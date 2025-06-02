В России создают суверенного «убийцу» Steam Deck и Nintendo Switch. Выбор операционной системы удивляет. Опрос

Fplus представила прототип российской портативной игровой консоли. Это отечественный аналог множества иностранных устройств подобного класса, в том числе сверхпопулярных в России Steam Deck и Nintendo Switch. Новинка пока в разработке, но на нее собираются установить «Аврору» – российскую ОС, под которую почти нет игр, а поддержка Android-приложений – платная. Благо, разработчики предусмотрели варианты с Linux.

Играть на отечественном

Российская компания Fplus, разработчик и производитель электроники, включая смартфоны и планшеты, сообщила CNews о ведущейся в ее недрах работке отечественной игровой консоли. Более того, это будет портативный гаджет – российский аналог японской приставки Nintendo Switch, американской Steam Deck, тайваньской Asus ROG Ally, китайской Lenovo Legion Go и многих других.

К моменту выхода материала у Fplus было готово три полноразмерных прототипа консоли, которые имеют одинаковый форм-фактор, общий для всех портативных приставок, но различный дизайн. Они отличаются внешним видом, расположением элементов управления и кнопок, а также размерами экрана. Также стоит обратить внимание на то, что в некоторых вариациях привычные кнопки XYAB заменены на АБВГ – они подписаны буквами российского алфавита.

Fplus Первые прототипы

По словам представителей Fplus, было решено делать именно портативную консоль, а не настольную, в связи с тем, что такой форм-фактор «показывает в последние годы рост в продажах по сравнению со стационарными консолями, которые достигли максимальных на текущий момент мощностей и не отвечают запросу пользователя с точки зрения мобильности».

На вопрос редакции о выборе места производства и о сроках релиза новой консоли представители Fplus ответили: «Когда будет доработан прототип, мы начнем думать о производстве. Готовы осуществлять это как на собственном производстве в Подмосковье, так и с участием контрактных мощностей». По их словам, релиз состоится: «Когда мы соберем консорциум заинтересованных в реализации проекта партнеров. Мы можем отвечать за аппаратную часть, остальные составляющие экосистемы должны взять на себя другие игроки рынка».

Слишком мало деталей

К моменту публикации статьи Fplus не раскрывала технические подробности о своей новинке. Не было известно ничего о ее внутреннем наполнении – ни объемы памяти, ни разрешение и диагональ экрана, ни модель процессора, ни емкость аккумулятора. Также пока нет информации о сроках появления новинки в продаже и о ее рекомендуемой стоимости. Редакция CNews обратилась с этими вопросами к представителям Fplus и получила такой ответ: «У нас есть три разных прототипа, на которых без проблем запускаются такие игры, как "Смута" и Atomic Heart».

Прототипы консолей в их нынешнем исполнении – это комплект разработчика, то есть developer kit. На них запущена ОС, и на них можно разработчики игр могут тестировать свои проекты на совместимость с «железом». «Устройства имеют технические характеристики, позволяющие запускать современные релизы», – заявили CNews представители Fplus.

Заплатить, чтобы поиграть

Fplus подготовила три прототипа с тремя разными операционными системами, каждая из которых, как и сама консоль – российская. Первые две – это Alt OS и Uncom OS, представляющие собой дистрибутивы Linux.

Запустить под ними современные и не очень видеоигры, как и под большинством других Linux-дистрибутивов, не составляет труда благодаря инструменту Wine, при помощи которого можно работать в программах, изначально написанных под Windows. Главное, чтобы аппаратное обеспечение соответствовало требованиям самих игр.

Fplus Новинки, в теории, можно использовать как замену ноутбука и настольного ПК

Также в начале 2024 г. CNews писал, что в России создано специализированное приложение, благодаря которому можно играть в написанные под Windows игры на компьютеры под управлением Linux. Утилита носит название PortProton, а ее автором является программист компании «Базальт СПО» – разработчик ОС семейства «Альт».

В то же время способность «Авроры» стать игровой платформой в начале лета 2025 г. была под вопросом. Это российская мобильная ОС, ранее известная как Sailfish Mobile OS Rus, детище компании «Открытая мобильная платформа». Она развивается с 2016 г., и за девять лет под нее выпустили лишь около 100 приложений. Также у нее есть поддержка Android-приложений, но она платная, к тому же под Android в настоящее время крайне мало полноценных компьютерных видеоигр.

«Под "Аврору" разработано уже несколько игр, не так давно Павел Эйгес заявлял, что каждое пятое приложение под "Аврору" – это игра», – сказали CNews представители Fplus.



На вопрос редакции возможности поставить на консоль Windows, представители Fplus ответили: «То, что мы представили, это не консоль, это не готовый продукт, это комплект разработчика, прототип, который позволяет дорабатывать, адаптировать, перепроектировать, тестировать как само "железо", так и программную часть. Если будет нужно, то начнем прорабатывать вопрос установки и других ОС».

