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МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 255 1
|Минин Михаил 10 8
|Горбунов Александр 54 5
|Солонин Сергей 104 3
|Николаев Вячеслав 102 3
|Сосницкий Юрий 2 2
|Корсунский Викентий 2 2
|Лемешко Максим 15 2
|Adizes Ichak - Адизес Ицхак 6 2
|Царев Дмитрий 26 2
|Егерев Егор 10 2
|Кириллова Екатерина 2 2
|Кайгородова Оксана 59 2
|Бальмонт Елена 5 2
|Пикинер Константин 3 1
|Корня Алексей 78 1
|Усманов Алишер 301 1
|Гуцериев Михаил 111 1
|Евтушенков Владимир 208 1
|Финкельштейн Евгений 10 1
|Гидирим Алексей 9 1
|Семенова Ирина 43 1
|Борзова Ася 1 1
|Кутергин Денис 8 1
|Miles Robert - Роберт Майлз 1 1
|Эрнст Константин 17 1
|Белоусов Сергей 242 1
|Ершов Роман 3 1
|Спасский Борис 2 1
|Миргородский Геннадий 1 1
|Богачев Дмитрий 1 1
|Чихачев Дмитрий 29 1
|Давидюк Глеб 8 1
|Фазлыев Руслан 7 1
|Рыжиков Сергей 111 1
|Лыков Вениамин 5 1
|Бурметьев Данила 14 1
|Юрьев Илья 47 1
|Поляков Дмитрий 42 1
|Попова Евгения 9 1
|Николаев Данила 3 1
|Aberdeen Group 48 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 183 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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