Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Эйгес Павел
СОБЫТИЯ
Публикаций - 108, упоминаний - 111
Эйгес Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 7
|Гусев Дмитрий 92 4
|Лившиц Дмитрий 23 4
|Степанов Владимир 91 4
|Чаркин Евгений 317 4
|Березкин Григорий 42 3
|Аз-Зари Хусейн 25 3
|Трошанов Денис 3 3
|Карпицкий Олег 84 3
|Дрожжинов Владимир 30 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Касперская Наталья 319 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Евдокимов Андрей 95 2
|Паршин Максим 323 2
|Калинин Александр 189 2
|Орлик Сергей 83 2
|Скипский Михаил 3 2
|Чернышов Петр 14 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Соловьев Игорь 53 2
|Крыжановский Константин 9 2
|Лесниченко Максим 11 2
|Стрелкова Елена 5 2
|Конягин Кирилл 9 2
|Куропатов Леонид 4 2
|Грязнов Валентин 5 2
|Гришин Николай 2 2
|Павлюц Алексей 2 2
|Кривоносов Евгений 21 2
|Шуртаков Константин 2 2
|Батанов Эдуард 20 2
|Кузовков Максим 3 2
|Комиссаров Дмитрий 248 1
|Касперский Евгений 337 1
|Чехонин Антон 68 1
|Слышкин Василий 129 1
|Горелкин Антон 118 1
|Малков Павел 51 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.