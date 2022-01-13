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InfoTeCS
ИнфоТеКС
Информационные Технологии и Коммуникационные Системы

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы

Компания « ИнфоТеКС » (АО «Информационные Технологии и Коммуникационные Системы») — российский разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации. Портфель компании насчитывает более 60 продуктов для защиты информации. Центральный офис компании расположен в Москве, представительства открыты в 9-ти городах.


13.01.2022 RFC на протокол «ИнфоТеКС» IPlir размещен на IETF
15.12.2021 Утверждена новая редакция национального стандарта по управлению информационной безопасностью
09.12.2021 «ИнфоТеКС» выпустила новую сертифицированную версию шлюза безопасности ViPNet Coordinator KB 4
07.12.2021 «Инфотекс» получила разрешение ФСБ на опытную эксплуатацию квантовой криптографической системы Vipnet Quandor
25.11.2021 «ИнфоТеКС» построит новое производство в Томске
04.10.2021 «Инфотекс» получила сертификат ФСБ на Vipnet Coordinator VA
03.09.2021 Завершена продуктовая интеграция «Инфотекс» и VideoMost
26.08.2021 «Инфотекс» и МТУСИ подписали соглашение о сотрудничестве
25.08.2021 В России завершен первый этап создания университетской квантовой сети
21.07.2021 «Инфотекс» и ТУСУР договорились о развитии суверенных технологий доверенного взаимодействия
24.06.2021 Квантовая криптографическая система ViPNet Quandor компании «ИнфоТеКС» успешно прошла испытания на сети связи между РЖД и МГТС
22.06.2021 «ИнфоТеКС» и Merlion подписали соглашение о сотрудничестве
19.04.2021 «Инфотекс» получила сертификат ФСТЭК о соответствии Vipnet Coordinator IG 4 требованиям к промышленным межсетевым экранам
05.04.2021 ФСБ России сертифицировала ViPNet Client для ОС «Аврора»
19.02.2021 Подтверждена корректность работы продуктов Vipnet с отечественными ВКС-системами
28.12.2020 Росстандарт переходит на протокол IPlir компании «Инфотекс»
07.12.2020 «Инфотекс» получила сертификат соответствия ФСТЭК на ViPNet IDS 3
24.11.2020 «Инфотекс» помогла разработать стандарт для обеспечения безопасности финансовых сервисов на основе протокола OpenID
21.10.2020 «Инфотекс»» и Schneider Electric сообщили о совместимости своих продуктов
19.10.2020 Еще два продукта «Инфотекс» включены в реестр отечественного ПО
07.10.2020 Продуктам «Инфотекс» присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения
06.10.2020 «Инфотекс» продлила акцию по безвозмездному предоставлению лицензий на ПО для защиты удаленного доступа
29.09.2020 Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС» - Бизнес, вендоры, интеграторы, регуляторы — мы все одновременно оказались в стадии НИОКР
28.09.2020 «Инфотекс» анонсировала систему комплексной защиты рабочих станций Vipnet Endpoint Protection
23.07.2020 ViPNet Coordinator IG и ViPNet Connect — лауреаты национальной премии «Безопасная информационная среда»
20.07.2020 «Инфотекс» завершила полный цикл сертификации ViPNet Coordinator KB 4
04.06.2020 «Инфотекс» и «Ред софт» тестируют продукты
18.05.2020 «Инфотекс» получил положительное заключение ФСБ России для Vipnet SIES Core
19.03.2020 «Инфотекс» предоставит бесплатные лицензии ПО для защищенного удаленного доступа
13.02.2020 «Инфотекс» и «АВ софт» подтвердили совместимость своих продуктов
10.02.2020 «Инфотекс» выпустил новый продукт в линейке защиты рабочих станций и серверов
10.12.2019 «Инфотекс» и «Ред софт» протестировали совместимость своих продуктов
27.11.2019 Андрей Чапчаев, ИнфоТеКС - Отрабатывать защиту от взломщиков нужно на специальных киберполигонах
02.10.2019 «Ред софт» и «Инфотекс» подтвердили совместимость своих продуктов
02.09.2019 «Ростелеком» перезапустил с загадочной ценой тендер на «железо» и ПО «Инфотекса»
26.08.2019 Getac и «Инфотекс» провели испытания на совместимость своих продуктов
09.08.2019 «Базальт СПО» и «Инфотекс» обеспечили совместимость своих программных продуктов
01.08.2019 «Дочка» «Ростелекома» закупает «Касперского» и «Инфотекс» на 1,5 миллиарда
11.07.2019 «Инфотекс» объявил о первом в России подключении региона к системе ГосСОПКА
19.06.2019 «ИнфоТеКС» выпустил новый технический релиз ViPNet SafeBoot 1.4 с поддержкой JaCarta-2 ГОСТ

