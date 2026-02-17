Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190677
ИКТ 14712
Организации 11391
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26601
Персоны 82905
География 3030
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 882

Нотариат Notary Public Нотариус

Нотариат - Notary Public - Нотариус

Нотариус — независимое лицо, которое помогает помогает обычным гражданам и компаниям проводить сделки безопасно и по закону. Нотариус проверяет документы, удостоверяет подписи на них, заверяет копии, составляет доверенности, дарственные, завещания. Нотариус гарантирует соблюдение закона: перед заключением сделки или выдачей доверенности он проверяет подлинность и правильность оформления всех документов, которые имеют отношение к совершаемому нотариальному действию. 

СОБЫТИЯ


17.02.2026 Нотариат запустил цифровое взаимодействие с федеральным регистром населения 1
12.09.2025 Число нотариальных машиночитаемых доверенностей с начала года выросло вдвое – до 26 тыс. 2
13.02.2025 Федеральная нотариальная палата разворачивает узел блокчейн РЦИС 2
27.01.2025 Резидент Сколково выделил тренды цифровизации банкинга в 2025 году 1
18.12.2024 «Элар» оснащает нотариальную отрасль России цифровым оборудованием 1
10.09.2024 Число удаленных нотариальных действий в 2024 г. выросло на 47% 1
07.08.2024 В Амурской области оцифруют нотариальные документы на «ЭларСкан» 1
26.07.2024 ДИТ Москвы: на mos.ru обновлен сервис «Запись к нотариусу» 2
29.05.2024 Нотариальные документы Тамбовской области оцифруют на отечественном сканере 1
23.05.2024 Российский ИИ защитит граждан и компании от мошенническим схем при оформлении нотариальных сделок 2
25.04.2024 Число нотариальных действий онлайн в 2023 году выросло в 5,5 раз 1
04.04.2024 Какие сложности возникают при внедрении электронного документооборота 1
18.03.2024 Небиометрический ИИ Smart Engines для сравнения лиц поможет нотариусам защититься от мошенников 1
13.03.2024 В Нотариальную палату Красноярского края поставлены три планетарных сканера «ЭларСкан А3» 1
31.01.2024 Российские нотариусы удостоверили более 2,3 тыс. машиночитаемых доверенностей 2
31.01.2024 Нотариальная палата Ростовской области оцифровывает документы с помощью «ЭларСкан» 1
17.01.2024 Как совместное решение Directum и «Контура» облегчает работу бизнеса с МЧД 1
28.12.2023 К нотариусу без очереди: москвичи более 58 тыс. раз воспользовались сервисом предварительной записи на mos.ru 2
27.12.2023 Нотариальные документы Липецкой области оцифруют на «ЭларСкан» 1
18.12.2023 Directum RX поддерживает работу с единым форматом электронных доверенностей 1
09.12.2023 Валерий Мирошников: Биографический портрет 1
24.10.2023 Нотариальные документы Калиниградской области оцифруют на «Эларскан» 1
18.10.2023 Россияне получили простой и удобный способ записи к нотариусу 1
03.10.2023 В России создана система проверки документов с использованием ИИ. Она поможет отследить нелегальных мигрантов 1
14.09.2023 Москвичи записались к нотариусам через портал mos.ru более 50 тысяч раз 2
02.08.2023 В Бурятии оцифруют нотариальные документы на «Эларскан» 1
01.08.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2023 года 1
04.07.2023 Федеральная нотариальная палата запустила цифровой сервис для нотариусов для предоставления данных о владельцах недвижимости 2
28.06.2023 За два года сервисом записи к нотариусу на mos.ru воспользовались более 47 тыс. раз 3
21.06.2023 В Удмуртии ведут оцифровку нотариальных документов на «Эларскан» 1
16.06.2023 Нотариальная палата Санкт-Петербурга внедрила ЭДО «Этлас» 2
09.06.2023 Новгородская областная нотариальная палата внедрила электронный архив «Этлас» 1
31.05.2023 В Мурманске оцифруют нотариальные документы на «Эларскан» 1
27.04.2023 Без ожидания в очереди: 42 тыс, раз москвичи записались к нотариусу на портале mos.ru 3
12.04.2023 На Сахалине нотариальные документы оцифруют на «Эларскан» 1
01.03.2023 Электронная подпись для бизнеса: как получить ее быстрее в 2023 году 1
10.02.2023 Полиция взломала сверхзащищённый мессенджер и месяцами следила за преступниками 1
31.01.2023 РОНП оцифрует нотариальную документацию с помощью сканеров «Эларскан» 1
27.12.2022 Как россиян будут опознавать по голосу и лицу, и как можно это запретить 1
16.11.2022 В Тюмени нотариальные документы оцифруют на оборудовании «Эларскан» 1

