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СМЭВ РФ Система межведомственного электронного взаимодействия

СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия

СОБЫТИЯ

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28.05.2026 «ДиалогНаука» завершила проект для «Ренессанс Банка» по аттестации для доступа к СМЭВ

ФСТЭК для подключения и сохранения доступа к Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Компания «ДиалогНаука» завершила проект по аттестации информационной системы «Ренессан
28.04.2026 «ДиалогНаука» завершила проект в «Денизбанке Москва» по аттестации для доступа к СМЭВ

ФСТЭК для подключения и сохранения доступа к Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В рамках проекта также была произведена поставка средств защиты информации, необходимы
17.04.2026 Антицифровизация. Силовики без предупреждения отключили российские банки от сервиса проверки паспортов

одлинности паспортов, которая работала через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на руководителя Национального совета финансового рын
26.03.2026 «Диасофт» поддержал требования регулятора в части обмена данными с ФНС, ФНП и СФР в решении «Взаимодействие с госорганами»

Социальным фондом России (СФР) через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Продукт «Взаимодействие с ФНС. Запрос информации об открытии счета за пределами РФ» по
05.03.2026 «Диасофт» развернул более 50 параллельных проектов по внедрению продуктов для взаимодействия с ФНС и СФР через СМЭВ

тветствии с указанием Банка России №6952-У, банки обязаны обеспечить перевод электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой (ФНС) в систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) до 1 апреля 2026 г. Дополнительно, согласно указаниям регулятора №6622-У (ранее – 562-П) и №6951-У (ранее – 311-П), с 1 апреля 2026 года необходимо начать переход на СМЭВ при взаим
05.11.2025 В России утвердили стоимость использования данных из СМЭВ. Расходы бизнеса могут исчисляться сотнями миллиардов

Тариф на госданные В России установлена тарифная сетка для получения сведений из системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) коммерческими организациями. Плата будет взиматься с 1 ноября 2025 г. Счета будут выставляться один раз в квартал. Постановление Правительства России подписал премьер-министр Михаил Мишус
31.10.2025 «Диасофт» автоматизирует взаимодействие банков с ФНС через СМЭВ согласно указанию Банка России № 6952-У

У*, оно заменит собой положение 440-П. С указанной даты для обмена документами между банками и налоговыми органами необходимо будет использовать систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Для поддержки законодательных изменений компания «Диасофт» создала новый программный продукт «Взаимодействие с ФНС (6952-У)». Он входит в состав решения «Взаимодействие с госорганами» и

05.09.2025 «Диасофт» поддержит обмен банков документами с ФНС и СФР через СМЭВ согласно 311-П и 361-П

вление документов банка в ФНС об открытии или закрытии счета/вклада, об изменениях реквизитов счета/вклада будет осуществляться с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в соответствии с форматами 311-П. Также через СМЭВ банки будут обязаны отсылать данную информацию о счетах в СФР согласно Положению Банка России № 361-П. Для поддержки новых требов
25.08.2025 Банки просят Набиуллину, Шадаева и МВД вернуть им доступ к ИТ-сервису проверки паспортов, от которого их отключили

оступ к базе данных Банки попросили вернуть им доступ к ИТ-системе Министерства внутренних дел (МВД) для проверки подлинности паспортов через ИТ-систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), пишет РБК. Причина отключения, несоответствии поправкам, внесенным в августе 2024 г. в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Доступ банков к СМЭВ

25.03.2025 Выпущена новая версия гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.2

борки СЭД ТЕЗИС 4.2. Главные нововведения — интеграции с ключевыми государственными сервисами ПОС и СМЭВ, развитие взаимодействия с МЭДО, импортозамещение сервиса сравнения и распознавания текс
20.02.2025 «Диасофт» запустила продукты по работе со СМЭВ по модели SaaS

твие с ГИС ЖКХ» в собственном центре обработки данных (ЦОД). Благодаря оперативной работе команды проекта уже с 1 января 2025 г. несколько клиентов успешно ведут обмен данными с продуктивным контуром СМЭВ по модели SaaS. Использование продуктов по модели SaaS позволяет экономить человеческие и вычислительные ресурсы. Поддержанием работоспособности компонентов, серверов, сопутствующего прогр
27.12.2024 Ряд банков настроили проверку паспортных данных через СМЭВ 4 при поддержке «Диасофт»

я проверки действительности российских паспортов Банк России рекомендует использовать запросы через СМЭВ 4. Доступ к государственной информационной системе миграционного и регистрационного учет
16.07.2024 Покупателей SIM-карт в России будут пробивать по СМЭВ, а пополнять счет наличными только по паспорту

