Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

СМЭВ РФ
Система межведомственного электронного взаимодействия


06.10.2021 «Ред софт» будет сопровождать систему межведомственного электронного взаимодействия ФАС 1
05.10.2021 «Ростех» объединился с «Диасофтом» для захвата российского рынка ERP 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 3
27.09.2021 Ирина Змановская, МФЦ Волгоградской области: Полностью отказаться от личного взаимодействия с гражданами будет очень сложно 1
22.09.2021 «Ред софт» развивает АИС для Росавиации 1
15.09.2021 Компания Кворум внедрила в ЮниКредит Банке решения для информационного взаимодействия с Минсельхоз через СМЭВ 2
09.09.2021 Решение Кворум для получения Банками сведений ЗАГС через СМЭВ 3
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 2
16.08.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с ПО для автоматизации МФЦ ГК «Эволента» 1
28.07.2021 Решение Кворум для передачи в ФНС сведений о процентах по вкладам через СМЭВ 3
15.07.2021 «СбермедИИ» и ГК «Хост» заявили о стратегическом партнерстве 1
13.07.2021 Ассоциация российских банков предложила МВД перейти на электронное взаимодействие 2
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
08.07.2021 ВТБ запустил онлайн-погашение ипотеки средствами маткапитала 1
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 1
30.06.2021 НИИ «Восход» запустил в промышленную эксплуатацию ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» 1
25.06.2021 В России в 2022 г. построят единый сервис госстатистики 1
24.06.2021 Ульяновская область перешла на взаимодействие по СМЭВ 3 в части приема заявлений из АИС «МФЦ ДЕЛО» в СЭД «ДЕЛО» в рамках оказания госуслуг 4
08.06.2021 Власти хотят заводить электронное досье на россиян с детского сада. Пока это эксперимент 1
25.05.2021 Затраты на систему управления российскими госданными урезали в полтора раза 1
18.05.2021 ПСБ перешел на взаимодействие с ГИС ГМП с использованием «коннектора» R-Style Softlab 1
13.05.2021 Судебным приставам дадут доступ к данным должников через ГИС и сотовых операторов 1
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 1
07.05.2021 Минцифры упростит электронный документооборот 1
22.04.2021 Павел Калугин, МФЦ Орловской области: Бытует мнение, что российские ИТ-разработки отличает низкое качество, но это вовсе не так 3
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
30.03.2021 Расходы на развитие российского интернета вещей урезали в 4 раза 3
17.03.2021 Финансирование российских блокчейн-разработок урезали в пять раз 2
15.03.2021 БФТ завершила проект по развитию МФЦ Владимирской области 2
11.03.2021 Банкам дали возможность подключиться к ЕБС через облака: как это повлияет на проект по сбору биометрии 4
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
04.03.2021 Решение компании «Кворум». Обмен с ПФР для погашения ипотеки средствами материнского капитала 2
03.03.2021 Решение компании «Кворум» для автоматизации обработки запросов и постановлений СПИ ФССП России 4
25.02.2021 Власти определились, как можно использовать цифровой профиль гражданина 1
18.02.2021 Компания «Кворум» объявила о включении платформы «СМЭВ-Интегратор» в Реестр российского ПО 2
15.02.2021 Россияне смогут оформлять кредиты онлайн по водительским правам 1
03.02.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 г. 1
27.01.2021 Москоммерцбанк оптимизировал процедуру кредитования физлиц с помощью решения R-Style Softlab 1
22.01.2021 Новые правила идентификации сотовых абонентов антиконституционны и принесут операторам многомиллиардные убытки 2
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 1

