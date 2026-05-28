СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия

«ДиалогНаука» завершила проект для «Ренессанс Банка» по аттестации для доступа к СМЭВ ФСТЭК для подключения и сохранения доступа к Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Компания «ДиалогНаука» завершила проект по аттестации информационной системы «Ренессан

«ДиалогНаука» завершила проект в «Денизбанке Москва» по аттестации для доступа к СМЭВ ФСТЭК для подключения и сохранения доступа к Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В рамках проекта также была произведена поставка средств защиты информации, необходимы

Антицифровизация. Силовики без предупреждения отключили российские банки от сервиса проверки паспортов одлинности паспортов, которая работала через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на руководителя Национального совета финансового рын

«Диасофт» поддержал требования регулятора в части обмена данными с ФНС, ФНП и СФР в решении «Взаимодействие с госорганами» Социальным фондом России (СФР) через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Продукт «Взаимодействие с ФНС. Запрос информации об открытии счета за пределами РФ» по

«Диасофт» развернул более 50 параллельных проектов по внедрению продуктов для взаимодействия с ФНС и СФР через СМЭВ тветствии с указанием Банка России №6952-У, банки обязаны обеспечить перевод электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой (ФНС) в систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) до 1 апреля 2026 г. Дополнительно, согласно указаниям регулятора №6622-У (ранее – 562-П) и №6951-У (ранее – 311-П), с 1 апреля 2026 года необходимо начать переход на СМЭВ при взаим

В России утвердили стоимость использования данных из СМЭВ. Расходы бизнеса могут исчисляться сотнями миллиардов Тариф на госданные В России установлена тарифная сетка для получения сведений из системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) коммерческими организациями. Плата будет взиматься с 1 ноября 2025 г. Счета будут выставляться один раз в квартал. Постановление Правительства России подписал премьер-министр Михаил Мишус

«Диасофт» автоматизирует взаимодействие банков с ФНС через СМЭВ согласно указанию Банка России № 6952-У У*, оно заменит собой положение 440-П. С указанной даты для обмена документами между банками и налоговыми органами необходимо будет использовать систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Для поддержки законодательных изменений компания «Диасофт» создала новый программный продукт «Взаимодействие с ФНС (6952-У)». Он входит в состав решения «Взаимодействие с госорганами» и

«Диасофт» поддержит обмен банков документами с ФНС и СФР через СМЭВ согласно 311-П и 361-П вление документов банка в ФНС об открытии или закрытии счета/вклада, об изменениях реквизитов счета/вклада будет осуществляться с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в соответствии с форматами 311-П. Также через СМЭВ банки будут обязаны отсылать данную информацию о счетах в СФР согласно Положению Банка России № 361-П. Для поддержки новых требов

Банки просят Набиуллину, Шадаева и МВД вернуть им доступ к ИТ-сервису проверки паспортов, от которого их отключили оступ к базе данных Банки попросили вернуть им доступ к ИТ-системе Министерства внутренних дел (МВД) для проверки подлинности паспортов через ИТ-систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), пишет РБК. Причина отключения, несоответствии поправкам, внесенным в августе 2024 г. в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Доступ банков к СМЭВ

Выпущена новая версия гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.2 борки СЭД ТЕЗИС 4.2. Главные нововведения — интеграции с ключевыми государственными сервисами ПОС и СМЭВ, развитие взаимодействия с МЭДО, импортозамещение сервиса сравнения и распознавания текс

«Диасофт» запустила продукты по работе со СМЭВ по модели SaaS твие с ГИС ЖКХ» в собственном центре обработки данных (ЦОД). Благодаря оперативной работе команды проекта уже с 1 января 2025 г. несколько клиентов успешно ведут обмен данными с продуктивным контуром СМЭВ по модели SaaS. Использование продуктов по модели SaaS позволяет экономить человеческие и вычислительные ресурсы. Поддержанием работоспособности компонентов, серверов, сопутствующего прогр

Ряд банков настроили проверку паспортных данных через СМЭВ 4 при поддержке «Диасофт» я проверки действительности российских паспортов Банк России рекомендует использовать запросы через СМЭВ 4. Доступ к государственной информационной системе миграционного и регистрационного учет

Покупателей SIM-карт в России будут пробивать по СМЭВ, а пополнять счет наличными только по паспорту спортных данных покупателя по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), выяснили «Ведомости». Принимать оплату за мобильную связь наличными нужно будет тоже т

Решение Кворум для интеграции банков с ЕГИССО через СМЭВ ков с ЕГИССО осуществляется с использованием Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Компания «Кворум» разработала и провела успешное тестирование адаптера «Минцифры. ЕГИС

Комплексное решение Кворум для синхронной проверки паспортов с использованием СМЭВ4 и СМЭВ3 мые сервисы проверки паспортов реализованы в Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). При этом с 2023 года владелец данных (Министерство внутренних дел РФ) и Банк России на

«Диасофт» настроил групповую и единичную проверку паспортных данных через СМЭВ 4 Компания «Диасофт» реализовала функционал не только единичной проверки действительности паспорта в СМЭВ 4, но и групповой. Обновления доступны в продукте «Взаимодействие с миграционной службой

R-Style Softlab адаптировала модуль для взаимодействия с ГИС «Проверка паспорта на действительность» для работы со СМЭВ4 м банки обращаются к государственным органам. Запрос входит в топ-10 сервисных подключений банков к СМЭВ (Системе межведомственного электронного взаимодействия), наряду с регуляторным сервисом

Решение компании «Кворум» для проверки действительности паспортов с использованием СМЭВ ной базе данных; файловый обмен. Адаптер «Проверка действительности паспортов» в составе Платформы «СМЭВ-Интегратор» входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных ма

