сертификатов ViPNet САВС и обеспе
|01.07.2025
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|15.04.2025
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Компания «ИнфоТеКС» объявляет о расширении модельного ряда программно-аппаратного комплекса ViPNet Coordinator HW 4. Новое исполнение ViPNet Coordinator HW50 разработано на базе аппаратной платформы HW50
|21.02.2025
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«ДелоТех» в сотрудничестве с «ИнфоТеКС» усилит свои компетенции в сфере защиты информации
Компания «ДелоТех» (входит в группу компаний «Дело») стала партнёром российского разработчика решений для защиты информации «ИнфоТеКС». Сотрудничество направлено на укрепление экспертизы «ДелоТех» в области защиты данных, а также расширение ассортимента цифровых продуктов для клиентов компании. «ДелоТех» специализиру
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Компания «Инфотекс» сообщает о получении сертификата ФСБ России №СФ/517-5070 от 25 декабря 2024 г. на новую версию программного модуля доверенной загрузки (ПМДЗ) ViPNet SafeBoot 3. Сертификат выдан на ос
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Андрей Чапчаев -
Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: В секторе промышленных информационных систем встраиваемые СКЗИ займут важное место
CNews: Группа компаний «ИнфоТеКС» показывает значительный рост выручки за последний год. Продукция для защиты информации ViPNet остается одной из самых востребованных на отечественном рынке. Какие классы решений и как
|25.12.2024
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«Инфотекс» выпустила сертифицированную версию ViPNet xFirewall 5.6.2
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|13.12.2024
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Стандарты безопасности открытых API, разработанные АФТ и «ИнфоТеКС», опубликованы Банком России
рограммные интерфейсы. Обеспечение безопасности финансовых сервисов при инициации OpenID Connect клиентом потока аутентификации по отдельному каналу». Стандарты разработаны экспертами АФТ и компании «ИнфоТеКС» при участии специалистов Банка России. Новые стандарты созданы на основе ранее действовавших редакций. Актуализация стандартов включала пересмотр их требований с учетом принятых и вве
|04.12.2024
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Квантовые ключи прошли DWDM: «ИнфоТеКС» и «Ростелеком» успешно испытали квантовую защиту на ВОЛС со спектральным уплотнением
«Ростелеком» и компания «ИнфоТеКС» завершили технологические испытания, которые помогут ускорить коммерческое внедрение квантовой защиты передачи особо важных и чувствительных данных, а также повысят безопасность крити
|26.11.2024
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Решение «ИнфоТеКС» для защиты ИСУЭ
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Компания «Инфотекс» объявила о получении сертификата ФСБ России на крипточип ViPNet SIES Core Nano, самое маленькое средство криптографической защиты информации (СКЗИ) со сроком действия ключей 16 лет. С
|14.11.2024
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Компании «ИнфоТеКС» и «ТрансТелеКом» объявили результаты исследовательских испытаний макета системы квантового распределения ключей (КРК) производства «ИнфоТеКС» на стенде, реализующем частотное у
|17.10.2024
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«Инфотекс» и «Бифит» разработали решение для защиты инфраструктуры цифрового рубля
Компания «Инфотекс» интегрировала продукты ViPNet в комплексную систему защиты информационного взаимоде
|29.08.2024
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«ИнфоТекс» объявила о выпуске ViPNet Coordinator HW10
Компания «ИнфоТекс» объявила о расширении модельного ряда ViPNet Coordinator HW 4. В состав продукта включено новое исполнение ViPNet Coordinator HW10. ViPNet Coordinator HW10 – шлюз безопасности в компа
|28.08.2024
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Компания «ИнфоТеКС» разработала высокопроизводительный NGFW для каналов 200G-400G
Компания «ИнфоТеКС» завершила испытания высокопроизводительного межсетевого экрана следующего поколения (NGFW) ViPNet xFirewall уровня ЦОД, предназначенного для обработки больших объемов трафика. Новое и
|06.08.2024
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Компания «Инфотекс» получила сертификат ФСТЭК России на ViPNet Coordinator HW 5
Компания «Инфотекс» объявила о получении сертификата ФСТЭК России на шлюз безопасности нового поколения ViPNet Coordinator HW 5. Сертификат ФСТЭК России №4831 от 25 июля 2024 г. подтверждает соответствие
|25.04.2024
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«КриптоАРМ» для ViPNet совместим с ViPNet CSP
Компании «Цифровые технологии» и «ИнфоТеКС» сообщают о завершении тестирования совместимости средства электронной подписи Крипт
|23.04.2024
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Внедрена первая российская защищенная система интеллектуального учета электроэнергии
Компании «Сигма» и «ИнфоТеКС» завершили первое в России внедрение интеллектуальной системы учета электроэнергии (
InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:
|Гусев Дмитрий 92 64
|Чапчаев Андрей 56 56
|Смирнов Николай 39 18
|Василенков Александр 11 11
|Орлик Сергей 83 9
|Лукацкий Алексей 140 8
|Свириденко Андрей 99 7
|Эйгес Павел 108 6
|Хромова Анна 7 6
|Касперская Наталья 319 6
|Рустамов Рустам 548 6
|Анфимов Павел 59 5
|Яппаров Тагир 110 5
|Кадыков Иван 7 5
|Кулик Сергей 10 5
|Нейгер Сергей 6 5
|Савчук Артем 6 5
|Путин Владимир 3454 5
|Шадаев Максут 1210 4
|Галкин Николай 140 4
|Горелов Дмитрий 61 4
|Янкин Андрей 52 4
|Ерохин Сергей 38 4
|Богданов Валентин 25 4
|Шойтов Александр 116 4
|Мелихов Георгий 4 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Трушкин Константин 60 3
|Мартынов Владислав 115 3
|Лопаткин Герман 104 3
|Филиппов Максим 55 3
|Заикин Андрей 36 3
|Коростелев Павел 43 3
|Веселов Александр 10 3
|Аносов Сергей 16 3
|Пушкин Александр 39 3
|Сорокина Марина 3 3
|Тихонов Андрей 43 3
|Мирошников Борис 63 3
|Мылицын Роман 111 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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