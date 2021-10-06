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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СМЭВ РФ
Система межведомственного электронного взаимодействия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 686, упоминаний - 1259
СМЭВ РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 25
|Путин Владимир 1820 15
|Назарова Анна 33 11
|Сурков Владислав 59 11
|Елистратов Николай 90 11
|Козырев Алексей 270 10
|Бутенко Юрий 64 10
|Медведев Дмитрий 1433 10
|Авербах Владимир 121 9
|Калина Роман 60 8
|Левашов Александр 88 8
|Евраев Михаил 222 8
|Скляр Алексей 49 8
|Рудычева Наталья 81 8
|Мишустин Михаил 302 7
|Сапельников Сергей 100 7
|Бондаренко Михаил 52 7
|Щеголев Игорь 676 7
|Гоков Дмитрий 31 7
|Терещенко Денис 38 6
|Шадаев Максут 384 6
|Дворкович Аркадий 169 6
|Ивакин Роман 49 6
|Гаттаров Руслан 117 5
|Салбиев Алан 30 5
|Шилов Сергей 61 5
|Комиссаров Дмитрий 157 5
|Гуральников Сергей 161 5
|Рубанов Владимир 61 5
|Громов Иван 96 4
|Френкель Лев 46 4
|Храмцовская Наталья 38 4
|Черненко Андрей 37 4
|Меджитов Тимур 56 4
|Строкович Антон 45 4
|Нечаев Андрей 21 4
|Веригин Илья 28 4
|Рыбаков Сергей 27 4
|Херсонцев Алексей 48 4
|Горбачев Александр 18 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru