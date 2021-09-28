Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Эйгес Павел
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 66, упоминаний - 132
Эйгес Павел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1081 7
|Почта России ПАО 1574 4
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
|Вотрон 16 2
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
|Аэрофлот 493 1
|ТНК-ВР Холдинг 148 1
|Лившиц Дмитрий 15 4
|Путин Владимир 1828 3
|Чаркин Евгений 182 3
|Трошанов Денис 3 3
|Касперская Наталья 197 2
|Скипский Михаил 3 2
|Березкин Григорий 28 2
|Орлик Сергей 66 2
|Baker Simon - Бейкер Саймон 22 1
|Самойленко Максим 65 1
|Чапчаев Андрей 33 1
|Прудников Андрей 5 1
|Терновых Максим 3 1
|Бычек Владимир 9 1
|Степанов Владимир 11 1
|Малинин Юрий 6 1
|Петров Игорь 5 1
|Макарьин Сергей 11 1
|Иванцов Илья 2 1
|Мясоедов Павел 2 1
|Pinto Marta - Пинто Марта 2 1
|Quade Phil - Квад Фил 5 1
|Минаев Виктор 3 1
|Сосонкин Алексей 1 1
|Quade Phil - Куэйд Фил 2 1
|Калинин Александр 95 1
|Акимов Максим 167 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Носков Константин 201 1
|Шадаев Максут 384 1
|Хасис Лев 96 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Касперский Евгений 218 1
|Чехонин Антон 60 1
|Слышкин Василий 54 1
|Аз-Зари Хусейн 19 1
|Малков Павел 38 1
|Арефьев Андрей 22 1
|Гусев Дмитрий 48 1
|Кочаров Армен 18 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|FT - Financial Times 247 1
|РИА Новости 654 1
|CVE Details 2 1
|CNews Analytics 1991 3
|IDC - International Data Corporation 2724 2
|Gartner 2194 1
|IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 22 1
|IDC EMEA 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru