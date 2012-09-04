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Valve Software
Half-Life
Counter-Strike



04.09.2012 Римейк Half-Life готов. Наполовину
10.07.2012 Counter Strike: Global Offensive в России
08.08.2011 Хакеры заражают опасным вирусом игроков Counter-Strike
08.08.2011 Трояны атакуют пользователей Counter-Strike
22.01.2008 В Бразилии запретили Counter-Strike и Everquest
01.06.2007 Бесплатные игры от Valve обладателям Radeon
15.12.2006 Новогоднее издание Half-Life продаже
27.10.2004 Женские кланы теснят мужчин-геймеров
26.01.2004 ФБР - в погоне за кодом Half-Life 2
18.11.2003 Битва за Counter-Strike почти проиграна

Публикаций - 107, упоминаний - 154

Valve Software упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Valve Software 164 30
EA DICE 152 14
Microsoft Corporation 20967 9
EA - Electronic Arts 1223 8
Бука - Buka 449 7
Sony 5559 6
Nintendo 610 6
Nvidia Corp 3010 6
Google LLC 9407 5
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 498 5
Dr.Web - Доктор Веб 1138 4
Apple Inc - Эппл Рус 10090 4
Intel Corporation 10779 4
AMD - Advanced Micro Devices 3488 4
SEC Consult Services 1271 3
Bethesda Softworks 221 3
Qisda BenQ 364 3
SEGA 362 2
id Software 115 2
Новый диск 665 2
Blizzard Entertainment 293 2
Акелла 838 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 482 2
Unity Technologies 109 2
HP Compaq Computer Corp 1852 2
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 316 2
Rambler Group - Рамблер ГК 757 2
IBM 8662 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3737 2
Samsung Electronics 8925 2
Dell EMC 4466 2
Meta - Facebook 4113 2
Yahoo! 3468 2
HackerOne 15 2
Epic Games 126 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 150 1
Ubisoft 711 1
Riot Games 9 1
Capcom 270 1
Philips 1705 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 365 2
SK Gaming 13 1
Virtus.pro 20 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 555 1
Airbnb 68 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 87 1
RBC Capital Markets 49 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2009 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1024 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2339 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1969 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 462 1
Правительство РФ 2642 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 490 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 1
МВД РФ УБЭП - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции 58 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12112 17
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2108 5
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9090 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3540 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1066 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1531 3
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 595 3
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 219 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1780 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2024 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1266 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 300 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 966 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 753 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2970 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 221 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4044 1
Black Box - имитация атаки на общедоступные ресурсы заказчика 31 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 202 1
DCI-P3 - Охват цветового пространства 114 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 51 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 234 1
UDP - User Datagram Protocol 113 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 285 1
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 38 1
ping - скорость отклика сети 45 1
PPC - PowerPC - микропроцессорная RISC-архитектура 213 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1807 1
ASLR - Address Space Layout Randomization - случайное распределение адресного пространства - рандомизация адресного пространства 24 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 684 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 241 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1018 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1367 1
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 140 1
DivX - видеокодек 421 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 475 1
Мультиплеер - Многопользовательская игра 108 1
ТВ-тюнер - TV tuner 415 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2846 23
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3319 21
Brøderbund - Prince of Persia - Компьютерная игра (action-adventure) 70 14
DICE - Mirror's Edge - Компьютерная игра (action-adventure) 24 14
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 295 11
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 42 10
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 61 9
Nvidia GeForce GTX 3056 7
Microsoft Windows 10 10089 7
Team Fortress - компьютерная игра 36 6
Epic Games Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 92 6
Blizzard - StarCraft - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 121 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 907 5
EA Battlefield - Компьютерная игра 192 5
Google Android 11630 4
Microsoft Windows XP 2284 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2548 4
Google YouTube - Видеохостинг 2168 4
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 68 4
Blizzard - World of Warcraft 294 4
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 105 4
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 233 3
Apple iOS 6200 3
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 45 3
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 258 3
Apple macOS X - Rhapsody 1392 3
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 215 2
Microsoft Office 2944 2
Apple macOS 1217 2
Linux OS 7167 2
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 72 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5809 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 368 2
Apple - App Store 2351 2
Nintendo Switch - Игровая приставка 46 2
Nvidia Shield 20 2
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 68 2
Adobe Photoshop 606 2
Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 2
Intel Core - Семейство процессоров 1009 2
Московский Артем 3 2
Садонов Алексей 4 1
Толстой Лев 23 1
Прозоровский Никита 2 1
McVicker Tyler - Маквикер Тайлер 1 1
Azor Frank - Эзор Фрэнк 3 1
Court Tom - Корт Том 1 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 21 1
Remarque Erich Maria - Ремарк Эрих Мария 2 1
Бокарев Тимофей 34 1
Ксенин Алекс 311 1
Гашек Ярослав 2 1
Ярославцев Андрей 1 1
Spears Britney - Спирс Бритни 63 1
Бровкин Дмитрий 54 1
Володькин Антон 8 1
Галушкин Олег 170 1
Bush George - Буш Джордж 285 1
Кравец Василий 1 1
Newell Gabe - Ньюэлл Гейб 2 1
King Stephen - Кинг Стивен 45 1
Мунтян Павел 3 1
Полонский Дмитрий 13 1
Пучков Дмитрий 27 1
Мартынов Дмитрий 35 1
Смирнов Михаил 60 1
Маслов Максим 4 1
Агапитов Александр 3 1
Гинятуллин Роман 61 1
Рейман Леонид 988 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 52 1
Зайцев Михаил 150 1
Россия - Российская федерация - РФ 82140 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33942 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26585 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11585 5
США - Вашингтон - Сиэтл 386 5
Северная Америка 2577 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12021 4
Европа 7245 4
США - Лос-Анджелес 675 3
Луна 1155 2
Южная Корея - Республика 3250 2
Германия - Федеративная Республика 7775 2
Южная Корея - Сеул 312 2
Франция - Французская Республика 4921 2
Греция - Греческая Республика 631 2
Бразилия - Федеративная Республика 1895 2
Европа Северная - Скандинавия 449 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 625 1
Москва - ЮВАО - Марьино 51 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1333 1
Израиль - Иерусалим 99 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 843 1
США - Калифорния 3066 1
Украина - Киев 906 1
Швеция - Стокгольм 352 1
США - Массачусетс - Бостон 358 1
США - Иллинойс 221 1
США - Массачусетс 409 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 369 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1045 1
США - Лос-Анджелес - Голливуд 105 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 80 1
Венера - планета Солнечной системы 253 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великие Луки 24 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1016 1
Нидерланды 1988 1
Япония 7885 1
Швеция - Королевство 1811 1
Прибалтика - Балтия 1199 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1227 3
README-файл 8 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 845 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2228 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 114 1
Федеральное законодательство 355 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 145 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 6 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5020 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
Английский язык 374 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 4
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 3
The Register 1225 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 146 1
Thomson Reuters - Рейтер 5677 1
Ananova 249 1
Valve Software - Valve News Network 1 1
Inquirer 421 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 40 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 1
MacRumors 116 1
GizChina - Издание 42 1
НТВ - Телекомпания 276 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 549 1
Forbes - Форбс 558 1
Nielsen Holdings 287 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 50 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 176 1
NA LCS - North American League Championship Series 1 1
iF Design Awards 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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