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ЕГАИС Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации

СОБЫТИЯ

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12.11.2025 Отраслевая автоматизация на базе «1С:ERP» помогла компании Ladoga оптимизировать управление импортом и ускорить обработку заказов

правление производственными подразделениями и таможенным складом. Обеспечена сквозная прослеживаемость сырья и готовой продукции. Организовано автоматическое формирование и передача отчетных данных в ЕГАИС. Производственные затраты снижены на 3%, оборачиваемость склада повысилась на 10%, заказы обрабатываются на 10% быстрее, скорость подготовки управленческой отчетности выросла на 50%. Об э
15.11.2024 Предприниматели Подмосковья теперь могут онлайн получить доступ к системе учета алкоголя

воляет получить доступ в Единую государственную информационную систему учета алкогольной продукции (ЕГАИС) в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного
31.03.2023 Невезучую ГИС накрыла эпидемия провалов сервисных контрактов. Часть издержек перекинулась на «Росатом»

Череда проблем ЕГАИС Рослесхоза Как выяснил CNews, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) полтора года подряд испытывает проблемы с обслуживанием и развитием Единой государственной автоматизирова
02.11.2022 «Честный знак» интегрирован с ЕГАИС

В тестовом контуре системы цифровой маркировки «Честный знак» запущена интеграция с системой ЕГАИС. Теперь участнику эксперимента по маркировке пива и слабоалкогольных напитков при регистрации организации в системе «Честный знак» не требуется указывать места осуществления деятельности,
19.07.2021 ЕГАИС объединят с национальной системой маркировки

бязательной маркировке и регистрации в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). На сегодня использование этилового спирта при выпуске парфюмерной продукции не отслеживается. Это создает предпосылки его вывода в нелегальное поле и производства из него опасного для ж
10.06.2021 Российский алкогольный регулятор зря потратил 60 миллионов на свои ИТ-системы

ионных систем (ИС), некоторые из которые работают некорректно. При этом отдельные функции единой государственной автоматизированной информсистемы учета объема производства и оборота этилового спирта (ЕГАИС) не востребованы или не используется сотрудниками ведомства вовсе. Всего Росалкогольрегулирование эксплуатирует шесть систем, на создание и модернизацию которых с 2010 г. потратило 1,6 мл
15.01.2020 «Эвотор» сделал «Рутокен» универсальным криптоключом для бизнес-приложений

«Эвотор» и «Актив» обеспечили поддержку ключевых носителей «Рутокен ЭЦП 2.0» для приложений на смарт-терминалах. С 2018 г. «Рутокен» использовался на смарт-терминалах «Эвотор» при работе в ЕГАИС. Теперь он подходит для сервиса «Маркировка» и других приложений, требующих использования электронной подписи. Преимущество этого решения в первую очередь оценят владельцы магазинов по пр
21.06.2018 «Аладдин Р.Д.» выпустила новое поколение USB-токенов JaCarta-2 для ЕГАИС

сности, объявил о начале официальных поставок новых устройств — USB-токенов JaCarta-2 SE, предназначенных для работы с электронной подписью (ЭП) и строгой двухфакторной аутентификации пользователей в ЕГАИС и других государственных специализированных системах. «USB-токены линейки JaCarta SE – универсальные устройства, сферы применения которых охватывают специализированные государственные сис
21.05.2018 Сергей Баженов -

Тотальная маркировка товаров – это первый шаг к цифровой экономике

CNews: Внедрение ЕГАИС в рознице в 2016 г. проходило непросто. Большинство торговых предприятий до последнего ждали переноса сроков вступления в силу новых правил и оказались не готовы к новым методам работы. К
09.01.2018 На онлайн-кассах «Эвотор» установлен Рутокен ЭЦП 2.0 для работы в ЕГАИС

т совместимости. Все онлайн-кассы «Эвотор» соответствуют 54-ФЗ: подключаются к любому оператору фискальных данных и передают информацию в ФНС. Отправлять электронные чеки покупателям и данные в ОФД и ЕГАИС можно прямо через смарт-терминалы. Также это удобный инструмент для автоматизации бизнес-процессов торговых точек, смарт-терминалы «Эвотор» можно подстраивать под нужды бизнеса с помощью

27.10.2017 «БАРС Груп» интегрировала подсистему «Лесное хозяйство» с ЕГАИС учета древесины

«БАРС Груп» (дочерняя компания НЦИ ГК «Ростех») реализовала интеграцию подсистемы «Лесное хозяйство» ГИС МАИС НСО с Единой государственной автоматизированной информационной системой учета древесины (ЕГАИС УД). Информация, которая добавляется пользователями в подсистему «Лесное хозяйство», будет автоматически поступать в ЕГАИС УД. «"Лесному хозяйству", как системе с высокой экологиче
26.12.2016 К функциям «Контур.ЕГАИС» добавили учет товаров

Компания «СКБ Контур» реализовала в сервисе «Контур.ЕГАИС» функционал учета товаров. Теперь в сервисе можно не только работать с ЕГАИС ФСРАР, но и вести товароучет любых продуктов и напитков от поставки до продажи, сообщили CNews в «СКБ К
23.12.2016 «Штрих-М» подтвердил совместимость своего ПО для ЕГАИС с крипто-ключами Рутокен ЭЦП 2.0

ассового и товароучётного программного обеспечения с крипто-ключом Рутокен ЭЦП 2.0 при работе с УТМ ЕГАИС. Как рассказали CNews в компании, была проверена отправка и получение запросов в ФСРАР,
25.08.2016 «Атол» подключил к ЕГАИС 200 магазинов ГК «Ритм 2000»

завершили проект по подключению к Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) по контролю за реализацией алкогольной продукции 198 супермаркетов группы. 1 июля 2016
22.07.2016 «Корус Консалтинг» внедрил решение для передачи данных в ЕГАИС для розничной сети «О'Кей»

для обмена информацией между ERP-системой розничной сети «О'Кей», Microsoft Dynamics AX (MS DAX), и ЕГАИС. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». ГК «О'Кей» является российской розничной
29.06.2016 i-Retail бесплатно поставит магазинам оборудование ЕГАИС

Компания i-Retail.com объявила о готовности бесплатно поставить оборудование ЕГАИС с кассой на планшете всем магазинам, торгующим алкогольной продукцией. Об этом говорится в заявлении i-Retail.com, поступившем в редакцию CNews. Как известно, с 1 января 2016 г. все магаз
16.06.2016 «МойСклад» реализовал поддержку ЕГАИС в рознице

зничной продаже. Об этом CNews сообщили в «МоемСкладе». С 1 июля 2016 г., согласно 182-ФЗ, все розничные точки, торгующие алкогольной продукцией, будут обязаны передавать данные о продаже спиртного в ЕГАИС. Это вторая важная дата в реализации предписаний закона: первый шаг был сделан 1 января 2016 г., когда торговые точки начали подтверждать в ЕГАИС оптовую закупку алкоголя. С 25 дек
14.06.2016 Кассовая программа «Юниверс: UniPOS 8» для POS-систем получила поддержку ЕГАИС

» для автоматизированных расчетно-кассовых узлов (POS-систем), заявила о выходе версии с поддержкой ЕГАИС. Об этом CNews сообщили в «Юниверс». В рамках проекта по расширению функциональности ка
07.06.2016 Оптоклуб «Ряды» внедрил решение «Корус Консалтинга» для интеграции ERP-системы с ЕГАИС

токлуб «Ряды», российская сеть нового формата, внедрила специализированное решение, разработанное ГК «Корус Консалтинг», для интеграции ERP-системы с единой государственной системой по учету алкоголя ЕГАИС. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Оптоклуб «Ряды» — российская сеть, ориентированная на развитие в нише складских клубов, развивающейся в Америке. Как отмечается, создателями
26.05.2016 «Корус Консалтинг» внедрил решение для интеграции SAP ERP и ЕГАИС для сети супермаркетов «Оливье»

Сеть розничных магазинов «Оливье» внедрила специализированное решение для интеграции ERP-системы с единой государственной системой по учету алкоголя ЕГАИС, разработанное ГК «Корус Консалтинг». Об этом говорится в заявлении «Корус Консалтинга», поступившем в редакцию CNews. Российская сеть супермаркетов «Оливье» работает на рынке с 2008 г. С
11.04.2016 «Корус Консалтинг» создал для «Ленты» решение для интеграции SAP ERP с ЕГАИС

Розничная сеть «Лента» перешла на специализированное решение компании «Корус Консалтинг» для интеграции ERP-системы с единой государственной системой ЕГАИС по учету алкоголя. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». В 2015 г. «Корус Консалтинг» разработал специализированное программное решение для российских ритейлеров и дистрибуторов,

