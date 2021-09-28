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Эйгес Павел


28.09.2021 Дан старт работе клуба пользователей российских корпоративных мобильных технологий 1
20.08.2021 IVA Technologies и ОМП подписали меморандум о разработке корпоративного мессенджера для ОС «Аврора» 1
16.07.2021 Выпущен «единственный в мире» смартфон без цензуры и без слежки за пользователем. Его можно заказать в Россию 1
28.05.2021 Компания “Открытая мобильная платформа” стала лауреатом премии «HR-бренд 2020» 1
29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 1
07.12.2020 Касперский разрабатывает смартфон на ОС имени себя 2
26.11.2020 «Открытая мобильная платформа» стала лауреатом национальной премии «Приоритет 2020» 1
15.10.2020 «Ланит» и «Открытая мобильная платформа» будут совместно продвигать ОС «Аврора» 1
08.10.2020 У отечественной мобильной ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора Центр» появился собственный сайт 1
13.07.2020 Россия увеличивает закупки iOS и Android на 40% ежегодно 2
03.07.2020 Российские разработчики объединяются для создания решений на базе отечественных технологий 1
02.07.2020 Стартовало производство планшетов для Всероссийской переписи населения 2
05.06.2020 ОС «Аврора» и платформа управления «Аврора Центр» получили сертификаты соответствия ФСТЭК России 1
29.05.2020 Европу ждет крупнейший в истории обвал рынка смартфонов. Россия пострадает больше всех 1
10.12.2019 В России создадут новые решения для отечественных планшетов «Аквариус» на базе ОС «Аврора» и цифровой платформы «Оптимайзер» 2
15.11.2019 РЖД не хватает кадров для цифровой трансформации. По отдельным специальностям — «чистое поле» 2
08.11.2019 РЖД приступают к использованию российской мобильной ОС «Аврора» 1
07.11.2019 РЖД протестирует отечественную мобильную ОС для своих сотрудников 1
02.10.2019 Защищенная, независимая, своя 21
26.09.2019 «Мобилитилаб» интегрировал мобильное рабочее место Workspad в отечественную мобильную ОС «Аврора» 1
15.07.2019 Владимиру Путину показали отечественную мобильную ОС «Аврора». Видео 1
14.03.2019 «МобилитиЛаб» представила платформу корпоративных чат-ботов и микро-приложений 1
20.02.2019 «Мой офис» научился работать в российской мобильной ОС 1
20.02.2019 «Мойофис» заработал на мобильной платформе Sailfish 1
17.12.2018 Запущены курсы по разработке приложений для отечественной мобильной ОС 1
11.12.2018 Создан планшет на отечественном процессоре под управлением российской ОС. Видео 1
27.11.2018 У российской мобильной ОС появилось официальное приложение для облачного документооборота 1
29.10.2018 На CNews FORUM 2018 пройдет турнир «Что? Где? Когда?» В игру приглашаются все желающие 1
15.10.2018 На CNews FORUM 2018 пройдет игра «Что? Где? Когда?» в необычном формате 1
03.07.2018 Разработчики ПО адаптируют свои приложения под российскую мобильную ОС 1
29.06.2018 «Диджитал Дизайн» выпустила первое корпоративное приложение под ОС Sailfish для работы коллегиальных органов 1
08.06.2018 ОМП и «Норбит» стали партнерами по разработке мобильных приложений для ОС Sailfish Mobile 1
28.05.2018 Сбербанк создает сервисы на российской ОС Sailfish 1
26.03.2018 Разработчиков обяжут писать ПО для российской мобильной ОС 1
01.03.2018 «Ростелеком» завладел единственной российской мобильной ОС 1
28.02.2018 Harman Connected Services будет создавать приложения для российской мобильной ОС 1
22.01.2018 Должен ли бизнес закупать мобильные устройства для сотрудников? 2
29.11.2017 Positive Technologies и «Открытая Мобильная Платформа» представили комплексную защиту мобильных платформ 1
23.10.2017 Российская мобильная ОС Sailfish будет работать на боливийских смартфонах Accione 1
15.08.2017 «Инфотекс» и «ОМП» представили провайдер криптографии для Sailfish Mobile OS RUS 1

Публикаций - 66, упоминаний - 132

Эйгес Павел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ОМП - Открытая мобильная платформа 186 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 8
Jolla - Sailfish Holding 58 6
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 4
Aquarius - Аквариус 209 4
Nokia Corporation 2447 4
Apple Inc - Эппл Рус 7724 3
MobilityLab - МобилитиЛаб 53 3
Infotecs - ИнфоТеКС 249 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 3
Samsung Electronics 5702 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 3
InfoWatch - Инфовотч 613 3
БайтЭрг 24 2
Ланит ГК 1159 2
Google LLC 7161 2
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 40 1
Код Безопасности 365 1
IQReserve - IQR - Интеллектуальный резерв 6 1
Летограф - Letograf 65 1
АйТи 752 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 52 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
Юнитера Лабс - Unitera Labs 5 1
Dialog - Диалог 33 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
Xiaomi 904 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
Бакка Софт - Bacca 13 1
DZ Systems 10 1
Экспасофт - Expasoft 4 1
INOI - ИНОЙ 30 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Microsoft Corporation 11127 1
Huawei 2732 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Check Point Software Technologies 447 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Почта России ПАО 1574 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Вотрон 16 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
Аэрофлот 493 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 2
Президент Российской Федерации 1441 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Правительство РФ 2207 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Федеральное казначейство России 766 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 3
Цифровая среда доверия - Доверенное информационное пространство 5 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
Jailbreak - получение админских прав 19 2
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
МПКТ - Мобильный платежно-кассовый терминал 5 1
CYOD - Choose your own device - "Выбери свое устройство" 4 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 490 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 104 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 399 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 56 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
Smartphone - Смартфон 773 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
COPE - Corporate Owned, Personally Enabled - Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно 13 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 31
Google Android 10751 12
Apple iOS 5742 10
Linux OS 4267 8
INOI R - Серия смартфонов 19 5
ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 32 4
Linux MeeGo Core Software Platform 236 4
Jala Accione - cмартфоны 3 3
MobilityLab WorksPad 36 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 27 2
Киберника Сибрус - мессенджер 26 2
Digital Design ИСКО Ареопад - Информационная система коллегиальных органов 5 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 2
ЭОС Дело СЭД 622 2
IQReserve VALO Cloud 7 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
AlterOffice 16 1
Aquarius Cmp NS - Серия ноутбуков 7 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ПМ - процессорный модуль 3 1
MobilityLab WorksPad Assistant 4 1
Apple - App Store 2198 1
BlackView BV6000s - смартфон 7 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
Harman Connected Services 3 1
Sony Xperia 113 1
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 90 1
Google Android Enterprise Recommended 6 1
Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый процессор 20 1
Ангтсрем-Т МП - Цифровой сигнальный процессор 8 1
Юнитера Лабс Оптимайзер - Optimizer 8 1
Qt Framework - Фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 74 1
Google QuickOffice 38 1
Jolla C - смартфон 3 1
Freedom Phone - смартфон «без цензуры» 1 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Лившиц Дмитрий 15 4
Путин Владимир 1828 3
Чаркин Евгений 182 3
Трошанов Денис 3 3
Касперская Наталья 197 2
Скипский Михаил 3 2
Березкин Григорий 28 2
Орлик Сергей 66 2
Baker Simon - Бейкер Саймон 22 1
Самойленко Максим 65 1
Чапчаев Андрей 33 1
Прудников Андрей 5 1
Терновых Максим 3 1
Бычек Владимир 9 1
Степанов Владимир 11 1
Малинин Юрий 6 1
Петров Игорь 5 1
Макарьин Сергей 11 1
Иванцов Илья 2 1
Мясоедов Павел 2 1
Pinto Marta - Пинто Марта 2 1
Quade Phil - Квад Фил 5 1
Минаев Виктор 3 1
Сосонкин Алексей 1 1
Quade Phil - Куэйд Фил 2 1
Калинин Александр 95 1
Акимов Максим 167 1
Осеевский Михаил 221 1
Носков Константин 201 1
Шадаев Максут 384 1
Хасис Лев 96 1
Абакумов Евгений 103 1
Касперский Евгений 218 1
Чехонин Антон 60 1
Слышкин Василий 54 1
Аз-Зари Хусейн 19 1
Малков Павел 38 1
Арефьев Андрей 22 1
Гусев Дмитрий 48 1
Кочаров Армен 18 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Европа 3774 3
Россия - Иннополис 292 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Казахстан - Республика 2641 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Африка 1491 1
Ближний Восток 1475 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Испания - Королевство 1257 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Украина 3378 1
Россия - Республика Карелия 303 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 3
ЕСН - Единый социальный налог 66 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 2
Всероссийская перепись населения 31 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
FT - Financial Times 247 1
РИА Новости 654 1
CVE Details 2 1
CNews Analytics 1991 3
IDC - International Data Corporation 2724 2
Gartner 2194 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 22 1
IDC EMEA 14 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 22 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
ЭЛАС НПО 6 1
ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 1
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 5 1
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 4
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 2
Хрустальный атом 3 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Электрические сети - международный форум 8 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 5 1
Docflow 58 1
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