Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кочергин Алексей
|27.02.2025
|Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая 1
|29.06.2016
|Softline построила систему объединенных коммуникаций в «Металлимпресс» 1
Кочергин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|AudioCodes - Айдиокоудз Русс 34 1
|Softline - Софтлайн 2853 1
|Microsoft Corporation 24682 1
|Microsoft Skype 2067 1
|Microsoft Skype for Business 176 1
|Microsoft Exchange 1719 1
|Microsoft Outlook 1393 1
|Попов Виталий 19 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343473, в очереди разбора - 766171.
Создано именных указателей - 169791.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.