спортных данных покупателя по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), выяснили «Ведомости». Принимать оплату за мобильную связь наличными нужно будет тоже т
18.03.2024 Решение Кворум для интеграции банков с ЕГИССО через СМЭВ

ков с ЕГИССО осуществляется с использованием Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Компания «Кворум» разработала и провела успешное тестирование адаптера «Минцифры. ЕГИС
07.03.2024 Комплексное решение Кворум для синхронной проверки паспортов с использованием СМЭВ4 и СМЭВ3

мые сервисы проверки паспортов реализованы в Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). При этом с 2023 года владелец данных (Министерство внутренних дел РФ) и Банк России на
15.02.2024 «Диасофт» настроил групповую и единичную проверку паспортных данных через СМЭВ 4

Компания «Диасофт» реализовала функционал не только единичной проверки действительности паспорта в СМЭВ 4, но и групповой. Обновления доступны в продукте «Взаимодействие с миграционной службой
02.02.2024 R-Style Softlab адаптировала модуль для взаимодействия с ГИС «Проверка паспорта на действительность» для работы со СМЭВ4

м банки обращаются к государственным органам. Запрос входит в топ-10 сервисных подключений банков к СМЭВ (Системе межведомственного электронного взаимодействия), наряду с регуляторным сервисом

28.07.2023 Решение компании «Кворум» для проверки действительности паспортов с использованием СМЭВ

ной базе данных; файловый обмен. Адаптер «Проверка действительности паспортов» в составе Платформы «СМЭВ-Интегратор» входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных ма
18.07.2023 «Диасофт» автоматизирует проверку паспортных данных клиентов банка

ортные данные клиентов можно только в Единой системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Автоматизировать процесс проверки клиентов – физических лиц по базе недействительных п
30.05.2023 «БФТ-холдинг» помог МФЦ Липецкой области повысить скорость оказания госуслуг

системы ОБУ «УМФЦ Липецкой области» с четырьмя ведомственными информационными системами посредством СМЭВ. Благодаря этому проекту взаимодействие между МФЦ Липецкой области и органами власти при
09.02.2023 Решение Кворум для обмена с ФНС электронными сообщениями (сведениями) в форматах 440-П с использованием СМЭВ

440-П осуществляется с использованием Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Для банков установлен срок перехода на использование системы межведомственного взаимод
26.01.2023 R-Style Softlab обеспечит взаимодействие с ФССП через СМЭВ в «МСП банке»

я сотрудников, но и обеспечить выполнение требований Федерального закона №417-ФЗ, предписывающего использовать для информационного обмена с ФССП систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)». В рамках проекта компания R-Style Softlab внедрит в банке модуль «RS-Connect. Обмен с ФССП по запросам СПИ» и интегрирует его в ИТ-инфраструктуру заказчика. «Несмотря на то, что это наш
26.12.2022 Новый продукт R-Style Softlab обеспечит обмен с ФНС через СМЭВ

составе линейки продуктов для взаимодействия с ГИС RS-Connect— «RS-Connect. Реестр взысканий через СМЭВ». Благодаря этому продукту банки смогут организовать взаимодействие с Федеральной налого
10.08.2022 Минцифры улучшает скорость и качество госуслуг

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) была значительно усовершенствована. Постановлением Правительства закреплен официальный

07.07.2022 Решение Кворум для быстрого перехода на ЭДО с ФССП по Запросам и Постановлениям СПИ

росов и Постановлений СПИ только посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Крайним сроком перехода на обмен электронными документами по каналу СМЭВ назван
17.05.2022 Модуль «Электронный документооборот с ФССП России. Розыск средств должников» системы iDБанк позволит банкам в установленные регулятором сроки перейти на ЭДО с ФССП России через СМЭВ

ение компании iDSystems, успевшее достойно зарекомендовать себя на рынке, обладает необходимым функционалом, который покрывает все потребности банка по электронному взаимодействию с ФССП России через СМЭВ. Согласно ст. 4 п. 22 раздела 9 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» кредитные организации до конца года должны использовать Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМ
25.01.2022 «Ред софт» продолжает обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие Генпрокуратуры России

прокуратуры России. Команда «Ред софт» разрабатывает модули для подключения информационных систем к СМЭВ и ЕПГУ и автоматизации процессов оказания государственных услуг, а также обеспечивает их
21.01.2022 «Крок» произвел импортозамещение ПО для госструктуры в дорожной отрасли

новила автоматизированную информационную систему межведомственного электронного взаимодействия (АИС СМЭВ) в рамках нормативного перехода госструктуры в дорожной отрасли на отечественное офисное
20.01.2022 «Ростелеком» получил 12 млрд руб. на обеспечение работы портала госуслуг, СМЭВ и других госсервисов

