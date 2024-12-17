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Индексная книга (каталог) CNews*
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Таврос Башкирская мясная компания Уральская мясная компания

Таврос - Башкирская мясная компания - Уральская мясная компания


17.12.2024 Российский софт для управления свинокомплексами охватит в 2025 г. 40% поголовья 2
20.06.2024 В России пишут ПО для управления крупным рогатым скотом на замену иностранному софту 2
16.12.2022 Названы самые успешные агротех-стартапы 1
21.07.2022 Российских скотоводов принуждают оплатить импортозамещение ПО, но отказаться от прав на софт 1
14.12.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» пройдет 14 марта 2019 года 2
30.06.2014 Крок: В корпоративном сегменте 100% «облаков» будут гибридными 1
18.12.2013 Кто инвестирует в облака? 1
14.11.2013 «Таврос» переехал в «облако» «Крок» за пять дней 2

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Таврос и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1777 3
Broadcom - VMware 2359 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 16 1
Verint Systems 38 1
HP Inc. 5685 1
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БАРС Груп 545 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
Stack Group - Стек Групп 159 1
Esri CIS - Эсри СНГ 89 1
Ланит Интеграция 190 1
АгроСигнал 7 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Плинор РЦ - Региональный центр информационного обеспечения племенного животноводства Ленинградской области 4 1
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Ак Барс Банк 272 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 29 1
Евроазиатский инвестиционный Банк 1 1
Мособлгаз ГУП МО 20 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 56 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 1
Миэль ГК 38 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 15 1
Дмитрогорский продукт - Дмитрогорский молочный завод 4 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 36 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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