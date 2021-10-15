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ЕГАИС
Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации


15.10.2021 «Ташир медика» и «Нетрика» объявили о стратегическом партнёрстве в проектах цифрового здравоохранения 1
11.10.2021 Российский алкогольный регулятор внедрит ИИ, чтобы разбирался с обращениями граждан 3
19.07.2021 ЕГАИС объединят с национальной системой маркировки 3
10.06.2021 Российский алкогольный регулятор зря потратил 60 миллионов на свои ИТ-системы 2
11.05.2021 Эвотор при поддержке ЦРПТ разработал коробочное решение для малой розницы 1
17.03.2021 В 2020 году ГК «СКБ Контур» заработала 18,1 млрд рублей 1
25.02.2021 Бесконтактная оплата по QR от «Сбера» стала доступна еще более 50 тыс. предпринимателей по всей стране 1
01.02.2021 Резидент «Сколково» помог «Магниту» разработать семейство чат-ботов 1
26.10.2020 «Магнит» запустил программу трансформации ERP 1
20.10.2020 Распределительный центр розничной сети «Гулливер» интегрирован с системой «Честный знак» 2
22.09.2020 Бывшую ИБ-компанию ФСБ превратили в акционерное общество 1
02.09.2020 «МТС Касса» и облачный сервис «Мое дело» помогут малому бизнесу вести бухгалтерию 1
10.07.2020 «Платформа ЭДО» интегрировалась с облачной ПРОСТОР:КАССОЙ 1
09.07.2020 «Квадрум» оптимизировала управление складом с помощью «1С:ERP Управление предприятием» 1
08.07.2020 Фирма «1С» и «1С-Рарус» выпустили новое отраслевое решение «1С:Управление предприятием общепита» 1
29.04.2020 Структура Ростеха начала внедрять в регионах системы мониторинга пациентов с COVID-19 1
15.04.2020 CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных 1
06.03.2020 «1С-Рарус» и «1С» выпустили новое решение для автоматизации общепита 1
25.02.2020 «Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP 1
07.02.2020 В сервисе «Контур.Маркет» появился учет ингредиентов 1
15.01.2020 «Эвотор» сделал «Рутокен» универсальным криптоключом для бизнес-приложений 4
24.12.2019 Ростех и Минздрав запустили онлайн-каталог зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов 1
24.12.2019 Ростех и Минздрав запустили онлайн-каталог зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов 1
28.11.2019 Торговая сеть «Верный» внедрила фронт-офисную систему Set Retail 10 1
27.11.2019 Цифровизация становится окном в мир для российского ритейла 1
09.10.2019 Foodplex представила облачную систему автоматизации для ресторанов 1
29.07.2019 «Нетрика» расширяет функциональность сервиса N3.Health и географию партнеров 1
13.06.2019 Сеть «Бегемаг» модернизировала ИТ-инфраструктуру 1
03.06.2019 ИТ-департамент Минздрава возглавил выходец из Фонда соцстрахования 1
23.04.2019 Магазины тоже хотят стать ИТ-компаниями 1
16.04.2019 «Алкогольная Сибирская Группа» внедрила облачное решение SAP S/4HANA 1
15.04.2019 CNews Analytics опубликовал результаты первого исследования рынка онлайн-касс 1
10.04.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
27.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
15.03.2019 Разработано ПО для подключения любого терминала сбора данных к 1С 1
11.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
18.02.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
15.02.2019 Максим Белоусов, «Уралсиб»: Благодаря ИТ клиенты приходят к нам из других банков 1
15.02.2019 «Актив» представила новый «Рутокен» для устройств с разъемом USB Type-C 1
30.01.2019 «Балтика» перевела документооборот в облако Microsoft Azure 2

Публикаций - 145, упоминаний - 228

ЕГАИС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3211 15
3733 12
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 9
Ростех - Ростехнологии 2230 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 8
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 7
Эвотор - Evotor 105 7
Microsoft Corporation 11060 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 4
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 4
Selectel - Селектел 137 4
SAP CIS - САП СНГ 753 4
Инфосистемы Джет 675 4
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 3
Ланит ГК 1155 3
1С-Рарус 536 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
NXP Freescale Semiconductor 96 3
Ростех - Концерн Автоматика 396 3
СКБ Контур 416 2
Барс груп 402 2
АТОЛ ГК 168 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
ConsID - Консид Технологии 2 2
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 2
Крок 1219 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 2
Acronis - Акронис 364 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Google LLC 7144 2
iTeco - Ай-Теко 715 2
Maykor - Мэйкор 259 2
NVision Group - Энвижн Груп 545 2
Accenture - Аксенчер 531 2
Yandex - Яндекс 4101 2
i-Retail - Ай-Ритейл Рус 6 2
Системный софт - SysSoft 124 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 9
Магнит - Сеть магазинов 269 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 5
Ригла - аптечная сеть 47 4
Адамас - Ювелирный завод 56 4
Абрау-Дюрсо 9 4
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 4
Спортмастер 116 4
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 3
Лента - Сеть розничной торговли 189 3
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 2
Балтика - Пивоваренная компания 111 2
IKEA - ИКЕА 81 2
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 10 2
X5 Group - Перекресток 203 2
X5 Group 599 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Профи Менеджер Удостоверяющий центр 1 1
Кейтеринбург 1 1
Мать и дитя 16 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 5 1
Starbucks - Старбакс 46 1
Бристоль - сеть магазинов 11 1
Hilton Hotels & Resorts 9 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Квадрум 1 1
Верный - Торговая сеть 16 1
Шоколадница - сеть кофеен 34 1
Мираторг 12 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 3 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
СДЭК - CDEK 6 1
Uber 257 1
Планета Суши 9 1
Papa John’s - Папа Джонс 5 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Правительство РФ 2201 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Президент Российской Федерации 1439 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 4
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 11 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
ГСУ СК - Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве 7 1
Правительство Камчатского края 16 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Правительство Нижегородской области 28 1
МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 3 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
Правительство Омской области - Главное управление информационной политики Омской области 3 1
ФГАУ Военный инновационный технополис ЭРА 3 1
Правительство Камчатского края - Агентство по информатизации и связи Камчатского края 4 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 65 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
Правительство и губернатор Белгородской области 2 1
Администрация Томской области 12 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
Правительство Архангельской области 7 1
Администрация Красноярского края 25 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Администрация Волгоградской области 12 1
Администрация Липецкой области 12 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 12
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 6
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 6
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 4
3G - Стандарт мобильной связи 3723 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 4
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 3
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 2
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 1
IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой 26 1
Google Android 10750 13
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 11
Microsoft Windows 10 6629 11
АТОЛ Онлайн-кассы 54 7
Linux OS 4253 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 6
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
1С-Рарус РестАрт 14 3
1С:Бухгалтерия 395 3
SAP CAR - SAP Customer Activity Repository 5 3
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 3
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Microsoft Windows 852 3
Эвотор - серия смарт-терминалов 13 3
SAP S/4HANA Finance 15 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 2
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 18 2
АТОЛ Frontol 23 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
Microsoft OLE - Object Linking and Embedding - Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты 13 2
SAP S/4HANA Retail 5 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 16 2
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 4 2
ConsID WMS - Open Source HH.WMS OHE.WMS 2 2
ГРЛС - Государственный реестр лекарственных средств 3 2
Яндекс.Маркет 439 2
SQL - Язык программирования 432 2
Microsoft Office 365 769 2
Java - Язык программирования 1175 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 2
МТС 3G-сеть 86 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
СКБ Контур - Контур.Маркет 7 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
Microsoft SQL Server 793 1
Макаров Алексей 49 8
Путин Владимир 1824 7
Паныч Инга 7 4
Усик Сергей 7 4
Теличева Наталья 125 4
Горбунов Вадим 12 4
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Кастильо Игорь 24 3
Евтушенко Олег 125 3
Предыбайло Вячеслав 11 3
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Белимов Александр 14 3
Румянцев Антон 46 3
Шабанов Алексей 6 2
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Семенов Александр 69 2
Малахов Михаил 10 2
Марчева Ирина 4 2
Дубровская Ольга 4 2
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Рыжонков Дмитрий 3 2
Батюшенков Дмитрий 6 2
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Заборов Михаил 2 2
Лащев Сергей 2 2
Белокопытов Александр 4 2
Десятов Роман 13 2
Назаров Александр 35 2
Бойко Елена 151 2
Скворцова Вероника 51 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
Сплат-Косметика - Splat 12 2
Романенко Андрей 76 2
Федоров Алексей 40 1
Потапов Алексей 6 1
Чемезов Сергей 121 1
Востриков Юрий 19 1
Рыбакова Любовь 12 1
Белоусов Максим 59 1
Андрияшкин Сергей 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 78
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 28
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 4
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Россия - Кировск - Кировская область 303 1
Россия - Амурская область 320 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Белгородская область 367 1
Россия - Ярославская область 332 1
Россия - Пензенская область 346 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Саров 92 1
Россия - Республика Дагестан 262 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
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Европа Северная - Скандинавия 274 1
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Россия - Среднеахтубинский район 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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