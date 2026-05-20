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Эйгес Павел

СОБЫТИЯ


20.05.2026 «ICL Техно» выпустит устройство на базе доверенной ОС «Аврора» 1
21.11.2025 Мессенджер Max стал доступен пользователям операционной системы «Аврора» 1
05.11.2025 TLS-сертификаты центра сертификации ТЦИ получили доверие ОС «Аврора» 1
05.11.2025 «СберТех» и ОМП подтвердили совместимость своих программных продуктов 1
09.10.2025 T2 договорилась с Yadro и ОМП о запуске отечественных решений в рознице 1
10.09.2025 Лабораторная система «МикроНова» полностью совместима с устройствами на базе ОС «Аврора» 1
30.06.2025 Развитие технологического суверенитета стран БРИКС: стартует пилотный проект устройств с ОС «Аврора» в Индии 1
03.06.2025 «МойОфис» и «Открытая мобильная платформа» договорились о совместном развитии программного обеспечения 1
02.06.2025 В России создают суверенного «убийцу» Steam Deck и Nintendo Switch. Выбор операционной системы удивляет. Опрос 1
20.05.2025 В сети магазинов «Всесмарт» начались официальные продажи смартфонов Fplus R570E на ОС «Аврора» с предустановленным RuStore 1
31.03.2025 Разработчик приложений для российской ОС «Аврора» объявил простой в работе. Сотрудникам не платят зарплату 1
26.12.2024 Российского «убийцу» Xbox и PS5 соберут на отечественных процессорах, которые не производятся в России – нет заводов 1
18.12.2024 Набор инструментов разработки для ОС «Аврора» «Аврора SDK» внесен в реестр отечественного программного обеспечения 1
10.10.2024 Российскую ОС «Аврора» превратят в Windows. Система будет работать в автомобилях, ТВ и на ПК 2
26.09.2024 Российским чиновникам в ближайшие три года понадобится 1,2 млн мобильных устройств на российских ОС 1
26.08.2024 «Открытая мобильная платформа» объявляет о начале стратегического партнерства с НГУ при поддержке ИТ-компании True Engineering 1
29.07.2024 Поворот в сторону пользователей: решение повседневных задач на рабочем устройстве с «Авророй» через «Авроид Платформу» 1
25.06.2024 «Открытая мобильная платформа» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС «Аврора» 5.1 1
23.05.2024 Компания экс-министра связи создает российскую игровую приставку на Linux 1
16.05.2024 «Аврора» выстрелила: в НИЯУ МИФИ открыта новая лаборатория 1
17.04.2024 В России построят ОС для суверенных игровых приставок. Ее сделают на основе «Авроры». Видео 1
08.04.2024 ОМП объявила об успешном завершении сертификации ОС «Аврора» и программного СКЗИ «СледопытSSL» на соответствие требованиям информационной безопасности ФСБ РФ по классам АК3/КС3 1
28.03.2024 Бюджет на покупку российских планшетов для госчиновников сократили на 17 миллиардов 1
24.01.2024 Резидент «Сколково» выпустил решение на Авроре для защиты платежей 1
28.12.2023 Компания «Фрифлекс» запустила программный комплекс «Мобильный агент» для агентских сетей на ОС «Аврора» 1
26.12.2023 НИЯУ МИФИ и «Открытая мобильная платформа» начинают сотрудничество в области мобильных технологий 1
13.11.2023 Страховые компании переходят на «Аврору» 1
20.10.2023 Отечественные смартфоны на ОС «Аврора» вот-вот появятся в продаже. Приложений для них почти нет 1
11.09.2023 Разработчик «Авроры» планирует сделать RuStore основным публичным магазином приложений ОС 1
14.07.2023 «Аврора СДЗ», предназначенное для функционирования с процессорами Baikal-M, получило сертификат соответствия ФСТЭК России 1
07.07.2023 В «Открытой мобильной платформе» назначен директор по маркетингу и PR 1
20.04.2023 АТОЛ планирует разрабатывать свои решения на базе российской мобильной ОС «Аврора» 1
28.03.2023 Выпущено приложение «Мой офис Документы» для российской ОС «Аврора», работающее без подключения к интернету 1
13.03.2023 «Аквариус» запустила серийное производство КПК Aquarius на российской мобильной ОС «Аврора» 1
12.12.2022 В Финансовом университете открылась лаборатория корпоративной мобильности «Аврора» 1
14.11.2022 Компания-разработчик ОС «Аврора» открыла офис в Нижнем Новгороде 1
15.09.2022 Новая версия технологической платформы ОПТИМУМ поддерживает ОС «Аврора» 4.0 1
22.07.2022 Компания экс-министра связи создаст «убийцу» Android и конкурента российской мобильной ОС «Аврора» 1
13.12.2021 «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» представили отечественный КПК на ОС «Аврора» 1
02.12.2021 Россияне создали смартфон, работающий на ОС «Касперского» 1