ридических лиц. В состав существующей инфраструктуры входят портал госуслуг (ЕПГУ), единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), система досудебного обжалования решений, принятых при осуществлении госуслуг, единая система нормативной справочной информации и др.
06.10.2021 «Ред софт» будет сопровождать систему межведомственного электронного взаимодействия ФАС

ствует с другими органами власти посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а также оказывает государственные услуги юридическим и физическим лицам. «Ред софт» ра
15.09.2021 Компания Кворум внедрила в ЮниКредит Банке решения для информационного взаимодействия с Минсельхоз через СМЭВ

стр кредитных договоров» является одним из более чем 35 адаптеров, реализованных на базе Платформы «СМЭВ-Интегратор», и очередным программным продуктом, внедренным в ЮниКредит Банке за 10-летню
09.09.2021 Решение Кворум для получения Банками сведений ЗАГС через СМЭВ

ний из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) посредством СМЭВ. Адаптер ЗАГС обеспечивает взаимодействие с сервисами Федеральной налоговой службы, реал
28.07.2021 Решение Кворум для передачи в ФНС сведений о процентах по вкладам через СМЭВ

21 июля на Техпортале СМЭВ была опубликована новость о регистрации в тестовой среде СМЭВ вида сведений ФНС «
24.06.2021 Ульяновская область перешла на взаимодействие по СМЭВ 3 в части приема заявлений из АИС «МФЦ ДЕЛО» в СЭД «ДЕЛО» в рамках оказания госуслуг

Ульяновская область успешно перешла на взаимодействие с помощью технологии СМЭВ 3 между АИС «МФЦ ДЕЛО» и СЭД «ДЕЛО» в части приема заявлений из АИС в СЭД. Ранее взаимод
04.03.2021 Решение компании «Кворум». Обмен с ПФР для погашения ипотеки средствами материнского капитала

Компания «Кворум» на базе платформы «СМЭВ-Интегратор» разработала Адаптер «ПФР. Материнский капитал». Решение позволяет автоматизи
18.02.2021 Компания «Кворум» объявила о включении платформы «СМЭВ-Интегратор» в Реестр российского ПО

Платформа «СМЭВ-Интегратор», разработанная компанией «Кворум» для обеспечения юридически значимого обмен
02.11.2020 Севастополь запустит новые госуслуги в электронном виде при поддержке AT Consulting Восток

твенных услуг в электронном виде в городе Севастополе. В рамках проекта расширяется функциональность по приему госуслуг, проводится автоматизация бизнес-процессов, модернизирован региональный сегмент СМЭВ. Технологической основой послужило отечественное ПО на базе open source, разработанное компанией AT Consulting Восток. Команда AT Consulting Восток расширила возможности по оказанию госусл
18.09.2020 Российские банки получили простой доступ в СМЭВ — в обход огромных затрат

Облачный СМЭВ-сервис для банков Как стало известно CNews, у российских банков появилась возможность ст
08.09.2020 Корневой ИТ-системе электронного правительства грозит реформа

Мишустин реформирует СМЭВ Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о реформе системы электрон
27.05.2020 Адаптер СМЭВ компании Кворум для проведения групповых запасов ИНН во исполнение 377-ФЗ

рмацию можно получить в ФНС с использованием Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Для разового запроса сведений об ИНН физического лица используется вид сведений ФНС «О

