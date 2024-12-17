Таврос Башкирская мясная компания Уральская мясная компания
Таврос и организации, системы, технологии, персоны:
|Заединов Руслан 46 2
|Демидов Сергей 127 1
|Палей Лев 50 1
|Дрейгер Павел 40 1
|Кузнецов Дмитрий 67 1
|Скородумов Анатолий 65 1
|Касимов Вячеслав 29 1
|Юфаркин Александр 10 1
|Попов Денис 11 1
|Глазунов Александр 1 1
|Черников Михаил 7 1
|Цуканов Дмитрий 1 1
|Моисеев Дмитрий 12 1
|Кузьмин Дмитрий 7 1
|Акимов Евгений 38 1
|Яшкин Вячеслав 6 1
|Зиатдинов Денис 1 1
|Варназов Лев 10 1
|Салахов Ильдар 1 1
|Орловский Виктор 379 1
|Василенко Александр 89 1
|Севастьянов Алексей 25 1
|Бессарабский Алексей 29 1
|Щербина Сергей 14 1
|Крайнов Дмитрий 1 1
|Терехов Владислав 1 1
|Любаева Любовь 1 1
|Кочерыгин Александр 1 1
|Ширяев Владимир 4 1
|Чудновский Алекс 4 1
|Тарасов Дмитрий 10 1
|Рудь Андрей 2 1
|Самойлов Артем 1 1
|Gartner - Гартнер 3556 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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