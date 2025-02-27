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Индексная книга (каталог) CNews*
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Усик Сергей



27.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая 1
10.06.2024 Маркетплейс Vino.Ru запустил «цифрового сомелье» на основе нейросети YandexGPT 1
22.06.2023 ИИ-модель «Сбера» помогает бизнесу прогнозировать спрос 1
13.11.2020 «Абрау-Дюрсо» автоматизировала процесс обновления «1С» с помощью «1С-Ижтиси» 1
10.04.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
27.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 2
11.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 2
18.02.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 2
21.01.2013 «Вест Концепт» внедрил Microsoft Dynamics NAV в «Премиум Инжиниринге» 1
16.03.2012 «Вест Концепт» внедряет Microsoft Dynamics NAV в «Премиум Инжиниринг» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 13

Усик Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 325 4
Selectel - Селектел 393 4
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 117 3
Yandex - Яндекс 7447 2
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 2
Вест Концепт - West Concept 61 2
System Engineering - Премиум Инжиниринг - Premium Engineering 4 2
МегаФон 8965 1
8275 1
1С-ИЖТИСИ 39 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Inventive Retail Group 76 1
Trialink - Триалинк ГК 8 1
Сбер - СберБизнес Софт 57 1
Telegram Group 2031 1
OpenAI 232 1
Абрау-Дюрсо 19 6
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 61 4
Спортмастер - Sportmaster 177 4
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 4
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2396 3
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 19 3
Paulig Group - Паулиг РУС 24 3
Yum! Brands - Ям Брэндс - YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша - Интернэшнл Ресторант Брэндс 14 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 218 2
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 71 1
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 29 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2907 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 5
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 773 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4434 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2315 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3327 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5810 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1505 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5105 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11137 4
Chipping - Чипирование - технология по электронной идентификации 27 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3097 2
Инжиниринг - технические консультационные услуги 422 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10312 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1706 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10170 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3197 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7697 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4208 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5093 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11461 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2300 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 539 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3084 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1982 1
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Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 244 2
Microsoft Dynamics 1177 2
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1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 454 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 944 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1278 1
Yandex Managed Databases - Yandex Managed Service for Kubernetes - Yandex Managed Service for PostgreSQL - Yandex Managed Service for Redis - Yandex Managed Service for MongoDB 17 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 208 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 95 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 481 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 203 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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