Публикаций - 686, упоминаний - 1259

СМЭВ РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 215
Microsoft Corporation 11017 42
Oracle Corporation 3331 24
АйТи 749 19
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 442 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 19
Восход ФГБУ НИИ 365 17
РТЛабс 145 16
SAP SE 3207 15
Ростех - Ростехнологии 2230 13
IBM 3527 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 12
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 10
3727 10
Новые облачные технологии (НОТ) 227 9
Ланит ГК 1155 9
ЭОС - Электронные офисные системы 982 9
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 9
AT Consulting Восток 23 8
Программный продукт ГК 92 8
Diasoft - Диасофт 354 8
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 7
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 7
Quorum - Кворум 50 7
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 7
Крок 1219 7
VK - Mail.ru Group 2482 6
Google LLC 7128 6
Directum - Директум 644 6
Yandex - Яндекс 4099 6
Telegram Group 702 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
Росплатформа - Р-Платформа 56 5
Cisco Systems 2037 5
Крипто-ПРО 200 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 5
Intel Corporation 4152 4
Facebook 3765 4
iTeco - Ай-Теко 715 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 11
Почта России ПАО 1570 10
Газпромбанк - ГПБ 692 7
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Почта Банк 289 6
Альфа-Банк 1123 5
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Царицын капитал 22 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
Открытие ФК 538 3
МТС банк 254 3
Газпром ПАО 518 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Совкомбанк ПАО 147 2
Qiwi 783 2
X5 Group 599 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 25 1
Lego 84 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 27 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Бином 16 1
Бинбанк 184 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 1
Церих банк 3 1
Нордеа Банк 49 1
Полиметалл - Polymetal 14 1
Uber 257 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 130
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 117
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 86
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 69
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 56
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 46
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 40
Правительство РФ 2200 39
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 39
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 31
Федеральное казначейство России 766 29
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 27
Президент Российской Федерации 1439 27
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 25
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 20
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 19
Счётная палата РФ 460 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 14
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 11
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 10
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 9
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 8
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 6
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 1 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 71
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 58
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 22
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 14
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 14
Безопасный город 347 12
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 12
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 11
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 5
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 5
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 3
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 83
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 34
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 27
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 23
Google Android 10750 23
Apple iOS 5741 21
R-Style Softlab - RS-Connect 47 18
R-Style Softlab - RS-Bank 228 17
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 17
Linux OS 4243 16
ЭОС Дело СЭД 620 15
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 15
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 14
Microsoft Windows 10 6612 13
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 11
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 10
Новые облачные технологии - МойОфис 311 10
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 10
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 9
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 9
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 8
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 8
Microsoft Office 1921 7
BSS e-Government Gate 26 7
Apache ActiveMQ 21 6
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 6
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 6
AT Consulting Восток - Smart-Center Центр обслуживания населения 12 6
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 5
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 5
Microsoft SQL Server 789 5
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 5
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 5
Avanpost PKI 15 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
АПК БГ - Безопасный город 42 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Никифоров Николай 1126 25
Путин Владимир 1820 15
Назарова Анна 33 11
Сурков Владислав 59 11
Елистратов Николай 90 11
Козырев Алексей 270 10
Бутенко Юрий 64 10
Медведев Дмитрий 1433 10
Авербах Владимир 121 9
Калина Роман 60 8
Левашов Александр 88 8
Евраев Михаил 222 8
Скляр Алексей 49 8
Рудычева Наталья 81 8
Мишустин Михаил 302 7
Сапельников Сергей 100 7
Бондаренко Михаил 52 7
Щеголев Игорь 676 7
Гоков Дмитрий 31 7
Терещенко Денис 38 6
Шадаев Максут 384 6
Дворкович Аркадий 169 6
Ивакин Роман 49 6
Гаттаров Руслан 117 5
Салбиев Алан 30 5
Шилов Сергей 61 5
Комиссаров Дмитрий 157 5
Гуральников Сергей 161 5
Рубанов Владимир 61 5
Громов Иван 96 4
Френкель Лев 46 4
Храмцовская Наталья 38 4
Черненко Андрей 37 4
Меджитов Тимур 56 4
Строкович Антон 45 4
Нечаев Андрей 21 4
Веригин Илья 28 4
Рыбаков Сергей 27 4
Херсонцев Алексей 48 4
Горбачев Александр 18 4
Россия - Российская федерация - РФ 57180 433
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 135
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 50
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 34
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 30
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 15
Россия - Челябинская область 658 15
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 13
Россия - Калининградская область 531 12
Россия - Тюменская область 582 11
Европа 3730 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 11
Россия - Севастополь 420 11
Россия - СФО - Новосибирск 1956 11
Россия - Республика Крым 625 10
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 10
Россия - Ростовская область 860 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 9
Россия - Приморский край - Приморье 604 9
Казахстан - Республика 2621 8
Германия - Федеративная Республика 3614 8
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 411 8
Индия - Республика 2161 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 8
Россия - Краснодарский край 913 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 7
Россия - Вологодская область 314 7
Россия - Новосибирская область 811 7
Украина 3347 7
Россия - ПФО - Казань 1510 6
Россия - Владимирская область 366 6
Россия - Волгоградская область 395 5
Россия - Свердловская область 805 5
Россия - Красноярский край 659 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 5
Россия - Владивосток 864 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 33
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 22
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 18
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 16
Информационное общество - Государственная программа 282 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 11
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 11
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 10
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 10
Региональное законодательство 45 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 9
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 8
Федеральное законодательство 254 8
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 5
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 5
НКО - Некоммерческая организация 91 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 4
СИЗО - Следственный изолятор 65 4
НПА - Нормативный правовой акт 49 4
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 3
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 3
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 3
Образование в России 328 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 8
TAdviser - Центр выбора технологий 214 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Wikipedia - Википедия 274 1
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
CNews Analytics 1988 43
Gartner 2188 3
IDC - International Data Corporation 2709 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
TAdviser Report 6 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 10
ИЭП - Международный институт экономики и права 14 8
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 3
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 30 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
РЭШ - Российская электронная школа 8 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 8
Олимпийские игры - Olympic Games 302 4
CNews AWARDS 291 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
Час кода - международное движение 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще