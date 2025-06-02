В России создают суверенного «убийцу» Steam Deck и Nintendo Switch. Выбор операционной системы удивляет. Опрос
Fplus представила прототип российской портативной игровой консоли. Это отечественный аналог множества иностранных устройств подобного класса, в том числе сверхпопулярных в России Steam Deck и Nintendo Switch. Новинка пока в разработке, но на нее собираются установить «Аврору» – российскую ОС, под которую почти нет игр, а поддержка Android-приложений – платная. Благо, разработчики предусмотрели варианты с Linux.
Играть на отечественном
Российская компания Fplus, разработчик и производитель электроники, включая смартфоны и планшеты, сообщила CNews о ведущейся в ее недрах работке отечественной игровой консоли. Более того, это будет портативный гаджет – российский аналог японской приставки Nintendo Switch, американской Steam Deck, тайваньской Asus ROG Ally, китайской Lenovo Legion Go и многих других.
К моменту выхода материала у Fplus было готово три полноразмерных прототипа консоли, которые имеют одинаковый форм-фактор, общий для всех портативных приставок, но различный дизайн. Они отличаются внешним видом, расположением элементов управления и кнопок, а также размерами экрана. Также стоит обратить внимание на то, что в некоторых вариациях привычные кнопки XYAB заменены на АБВГ – они подписаны буквами российского алфавита.
По словам представителей Fplus, было решено делать именно портативную консоль, а не настольную, в связи с тем, что такой форм-фактор «показывает в последние годы рост в продажах по сравнению со стационарными консолями, которые достигли максимальных на текущий момент мощностей и не отвечают запросу пользователя с точки зрения мобильности».
На вопрос редакции о выборе места производства и о сроках релиза новой консоли представители Fplus ответили: «Когда будет доработан прототип, мы начнем думать о производстве. Готовы осуществлять это как на собственном производстве в Подмосковье, так и с участием контрактных мощностей». По их словам, релиз состоится: «Когда мы соберем консорциум заинтересованных в реализации проекта партнеров. Мы можем отвечать за аппаратную часть, остальные составляющие экосистемы должны взять на себя другие игроки рынка».
Слишком мало деталей
К моменту публикации статьи Fplus не раскрывала технические подробности о своей новинке. Не было известно ничего о ее внутреннем наполнении – ни объемы памяти, ни разрешение и диагональ экрана, ни модель процессора, ни емкость аккумулятора. Также пока нет информации о сроках появления новинки в продаже и о ее рекомендуемой стоимости. Редакция CNews обратилась с этими вопросами к представителям Fplus и получила такой ответ: «У нас есть три разных прототипа, на которых без проблем запускаются такие игры, как "Смута" и Atomic Heart».
Прототипы консолей в их нынешнем исполнении – это комплект разработчика, то есть developer kit. На них запущена ОС, и на них можно разработчики игр могут тестировать свои проекты на совместимость с «железом». «Устройства имеют технические характеристики, позволяющие запускать современные релизы», – заявили CNews представители Fplus.
Заплатить, чтобы поиграть
Fplus подготовила три прототипа с тремя разными операционными системами, каждая из которых, как и сама консоль – российская. Первые две – это Alt OS и Uncom OS, представляющие собой дистрибутивы Linux.
Запустить под ними современные и не очень видеоигры, как и под большинством других Linux-дистрибутивов, не составляет труда благодаря инструменту Wine, при помощи которого можно работать в программах, изначально написанных под Windows. Главное, чтобы аппаратное обеспечение соответствовало требованиям самих игр.
Также в начале 2024 г. CNews писал, что в России создано специализированное приложение, благодаря которому можно играть в написанные под Windows игры на компьютеры под управлением Linux. Утилита носит название PortProton, а ее автором является программист компании «Базальт СПО» – разработчик ОС семейства «Альт».
В то же время способность «Авроры» стать игровой платформой в начале лета 2025 г. была под вопросом. Это российская мобильная ОС, ранее известная как Sailfish Mobile OS Rus, детище компании «Открытая мобильная платформа». Она развивается с 2016 г., и за девять лет под нее выпустили лишь около 100 приложений. Также у нее есть поддержка Android-приложений, но она платная, к тому же под Android в настоящее время крайне мало полноценных компьютерных видеоигр.
«Под "Аврору" разработано уже несколько игр, не так давно Павел Эйгес заявлял, что каждое пятое приложение под "Аврору" – это игра», – сказали CNews представители Fplus.
На вопрос редакции возможности поставить на консоль Windows, представители Fplus ответили: «То, что мы представили, это не консоль, это не готовый продукт, это комплект разработчика, прототип, который позволяет дорабатывать, адаптировать, перепроектировать, тестировать как само "железо", так и программную часть. Если будет нужно, то начнем прорабатывать вопрос установки и других ОС».
