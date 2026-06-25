InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы

Группа компаний «ИнфоТеКС» (АО «ИнфоТеКС») является одним из российских разработчиков и производителей средств криптографической защиты информации (СКЗИ). Компания специализируется на создании программных, аппаратных и программно-аппаратных комплексов для обеспечения информационной безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), государственных структур и корпоративного сектора. Основной продукт — экосистема ViPNet, включающая более 50 решений: виртуальные частные сети (VPN), межсетевые экраны, системы управления ключами, средства электронной подписи и инструменты для защиты промышленных систем (АСУ ТП).

Ключевым отличием компании является вертикальная интеграция: от разработки криптографических алгоритмов до производства финальных устройств на собственных площадках в Москве и Томске. Сильной стороной выступает наличие сертификатов ФСБ России и ФСТЭК России на широкий спектр продуктов, что позволяет закрывать регуляторные требования (152-ФЗ, 187-ФЗ). Слабые стороны могут включать высокую сложность внедрения legacy-решений и зависимость от квалификации администраторов для настройки сложных криптографических цепочек.

Компания является ядром ГК «ИнфоТеКС». В структуру группы входят:

АО «Перспективный мониторинг» : оперирует центром мониторинга ИБ (SOC) и развивает киберполигон Ampire для обучения специалистов.

: оперирует центром мониторинга ИБ (SOC) и развивает киберполигон Ampire для обучения специалистов. ООО «СФБ Лаб» : инженерно-квантовая лаборатория, занимающаяся исследованиями в области квантовых технологий.

: инженерно-квантовая лаборатория, занимающаяся исследованиями в области квантовых технологий. АО «Инфотекс Интернет Траст» : оператор коммерческой биометрической системы и разработчик решений для ЕСИА.

: оператор коммерческой биометрической системы и разработчик решений для ЕСИА. АО «Промышленные Криптосистемы»: фокусируется на блокчейн-решениях и защите логистических цепочек.

Роль АО «ИнфоТеКС» — вендорская (разработка и производство), тогда как дочерние структуры обеспечивают сервисное сопровождение, аналитику угроз и специализированные ниши (биометрия, квантовые коммуникации).

Зарегистрированные товарные знаки

ViPNet (основной бренд средств защиты информации).

(основной бренд средств защиты информации). Ampire (киберполигон).

(киберполигон). TrustGate (шлюз защищенного взаимодействия для ЕСИА).

(шлюз защищенного взаимодействия для ЕСИА). ViPNet SIES (решения для промышленных систем).

Участие в госзакупках и контрактах

Компания участвует в госзакупках: поставка ПО для ПАО «Россети» на сумму около 516,5 млн руб. (вместе с другими вендорами), а также внедрение решений в энергетическом секторе (ПАО «Интер РАО», ПАО «НОВАТЭК»). Компания работает с органами власти, включая правительство Якутии и Минцифры Амурской области.

Участие в рейтингах CNews

Компания регулярно фигурирует в аналитических материалах CNews как один из основных игроков рынка ИБ. Продукты включены в репозиторий Ассоциации ФинТех, что подтверждает их статус надежных решений для финансового сектора.

Лицензии и разрешения

Клиенты и деловые связи

ПАО «РЖД» : партнер по внедрению квантовых сетей связи (ViPNet QTS).

: партнер по внедрению квантовых сетей связи (ViPNet QTS). ПАО «Газпром» : использование квантово-криптографических систем.

: использование квантово-криптографических систем. ПАО «ВТБ» : тестирование квантового распределения ключей для защиты ЦОД.

: тестирование квантового распределения ключей для защиты ЦОД. ПАО «Интер РАО» : внедрение защищенной системы интеллектуального учета электроэнергии (ИСУЭ).

: внедрение защищенной системы интеллектуального учета электроэнергии (ИСУЭ). «Ростелеком» и «ТрансТелеКом»: интеграция квантовых решений в оптические сети.

Деловые связи включают стратегические альянсы с Softline (распространение Ampire), Axiom JDK (совместимость Java-среды), Лабораторией Касперского (интеграция с KasperskyOS) и производителями оборудования (Т8, АТБ-Электроника).

Основные продукты:

Технологии: криптография на основе ГОСТ, квантовая криптография (КРК), блокчейн (для логистики и ЦФА), мультифакторная аутентификация. Собственные запатентованные разработки включают протокол CRISP для индустриальных систем и архитектуру квантовых узлов.

Конкуренция

Российские конкуренты:

КриптоПро Код Безопасности Positive Technologies Лаборатория Касперского (направление ИБ) Иннопрактика Элтекс UserGate Аладдин Ресурс Актив (Рутокен) Netopia

Зарубежные аналоги:

Информация актуальна на 16.06.2026