Публикаций - 310, упоминаний - 508

InfoTeCS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3763 52
Код Безопасности 389 41
Microsoft Corporation 21029 40
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7838 30
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 568 29
Cisco Systems 4642 28
Информзащита 616 26
Крипто-ПРО 270 23
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 558 21
InfoWatch - Инфовотч 824 20
Softline - Софтлайн 1769 18
Samsung Electronics 8962 17
Инфосистемы Джет 843 17
РусБИТех - ГК Astra Linux 488 15
IBM - International Business Machines Corp 8706 14
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 204 14
Крок 1563 13
InfoTeCS - Перспективный мониторинг 15 13
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 442 12
Apple Inc 10154 12
Acronis - Акронис 405 11
Check Point Software Technologies 683 11
АйТи 1067 11
Элвис-Плюс - Элвис+ 124 11
Huawei 3000 10
Yandex - Яндекс 4620 10
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 10
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 46 10
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 184 10
Oracle Corporation 5813 9
Dr.Web - Доктор Веб 1171 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1515 9
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 52 8
Анкад - Ancud 40 8
DEPO Computers - Депо Электроникс 424 8
Конфидент 63 8
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1604 8
Ростех - Ростехнологии 2355 8
Spirit DSP - Спирит Корп 413 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4863 16
РЖД - Российские железные дороги 1333 8
Почта России ПАО 1801 5
Газпром ПАО 778 5
ГПБ - Газпромбанк 802 4
Visa International 1641 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1924 3
Аэрофлот 618 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1620 3
РАО ЕЭС России ПАО 233 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 189 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1590 2
РВК - Российская венчурная компания 505 2
НСПК - Национальная система платежных карт 274 2
Лукойл Информ 87 2
Qiwi 797 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 272 2
Ингосстрах СПАО 279 2
Миландр ПКК 31 2
УЭК - Универсальная электронная карта 554 2
Пробизнесбанк АКБ 122 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 62 1
Магнит - Сеть магазинов 299 1
HeadHunter Group - HH Group 387 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 252 1
Почта Банк 304 1
Норникель - Норильский никель 259 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 373 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 228 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 172 1
Boeing 931 1
Газпром нефть 401 1
Вертолеты России 126 1
АльфаСтрахование СГ 233 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 301 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 336 1
Утконос 111 1
Алроса АК 98 1
Airbus Group 189 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2354 90
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2050 72
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7407 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2796 13
Правительство РФ 2666 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1998 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1250 11
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1123 10
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 27 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 616 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2040 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1181 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2056 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2039 6
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 5
Президент Российской Федерации 1733 5
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 12 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 273 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 143 4
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 295 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1771 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1168 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 244 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1518 3
Правительство Москвы 821 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 224 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 379 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 153 3
ПФР Департамент информационных технологий 129 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 149 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1142 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2369 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 582 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 201 3
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
Tizen.ru - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 10 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 15 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 29 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 220 1
АРБ - Ассоциация российских банков 174 1
АФТ - Ассоциация Финтех 86 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 149 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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