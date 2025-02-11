ФГИС ЕПГУ (РПГУ) Госуслуги РФ Госуслуги культура
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9728 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3935 1
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
|Ростелеком - РТЛабс 178 1
|Notamedia - Нотамедиа 15 1
|VK Нота-РТК 1 1
|VK - Mail.ru Group 3455 1
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
|Hyndai 16 1
|Aurus Russia - Аурус 11 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 1
|Огуряев Дмитрий 85 2
|Кириенко Владимир 139 1
|Разуваева Ксения 1 1
|Адонин Сергей 1 1
|Шойтов Александр 78 1
|Шадаев Максут 1013 1
|Пак Олег 112 1
|Паршин Максим 316 1
|Качанов Олег 114 1
|Угнивенко Дмитрий 20 1
|Филатов Евгений 28 1
|Ким Дмитрий 60 1
|Цветков Сергей 19 1
|Черкесова Бэлла 21 1
|Заренин Андрей 47 1
|Борисенко Григорий 15 1
|Руденко Анна 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339803, в очереди разбора - 769438.
Создано именных указателей - 168302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.