Публикаций - 108, упоминаний - 111

Эйгес Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 88
Ростелеком 10948 18
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 13
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 12
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 9
Microsoft Corporation 25775 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Jolla - Sailfish Holding 85 7
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 77 6
Google LLC 12690 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Apple Inc 13156 6
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 6
Samsung Electronics 11065 5
InfoWatch - Инфовотч 1185 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 4
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 4
Intel Corporation 12811 4
Oracle Corporation 7074 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 4
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 4
INOI - ИНОЙ 51 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 4
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 4
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 110 3
Стриго Кэпитал - Авроид - Avroid 34 3
SAP SE 5601 3
Dell EMC 5180 3
ИКС 538 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
9594 3
Новые облачные технологии (НОТ) 485 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
MobilityLab - МобилитиЛаб 58 3
Telegram Group 2940 3
Sony 6739 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 3
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Почта России ПАО 2370 9
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Вотрон 21 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
Резонанс НПП 407 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Энергогарант САК ПАО 8 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 27 2
Газпром ПАО 1493 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Альтернатива Капитал 19 2
Мосэнерго ПАО 132 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
Газпром энергосбыт 13 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 18 1
Expomedia Group - Exposystems - Экспосистемс 27 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Альфа-Банк 1979 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 29 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 86
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 56
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 49
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 38
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 32
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 28
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 22
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 16
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 13
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 12
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 10
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 9
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 500 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 8
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 8
Application store - магазин приложений 1463 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 8
Google Android - приложения и разработчики 736 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 85
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 67
Google Android 15244 25
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 153 19
Linux OS 11533 17
Apple iOS 8583 16
INOI R - Серия смартфонов 25 8
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 69 8
Новые облачные технологии - МойОфис 958 7
Microsoft Windows 16882 7
Много приложений - RuStore - Рустор 628 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
S8 Capital - Aquarius Sensus - Aquarius Navus - серия ноутбуков 24 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 4
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 94 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 3
Jala Accione - cмартфоны 4 3
Intel Security McAfee GTI - McAfee Global Threat Intelligence 10 3
S8 Capital - Aquarius Cmp 27 3
Dell EMC Captiva 29 3
S8 Capital - Aquarius AQfone NS - серия смартфонов, КПК 18 3
Kaspersky OS 156 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Google Mobile Services - GMS - Google Mobile App 97 2
Epic Games - Unreal Engine 337 2
Google - Flutter 64 2
Digital Design - Ареопад ИСКО - информационная система коллегиальных органов 15 2
C/C++ - Язык программирования 894 2
Киберника Сибрус - мессенджер 29 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU - Kvadra NAU 86 2
Путин Владимир 3454 7
Гусев Дмитрий 92 4
Лившиц Дмитрий 23 4
Степанов Владимир 91 4
Чаркин Евгений 317 4
Березкин Григорий 42 3
Аз-Зари Хусейн 25 3
Трошанов Денис 3 3
Карпицкий Олег 84 3
Дрожжинов Владимир 30 3
Рейман Леонид 1065 3
Касперская Наталья 319 3
Шадаев Максут 1210 3
Евдокимов Андрей 95 2
Паршин Максим 323 2
Калинин Александр 189 2
Орлик Сергей 83 2
Скипский Михаил 3 2
Чернышов Петр 14 2
Медведев Дмитрий 1665 2
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Павлюц Алексей 2 2
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Слышкин Василий 129 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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