Публикаций - 91, упоминаний - 115

Нотариат и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1086 14
Microsoft Corporation 25339 6
Триасофт 6 5
Ростелеком 10424 4
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 440 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3321 3
9117 3
Google LLC 12350 3
Oracle Corporation 6903 2
Directum - Директум 1185 2
Telegram Group 2660 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 131 2
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 2
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 48 1
1С:Сервистренд 5 1
Сервис Плюс Софт 8 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 310 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 88 1
Орбита - Центр практического применения блокчейн технологий 1 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 1
Импульс-ИВЦ 19 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Мобильные профессионалы 4 1
Системы документооборота 511 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 117 1
Samsung Electronics 10719 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1618 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5330 1
МегаФон 10112 1
Dr.Web - Доктор Веб 1277 1
SAP SE 5466 1
Amazon Inc - Amazon.com 3164 1
Alibaba Group 455 1
X Corp - Twitter 2914 1
Yandex - Яндекс 8621 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14655 1
Meta Platforms - Facebook 4555 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 242 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8314 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 4
МКБ - Московский кредитный банк 621 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1401 3
Альфа-Банк 1891 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 3
Газпром ПАО 1427 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 240 2
Barclays 122 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1534 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 31 1
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 1
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
ФЦИИТ - Фонд Центр инноваций и информационных технологий 2 1
ДМТК - Дирекция международных транспортных коридоров 3 1
Christie's - Кристис 16 1
Дельта Банк 17 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1043 1
Walmart - Wal-Mart Stores 390 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
ВТБ - Почта Банк 504 1
ГПБ - Газпромбанк 1191 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2746 1
BMW Group 469 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1813 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 144 1
Русагро Группа Компаний 342 1
Северсталь ПАО - Severstal 570 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 1
Газпром нефть 680 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 285 1
Совкомбанк ПАО 291 1
Ак Барс Банк 275 1
Renault Groupe 164 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3155 20
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 49 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13052 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1280 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6350 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5280 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5334 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2753 10
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3421 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4832 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 6
Судебная власть - Judicial power 2412 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3484 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5058 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3577 5
Федеральное казначейство России 1879 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2968 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 436 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 760 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1486 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3124 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1151 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1488 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 3
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 142 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 237 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 372 2
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 46 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 217 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 75 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
OpenChain 1 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 30 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57569 51
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73899 37
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13405 32
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34067 24
Оцифровка - Digitization 4942 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32081 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18817 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17205 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8806 14
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3614 14
Оповещение и уведомление - Notification 5398 13
Электронный документ - Electronic document 1533 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23276 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26140 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12365 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 11
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2530 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13095 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22025 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12426 8
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1589 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12089 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1859 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32008 8
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 365 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23056 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5946 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11496 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13045 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12367 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12308 7
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1846 7
Нотариат электронный - Electronic notary - Цифровизация нотариусов 22 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9401 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12736 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2878 6
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2259 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5929 18
ЭЛАР ЭларСкан 165 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3443 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2093 11
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 345 10
ФНП РФ - ЕИСН - Единая информационная система нотариата 21 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1544 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1056 8
ЭЛАР СканИмидж 28 8