Публикаций - 1102, упоминаний - 1449

СМЭВ РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 285
Oracle Corporation 7074 77
Microsoft Corporation 25775 61
Восход ФГБУ НИИ 721 53
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 45
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 43
9594 42
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 42
IBM - International Business Machines Corp 9699 37
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 37
Diasoft - Диасофт 1144 36
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 36
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 34
МегаФон 10742 32
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 28
Quorum - Кворум - 134 28
БАРС Груп 579 27
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 27
Крок - Croc 1964 24
Directum - Директум 1268 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 23
SAP SE 5601 22
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 22
АйТи 1519 22
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 22
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 21
Ростелеком - РТЛабс 210 21
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 21
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 21
Yandex - Яндекс 9216 19
Открытые технологии 732 19
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 19
X Corp - Twitter 2938 18
ФОРС - Центр разработки 703 18
Softline - Софтлайн 3743 17
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 17
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 73
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 59
Почта России ПАО 2370 55
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 28
Альфа-Банк 1979 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 19
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
ГПБ - Газпромбанк 1273 14
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 14
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 12
ПСБ - Промсвязьбанк 963 12
ВТБ - Почта Банк 514 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 10
Газпром ПАО 1493 9
Россети Ленэнерго 1699 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 7
NanduQ - Qiwi 1013 7
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 7
Роснефть НК - нефтяная компания 562 7
Газпром нефть 725 7
Ак Барс Банк 283 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 6
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 6
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
Visa International 1993 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 511
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 272
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 233
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 230
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 203
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 164
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 153
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 146
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 145
Федеральное казначейство России 1949 127
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 125
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 112
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 89
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 84
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 83
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 76
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 64
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 60
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 53
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 53
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 50
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 49
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 37
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 25
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 25
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 614
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 405
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 377
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 328
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 229
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 214
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 206
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 191
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 184
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 181
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 180
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 180
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 174
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 141
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 132
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 120
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 119
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 118
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 117
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 114
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 112
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 109
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 104
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 100
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 99
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 89
Оповещение и уведомление - Notification 5943 82
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 81
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 76
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 72
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 70
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 69
Электронный документ - Electronic document 1579 69
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 66
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 65
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 63
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 59
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 57
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 57
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 53
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 588
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 106
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 90
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 58
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 52
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 47
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 43
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 41
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 40
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 38
Linux OS 11533 36
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 33
Google Android 15243 32
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 32
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 73 31
Apple iOS 8583 29
Microsoft Windows 16882 29
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 29
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 29
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 29
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 25
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 25
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 25
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 25
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 25
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 23
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 51 23
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 22
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 19
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 18
Apple iPhone 6 4861 17
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 17
BSS e-Government Gate 26 17
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 17
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 17
Microsoft Windows 2000 8678 17
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 16
Apple iPad 4011 15
Никифоров Николай 1138 128
Козырев Алексей 328 78
Путин Владимир 3454 71
Медведев Дмитрий 1665 66
Попов Алексей 339 45
Щеголев Игорь 699 43
Шадаев Максут 1210 29
Гуральников Сергей 164 25
Авербах Владимир 127 24
Назарова Анна 52 23
Массух Илья 239 23
Мишустин Михаил 787 22
Сапельников Сергей 109 21
Евраев Михаил 266 19
Чучелов Андрей 44 19
Сурков Владислав 73 18
Лысенко Эдуард 317 17
Казак Максим 162 17
Елистратов Николай 90 17
Гаттаров Руслан 144 17
Громов Иван 102 17
Федулов Владислав 86 16
Фомичев Олег 139 16
Ермолаев Артем 379 16
Рудычева Наталья 95 15
Макаров Станислав 118 15
Орловский Виктор 408 14
Антонов Александр 77 13
Гоков Дмитрий 33 13
Кесельбренер Леонид 52 13
Собянин Сергей 538 12
Нащекин Алексей 118 12
Бутенко Юрий 65 12
Опенышева Светлана 64 12
Селютин Александр 60 12
Федорец Андрей 19 12
Пак Олег 112 11
Ахмеров Тимур 91 11
Дюбанов Анатолий 95 11
Никуличев Андрей 43 11
Россия - РФ - Российская федерация 166167 840
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 231
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 88
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 76
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 70
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 58
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 54
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 51
Россия - УФО - Тюменская область 1365 41
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 38
Европа 24964 35
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 34
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 32
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 31
Россия - УФО - Челябинская область 1512 31
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 29
Земля - планета Солнечной системы 10865 27
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 27
Россия - ПФО - Пензенская область 637 27
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 27
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 26
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 26
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 25
Россия - ЮФО - Севастополь 613 24
Россия - СФО - Новосибирск 4876 24
Россия - ПФО - Самарская область 1577 24
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 24
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 24
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 23
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 23
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 22
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 21
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 21
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 21
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 19
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 19
Россия - СФО - Омская область 789 19
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 185
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 183
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 25
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 11
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 8
Ведомости 1466 8
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РИА Новости 1033 5
Forbes - Форбс 1002 4
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 3
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
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9to5Google 60 2
Российская газета 290 2
Госрасходы - портал 70 2
Мобильные системы 118 2
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Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Медуза - Meduza 48 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Известия ИД 770 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Юность - радиостанция 52 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
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CMS Magazine 20 1
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ТВ-Новости АНО 7 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 14 1
CNews Журнал 167 1
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Сердитый Гражданин 10 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 84
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 29
Gartner - Гартнер 3658 20
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 12
IDC - International Data Corporation 4975 11
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 7
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 7
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
TAdviser IT Prize 9 2
Juniper Research 131 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
CNews Инновация года - награда 155 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
IDC Financial Insights 10 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
In-Stat 115 1
Wainhouse Research 40 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
Standish Group International - Standish Group 11 1
ИНСОР - Институт cовременного развития 4 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 16
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 15
РАН - Российская академия наук 2122 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 4
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 4
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 3
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 3
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 3
ЮНИИ ИТ - Югорский НИИ информационных технологий - Югорский научно–исследовательский институт информационных технологий 8 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
ИИИ - Институт исследований интернета 66 2
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 2
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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