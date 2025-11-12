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ЕГАИС Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|12.11.2025
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Отраслевая автоматизация на базе «1С:ERP» помогла компании Ladoga оптимизировать управление импортом и ускорить обработку заказов
правление производственными подразделениями и таможенным складом. Обеспечена сквозная прослеживаемость сырья и готовой продукции. Организовано автоматическое формирование и передача отчетных данных в ЕГАИС. Производственные затраты снижены на 3%, оборачиваемость склада повысилась на 10%, заказы обрабатываются на 10% быстрее, скорость подготовки управленческой отчетности выросла на 50%. Об э
|15.11.2024
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Предприниматели Подмосковья теперь могут онлайн получить доступ к системе учета алкоголя
воляет получить доступ в Единую государственную информационную систему учета алкогольной продукции (ЕГАИС) в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного
|31.03.2023
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Невезучую ГИС накрыла эпидемия провалов сервисных контрактов. Часть издержек перекинулась на «Росатом»
Череда проблем ЕГАИС Рослесхоза Как выяснил CNews, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) полтора года подряд испытывает проблемы с обслуживанием и развитием Единой государственной автоматизирова
|02.11.2022
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«Честный знак» интегрирован с ЕГАИС
В тестовом контуре системы цифровой маркировки «Честный знак» запущена интеграция с системой ЕГАИС. Теперь участнику эксперимента по маркировке пива и слабоалкогольных напитков при регистрации организации в системе «Честный знак» не требуется указывать места осуществления деятельности,
|19.07.2021
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ЕГАИС объединят с национальной системой маркировки
бязательной маркировке и регистрации в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). На сегодня использование этилового спирта при выпуске парфюмерной продукции не отслеживается. Это создает предпосылки его вывода в нелегальное поле и производства из него опасного для ж
|10.06.2021
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Российский алкогольный регулятор зря потратил 60 миллионов на свои ИТ-системы
ионных систем (ИС), некоторые из которые работают некорректно. При этом отдельные функции единой государственной автоматизированной информсистемы учета объема производства и оборота этилового спирта (ЕГАИС) не востребованы или не используется сотрудниками ведомства вовсе. Всего Росалкогольрегулирование эксплуатирует шесть систем, на создание и модернизацию которых с 2010 г. потратило 1,6 мл
|15.01.2020
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«Эвотор» сделал «Рутокен» универсальным криптоключом для бизнес-приложений
«Эвотор» и «Актив» обеспечили поддержку ключевых носителей «Рутокен ЭЦП 2.0» для приложений на смарт-терминалах. С 2018 г. «Рутокен» использовался на смарт-терминалах «Эвотор» при работе в ЕГАИС. Теперь он подходит для сервиса «Маркировка» и других приложений, требующих использования электронной подписи. Преимущество этого решения в первую очередь оценят владельцы магазинов по пр
|21.06.2018
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«Аладдин Р.Д.» выпустила новое поколение USB-токенов JaCarta-2 для ЕГАИС
сности, объявил о начале официальных поставок новых устройств — USB-токенов JaCarta-2 SE, предназначенных для работы с электронной подписью (ЭП) и строгой двухфакторной аутентификации пользователей в ЕГАИС и других государственных специализированных системах. «USB-токены линейки JaCarta SE – универсальные устройства, сферы применения которых охватывают специализированные государственные сис
|21.05.2018
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Сергей Баженов -
Тотальная маркировка товаров – это первый шаг к цифровой экономике
CNews: Внедрение ЕГАИС в рознице в 2016 г. проходило непросто. Большинство торговых предприятий до последнего ждали переноса сроков вступления в силу новых правил и оказались не готовы к новым методам работы. К
|09.01.2018
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На онлайн-кассах «Эвотор» установлен Рутокен ЭЦП 2.0 для работы в ЕГАИС