18.03.2016 Алкогольная зависимость: второе пришествие ЕГАИС в розницу

роля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) на предприятия оптовой и розничной торговли, впервые была озвучена еще в 2006 г. Именн
12.01.2016 E-Com унифицировал стандарты EDI под ЕГАИС

рузки, ID алкогольсодержащего товара и его количество — как это указано в сообщении, отправляемом в ЕГАИС. Об этом CNews сообщили в E-Com. Решение было реализовано заблаговременно в преддверии

30.11.2015 «Пилот» подготовил ПК «Профи-Т» к запуску ЕГАИС

л, а обобщенные данные переданы в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС). При этом информация о продажах отправляется посредством Универсального транспортного

04.08.2015 «Корус Консалтинг» разработал интеграционное решение для передачи данных в ЕГАИС

ние для российских ритейлеров и дистрибьюторов, занимающихся продажей алкогольных напитков, которое позволяет интегрировать ERP-систему организации с единой государственной системой по учету алкоголя ЕГАИС. ЕГАИС - единая государственная автоматизированная система, предназначенная для государственного контроля объёма производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодерж
17.04.2013 В России будет создана единая государственная информационная система учета научно-исследовательских работ

Правительство Российской Федерации постановило создать единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения. Соответствующее постановление утверждает по
22.03.2010 Функции по ведению ЕГАИС переданы Росалкогольрегулированию

ной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и о внесении изменений в отдельные акты Правительства РФ», функции по ведению ЕГАИС переданы от Федеральной налоговой службы Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). В соответствием с постановлением, ФНС должна передать Росалкого
27.05.2009 Медведев: ЕГАИС не пошла

«Еще до введения в действия ЕГАИС у меня была полная уверенность, что это ничего не даст, - заявил на встрече с представителями крупного бизнеса президент России Дмитрий Медведев. - К сожалению, в итоге так оно и произошл
26.05.2009 Медведев предложил отменить ЕГАИС

Единая государственная автоматизированная система учета производства и оборота алкоголя (ЕГАИС) не работает, «и это повод призадуматься», заявил президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями крупного бизнеса. Как сообщает РБК со ссылкой на радиостанцию «Маяк», глава го
19.08.2008 Столичную водку ждет ЕГАИС №2

ов) денежные средства на оплату услуг по включению в АИС», — заключил эксперт. Кстати, на сегодняшний день многие аналитики связывают эту инициативу правительства Москвы с продолжением концепции ЕГАИС, подвергшейся серьезной критике еще в 2006 г.
22.03.2008 В борьбе за разработчика ЕГАИС победил Рейман

есты предпринимателей. Еще больший скандал разгорелся в 2006 году из-за создания Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта (ЕГАИС), позволяющей ФНС контролировать производство и оптовую продажу алкогольной продукции. Программное обеспечение для ЕГАИС было поручено разработать «Атласу», однако по разным причин
27.12.2007 Лицензии на ПО ЕГАИС продлят до 1 июня 2008 г.

втоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота алкогольной продукции (ЕГАИС), сообщили в пресс-службе ФНС России. В настоящее время участники рынка используют ПО о
30.08.2007 ЕГАИС: налоговики отжали «Атлас»

ФГУП «НТЦ Атлас» признана не соответствующей требованиям конкурсной документации, а само предприятие от участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта по разработке программных средств ЕГАИС отстранено. Соответствующая конкурсная документация оказалась в распоряжении CNews. Всего в тендере принимали участие всего две заявки — «НТЦ Атлас», который около полутора лет занимался

18.07.2007 Смольный отдал «гостиничный ЕГАИС» своим

ранных туристов можно сравнить с Единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС), предназначенной для автоматизации государственного контроля над объемом производства

19.06.2007 Ноутбуки в России настигнет «синдром ЕГАИС»

отовностью информационных систем к введению новых правил. «Все идет к тому, что введение новых таможенных правил оформления ввозимых в страну мобильных компьютеров будет сравнимо с внедрением системы ЕГАИС в алкогольной отрасли, — отметил в беседе с корреспондентом CNews Андрей Коновалов, директор по закупкам компании Lanck. — Мы со своей стороны готовы вести учет каждого серийного номера,

25.01.2007 От ЕГАИС отделались до осени

Перенос даты запуска ЕГАИС в автоматическом режиме на ноябрь 2007 г., по мнению представителей Минфина, позволит устранить все недочеты и доработать систему. В случае запуска системы в феврале участники рынка ожида
24.01.2007 ЕГАИС не заводится

Представители Минфина обратились в правительство с предложением перенести запуск ЕГАИС в автоматическом режиме с 1 февраля на 1 ноября. В случае отказа, чиновники считают, что запуск должен произойти не ранее 1 июля. Причиной отсрочки стали недоработки в системе и ее негото
16.11.2006 Табачному рынку грозит ЕГАИС?

ФГУП "НТЦ «Атлас», прославившееся после неудачного внедрения ЕГАИС, объявило на экспертном совете Госдумы по вопросам госрегулирования производства и оборота табачной продукции о проведении работ по разработке автоматизированной системы для контроля за п
02.11.2006 Вину за ЕГАИС переложили с силовиков на либералов

пил с докладом о плачевной ситуации на российском алкогольном рынке. «Несвоевременная подготовка нормативных актов министерствами и службами, недостатки в разработке программных и технических средств ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта) привели к определенным сбоям в работе системы на начальном этапе и 
31.10.2006 Правительство откажется от ЕГАИС?

ещании у вице-премьера РФ Александра Жукова, передает «Эхо Москвы». Помимо этого, планы по подключению оптовиков к системе могут быть скорректированы, в ряде случаев в сторону отказа от использования ЕГАИС. Минфин при участи Минсельхоза и МЭРиТ предполагает в течение трех дней после совещания подготовить и внести в правительство пакет предложений об улучшении работы системы. Подготовить док

Публикаций - 454, упоминаний - 503

ЕГАИС и организации, системы, технологии, персоны:

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Ростелеком 10948 32
SAP SE 5601 29
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OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 27
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 25
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 22
Microsoft Corporation 25774 22
Эвотор - Evotor 231 20
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 72 17
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Крок - Croc 1964 11
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 9
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Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 8
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N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 42 8
МегаФон 10742 8
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
Ассоциация производителей пива 3 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ГосИнформСистемы 160 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
АПДА - Ассоциация производителей и дистрибьютеров алкогольной продукции - Союз производителей алкогольной продукции 3 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
НАМО - Национальная Ассоциация медицинских организаций 1 1
AIPM - International Federation of Pharmaceutical Manufacturers - АМФП - Ассоциация международных фармацевтических производителей 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 234
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 175
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 130
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 93
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 75
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 70
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 69
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 68
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 65
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 62
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 59
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 58
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 58
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 58
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 58
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 57
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 57
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 54
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 787 51
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 51
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 479 51
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 51
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 48
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 47
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 46
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 43
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 42
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 41
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 40
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 428 40
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 38
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 37
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 36
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 35
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 34
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 33
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 31
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 31
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 30
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 30
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 118
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 92
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 36
Google Android 15243 31
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 30
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 26
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 25
Linux OS 11533 23
Microsoft Windows 16882 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 18
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 15
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 47 15
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Портал врача - N3.Health ОДИИ - N3.Health СЭП - N3.Health СЗПВ - N3.Health ТМК - N3.Health ОДСК 61 13
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 13
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 13
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 57 13
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 11
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 11
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 10
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 8
Apple iOS 8583 8
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 7
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 7
СКБ Контур - Контур.Маркет 22 7
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 7
Здравоохранение электронное - программа 36 7
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 7
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 7
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 6
Путин Владимир 3454 26
Медведев Дмитрий 1665 12
Мишустин Михаил 787 10
Бойко Елена 152 8
Макаров Алексей 69 8
Скворцова Вероника 69 8
Рудычева Наталья 95 7
Симаков Олег 113 6
Предыбайло Вячеслав 28 6
Карелин Павел 22 6
Чумаков Денис 21 6
Гусельников Андрей 15 6
Орловский Виктор 408 6
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Иванов Алексей 163 5
Фишер Андрей 75 5
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Мещеряков Кирилл 23 4
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N+1 - Издание 188 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
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D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
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ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
ITResearch 123 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Deloitte Technology Fast 16 1
CB Insights 10 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
Gartner IT Spending and Staffing 4 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 39 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 7
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 5
РАН - Российская академия наук 2122 4
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 4
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 3
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 17 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 2
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 2
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 2
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 2
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 17 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 18 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
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