Нотариат - Notary Public - Нотариус

Нотариус — независимое лицо, которое помогает помогает обычным гражданам и компаниям проводить сделки безопасно и по закону. Нотариус проверяет документы, удостоверяет подписи на них, заверяет копии, составляет доверенности, дарственные, завещания. Нотариус гарантирует соблюдение закона: перед заключением сделки или выдачей доверенности он проверяет подлинность и правильность оформления всех документов, которые имеют отношение к совершаемому нотариальному действию.