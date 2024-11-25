Исследование GfK за III квартал 2024 г.: почти пятая часть горожан покупает билеты на развлечения на онлайн-агрегаторах

Международная исследовательская компания GfK впервые публикует результаты опроса о пользовании билетными онлайн-сервисами в России. Компания проводит регулярные опросы среди жителей российских городов в возрасте 16-55 лет о том, какими сервисами они пользуются и билеты на какие мероприятия и события покупают. Об этом CNews сообщили представители GfK.

В онлайн-опросе приняли участие 7200 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в городах России, включая малые города. Опрос проводился в июле-сентябре 2024 г. Для сравнения использованы данные аналогичного опроса за июль-сентябрь 2022 г. Предметом исследования стали билетные онлайн-сервисы «Яндекс Афиша», «Кассир», Ticketland.ru, «Кассы.ру», МТС Live, «Афиша», «Т-Банк Афиша», Vibe (Ticketscloud), «Кинопоиск», «Культура.рф» («Госуслуги.Культура»), «Билеты ВКонтакте».

По данным опроса, в июле-сентябре 2024 г. по сравнению с тем же периодом 2022 г. выросла доля жителей городов, которые регулярно, то есть хотя бы раз в два-три месяца, посещает театры – с 15% до 20%, классические мероприятия (оперу, балет и др.) – с 11% до 15%, концерты – с 17% до 21%, кино – с 41% до 45%, спортивные соревнования – с 22% до 25%. Сильнее всего выросла популярность мюзиклов: теперь их регулярно посещает 13% жителей городов, хотя два года назад этот показатель составлял 8%.

Общая доля тех, кто регулярно посещает хотя бы один из этих типов развлекательных мероприятий, увеличилась за два года с 50% до 53%.

Результаты исследования также показывают, что горожане стали гораздо активнее покупать билеты на развлечения через онлайн-агрегаторы: доля таких покупателей выросла за два года с 11% до 19%. Доля всех покупателей билетов в интернете (через онлайн-агрегаторы или на сайтах мероприятий, площадок), за два года выросла немного – с 34% до 36%.

При этом доля горожан, покупающих на онлайн-агрегаторах билеты в театр, на концерты и на спортивные мероприятия, выросла за два года примерно одинаково – с 4% до 7%. Вдвое, с 2% до 4%, увеличилась доля тех, кто попадает через билетные онлайн-сервисы на мюзиклы. Также почти в два раза стало больше тех, кто покупает на онлайн-агрегаторах билеты в кино – доля таких горожан выросла с 6% до 11%. Наконец, доля покупателей билетов на классические мероприятия на онлайн-агрегаторах выросла за два года с 3% до 5%.

Самым популярным билетным сервисом, по данным опроса, остается «Яндекс Афиша». Так, в III квартале 2024 г. этим сервисом пользовались (изучали расписание на сайте или в приложении и покупали билеты) 25% жителей городов. Второй по популярности сервис – «Афиша» (Afisha.ru, 15%), третья строчка по этому показателю у Kassir.ru (13%), четвертая – у сервиса «Т-Банк Афиша» (8%), пятая – у Kassy.ru (5%).

Больше всего покупают билеты на мероприятия или в кино тоже на «Яндекс Афише» – среди жителей городов таких 15%. Следом идут «Афиша» (9%), Kassir.Ru (8%), «Т-Банк Афиша» (5%) и Kassy.Ru (3%).