т совместимости. Все онлайн-кассы «Эвотор» соответствуют 54-ФЗ: подключаются к любому оператору фискальных данных и передают информацию в ФНС. Отправлять электронные чеки покупателям и данные в ОФД и ЕГАИС можно прямо через смарт-терминалы. Также это удобный инструмент для автоматизации бизнес-процессов торговых точек, смарт-терминалы «Эвотор» можно подстраивать под нужды бизнеса с помощью
|27.10.2017
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«БАРС Груп» интегрировала подсистему «Лесное хозяйство» с ЕГАИС учета древесины
«БАРС Груп» (дочерняя компания НЦИ ГК «Ростех») реализовала интеграцию подсистемы «Лесное хозяйство» ГИС МАИС НСО с Единой государственной автоматизированной информационной системой учета древесины (ЕГАИС УД). Информация, которая добавляется пользователями в подсистему «Лесное хозяйство», будет автоматически поступать в ЕГАИС УД. «"Лесному хозяйству", как системе с высокой экологиче
|26.12.2016
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К функциям «Контур.ЕГАИС» добавили учет товаров
Компания «СКБ Контур» реализовала в сервисе «Контур.ЕГАИС» функционал учета товаров. Теперь в сервисе можно не только работать с ЕГАИС ФСРАР, но и вести товароучет любых продуктов и напитков от поставки до продажи, сообщили CNews в «СКБ К
|23.12.2016
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«Штрих-М» подтвердил совместимость своего ПО для ЕГАИС с крипто-ключами Рутокен ЭЦП 2.0
ассового и товароучётного программного обеспечения с крипто-ключом Рутокен ЭЦП 2.0 при работе с УТМ ЕГАИС. Как рассказали CNews в компании, была проверена отправка и получение запросов в ФСРАР,
|25.08.2016
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«Атол» подключил к ЕГАИС 200 магазинов ГК «Ритм 2000»
завершили проект по подключению к Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) по контролю за реализацией алкогольной продукции 198 супермаркетов группы. 1 июля 2016
|22.07.2016
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«Корус Консалтинг» внедрил решение для передачи данных в ЕГАИС для розничной сети «О'Кей»
для обмена информацией между ERP-системой розничной сети «О'Кей», Microsoft Dynamics AX (MS DAX), и ЕГАИС. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». ГК «О'Кей» является российской розничной
|29.06.2016
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i-Retail бесплатно поставит магазинам оборудование ЕГАИС
Компания i-Retail.com объявила о готовности бесплатно поставить оборудование ЕГАИС с кассой на планшете всем магазинам, торгующим алкогольной продукцией. Об этом говорится в заявлении i-Retail.com, поступившем в редакцию CNews. Как известно, с 1 января 2016 г. все магаз
|16.06.2016
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«МойСклад» реализовал поддержку ЕГАИС в рознице
зничной продаже. Об этом CNews сообщили в «МоемСкладе». С 1 июля 2016 г., согласно 182-ФЗ, все розничные точки, торгующие алкогольной продукцией, будут обязаны передавать данные о продаже спиртного в ЕГАИС. Это вторая важная дата в реализации предписаний закона: первый шаг был сделан 1 января 2016 г., когда торговые точки начали подтверждать в ЕГАИС оптовую закупку алкоголя. С 25 дек
|14.06.2016
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Кассовая программа «Юниверс: UniPOS 8» для POS-систем получила поддержку ЕГАИС
» для автоматизированных расчетно-кассовых узлов (POS-систем), заявила о выходе версии с поддержкой ЕГАИС. Об этом CNews сообщили в «Юниверс». В рамках проекта по расширению функциональности ка
|07.06.2016
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Оптоклуб «Ряды» внедрил решение «Корус Консалтинга» для интеграции ERP-системы с ЕГАИС
токлуб «Ряды», российская сеть нового формата, внедрила специализированное решение, разработанное ГК «Корус Консалтинг», для интеграции ERP-системы с единой государственной системой по учету алкоголя ЕГАИС. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Оптоклуб «Ряды» — российская сеть, ориентированная на развитие в нише складских клубов, развивающейся в Америке. Как отмечается, создателями
|26.05.2016
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«Корус Консалтинг» внедрил решение для интеграции SAP ERP и ЕГАИС для сети супермаркетов «Оливье»
Сеть розничных магазинов «Оливье» внедрила специализированное решение для интеграции ERP-системы с единой государственной системой по учету алкоголя ЕГАИС, разработанное ГК «Корус Консалтинг». Об этом говорится в заявлении «Корус Консалтинга», поступившем в редакцию CNews. Российская сеть супермаркетов «Оливье» работает на рынке с 2008 г. С
|11.04.2016
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«Корус Консалтинг» создал для «Ленты» решение для интеграции SAP ERP с ЕГАИС
Розничная сеть «Лента» перешла на специализированное решение компании «Корус Консалтинг» для интеграции ERP-системы с единой государственной системой ЕГАИС по учету алкоголя. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». В 2015 г. «Корус Консалтинг» разработал специализированное программное решение для российских ритейлеров и дистрибуторов,
|18.03.2016
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Алкогольная зависимость: второе пришествие ЕГАИС в розницу
роля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) на предприятия оптовой и розничной торговли, впервые была озвучена еще в 2006 г. Именн
|12.01.2016
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E-Com унифицировал стандарты EDI под ЕГАИС
рузки, ID алкогольсодержащего товара и его количество — как это указано в сообщении, отправляемом в ЕГАИС. Об этом CNews сообщили в E-Com. Решение было реализовано заблаговременно в преддверии
|30.11.2015
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«Пилот» подготовил ПК «Профи-Т» к запуску ЕГАИС
л, а обобщенные данные переданы в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС). При этом информация о продажах отправляется посредством Универсального транспортного
|04.08.2015
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«Корус Консалтинг» разработал интеграционное решение для передачи данных в ЕГАИС
ние для российских ритейлеров и дистрибьюторов, занимающихся продажей алкогольных напитков, которое позволяет интегрировать ERP-систему организации с единой государственной системой по учету алкоголя ЕГАИС. ЕГАИС - единая государственная автоматизированная система, предназначенная для государственного контроля объёма производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодерж
|17.04.2013
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В России будет создана единая государственная информационная система учета научно-исследовательских работ
Правительство Российской Федерации постановило создать единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения. Соответствующее постановление утверждает по
|22.03.2010
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Функции по ведению ЕГАИС переданы Росалкогольрегулированию
ной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и о внесении изменений в отдельные акты Правительства РФ», функции по ведению ЕГАИС переданы от Федеральной налоговой службы Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). В соответствием с постановлением, ФНС должна передать Росалкого
|27.05.2009
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Медведев: ЕГАИС не пошла
«Еще до введения в действия ЕГАИС у меня была полная уверенность, что это ничего не даст, - заявил на встрече с представителями крупного бизнеса президент России Дмитрий Медведев. - К сожалению, в итоге так оно и произошл
|26.05.2009
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Медведев предложил отменить ЕГАИС
Единая государственная автоматизированная система учета производства и оборота алкоголя (ЕГАИС) не работает, «и это повод призадуматься», заявил президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями крупного бизнеса. Как сообщает РБК со ссылкой на радиостанцию «Маяк», глава го
|19.08.2008
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Столичную водку ждет ЕГАИС №2
ов) денежные средства на оплату услуг по включению в АИС», — заключил эксперт. Кстати, на сегодняшний день многие аналитики связывают эту инициативу правительства Москвы с продолжением концепции ЕГАИС, подвергшейся серьезной критике еще в 2006 г.
|22.03.2008
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В борьбе за разработчика ЕГАИС победил Рейман
есты предпринимателей. Еще больший скандал разгорелся в 2006 году из-за создания Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта (ЕГАИС), позволяющей ФНС контролировать производство и оптовую продажу алкогольной продукции. Программное обеспечение для ЕГАИС было поручено разработать «Атласу», однако по разным причин
|27.12.2007
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Лицензии на ПО ЕГАИС продлят до 1 июня 2008 г.
втоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота алкогольной продукции (ЕГАИС), сообщили в пресс-службе ФНС России. В настоящее время участники рынка используют ПО о
|30.08.2007
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ЕГАИС: налоговики отжали «Атлас»
ФГУП «НТЦ Атлас» признана не соответствующей требованиям конкурсной документации, а само предприятие от участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта по разработке программных средств ЕГАИС отстранено. Соответствующая конкурсная документация оказалась в распоряжении CNews. Всего в тендере принимали участие всего две заявки — «НТЦ Атлас», который около полутора лет занимался
|18.07.2007
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Смольный отдал «гостиничный ЕГАИС» своим
ранных туристов можно сравнить с Единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС), предназначенной для автоматизации государственного контроля над объемом производства
|19.06.2007
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Ноутбуки в России настигнет «синдром ЕГАИС»
отовностью информационных систем к введению новых правил. «Все идет к тому, что введение новых таможенных правил оформления ввозимых в страну мобильных компьютеров будет сравнимо с внедрением системы ЕГАИС в алкогольной отрасли, — отметил в беседе с корреспондентом CNews Андрей Коновалов, директор по закупкам компании Lanck. — Мы со своей стороны готовы вести учет каждого серийного номера,
|25.01.2007
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От ЕГАИС отделались до осени
Перенос даты запуска ЕГАИС в автоматическом режиме на ноябрь 2007 г., по мнению представителей Минфина, позволит устранить все недочеты и доработать систему. В случае запуска системы в феврале участники рынка ожида
|24.01.2007
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ЕГАИС не заводится
Представители Минфина обратились в правительство с предложением перенести запуск ЕГАИС в автоматическом режиме с 1 февраля на 1 ноября. В случае отказа, чиновники считают, что запуск должен произойти не ранее 1 июля. Причиной отсрочки стали недоработки в системе и ее негото
|16.11.2006
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Табачному рынку грозит ЕГАИС?
ФГУП "НТЦ «Атлас», прославившееся после неудачного внедрения ЕГАИС, объявило на экспертном совете Госдумы по вопросам госрегулирования производства и оборота табачной продукции о проведении работ по разработке автоматизированной системы для контроля за п
|02.11.2006
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Вину за ЕГАИС переложили с силовиков на либералов
пил с докладом о плачевной ситуации на российском алкогольном рынке. «Несвоевременная подготовка нормативных актов министерствами и службами, недостатки в разработке программных и технических средств ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта) привели к определенным сбоям в работе системы на начальном этапе и
|31.10.2006
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Правительство откажется от ЕГАИС?
ещании у вице-премьера РФ Александра Жукова, передает «Эхо Москвы». Помимо этого, планы по подключению оптовиков к системе могут быть скорректированы, в ряде случаев в сторону отказа от использования ЕГАИС. Минфин при участи Минсельхоза и МЭРиТ предполагает в течение трех дней после совещания подготовить и внести в правительство пакет предложений об улучшении работы системы. Подготовить док
ЕГАИС и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 26
|Медведев Дмитрий 1665 12
|Мишустин Михаил 787 10
|Бойко Елена 152 8
|Макаров Алексей 69 8
|Скворцова Вероника 69 8
|Рудычева Наталья 95 7
|Симаков Олег 113 6
|Предыбайло Вячеслав 28 6
|Карелин Павел 22 6
|Чумаков Денис 21 6
|Гусельников Андрей 15 6
|Орловский Виктор 408 6
|Шадаев Максут 1210 5
|Иванов Алексей 163 5
|Фишер Андрей 75 5
|Романенко Андрей 94 5
|Образцов Алексей 16 5
|Пугачев Павел 63 5
|Копейкин Алексей 16 5
|Селиванов Дмитрий 52 5
|Лебедев Георгий 57 5
|Шалманов Сергей 202 5
|Чернышенко Дмитрий 580 4
|Никифоров Николай 1138 4
|Ананьев Дмитрий 83 4
|Васильев Кирилл 16 4
|Тыров Илья 29 4
|Румянцев Антон 47 4
|Горелов Дмитрий 61 4
|Паныч Инга 7 4
|Мелингер Станислав 12 4
|Кальмуцкий Олег 8 4
|Деев Алексей 7 4
|Ананьев Алексей 110 4
|Усик Сергей 11 4
|Горбунов Вадим 12 4
|Мещеряков Кирилл 23 4
|Заборов Михаил 4 4
|Белимов Александр 14 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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