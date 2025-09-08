Разделы

СТИ Смарт Технологии Инвест Пульс.ЦСС


«Пульс.ЦСС» позволяет  цифровизировать процессы на свинокомплексе. Система интегрируется с технологическим оборудованием фермы, собирает и анализирует данные в круглосуточном режиме, выявляет закономерности и помогает оптимизировать производство.

УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 Российская цифровая система для управления свинокомплексами поможет в два раза снизить потери на производстве 1
17.12.2024 Российский софт для управления свинокомплексами охватит в 2025 г. 40% поголовья 1
20.06.2024 В России пишут ПО для управления крупным рогатым скотом на замену иностранному софту 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

СТИ и организации, системы, технологии, персоны:

СТИ - Смарт Технологии Инвест - STI - Smart Technologies Invest 2 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
Плинор РЦ - Региональный центр информационного обеспечения племенного животноводства Ленинградской области 4 1
Таврос - Башкирская мясная компания - Уральская мясная компания 11 3
Дмитрогорский продукт - Дмитрогорский молочный завод - Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод 5 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 39 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 973 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 167 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 352 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 307 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2088 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4426 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11900 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21903 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55069 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 962 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 844 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16378 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 157 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2321 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3413 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1127 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32927 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1879 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1473 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1760 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6754 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11066 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4427 1
Google Android 14466 2
Плинор РЦ - Молоко 2.0 6 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 222 1
Тарасов Дмитрий 11 1
Рудь Андрей 2 1
Самойлов Артем 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152814 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1307 1
Россия - УФО - Тюменская область 1227 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 540 3
Зоология - наука о животных 2742 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53825 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1656 2
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 95 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50222 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17045 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1683 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 429 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 440 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1484 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5163 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9687 1
