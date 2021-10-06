СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия

Компания Кворум внедрила в ЮниКредит Банке решения для информационного взаимодействия с Минсельхоз через СМЭВ 2

Решение Кворум для получения Банками сведений ЗАГС через СМЭВ 3

Решение Кворум для передачи в ФНС сведений о процентах по вкладам через СМЭВ 3

Ассоциация российских банков предложила МВД перейти на электронное взаимодействие 2

Затраты на систему управления российскими госданными урезали в полтора раза 1

Судебным приставам дадут доступ к данным должников через ГИС и сотовых операторов 1

Минцифры упростит электронный документооборот 1

Расходы на развитие российского интернета вещей урезали в 4 раза 3

БФТ завершила проект по развитию МФЦ Владимирской области 2

Россияне смогут оформлять кредиты онлайн по водительским правам 1