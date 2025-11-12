Отраслевая автоматизация на базе «1С:ERP» помогла компании Ladoga оптимизировать управление импортом и ускорить обработку заказов правление производственными подразделениями и таможенным складом. Обеспечена сквозная прослеживаемость сырья и готовой продукции. Организовано автоматическое формирование и передача отчетных данных в ЕГАИС. Производственные затраты снижены на 3%, оборачиваемость склада повысилась на 10%, заказы обрабатываются на 10% быстрее, скорость подготовки управленческой отчетности выросла на 50%. Об э

Предприниматели Подмосковья теперь могут онлайн получить доступ к системе учета алкоголя воляет получить доступ в Единую государственную информационную систему учета алкогольной продукции (ЕГАИС) в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного

Невезучую ГИС накрыла эпидемия провалов сервисных контрактов. Часть издержек перекинулась на «Росатом» Череда проблем ЕГАИС Рослесхоза Как выяснил CNews, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) полтора года подряд испытывает проблемы с обслуживанием и развитием Единой государственной автоматизирова

«Честный знак» интегрирован с ЕГАИС В тестовом контуре системы цифровой маркировки «Честный знак» запущена интеграция с системой ЕГАИС. Теперь участнику эксперимента по маркировке пива и слабоалкогольных напитков при регистрации организации в системе «Честный знак» не требуется указывать места осуществления деятельности,

ЕГАИС объединят с национальной системой маркировки бязательной маркировке и регистрации в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). На сегодня использование этилового спирта при выпуске парфюмерной продукции не отслеживается. Это создает предпосылки его вывода в нелегальное поле и производства из него опасного для ж

Российский алкогольный регулятор зря потратил 60 миллионов на свои ИТ-системы ионных систем (ИС), некоторые из которые работают некорректно. При этом отдельные функции единой государственной автоматизированной информсистемы учета объема производства и оборота этилового спирта (ЕГАИС) не востребованы или не используется сотрудниками ведомства вовсе. Всего Росалкогольрегулирование эксплуатирует шесть систем, на создание и модернизацию которых с 2010 г. потратило 1,6 мл

«Эвотор» сделал «Рутокен» универсальным криптоключом для бизнес-приложений «Эвотор» и «Актив» обеспечили поддержку ключевых носителей «Рутокен ЭЦП 2.0» для приложений на смарт-терминалах. С 2018 г. «Рутокен» использовался на смарт-терминалах «Эвотор» при работе в ЕГАИС. Теперь он подходит для сервиса «Маркировка» и других приложений, требующих использования электронной подписи. Преимущество этого решения в первую очередь оценят владельцы магазинов по пр

«Аладдин Р.Д.» выпустила новое поколение USB-токенов JaCarta-2 для ЕГАИС сности, объявил о начале официальных поставок новых устройств — USB-токенов JaCarta-2 SE, предназначенных для работы с электронной подписью (ЭП) и строгой двухфакторной аутентификации пользователей в ЕГАИС и других государственных специализированных системах. «USB-токены линейки JaCarta SE – универсальные устройства, сферы применения которых охватывают специализированные государственные сис

Сергей Баженов - Тотальная маркировка товаров – это первый шаг к цифровой экономике

CNews: Внедрение ЕГАИС в рознице в 2016 г. проходило непросто. Большинство торговых предприятий до последнего ждали переноса сроков вступления в силу новых правил и оказались не готовы к новым методам работы. К

На онлайн-кассах «Эвотор» установлен Рутокен ЭЦП 2.0 для работы в ЕГАИС т совместимости. Все онлайн-кассы «Эвотор» соответствуют 54-ФЗ: подключаются к любому оператору фискальных данных и передают информацию в ФНС. Отправлять электронные чеки покупателям и данные в ОФД и ЕГАИС можно прямо через смарт-терминалы. Также это удобный инструмент для автоматизации бизнес-процессов торговых точек, смарт-терминалы «Эвотор» можно подстраивать под нужды бизнеса с помощью

«БАРС Груп» интегрировала подсистему «Лесное хозяйство» с ЕГАИС учета древесины «БАРС Груп» (дочерняя компания НЦИ ГК «Ростех») реализовала интеграцию подсистемы «Лесное хозяйство» ГИС МАИС НСО с Единой государственной автоматизированной информационной системой учета древесины (ЕГАИС УД). Информация, которая добавляется пользователями в подсистему «Лесное хозяйство», будет автоматически поступать в ЕГАИС УД. «"Лесному хозяйству", как системе с высокой экологиче

К функциям «Контур.ЕГАИС» добавили учет товаров Компания «СКБ Контур» реализовала в сервисе «Контур.ЕГАИС» функционал учета товаров. Теперь в сервисе можно не только работать с ЕГАИС ФСРАР, но и вести товароучет любых продуктов и напитков от поставки до продажи, сообщили CNews в «СКБ К

«Штрих-М» подтвердил совместимость своего ПО для ЕГАИС с крипто-ключами Рутокен ЭЦП 2.0 ассового и товароучётного программного обеспечения с крипто-ключом Рутокен ЭЦП 2.0 при работе с УТМ ЕГАИС. Как рассказали CNews в компании, была проверена отправка и получение запросов в ФСРАР,

«Атол» подключил к ЕГАИС 200 магазинов ГК «Ритм 2000» завершили проект по подключению к Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) по контролю за реализацией алкогольной продукции 198 супермаркетов группы. 1 июля 2016

«Корус Консалтинг» внедрил решение для передачи данных в ЕГАИС для розничной сети «О'Кей» для обмена информацией между ERP-системой розничной сети «О'Кей», Microsoft Dynamics AX (MS DAX), и ЕГАИС. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». ГК «О'Кей» является российской розничной

i-Retail бесплатно поставит магазинам оборудование ЕГАИС Компания i-Retail.com объявила о готовности бесплатно поставить оборудование ЕГАИС с кассой на планшете всем магазинам, торгующим алкогольной продукцией. Об этом говорится в заявлении i-Retail.com, поступившем в редакцию CNews. Как известно, с 1 января 2016 г. все магаз

«МойСклад» реализовал поддержку ЕГАИС в рознице зничной продаже. Об этом CNews сообщили в «МоемСкладе». С 1 июля 2016 г., согласно 182-ФЗ, все розничные точки, торгующие алкогольной продукцией, будут обязаны передавать данные о продаже спиртного в ЕГАИС. Это вторая важная дата в реализации предписаний закона: первый шаг был сделан 1 января 2016 г., когда торговые точки начали подтверждать в ЕГАИС оптовую закупку алкоголя. С 25 дек

Кассовая программа «Юниверс: UniPOS 8» для POS-систем получила поддержку ЕГАИС » для автоматизированных расчетно-кассовых узлов (POS-систем), заявила о выходе версии с поддержкой ЕГАИС. Об этом CNews сообщили в «Юниверс». В рамках проекта по расширению функциональности ка

Оптоклуб «Ряды» внедрил решение «Корус Консалтинга» для интеграции ERP-системы с ЕГАИС токлуб «Ряды», российская сеть нового формата, внедрила специализированное решение, разработанное ГК «Корус Консалтинг», для интеграции ERP-системы с единой государственной системой по учету алкоголя ЕГАИС. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Оптоклуб «Ряды» — российская сеть, ориентированная на развитие в нише складских клубов, развивающейся в Америке. Как отмечается, создателями

«Корус Консалтинг» внедрил решение для интеграции SAP ERP и ЕГАИС для сети супермаркетов «Оливье» Сеть розничных магазинов «Оливье» внедрила специализированное решение для интеграции ERP-системы с единой государственной системой по учету алкоголя ЕГАИС, разработанное ГК «Корус Консалтинг». Об этом говорится в заявлении «Корус Консалтинга», поступившем в редакцию CNews. Российская сеть супермаркетов «Оливье» работает на рынке с 2008 г. С

«Корус Консалтинг» создал для «Ленты» решение для интеграции SAP ERP с ЕГАИС Розничная сеть «Лента» перешла на специализированное решение компании «Корус Консалтинг» для интеграции ERP-системы с единой государственной системой ЕГАИС по учету алкоголя. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». В 2015 г. «Корус Консалтинг» разработал специализированное программное решение для российских ритейлеров и дистрибуторов,

Алкогольная зависимость: второе пришествие ЕГАИС в розницу роля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) на предприятия оптовой и розничной торговли, впервые была озвучена еще в 2006 г. Именн

E-Com унифицировал стандарты EDI под ЕГАИС рузки, ID алкогольсодержащего товара и его количество — как это указано в сообщении, отправляемом в ЕГАИС. Об этом CNews сообщили в E-Com. Решение было реализовано заблаговременно в преддверии

«Пилот» подготовил ПК «Профи-Т» к запуску ЕГАИС л, а обобщенные данные переданы в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС). При этом информация о продажах отправляется посредством Универсального транспортного