Работы еще много
В марте 2024 г. Президент России Владимир Путин поручил создать отечественную игровую консоль на замену Sony PlayStation, Microsoft Xbox и другим иностранным решениям. Более чем за год с того момента в стране не было готово ни одного варианта, способного тягаться по производительности с зарубежными приставками.
Но некоторые попытались оперативно заработать на этом. Так, в конце марта 2024 г. была показана консоль PlaySpace, разработанная в Донском государственном техуниверситете. Как сообщал CNews, она оказалась очень дорогим клоном очень дешевого китайского компьютера.
Разработка PlaySpace заняла всего сутки – ее прототип появился на следующий день после поручения Владимира Путина. Тогда же стала известна стоимость новинки – 47 тыс. руб. мини-ПК с почти таким же «железом» стоил на тот момент в диапазоне 8-16 тыс. руб.
«Fplus планирует пригласить к сотрудничеству партнеров, которые могу взять на себя создание контента и других составляющих игровой экосистемы. Для завершения процесса создания консоли требуется продолжить ее разработку в партнерстве с центрами инноваций, такими, например, как "Сколково", учесть пользовательский опыт киберспортивного сообщества и мнение гейминговой прессы», – сообщили CNews представители Fplus.
В компании также отметили, что у них есть рассчитанная на пять лет дорожная карта по созданию консоли. Один из ее пунктов – возможность частичного перехода на российскую электронную компонентную базу (ЭКБ) – от 20 до 40%. Сюда входит даже потенциальный переход на российский процессор и внесение консоли в реестр Минпромторга.
«Работая над этим проектом, мы столкнулись с рядом сложностей. Во-первых, это отсутствие отечественной компонентной базы. Мы рассчитываем, что потенциал игровой индустрии сформирует достаточно большой рынок, способный стать ключевым стимулом для интенсивной работы над созданием и производством российского чипа, который можно использовать в потребительской электронике. Во-вторых, отсутствие отечественных игровых устройств и готовой экосистемы тормозит развитие отрасли с точки зрения возможностей запуска в том числе геймифицированных образовательных проектов, особенно патриотической направленности. Необходимо параллельно создавать как тайтлы новых игр, так и в целом рассматривать интеграцию с магазином игр, аналогичный иностранным, например, VK Play. В-третьих, это скепсис в отношении необходимости создания российской консоли, обусловленный тем, что рынок уже поделен между иностранными игроками, а подобные концепции в других странах, как правило, не были успешны. Подобный взгляд на импортозамещение мы наблюдали в сфере вычислительной техники и программных продуктов до 2022 года. Это создает определенные барьеры на пути обсуждения проекта с потенциальными партнерами, несмотря на существующее распоряжение Президента России. Однако мы надеемся изменить отношение к этой теме», – сказал CNews директор департамента индустриальных программно-аппаратных комплексов производителя электроники Fplus Илья Левчук.
Дополнение
Ряд российских изданий утверждают, что новая консоль Fplus, по крайней мере, один из ее прототипов – это клон китайской консоли Terrans Force Handheld 5 компании MinixPC. К примеру, «Хабр» пишет, что новинку можно найти на AliExpress, однако редакция CNews убедилась, что на момент выхода материала в этом магазине ее нет, если искать по названию.
Однако новинка нашлась на сайте MinixPC. Как оказалось, это полноценный карманный компьютер на Windows 11 с процессором AMD Ryzen 7 7840U (8 ядер, 16 потоков, до 5,1 ГГц, 28 Вт), видеокартой Radeon 780M (до 2,7 ГГц), 16 или 32 ГБ RAM LPDDR5 6400 МГц, SSD PCIe 4.0 на 1 ТБ и экраном на 7 дюймов с разрешением Full HD (1920х1080 точек) и частотой обновления 120 Гц.
В минимальной конфигурации Terrans Force Handheld 5 стоит $1000 (78,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 2 июня 2025 г.).
Редакция CNews задала представителям Fplus вопрос о поразительном внешнем сходстве их консоли с китайской Terrans Force Handheld 5. Ниже приведен их комментарий, изменения в него не вносились.
«Во-первых, мы не стремимся изобрести велосипед. Мы так или иначе изучаем и ориентируемся на лучшие пользовательские устройства и их преимущества. Во-вторых, элементная база в игровой индустрии у всех одна, так, мы знаем процессор АМД, который стоит в консоли Sony и в других. Любой продукт собирается из ассетов, как в том же юнити или unreal engine, если роводить аналогию с играми. В-третьих, у лидеров рынка, таких как Sony, есть миллионы долларов на разработку консолей и каждый следующий девкит отличается от предыдущего. У нас пока возможности гораздо более ограниченные, поэтому наш девкит собран из доступных комплектующих», – сказали CNews представители Fplus.