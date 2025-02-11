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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) Госуслуги РФ Госуслуги культура



11.02.2025 На «Госуслугах» появилась функция анонимного послания хозяину автомобиля, нужно знать только госномер 1
01.11.2023 Из Минцифры ушел замминистра - куратор госуслуг и создатель робота Макса 1
04.07.2023 VK купила долю в разработчике приложения для «Пушкинской карты» 1
08.09.2022 Сервис «Навигатор возможностей» для молодежи доступен в двух пилотных регионах России 1
01.09.2022 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2022 года 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9728 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3935 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
Notamedia - Нотамедиа 15 1
VK Нота-РТК 1 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Hyndai 16 1
Aurus Russia - Аурус 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11696 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4532 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2754 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5942 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 326 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4984 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1859 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 74 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11178 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27634 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2825 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8044 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6701 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 755 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11413 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1066 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30859 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3827 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9207 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19493 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7025 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29806 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 294 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7621 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7121 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12787 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11992 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1080 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20697 1
Электронный документ - Electronic document 1455 1
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 129 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 778 1
Application store - магазин приложений 1201 1
Оповещение и уведомление - Notification 4646 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1725 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21220 1
InsurTech - E-полис - Электронная страховка - Электронный страховой полис 28 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2143 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 288 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5219 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 31 2
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 236 2
Пушкинская карта 15 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Робот Макс 12 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 769 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1063 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 84 1
Минцифры РФ - Госключ 138 1
Минцифры РФ - Росмолодежь ФАДМ - Навигатор возможностей 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 438 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 58 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 93 1
Огуряев Дмитрий 85 2
Кириенко Владимир 139 1
Разуваева Ксения 1 1
Адонин Сергей 1 1
Шойтов Александр 78 1
Шадаев Максут 1013 1
Пак Олег 112 1
Паршин Максим 316 1
Качанов Олег 114 1
Угнивенко Дмитрий 20 1
Филатов Евгений 28 1
Ким Дмитрий 60 1
Цветков Сергей 19 1
Черкесова Бэлла 21 1
Заренин Андрей 47 1
Борисенко Григорий 15 1
Руденко Анна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7471 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43330 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2918 1
Земля - планета Солнечной системы 10390 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17445 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2676 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51257 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13581 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4373 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5990 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8072 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6157 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2366 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7529 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3661 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2316 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5093 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 223 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18599 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6413 1
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 90 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 349 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3120 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9987 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48179 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7631 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29198 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6263 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5778 1
Аренда 2432 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1552 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1320 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6182 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 88 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5850 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 600 1
Транспорт - СТС - Свидетельство о регистрации ТС - Свидетельство о регистрации транспортного средства 16 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9850 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10975 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1000 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 70 1
День молодёжи - 27 июня 899 1
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