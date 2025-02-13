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Федеральная нотариальная палата разворачивает узел блокчейн РЦИС

Соглашение о развертывании узла Федеральной нотариальной палаты (ФНП) в сети РЦИС.РФ подписано председателем Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Андреем Кричевским и президентом ФНП Константином Корсиком. Участие в общественно-государственной блокчейн-инфраструктуре даст нотариусам доступ к большому массиву данных об интеллектуальных правах. На первом этапе это поможет нотариусам разыскивать авторские права, принадлежащие наследодателям. Об этом CNews сообщили представители РЦИС.РФ.

Как отметил председатель РЦИС Андрей Кричевский, сотрудничество Российского центра и ФНП является закономерным: «Среди наших узлов и органы государственной власти, и юридические компании, и сервисы депонирования. Интеграция с РЦИС.РФ предоставит нотариусам доступ к реестрам авторитетных участников рынка интеллектуальной собственности: органов власти, ОКУПов, вузов, НИИ, медиахолдингов. Наша задача в том, чтобы обеспечить эффективный обмен между разными хранилищами данных, в том числе за счет развития сети РЦИС.РФ как единого озера данных обо всех интеллектуальных правах».

Председатель РЦИС напомнил, что интеллектуальная собственность вовлечена во множество правоотношений, некоторые из которых требуют совершения нотариальных действий: «Первая ассоциация с нотариатом в сфере интеллектуального права — это депонирование, процедура фиксации авторства. Однако не стоит забывать, что интеллектуальная собственность, как и любое другое имущество, наследуется, закладывается, дарится и даже обращается в доход государства. Юристы по интеллектуальным правам высоко ценят институт нотариата в цифровом обороте интеллектуальных прав».

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик в свою очередь подчеркнул, что разработка и активное применение цифровых технологий уже многие годы являются одним из приоритетных направлений в работе российского нотариата, и присоединение к РЦИС.РФ – один из шагов в этом направлении: «Сегодня каждое третье совершаемое нотариальное действие основано на цифровых технологиях нотариата. На базе Единой информационной системы нотариата действуют бесплатные публичные сервисы, возможно дистанционное удостоверение сделок с участием двух и более нотариусов, удаленное совершение ряда нотариальных действий, создание и хранение цифровых документов, эффективное межведомственное взаимодействие, работа в режиме одного окна и многое другое».

Глава ФНП уточнил, что сегодня в рамках розыска имущества наследодателя нотариус направляет электронные запросы в банки и ЕГРН: «Теперь мы также сможем в автоматическом режиме оперативно запрашивать в РЦИС.РФ данные об интеллектуальной собственности наследодателя, которая, как и другое имущество, может переходить его наследникам».

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Бизнес

На первом этапе взаимодействия доступ к витрине данных о результатах интеллектуальной деятельности и правах на них расширит возможности нотариусов по розыску наследственного имущества. В дальнейшем интеграция с РЦИС.РФ может быть использована и для решения других задача. Например, для проверки интеллектуальных прав на предмет обременений в преддверии сделки.

В соответствии с соглашением предстоит планомерная работа по реализации интеграции в наиболее значимых точках пересечения интересов и взаимной пользы РЦИС.РФ и Федеральной нотариальной палаты. «Подписанное соглашение и предстоящее развертывание узла ФНП в сети РЦИС.РФ — основа для этой кропотливой работы», — отметил Андрей Кричевский.

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