«Корус Консалтинг» разработал интеграционное решение для передачи данных в ЕГАИС ние для российских ритейлеров и дистрибьюторов, занимающихся продажей алкогольных напитков, которое позволяет интегрировать ERP-систему организации с единой государственной системой по учету алкоголя ЕГАИС. ЕГАИС - единая государственная автоматизированная система, предназначенная для государственного контроля объёма производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодерж

В России будет создана единая государственная информационная система учета научно-исследовательских работ Правительство Российской Федерации постановило создать единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения. Соответствующее постановление утверждает по

Функции по ведению ЕГАИС переданы Росалкогольрегулированию ной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и о внесении изменений в отдельные акты Правительства РФ», функции по ведению ЕГАИС переданы от Федеральной налоговой службы Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). В соответствием с постановлением, ФНС должна передать Росалкого

Медведев: ЕГАИС не пошла «Еще до введения в действия ЕГАИС у меня была полная уверенность, что это ничего не даст, - заявил на встрече с представителями крупного бизнеса президент России Дмитрий Медведев. - К сожалению, в итоге так оно и произошл

Медведев предложил отменить ЕГАИС Единая государственная автоматизированная система учета производства и оборота алкоголя (ЕГАИС) не работает, «и это повод призадуматься», заявил президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями крупного бизнеса. Как сообщает РБК со ссылкой на радиостанцию «Маяк», глава го

Столичную водку ждет ЕГАИС №2 ов) денежные средства на оплату услуг по включению в АИС», — заключил эксперт. Кстати, на сегодняшний день многие аналитики связывают эту инициативу правительства Москвы с продолжением концепции ЕГАИС, подвергшейся серьезной критике еще в 2006 г.

В борьбе за разработчика ЕГАИС победил Рейман есты предпринимателей. Еще больший скандал разгорелся в 2006 году из-за создания Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта (ЕГАИС), позволяющей ФНС контролировать производство и оптовую продажу алкогольной продукции. Программное обеспечение для ЕГАИС было поручено разработать «Атласу», однако по разным причин

Лицензии на ПО ЕГАИС продлят до 1 июня 2008 г. втоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота алкогольной продукции (ЕГАИС), сообщили в пресс-службе ФНС России. В настоящее время участники рынка используют ПО о

ЕГАИС: налоговики отжали «Атлас» ФГУП «НТЦ Атлас» признана не соответствующей требованиям конкурсной документации, а само предприятие от участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта по разработке программных средств ЕГАИС отстранено. Соответствующая конкурсная документация оказалась в распоряжении CNews. Всего в тендере принимали участие всего две заявки — «НТЦ Атлас», который около полутора лет занимался

Смольный отдал «гостиничный ЕГАИС» своим ранных туристов можно сравнить с Единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС), предназначенной для автоматизации государственного контроля над объемом производства

Ноутбуки в России настигнет «синдром ЕГАИС» отовностью информационных систем к введению новых правил. «Все идет к тому, что введение новых таможенных правил оформления ввозимых в страну мобильных компьютеров будет сравнимо с внедрением системы ЕГАИС в алкогольной отрасли, — отметил в беседе с корреспондентом CNews Андрей Коновалов, директор по закупкам компании Lanck. — Мы со своей стороны готовы вести учет каждого серийного номера,

От ЕГАИС отделались до осени Перенос даты запуска ЕГАИС в автоматическом режиме на ноябрь 2007 г., по мнению представителей Минфина, позволит устранить все недочеты и доработать систему. В случае запуска системы в феврале участники рынка ожида

ЕГАИС не заводится Представители Минфина обратились в правительство с предложением перенести запуск ЕГАИС в автоматическом режиме с 1 февраля на 1 ноября. В случае отказа, чиновники считают, что запуск должен произойти не ранее 1 июля. Причиной отсрочки стали недоработки в системе и ее негото

Табачному рынку грозит ЕГАИС? ФГУП "НТЦ «Атлас», прославившееся после неудачного внедрения ЕГАИС, объявило на экспертном совете Госдумы по вопросам госрегулирования производства и оборота табачной продукции о проведении работ по разработке автоматизированной системы для контроля за п

Вину за ЕГАИС переложили с силовиков на либералов пил с докладом о плачевной ситуации на российском алкогольном рынке. «Несвоевременная подготовка нормативных актов министерствами и службами, недостатки в разработке программных и технических средств ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта) привели к определенным сбоям в работе системы на начальном этапе и