Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЕГАИС
Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 145, упоминаний - 228
ЕГАИС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
|НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
|Макаров Алексей 49 8
|Путин Владимир 1824 7
|Паныч Инга 7 4
|Усик Сергей 7 4
|Теличева Наталья 125 4
|Горбунов Вадим 12 4
|Мелингер Станислав 12 4
|Кастильо Игорь 24 3
|Евтушенко Олег 125 3
|Предыбайло Вячеслав 11 3
|Кукаркин Кирилл 6 3
|Белимов Александр 14 3
|Румянцев Антон 46 3
|Шабанов Алексей 6 2
|Беренов Александр 4 2
|Семенов Александр 69 2
|Малахов Михаил 10 2
|Марчева Ирина 4 2
|Дубровская Ольга 4 2
|Алтухов Сергей 8 2
|Рыжонков Дмитрий 3 2
|Батюшенков Дмитрий 6 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Заборов Михаил 2 2
|Лащев Сергей 2 2
|Белокопытов Александр 4 2
|Десятов Роман 13 2
|Назаров Александр 35 2
|Бойко Елена 151 2
|Скворцова Вероника 51 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
|Сплат-Косметика - Splat 12 2
|Романенко Андрей 76 2
|Федоров Алексей 40 1
|Потапов Алексей 6 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Востриков Юрий 19 1
|Рыбакова Любовь 12 1
|Белоусов Максим 59 1
|Андрияшкин Сергей 7 1
|CNews Analytics 1988 9
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
|Gartner 2190 1
|CNews Fast рейтинг 29 1
|CNews Мишень ОФД 4 1
|ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
|Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru