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Индексная книга (каталог) CNews*
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МТС Экосистема МТС МТС Медиа МТС Энтертейнмент МДТЗК Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс Ticketland.ru


03.03.2025 В Санкт-Петербурге за год на треть выросли продажи билетов на концерты 1
25.11.2024 Исследование GfK за III квартал 2024 г.: почти пятая часть горожан покупает билеты на развлечения на онлайн-агрегаторах 1
18.10.2024 МТС Live и «Т-Банк» заключили стратегическое партнерство в сфере онлайн-покупки билетов 1
04.09.2024 Рекомендательный сервис на основе искусственного интеллекта и больших данных подберет персональные варианты досуга от компаний «МТС Медиа» 1
17.06.2024 Петербуржцам представили сервис для оплаты частями 2
17.06.2024 МТС запустила в Хакасии экосистемный сервис оплаты частями «Флекс» 1
14.06.2024 Кировчанам доступен экосистемный сервис оплаты частями от МТС 1
14.06.2024 Татарстанцы смогут оплачивать покупки в экосистеме МТС частями без комиссии 1
14.06.2024 Новосибирцам предлагают попробовать «Флекс» — сервис оплаты частями МТС 1
14.06.2024 Пермякам доступен экосистемный сервис оплаты частями от МТС 1
14.06.2024 МТС запустила в Красноярском крае экосистемный сервис оплаты частями «Флекс» 1
13.06.2024 МТС представляет экосистемный сервис оплаты частями «Флекс» 1
11.06.2024 МТС объявляет о назначении Софьи Митрофановой на должность генерального директора «МТС Медиа» 1
16.05.2024 МТС объединила развлекательные сервисы в холдинге «МТС Медиа» 1
19.04.2024 В театре «Приют комедианта» запустили сервис бронирования столиков в буфете 1
15.03.2024 Гости Театра Камала смогут забронировать столик в буфете на платформе МТС Live 1
28.02.2024 В Театре-Театре заработал сервис онлайн-бронирования столиков в буфете 1
04.09.2023 «МТС энтертейнмент» приобретает билетную платформу для организаторов мероприятий Ticketscloud 1
04.09.2023 МТС купила цифровую платформу для организации мероприятий 1
04.05.2023 «Коррупция» разрушила мечты МТС об онлайн-кассах на сумму 765 миллионов 2
18.10.2022 МТС построила сеть для одной из крупнейших концертных площадок в Москве 1
23.09.2022 МТС Live запустила первую в России федеральную сеть концертных площадок 1
21.07.2022 МТС купила российского «убийцу» Zoom 1
11.04.2022 Венчурный фонд МТС инвестирует 72 млн руб. в сервис заказа еды Bartello 1
16.09.2021 Как МТС зарабатывает на своем первом мюзикле 1
26.04.2021 Медиаактивы МТС подешевели на 2 миллиарда 3
07.08.2020 Восемь знаменитых онлайн-сервисов пошли войной на «Яндекс» 1
29.11.2019 Экс-руководительницу «Кассир.ру» отправили в тюрьму за кражу миллионов у основателя сервиса 1
20.09.2019 МТС и «Сафмар» запустят зрелищный центр МТС Live Arena 1
20.02.2019 МТС выходит из акционерного капитала Ozon 1
20.02.2019 МТС продала своим хозяевам долю в «Озоне» 1
18.09.2018 МТС вложила $12 млн в YouDo 1
03.05.2018 Киберспортивная команда обошлась МТС в треть миллиарда 1
12.02.2018 МТС выходит на рынок развлекательных мероприятий 3
12.02.2018 МТС за 3,6 миллиарда купила сайты по продаже билетов 3
13.06.2017 Как прокачать свой бизнес: Бесплатная онлайн-конференция Microsoft 1
07.06.2017 Альфа-банк, банк «Точка», Group IB, SuperJob обсудят проблемы бизнеса на бесплатной конференции в Москве 1
15.11.2016 Ticketland.ru внедряет решение SAP для управления персоналом 2
08.04.2016 «Облака» помогают Ticketland.ru обслуживать больше клиентов за меньшее время 2
21.12.2015 Ticketland.ru внедряет DirectumRX 2

Публикаций - 44, упоминаний - 56

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12900 33
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 21 9
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 5
Microsoft Corporation 24717 4
Пи Джи груп - LiteBox - Облачный ритейл - Лайтбокс 11 3
Yandex - Яндекс 7492 2
Meta Platforms - Facebook 4448 2
Softline - Софтлайн 2881 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3998 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 637 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 860 2
МегаФон 9040 1
Amazon Inc - Amazon.com 3024 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
VK - Mail.ru Group 3463 1
KPMG 257 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 1
Google LLC 11864 1
SAP SE 5302 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Ростелеком 9800 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Directum - Директум 1103 1
1С-Битрикс - Bitrix 585 1
PayPal 656 1
Garpun 4 1
Akamai Technologies - Limelight Networks 155 1
Robokassa - Робокасса 51 1
Ecwid - Эквид 34 1
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 16 1
Softkey - Софткей 210 1
8321 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 343 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
MFMSolutions Mobile Finance Management Solutions - MFM Integration - МФМ Интеграция 14 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 118 1
Такском - Taxcom 242 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 326 1
iConText Group - Ай Контекст 34 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 15 12
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live 9 9
Газпром - МТС Live Холл 12 8
МТС Трэвел - MTS Travel 287 8
Кассир.ру - Kassir.ru 25 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 488 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1383 3
YouDo Web Technologies Limited 46 3
Cubichall 3 3
Альфа-Банк 1783 3
iTech Capital 16 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1195 3
Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 7 3
Театр Вахтангова - Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова 7 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 39 3
МТС - Gambit Esports - Gambit Gaming 10 2
NanduQ - Qiwi 997 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 2
Dega Retail Holding Limited - Дега Ритейл Холдинг Лимитед 4 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 2
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 41 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 2
Superjob - Суперджоб 546 2
Кинополис - Объединенные русские киностудии 6 2
Кассир.ру - Партер.ру - Parter.ru - CTS Eventim - СТС Эвентим.ру 21 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 14 2
ТГАТ им. Г.Камала - Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала 5 2
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 34 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7432 1
eBay Inc 1622 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
Virtus.pro 28 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 899 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
ЦИАН - CIAN 141 1
PMI - Петербургская музыкальная индустрия 1 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 58 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2193 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3075 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1231 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1018 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11809 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 255 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51461 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 17
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Drom.ru 11 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 102 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 163 1
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МТС Афиша 3 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1601 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5857 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5869 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1644 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5897 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 248 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 262 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 299 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5491 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6025 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2877 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18814 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4895 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8688 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7092 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6980 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1911 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 418 2
РБК Инновации 47 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1286 1
Фонтанка 30 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 56 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 1
Aberdeen Group 48 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 183 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 537 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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