Работы еще много

В марте 2024 г. Президент России Владимир Путин поручил создать отечественную игровую консоль на замену Sony PlayStation, Microsoft Xbox и другим иностранным решениям. Более чем за год с того момента в стране не было готово ни одного варианта, способного тягаться по производительности с зарубежными приставками.

Но некоторые попытались оперативно заработать на этом. Так, в конце марта 2024 г. была показана консоль PlaySpace, разработанная в Донском государственном техуниверситете. Как сообщал CNews, она оказалась очень дорогим клоном очень дешевого китайского компьютера.

Fplus АБВГ вместо привычных XYAB

Разработка PlaySpace заняла всего сутки – ее прототип появился на следующий день после поручения Владимира Путина. Тогда же стала известна стоимость новинки – 47 тыс. руб. мини-ПК с почти таким же «железом» стоил на тот момент в диапазоне 8-16 тыс. руб.

«Fplus планирует пригласить к сотрудничеству партнеров, которые могу взять на себя создание контента и других составляющих игровой экосистемы. Для завершения процесса создания консоли требуется продолжить ее разработку в партнерстве с центрами инноваций, такими, например, как "Сколково", учесть пользовательский опыт киберспортивного сообщества и мнение гейминговой прессы», – сообщили CNews представители Fplus.

В компании также отметили, что у них есть рассчитанная на пять лет дорожная карта по созданию консоли. Один из ее пунктов – возможность частичного перехода на российскую электронную компонентную базу (ЭКБ) – от 20 до 40%. Сюда входит даже потенциальный переход на российский процессор и внесение консоли в реестр Минпромторга.

«Работая над этим проектом, мы столкнулись с рядом сложностей. Во-первых, это отсутствие отечественной компонентной базы. Мы рассчитываем, что потенциал игровой индустрии сформирует достаточно большой рынок, способный стать ключевым стимулом для интенсивной работы над созданием и производством российского чипа, который можно использовать в потребительской электронике. Во-вторых, отсутствие отечественных игровых устройств и готовой экосистемы тормозит развитие отрасли с точки зрения возможностей запуска в том числе геймифицированных образовательных проектов, особенно патриотической направленности. Необходимо параллельно создавать как тайтлы новых игр, так и в целом рассматривать интеграцию с магазином игр, аналогичный иностранным, например, VK Play. В-третьих, это скепсис в отношении необходимости создания российской консоли, обусловленный тем, что рынок уже поделен между иностранными игроками, а подобные концепции в других странах, как правило, не были успешны. Подобный взгляд на импортозамещение мы наблюдали в сфере вычислительной техники и программных продуктов до 2022 года. Это создает определенные барьеры на пути обсуждения проекта с потенциальными партнерами, несмотря на существующее распоряжение Президента России. Однако мы надеемся изменить отношение к этой теме», – сказал CNews директор департамента индустриальных программно-аппаратных комплексов производителя электроники Fplus Илья Левчук.

Дополнение

Ряд российских изданий утверждают, что новая консоль Fplus, по крайней мере, один из ее прототипов – это клон китайской консоли Terrans Force Handheld 5 компании MinixPC. К примеру, «Хабр» пишет, что новинку можно найти на AliExpress, однако редакция CNews убедилась, что на момент выхода материала в этом магазине ее нет, если искать по названию.

Российское происхождение приставки Fplus теперь под большим вопросом

Однако новинка нашлась на сайте MinixPC. Как оказалось, это полноценный карманный компьютер на Windows 11 с процессором AMD Ryzen 7 7840U (8 ядер, 16 потоков, до 5,1 ГГц, 28 Вт), видеокартой Radeon 780M (до 2,7 ГГц), 16 или 32 ГБ RAM LPDDR5 6400 МГц, SSD PCIe 4.0 на 1 ТБ и экраном на 7 дюймов с разрешением Full HD (1920х1080 точек) и частотой обновления 120 Гц.

На AliExpress можно купить не все

В минимальной конфигурации Terrans Force Handheld 5 стоит $1000 (78,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 2 июня 2025 г.).

Китайская консоль существует и продается

Редакция CNews задала представителям Fplus вопрос о поразительном внешнем сходстве их консоли с китайской Terrans Force Handheld 5. Ниже приведен их комментарий, изменения в него не вносились.

«Во-первых, мы не стремимся изобрести велосипед. Мы так или иначе изучаем и ориентируемся на лучшие пользовательские устройства и их преимущества. Во-вторых, элементная база в игровой индустрии у всех одна, так, мы знаем процессор АМД, который стоит в консоли Sony и в других. Любой продукт собирается из ассетов, как в том же юнити или unreal engine, если роводить аналогию с играми. В-третьих, у лидеров рынка, таких как Sony, есть миллионы долларов на разработку консолей и каждый следующий девкит отличается от предыдущего. У нас пока возможности гораздо более ограниченные, поэтому наш девкит собран из доступных комплектующих», – сказали CNews представители Fplus.