«Диасофт» автоматизирует проверку паспортных данных клиентов банка ортные данные клиентов можно только в Единой системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Автоматизировать процесс проверки клиентов – физических лиц по базе недействительных п

«БФТ-холдинг» помог МФЦ Липецкой области повысить скорость оказания госуслуг системы ОБУ «УМФЦ Липецкой области» с четырьмя ведомственными информационными системами посредством СМЭВ. Благодаря этому проекту взаимодействие между МФЦ Липецкой области и органами власти при

Решение Кворум для обмена с ФНС электронными сообщениями (сведениями) в форматах 440-П с использованием СМЭВ 440-П осуществляется с использованием Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Для банков установлен срок перехода на использование системы межведомственного взаимод

R-Style Softlab обеспечит взаимодействие с ФССП через СМЭВ в «МСП банке» я сотрудников, но и обеспечить выполнение требований Федерального закона №417-ФЗ, предписывающего использовать для информационного обмена с ФССП систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)». В рамках проекта компания R-Style Softlab внедрит в банке модуль «RS-Connect. Обмен с ФССП по запросам СПИ» и интегрирует его в ИТ-инфраструктуру заказчика. «Несмотря на то, что это наш

Новый продукт R-Style Softlab обеспечит обмен с ФНС через СМЭВ составе линейки продуктов для взаимодействия с ГИС RS-Connect— «RS-Connect. Реестр взысканий через СМЭВ». Благодаря этому продукту банки смогут организовать взаимодействие с Федеральной налого

Минцифры улучшает скорость и качество госуслуг Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) была значительно усовершенствована. Постановлением Правительства закреплен официальный

Решение Кворум для быстрого перехода на ЭДО с ФССП по Запросам и Постановлениям СПИ росов и Постановлений СПИ только посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Крайним сроком перехода на обмен электронными документами по каналу СМЭВ назван

Модуль «Электронный документооборот с ФССП России. Розыск средств должников» системы iDБанк позволит банкам в установленные регулятором сроки перейти на ЭДО с ФССП России через СМЭВ ение компании iDSystems, успевшее достойно зарекомендовать себя на рынке, обладает необходимым функционалом, который покрывает все потребности банка по электронному взаимодействию с ФССП России через СМЭВ. Согласно ст. 4 п. 22 раздела 9 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» кредитные организации до конца года должны использовать Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМ

«Ред софт» продолжает обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие Генпрокуратуры России прокуратуры России. Команда «Ред софт» разрабатывает модули для подключения информационных систем к СМЭВ и ЕПГУ и автоматизации процессов оказания государственных услуг, а также обеспечивает их

«Крок» произвел импортозамещение ПО для госструктуры в дорожной отрасли новила автоматизированную информационную систему межведомственного электронного взаимодействия (АИС СМЭВ) в рамках нормативного перехода госструктуры в дорожной отрасли на отечественное офисное

«Ростелеком» получил 12 млрд руб. на обеспечение работы портала госуслуг, СМЭВ и других госсервисов ридических лиц. В состав существующей инфраструктуры входят портал госуслуг (ЕПГУ), единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), система досудебного обжалования решений, принятых при осуществлении госуслуг, единая система нормативной справочной информации и др.

«Ред софт» будет сопровождать систему межведомственного электронного взаимодействия ФАС ствует с другими органами власти посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а также оказывает государственные услуги юридическим и физическим лицам. «Ред софт» ра

Компания Кворум внедрила в ЮниКредит Банке решения для информационного взаимодействия с Минсельхоз через СМЭВ стр кредитных договоров» является одним из более чем 35 адаптеров, реализованных на базе Платформы «СМЭВ-Интегратор», и очередным программным продуктом, внедренным в ЮниКредит Банке за 10-летню

Решение Кворум для получения Банками сведений ЗАГС через СМЭВ ний из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) посредством СМЭВ. Адаптер ЗАГС обеспечивает взаимодействие с сервисами Федеральной налоговой службы, реал

Решение Кворум для передачи в ФНС сведений о процентах по вкладам через СМЭВ 21 июля на Техпортале СМЭВ была опубликована новость о регистрации в тестовой среде СМЭВ вида сведений ФНС «

Ульяновская область перешла на взаимодействие по СМЭВ 3 в части приема заявлений из АИС «МФЦ ДЕЛО» в СЭД «ДЕЛО» в рамках оказания госуслуг Ульяновская область успешно перешла на взаимодействие с помощью технологии СМЭВ 3 между АИС «МФЦ ДЕЛО» и СЭД «ДЕЛО» в части приема заявлений из АИС в СЭД. Ранее взаимод

Решение компании «Кворум». Обмен с ПФР для погашения ипотеки средствами материнского капитала Компания «Кворум» на базе платформы «СМЭВ-Интегратор» разработала Адаптер «ПФР. Материнский капитал». Решение позволяет автоматизи

Компания «Кворум» объявила о включении платформы «СМЭВ-Интегратор» в Реестр российского ПО Платформа «СМЭВ-Интегратор», разработанная компанией «Кворум» для обеспечения юридически значимого обмен

Севастополь запустит новые госуслуги в электронном виде при поддержке AT Consulting Восток твенных услуг в электронном виде в городе Севастополе. В рамках проекта расширяется функциональность по приему госуслуг, проводится автоматизация бизнес-процессов, модернизирован региональный сегмент СМЭВ. Технологической основой послужило отечественное ПО на базе open source, разработанное компанией AT Consulting Восток. Команда AT Consulting Восток расширила возможности по оказанию госусл

Российские банки получили простой доступ в СМЭВ — в обход огромных затрат Облачный СМЭВ-сервис для банков Как стало известно CNews, у российских банков появилась возможность ст

Корневой ИТ-системе электронного правительства грозит реформа Мишустин реформирует СМЭВ Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о реформе системы электрон