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 800 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2384 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 534 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 398 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 309 3
СФР - ФСС РФ - 4-ФСС - ежеквартальная отчетность для юрлиц об уплаченных в фонд страховых взносах 7 2
Apple iOS 8327 2
Microsoft Office 4002 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1912 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 267 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 429 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 251 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 588 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 93 2
КриптоПро CSP СКЗИ 250 2
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 161 2
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 67 2
1С:Маркировка 1 1
1С:Предприниматель 13 1
Neoflex Adapters 6 1
IBM - Maersk Group - TradeLens 1 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 115 1
Squarex 1 1
Росатом - Гринатом - Atom Space 17 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 1
СКБ Контур - Контур.Доверенность 31 1
Корсик Константин 12 11
Арлазаров Владимир 279 4
Путин Владимир 3389 3
Греф Герман 470 3
Медведев Дмитрий 1664 3
Сапельников Сергей 109 3
Муковозов Михаил 4 3
Сазонова Мария 3 2
Чернышенко Дмитрий 576 2
Иванов Дмитрий 102 2
Гусев Анатолий 4 2
Агапов Иван 21 2
Макаров Станислав 117 2
Мирошников Валерий 6 1
Бортащенок Татьяна 1 1
Попов Евгений 11 1
Зарипов Тимур 6 1
Алексеенко Олег 1 1
Brunswick Pierre - Брансвик Пьер 10 1
Лабуцкая Анастасия 4 1
Слободин Виталий 23 1
Архангельский Глеб 7 1
Борисенко Елена 1 1
Модин Антон 1 1
Коростелев Владимир 3 1
Тутрюмов Александр 1 1
Масленникова Дарья 4 1
Floridi Luciano - Флориди Люсиано 2 1
Днепровский Петр 6 1
Мельникова Анастасия 433 1
Щеголев Игорь 698 1
Мишустин Михаил 756 1
Шадаев Максут 1160 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 1
Собянин Сергей 496 1
Никифоров Николай 1137 1
Тихонова Кристина 47 1
Паршин Максим 323 1
Ройфман Роман 16 1
Ускова Ольга 170 1
Россия - РФ - Российская федерация 158573 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46150 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18822 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53599 6
Европа 24688 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8233 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1928 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4120 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14552 4
Казахстан - Республика 5849 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3265 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13593 3
Земля - планета Солнечной системы 10697 3
Беларусь - Белоруссия 6085 3
Россия - ЮФО - Севастополь 584 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 851 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2154 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2121 3
Узбекистан - Республика 1896 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 601 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1571 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1336 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 704 3
Россия - ДФО - Амурская область 864 3
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 339 3
Армения - Республика 2386 2
Россия - УФО - Свердловская область 1798 2
Сингапур - Республика 1916 2
Америка - Американский регион 2191 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1020 2
Германия - Федеративная Республика 12968 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1839 2
Франция - Французская Республика 8007 2
Россия - ПФО - Самарская область 1486 2
Украина 7817 2
Испания - Королевство 3775 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1013 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 565 2
Россия - СФО - Омская область 751 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55112 41
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51372 35
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6697 30
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8552 29
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8390 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31990 18
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6378 18
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5332 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10480 14
Страхование - Страховое дело - Insurance 6268 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20433 13
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 946 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4266 12
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4426 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6967 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9710 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6346 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4773 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2568 7
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2270 7
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 210 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7304 7
Паспорт - Паспортные данные 2741 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10768 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6384 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3726 6
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 434 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15270 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11791 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26045 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8917 5
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 732 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3405 5
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 5
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 746 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5739 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17443 5
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 644 5
Ставропольская правда 4 1
Forbes - Форбс 933 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1171 1
РИА Новости 1002 1
BleepingComputer - Издание 427 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 306 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 116 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8428 4
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
Harvey Spencer Associates 16 1
IDC - International Data Corporation 4946 1
Gartner - Гартнер 3623 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 81 1
Moody's Investors Service 136 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 987 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 980 1
University of Oxford - Оксфордский университет 209 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
СГГА - Сибирская государственная геодезическая академия - ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет геосистем и технологий 6 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 1
СГУГиТ - Сибирский государственный университет геосистем и технологий - Сибирская государственная геодезическая академия - Институт геодезии и менеджмента 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2144 2
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419877, в очереди разбора - 726176.
Создано именных указателей - 190677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще