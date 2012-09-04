Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Valve Software
Half-Life
Counter-Strike
|04.09.2012
|Римейк Half-Life готов. Наполовину
|10.07.2012
|Counter Strike: Global Offensive в России
|08.08.2011
|Хакеры заражают опасным вирусом игроков Counter-Strike
|08.08.2011
|Трояны атакуют пользователей Counter-Strike
|22.01.2008
|В Бразилии запретили Counter-Strike и Everquest
|01.06.2007
|Бесплатные игры от Valve обладателям Radeon
|15.12.2006
|Новогоднее издание Half-Life продаже
|27.10.2004
|Женские кланы теснят мужчин-геймеров
|26.01.2004
|ФБР - в погоне за кодом Half-Life 2
|18.11.2003
|Битва за Counter-Strike почти проиграна
Публикаций - 107, упоминаний - 154
Valve Software упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Nielsen Holdings 287 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167351, в очереди разбора - 1045038.
Создано именных указателей - 55833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167351, в очереди разбора - 1045038.
Создано именных указателей - 55833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru