Windows больше не нужна. В России научили Linux без труда запускать игры для Windows. Опрос

Windows больше не нужна. В России научили Linux без труда запускать игры для Windows.

В России создано приложение, благодаря которому можно играть в написанные под Windows игры на компьютеры под управлением Linux. Утилита носит название PortProton, а ее автором является программист компании «Базальт СПО» – разработчик ОС семейства «Альт».

С заботой о геймерах-линуксоидах

Российская компания «Базальт СПО» сообщила CNews о разработке приложения PortProton для запуска Windows-игр в среде Linux. Оно позволяет играть в них, например, в ОС семейства «Альт», развитием которых ведает сама «Базальт СПО».

Как заявил CNews разработчик проекта PortProton Михаил Тергоев (программист в «Базальт СПО»), свою основную функцию PortProton может выполнять не только под «Альт» но и в других дистрибутивах Linux. «PortProton сделал доступными большинство современных игр для пользователей ОС «Альт» и других ОС на ядре Linux», – отметил он.

Как сообщили CNews в «Базальт СПО», PortProton распространяется на бесплатной основе под свободной лицензией MIT. Код утилиты, отметили в компании, опубликован на принадлежащем Microsoft сервисе GitHub. CNews писал, что этот репозиторий регулярно удаляет профили российских разработчиков.

Разработчик отдельно подчеркнул, что для освоения PortProton не потребуются десятки лет пользования ПК в целом и компьютеров под управлением Linux в частности. По его словам, разобраться с установкой и настройкой приложения сможет даже начинающий пользователь, а для упрощения этого процесса существует специальная инструкция, размещенная на странице сообщества проекта.

По утверждению Тергоева, на январь 2024 г. это сообщество насчитывало более 4 тыс. человек.

Как все устроено

Михаил Тергоев рассказал CNews, что PortProton создает и автоматически настраивает так называемый «префикс» то есть «каталог, в котором имитируется рабочая среда Windows и запускаются видеоигры». По умолчанию в приложении есть список из нескольких известных онлайн-игр для их автоустановки на ПК или ноутбук – это World of Tanks, World of Warships, League of Legends, Genshin Impact и пр.

Фото: Базальт СПО Автоустановка игр и лончеров

Также есть возможность устанавливать игры вручную. Тергоев привел в пример популярные современные проекты, включая 3D-экшн с открытым миром Cyberpunk 2077 и классическую RPG Baldur’s Gate III. Дополнительно предусмотрена автоматическая установка популярных в России и в мире лончеров игр: Lesta Game Center, vkPlay Games Center, Epic Games Launcher, GoG Galaxy Launcher, Ubisoft Game Launcher, Rockstar Games Launcher и пр., указано на посвященной проекту PortProton странице на портале linux-gaming.ru.

Сама утилита создавалась в угоду современным пользователям, у которых нет желания постоянно писать что-то в командной строке. Поэтому у PortProton есть графический интерфейс, в котором пользователю дается возможность очень тонкой настройки утилиты. Вся оболочка, а также подсказки, упрощающие и ускоряющие процесс освоения приложения, выполнены на русском языке.

Фото: Базальт СПО Для запуска старых игр в настройках можно выбрать необходимую версию WIndows

«В приложении можно устанавливать сторонние игры, – рассказали CNews представители «Базальт СПО». – Для этого нужно запустить с помощью правой кнопки мыши setup.exe, а затем «Запустить с помощью PortProton». PortProton эмулирует игры для версий от XP до win10, а некоторые старые игры запускаются под PortProton лучше, чем в новых версиях Windows».

Есть из чего выбрать

Согласно инструкции по установке PortProton, геймеру, предпочитающему Linux, при желании поиграть в Windows-игры, вовсе не обязательно устанавливать ОС Windows или «Альт Linux». Также нет необходимости ограничиваться только российскими дистрибутивами, хотя в тексте упомянута российская ROSA Linux за авторством НТЦ ИТ РОСА, притом в ее случае установить PortProton можно из фирменного репозитория.

Фото: Базальт СПО Подсказки для тех, кому трудно самостоятельно разобраться в возможностях PortProton

В инструкции говорится, что PortProton можно инсталлировать на ПК по управлением Arch Linux. Более популярные дистрибутивы тоже поддерживаются – есть упоминание Debian, openSUSE, Solus 4, Fedora (не старше версии 37, вышедшей в ноябре 2022 г.), Ubuntu версии как минимум 20.04 (апрель 2020 г.) и Linux Mint – этот дистрибутив должен быть обновлен хотя бы до версии 20 (июнь 2020 г.). «Стоит отметить, что PortProton используют множество пользователей портативной консоли SteamDeck», – сказали CNews в «Базальт СПО». Эта консоль работает на Steam OS - специализированном дистрибутиве Linux, который поначалу базировался на Debian, а с 2012 г. основывается на Arch Linux.

Название, которое что-то напоминает

Тем, кто знаком с особенностями гейминга на Linux, название Тергоева может показаться знакомым, и для этого есть все основания. С 2018 г. существует проект Proton, который развивает компания Valve, подарившая миру культовые игры Half-Live, Counter-Strike и многие другие.

Сервис Proton является форком Wine – утилиты, позволяющей запускать Windows-программы под Linux. Proton тоже способен на это, но основной упор в нем сделан именно на видеоигры, которые по своей сути тоже являются программами. Детище Valve активно развивается – с августа 2018 г., когда состоялся выпуск первой его версии, Proton к моменту выхода материала дорос до версии 8.0.4, датированной октябрем 2023 г. Утилита распространяется бесплатно и с открытым исходным кодом.

На посвященной PortProton странице открыто сказано, что утилита базируется на Valve Proton и ее модификациях – ProtonGE и ProtonLG. Внутри нее находится набор скриптов, включающий vkBasalt, который отвечает улучшение графики в видеоиграх, очень хорошо в сочетании с FSR, DLSS. «Фактически PortProton является набором скриптов, связывающих множество проектов (wine, dxvk, vkd3d, d8vk, mangohud, vkbasalt, cyberfsr, winetricks и другие проекты с открытым исходным кодом)», – сообщили CNews представители «Базальт СПО».

Связь Proton и PortProton разработчики не отрицают

«Название является отсылкой к Valve Proton, так как основная версия wine в PortProton — это форк Proton от Valve. При этом использовать можно и другие версии wine, для этого есть специальный пункт в меню», – сказали CNews в «Базальт СПО».

Как и Proton, отечественный PortProton ориентирован на запуск видеоигр, и в нем по умолчанию есть несколько заранее настроенных оптимизаций, обеспечивающих максимальную производительность в играх. Но PortProton, как и Wine, умеет запускать обычные программы для Windows.